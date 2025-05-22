Путіну бракує грошей на війну: Росія починає різати видатки держбюджету через падіння цін на нафту

Держдума Росії розгляне проєкт змін до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають зменшення фінансування низки програм.

Розгляд документа у російському парламенті запланований на 28 травня, пише російський "Коммерсант".

Зокрема, фінансування держпрограми "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" буде зменшено на 66,9 млрд рублів. У тому числі фінансування федерального проєкту з промислової робототехніки планується скоротити на 1,7 млрд руб.

Крім того, фінансування держпрограми "Науково-технологічний розвиток РФ" планують урізати на 12,8 млрд рублів із раніше передбачених 54,7 млрд руб.

Фінансування держпрограми "Розвиток авіаційної промисловості" планують зменшити на 9,6 млрд рублів – до 36,9 млрд рублів.

Водночас федеральний проєкт "Виробництво літаків та гелікоптерів" отримає на 22,4 млрд руб. менше, ніж планувалося у чинному бюджеті (101,2 млрд руб.).

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Як повідомлялося, російський уряд переглянув низку ключових показників федерального бюджету на 2025 рік через падіння світових цін на нафту. Згідно із оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна російської нафти Urals становитиме $56 за барель, а не $69,70, як прогнозувалося наприкінці минулого року.

Зокрема, оновлені показники федерального бюджету на 2025 рік передбачають зменшення доходів: вони становитимуть 38,5 трильйона рублів, а не 40,3 трлн рублів, як передбачалося раніше. Водночас витрати російський уряд зменшувати не планує: вони зростуть із 41,5 трлн до 42,3 трлн рублів.

Відтак, дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році становитиме 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

В абсолютному значенні дефіцит бюджету РФ буде найбільшим від початку повномасштабної війни з Україною. Більшим він був лише під час пандемії (4,1 трильйона), минулого року дефіцит становив 3,5 трлн руб.