У Росії почнуть підвищувати ціни на газ на 20% щороку. Так хочуть врятувати "Газпром"
Російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на російський "Інтерфакс".
Російські чиновники планує індексувати газові тарифи для промислових споживачів на 10% двічі на рік.
Відповідну інформацію підтвердив директор Ради виробників енергії Росії Дмитро Вологжанін. "Буквально вчора з Міненерго прилетіла інформація: обговорюється підвищення ціни на газ...на 10%, у першому та четвертому кварталах кожного року", – розповів він.
Це більш ніж удвічі перевищує поточний план уряду. Він передбачає індексацію газових тарифів для промисловості на 10,3% цього року, а потім на 10,6%, 9% та 7% відповідно у 2026-28 роках.
На стільки ж має подорожчати газ для населення – сумарно на 42,2% за 2025-28 роки. З урахуванням індексацій у попередні три роки, накопичене зростання газових тарифів з початку повномасштабної війни досягне 76%.
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Але, зазначається, що цього замало для "Газпрому", який після вторгнення в Україну втратив дві третини експорту газу: його постачання на європейський ринок скоротилися до 28-32 млрд кубометрів на рік, рівня кінця 1970-х, а загальне прокачування в дальнє зарубіжжя відкотилося до майже 40-річних мінімумів.
Як повідомлялося, у Росії плановий дефіцит бюджету на 2025 рік збільшено у понад тричі – з 1,17 до 3,8 трлн рублів. Головна причина – низькі ціни на нафту та санкції.
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З 1 серпня 2024 року в Росії для населення встановлені наступні тарифи на газ 1 куб.:
при оплаті по газовому лічильнику: в квартирі-7 рублів 69 копійок, в житлових приміщеннях - 6 рублів 46 копійок
Згодом і нафтовикам скасують компенсації за бензин населенню.
Схем з дешевими цінами не існує - це минуле совка - в реальності на кацапах - нижчі ціни лише за рахунок компенсації від держави - виробнику - по суті те ж саме обдиралово народу лише елегантно-популістичне.
Що в залишку?
ліліпутін вирішив в наглу залізти у штани до росіян - та доїти до того недоторканну корову - це лише початок.
Великі компанії лілпутін обідрав раніше.
Зараз основний фокус - це доходи населення.