Путіну бракує грошей на війну: Росія починає різати видатки держбюджету через падіння цін на нафту
Держдума Росії розгляне проєкт змін до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають зменшення фінансування низки програм.
Розгляд документа у російському парламенті запланований на 28 травня, пише російський "Коммерсант".
Зокрема, фінансування держпрограми "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" буде зменшено на 66,9 млрд рублів. У тому числі фінансування федерального проєкту з промислової робототехніки планується скоротити на 1,7 млрд руб.
Крім того, фінансування держпрограми "Науково-технологічний розвиток РФ" планують урізати на 12,8 млрд рублів із раніше передбачених 54,7 млрд руб.
Фінансування держпрограми "Розвиток авіаційної промисловості" планують зменшити на 9,6 млрд рублів – до 36,9 млрд рублів.
Водночас федеральний проєкт "Виробництво літаків та гелікоптерів" отримає на 22,4 млрд руб. менше, ніж планувалося у чинному бюджеті (101,2 млрд руб.).
Як повідомлялося, російський уряд переглянув низку ключових показників федерального бюджету на 2025 рік через падіння світових цін на нафту. Згідно із оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна російської нафти Urals становитиме $56 за барель, а не $69,70, як прогнозувалося наприкінці минулого року.
Зокрема, оновлені показники федерального бюджету на 2025 рік передбачають зменшення доходів: вони становитимуть 38,5 трильйона рублів, а не 40,3 трлн рублів, як передбачалося раніше. Водночас витрати російський уряд зменшувати не планує: вони зростуть із 41,5 трлн до 42,3 трлн рублів.
Відтак, дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році становитиме 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).
В абсолютному значенні дефіцит бюджету РФ буде найбільшим від початку повномасштабної війни з Україною. Більшим він був лише під час пандемії (4,1 трильйона), минулого року дефіцит становив 3,5 трлн руб.
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«Для ведения войны мне нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги»
Уинстон Черчилль
Як "візуалізація майбутнього" (при таких денденціях) можна сфантазувати якісь новини майбутнього: "Тачанки асвабадітєлєй з електронним наведенням не змогли форсувати річку через потужну роботу РЕБ клятих укрів", "КАБи, запущені орлами аерокосмічних військ, повернулися на борт скиду. Пілоти вижили і тепер будуть викладати правила пересування на інвалідних візках" чи ще щось таке...
Позитивної фантазії в мене ще є
Чи то ікспєрди балаболи чи то санкції диряві чи то в них велика заначка з часів кгб/золото п@гтії
Ще треба знайти тих, хто порох їм продає!