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Новини
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У Росії почнуть підвищувати ціни на газ на 20% щороку. Так хочуть врятувати "Газпром"

У Росії почнуть підвищувати ціни на газ на 20% щороку – для порятунку

Російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на російський "Інтерфакс".

Російські чиновники планує індексувати газові тарифи для промислових споживачів на 10% двічі на рік.

Відповідну інформацію підтвердив директор Ради виробників енергії Росії Дмитро Вологжанін. "Буквально вчора з Міненерго прилетіла інформація: обговорюється підвищення ціни на газ...на 10%, у першому та четвертому кварталах кожного року", – розповів він.

Це більш ніж удвічі перевищує поточний план уряду. Він передбачає індексацію газових тарифів для промисловості на 10,3% цього року, а потім на 10,6%, 9% та 7% відповідно у 2026-28 роках.

На стільки ж має подорожчати газ для населення – сумарно на 42,2% за 2025-28 роки. З урахуванням індексацій у попередні три роки, накопичене зростання газових тарифів з початку повномасштабної війни досягне 76%.

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Але, зазначається, що цього замало для "Газпрому", який після вторгнення в Україну втратив дві третини експорту газу: його постачання на європейський ринок скоротилися до 28-32 млрд кубометрів на рік, рівня кінця 1970-х, а загальне прокачування в дальнє зарубіжжя відкотилося до майже 40-річних мінімумів.

Як повідомлялося, у Росії плановий дефіцит бюджету на 2025 рік збільшено у понад тричі – з 1,17 до 3,8 трлн рублів. Головна причина – низькі ціни на нафту та санкції.

Автор: 

газ (7973) Газпром (2559) росія (14387) тарифи (1318)


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Топ коментарі
+1
Слава богу, у нас такого нема!
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29.05.2025 13:49
+1
Добити промисловість рятуючи грязьпром - чудовий план.
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29.05.2025 13:54
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А нарід прищучити? - нє?
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29.05.2025 13:45 Відповісти
росії не буде
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29.05.2025 13:55 Відповісти
З 1 липня 2025 року тарифи на газ для населення в Росії зростуть на 10,3%. З 1 липня 2026 року - на 4,3%, з 1 липня 2027 року - на 4%.

З 1 серпня 2024 року в Росії для населення встановлені наступні тарифи на газ 1 куб.:
при оплаті по газовому лічильнику: в квартирі-7 рублів 69 копійок, в житлових приміщеннях - 6 рублів 46 копійок
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29.05.2025 13:58 Відповісти
до наших цін їм ще далеко
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29.05.2025 14:05 Відповісти
Слава богу, у нас такого нема!
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29.05.2025 13:49 Відповісти
Добити промисловість рятуючи грязьпром - чудовий план.
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29.05.2025 13:54 Відповісти
+100500
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29.05.2025 14:02 Відповісти
З мавзолею крики чутно па маскве: "Правильным путем идете товаищи!"
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29.05.2025 13:57 Відповісти
Не підвищувати - а скасовувати компенсації газпрому.
Згодом і нафтовикам скасують компенсації за бензин населенню.
Схем з дешевими цінами не існує - це минуле совка - в реальності на кацапах - нижчі ціни лише за рахунок компенсації від держави - виробнику - по суті те ж саме обдиралово народу лише елегантно-популістичне.
Що в залишку?
ліліпутін вирішив в наглу залізти у штани до росіян - та доїти до того недоторканну корову - це лише початок.
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29.05.2025 14:00 Відповісти
Якшо так подивитись, то це фактично не компенсації грязьпрому, а компенсації тим, хто купує в нього газ. А їм і так там хєрово, бо рятуючись від інфляції вони облукову ставку задрали і відрізали бізнес від кредитів. І лізе він не в штани до кацапів, бо там вже нічого нема. Вони трусять бізнес, в якого ще залишилось бабло. А це значить ніякого розвитку. І багато чого повиздихає. І так їм і треба.
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29.05.2025 14:05 Відповісти
Зовсім навпаки. Третина бюджету росії - це НЕ-нафтогазові доходи - а податки з населення. Причому на цей рік кацапи запланували суттєво їх збільшити на тлі падіння нафто-газових.
Великі компанії лілпутін обідрав раніше.
Зараз основний фокус - це доходи населення.
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29.05.2025 14:09 Відповісти
Не навпаки. Простий приклад. Газ коштує 10 рублів. ГП продає його компанії Х по 5 рублів і отримує ще 5 від держави. Якшо держава перестає дотувати це, то ГП отримує всі ті ж 10 рублів, але їх повністю заплатить компанія Х. То кого дотує держава?
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29.05.2025 14:14 Відповісти
Маніпуляція процентним співвідношенням: Доходи від нафти рекордно впали, але залишаються на рівні 1.2 млрд доларів на тиждень. Тарифи на газ зростуть, але до українських тарифів їм ще дуже далеко.
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29.05.2025 14:14 Відповісти

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