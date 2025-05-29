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Новини
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Росія втричі збільшила дефіцит бюджету через падіння цін на нафту

економіка росії

У Росії плановий дефіцит бюджету на 2025 рік збільшено у понад тричі – з 1,17 до 3,8 трлн рублів. Головна причина – низькі ціни на нафту та санкції.

Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у Facebook.

"Причини? Дешева нафта та зміцнення рубля, що разом призводять до падіння нафтово-газових доходів майже на чверть від запланованого – мінус 2,6 трлн рублів. Ціна на Urals у новому прогнозі знижена з $69,7 до $56 за барель", – наголосив він.

Також, за його словами, один із драйверів цього падіння – санкції, які продовжують тиснути на російський енергетичний експорт.

"Це ще раз доводить: Росія критично залежна від нафтодоларів", – підсумував Власюк.

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Як повідомлялося, російський уряд переглянув низку ключових показників федерального бюджету на 2025 рік через падіння світових цін на нафту. Згідно із оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна російської нафти Urals становитиме $56 за барель, а не $69,70, як прогнозувалося наприкінці минулого року.

Автор: 

нафта (4838) росія (14387) санкції (4473)


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Стісняюся спитати: раші піззєц завтра чи післязавтра?
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29.05.2025 13:07 Відповісти
Ти все дізнаєшся згодом.
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29.05.2025 13:32 Відповісти
Якось пох. Бидлу все одно заляють в вуха амеріга вінавата.
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29.05.2025 13:10 Відповісти
Тільки хотіли повоювати "вєчна" так гроші скінчились.
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29.05.2025 13:15 Відповісти
Нема чому радіти. Американський суд скасував тарифи трумпа як неконституційні. Знищувати нпз раzzійські потрібно та топити танкери.
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29.05.2025 13:45 Відповісти

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