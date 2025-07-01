Російська влада готує зниження податків для "Газпрому" після трильйонних збитків

Російський уряд розглядає можливість зменшення податкового навантаження для "Газпрому", який зіткнувся з обвальним падінням експорту, збитками та був змушений розпродувати майно та звільняти персонал.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

Як повідомляється, для "Газпрому" може бути знижений податок на видобуток корисних копалин на газ, який приносить до російського бюджету близько 2 трлн руб. щорічно.

Одне з джерел також підтвердило, що зниження податків для "Газпрому" розглядається за дорученням президента РФ Владіміра Путіна, а за словами інших співрозмовників, доходи, що випадають, влада РФ має намір компенсувати, підвищивши податки для інших виробників газу, найбільшими з яких є "Новатек" і "Роснєфть".

Щоб підтримати "Газпром", російський уряд уже звільнив його від надбавки до податку на видобуток корисних копалин, яка становила 600 млрд руб. на рік, а також запустив масштабне підвищення на газ усередині країни. Тарифи для населення зросли на 24% за 2022-24 роки і, за планом Мінекономрозвитку РФ, будуть збільшені ще на 42,2% у 2025-2028 роках.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

Окрім того, валютні запаси російського "Газпрому" за підсумками 2024 року скоротилися більш ніж у 50 разів. Так, почавши рік з 77,37 млрд руб. на валютних рахунках, до його кінця "Газпром" мав лише 1,37 млрд. У перерахунку за курсом Центробанку РФ валютні запаси компанії скоротилися з $862 млн до $13,5 млн – тобто на 98,5%.

Раніше стало відомо, що чистий збиток російського концерну "Газпром" за підсумками 2024 року становив понад 1 трлн руб. ($11,98 млрд).

До того стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

У травні цього року повідомлялося, що рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Також повідомялося, що "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та став найзбитковішою компанією РФ.