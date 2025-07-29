Санкції працюють: Російський "Газпром" показав $135 мільйонів збитку за пів року

Головна компанія групи "Газпром" за підсумками січня‑червня 2025 року отримала чистий збиток за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО) у розмірі 10,8 млрд рублів (близько $135 млн).

Це у 45 разів менше, ніж торік, коли збиток сягав 480,6 млрд руб., повідомляє The Moscow Times.

Згідно з опублікованою фінансовою звітністю компанії, виторг за перші шість місяців зріс на 5% – до 3,05 трлн руб., порівняно із 2,9 трлн руб. у аналогічному періоді 2024 року. Також зі звітності випливає, що сплачений компанією податок на прибуток впав майже у десять разів – до 21,1 млрд руб. з 208,6 млрд руб. в 2024 році.

У компанії не деталізували, за рахунок чого вдалося досягти різкого скорочення збитків, однак аналітики пов’язують покращення результату з нижчою базою порівняння 2024 року, коли "Газпром" відобразив істотні курсові збитки й ефект від податкових змін. Певне зростання виторгу могло забезпечити відновлення внутрішніх продажів та коригування тарифів на транспортування газу.

Однак, попри таку динаміку, чистий фінансовий результат "Газпрому" залишається від’ємним – на показники й далі тиснуть обмеження експорту трубопровідного газу та високі капітальні витрати на інфраструктурні проєкти.

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Раніше повідомлялось, що російський уряд розглядав можливість зменшення податкового навантаження для "Газпрому", який зіткнувся з обвальним падінням експорту, збитками та був змушений розпродувати майно та звільняти персонал.

Також російський уряд звільнив його від надбавки до податку на видобуток корисних копалин, яка становила 600 млрд руб. на рік, а також запустив масштабне підвищення на газ усередині країни. Тарифи для населення зросли на 24% за 2022-24 роки і, за планом Мінекономрозвитку РФ, будуть збільшені ще на 42,2% у 2025-2028 роках.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.