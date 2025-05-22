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Новини
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Путіну бракує грошей на війну: Росія починає різати видатки держбюджету через падіння цін на нафту

Росія починає різати видатки держбюджету через падіння цін на нафту

Держдума Росії розгляне проєкт змін до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають зменшення фінансування низки програм.

Розгляд документа у російському парламенті запланований на 28 травня, пише російський "Коммерсант".

Зокрема, фінансування держпрограми "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" буде зменшено на 66,9 млрд рублів. У тому числі фінансування федерального проєкту з промислової робототехніки планується скоротити на 1,7 млрд руб.

Крім того, фінансування держпрограми "Науково-технологічний розвиток РФ" планують урізати на 12,8 млрд рублів із раніше передбачених 54,7 млрд руб.

Фінансування держпрограми "Розвиток авіаційної промисловості" планують зменшити на 9,6 млрд рублів – до 36,9 млрд рублів.

Водночас федеральний проєкт "Виробництво літаків та гелікоптерів" отримає на 22,4 млрд руб. менше, ніж планувалося у чинному бюджеті (101,2 млрд руб.).

Читайте також: Нафтогазові доходи Росії впали у квітні на 12%. Вплинуло падіння світових цін на нафту

Як повідомлялося, російський уряд переглянув низку ключових показників федерального бюджету на 2025 рік через падіння світових цін на нафту. Згідно із оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна російської нафти Urals становитиме $56 за барель, а не $69,70, як прогнозувалося наприкінці минулого року.

Зокрема, оновлені показники федерального бюджету на 2025 рік передбачають зменшення доходів: вони становитимуть 38,5 трильйона рублів, а не 40,3 трлн рублів, як передбачалося раніше. Водночас витрати російський уряд зменшувати не планує: вони зростуть із 41,5 трлн до 42,3 трлн рублів.

Відтак, дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році становитиме 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

В абсолютному значенні дефіцит бюджету РФ буде найбільшим від початку повномасштабної війни з Україною. Більшим він був лише під час пандемії (4,1 трильйона), минулого року дефіцит становив 3,5 трлн руб.

Автор: 

держбюджет (1585) нафта (4830) росія (14360) ціни (3519)


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Топ коментарі
+6
Иван Петров учи историю,

«Для ведения войны мне нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги»

Уинстон Черчилль
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22.05.2025 22:56
+5
Война ведется не грошима, а железом с тротилом. Этого у них пока еще много. А деньги этим бомжам уже вторичное.
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22.05.2025 20:10
+4
10 чи 11 років годують Потужними прогнозами....
Чи то ікспєрди балаболи чи то санкції диряві чи то в них велика заначка з часів кгб/золото п@гтії
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22.05.2025 21:25
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Война ведется не грошима, а железом с тротилом. Этого у них пока еще много. А деньги этим бомжам уже вторичное.
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22.05.2025 20:10 Відповісти
Иван Петров учи историю,

«Для ведения войны мне нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги»

Уинстон Черчилль
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22.05.2025 22:56 Відповісти
Ничего, если экономика начнет сыпаться, то и на армии это скажется, потому что работа в тылу поддерживает фронт.
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22.05.2025 23:13 Відповісти
Хрен там ты угадал.
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22.05.2025 23:18 Відповісти
Тобто розвиток і модернізація скорочуються? Це добре!

Як "візуалізація майбутнього" (при таких денденціях) можна сфантазувати якісь новини майбутнього: "Тачанки асвабадітєлєй з електронним наведенням не змогли форсувати річку через потужну роботу РЕБ клятих укрів", "КАБи, запущені орлами аерокосмічних військ, повернулися на борт скиду. Пілоти вижили і тепер будуть викладати правила пересування на інвалідних візках" чи ще щось таке...
Позитивної фантазії в мене ще є
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22.05.2025 20:29 Відповісти
Коаще б вони один одного різали.Сьогодні,наприклад ,лаврова.пахана на закуску.
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22.05.2025 20:34 Відповісти
10 чи 11 років годують Потужними прогнозами....
Чи то ікспєрди балаболи чи то санкції диряві чи то в них велика заначка з часів кгб/золото п@гтії
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22.05.2025 21:25 Відповісти
Це Пуйла не зупинить. Забере від кацапів все, але на війну виділить. Навіть якщо прийдеться, то в рабство китайцям, або корейцям лаптєногих продавати буде. Або свої території продасть, тільки щоб нас знищити.
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22.05.2025 21:57 Відповісти
Для чого ця інформація. Нам треба дивитись і вирішувати внутрішні проблеми. Що там за поребриком не повинно цікавити взагалі. Ви краще розкажіть наприклад чому на 11 рік війни у нас не має ні танка свого ні літака ні балістичної ракети…
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22.05.2025 22:21 Відповісти
мабуть тому що голосували за Голоборотька на Лесопеде, хуже не будет
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22.05.2025 22:57 Відповісти
Да, там всё бесконечное. Надо ставаться, без вариантов.
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23.05.2025 11:41 Відповісти
Любые мєчти о вєличиї роSSії всегда заканчіваются карточкамі на хлєб .
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22.05.2025 23:21 Відповісти
Як вже заїбали ці новини про те як в підарів гроші, ракети, та інше закінчується! Ні *** там не закінчиться. Скоріше концтабір Україна закінчиться
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23.05.2025 06:17 Відповісти
Деньги есть у населения, для этого их нужно выманить *****. Повысить НДС, увеличить эмиссию денежной массы, увеличить инфляцию и девальвацию рубля, все это будет делать *****.
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23.05.2025 07:07 Відповісти
У Путіна такого «розмаху» ще пошукати. Там кожного спійманого хабарника щонайменше 20 років не соромлячись годують. А тут - усі в долі: від головного лікаря до самого міністра.
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23.05.2025 08:12 Відповісти
Тобто на росії корупція відсутня зовсім, я правильно розумію?
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23.05.2025 11:42 Відповісти
Тобто в бюджеті не вистачає, але ж є ще банківськи вклади, гроші олігархів! Треба хакерів, які зруйнують їх банківський сектор, та виведе всі гроші у крипту, а там вони ***********🥳
Ще треба знайти тих, хто порох їм продає!
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23.05.2025 09:02 Відповісти
Це добра новина. Коли в СССР закінчились гроші, це допомогло його розпаду.
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23.05.2025 10:44 Відповісти
добра, але не для нас з вами
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23.05.2025 12:03 Відповісти
Як раз для України добра. Чим гірше для росії, тим краще
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23.05.2025 14:34 Відповісти
Ріжуть бюджет. Краще б Путіна зарізали! В сортирі...
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23.05.2025 11:04 Відповісти

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