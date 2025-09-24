РУС
Одна из областей осталась без света в результате российских ударов

энергетика,свет

Из-за российских атак одна из областей Украины осталась без света.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

В то же время в Министерстве энергетики отметили, что несмотря на повреждения, энергосистема страны остается сбалансированной, а плановых отключений для населения не предусмотрено. Энергетики работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденных сетей.

Также читайте: Должны быть готовы к любым сценариям, - "Укрэнерго" об угрозе отключений света зимой

По состоянию на утро 24 сентября потребление электроэнергии выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим днем. Причиной такого роста стала облачная погода в западных, северных и части центральных регионов. Специалисты призывают украинцев рационально пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы - утром и вечером.

Враг нанес удары дронами-камикадзе по энергетическим объектам Харькова и области в ночь на 24 сентября.

Читайте: Украина может пройти зиму без отключений света, но есть одно условие, - "Укрэнерго"

энергетика (2617) атака (542) отключение света (434)
ага ..все що зробили Зельоні Гниди - це крипту накопили на ті мільярди
24.09.2025 13:13 Ответить
А що буде взимку? Влада побудувала захисні споруди об'єктів електромереж на ті мільярди, якими допоміг Захід?
24.09.2025 13:12 Ответить
Валерій ПРОЗАПАС:

Ну якщо продюсери другосортних серіалів стають енергетичними магнатами, ларьочники призначають сексологинь на дипломатичні посади, кавеенщікі очолюють стратегічні напрямки, а комедіанти отримують державні нагороди - то чому б ФОПу веб-моделі не підзаробити на поставках сіток для ЗСУ, отримавши одразу після відкриття 6,5 мільйонів?

Просто у кожного свій фронт, у них такий - це і є омріяний успіх "нових ліц", все як обіцяли.

А втрата 20% території та 10 мільйонів населення країни ніяк не пов'язані з таким типом управління та використання ресурсу, це як відомо "неначасі" і ОНО САМО.
24.09.2025 13:22 Ответить
Ну я Екофлоу Дельта 2 купляв весною за 16 000 + пару панелей + обігрівач газовий на цангових балончиках. Все за розумну ціну. А які захисні споруди можна побудувати, коли полетить сотня дронів в одну точку? Як можна було захистити завод в Мукачево? Саркофагом накрити? Самім не смішно? Наче школярі якийсь в коментарях пишуть. Я розумію, чого розумні люди звідси тікають...
24.09.2025 13:19 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 13:30 Ответить
Як вас врятує бронік на війни, коли прилетить ракета? Це приблизно таке питання ви задали. Я знайду де заряджати - можна хоч у власника генератора за якихось 200 гривень. Але дійсно - краще нічого не робити ну і на роботі завжди електрика є, бо критична інфраструктура. Де і як підзарядити знайти можна і взимку ті ж панелі те ж ефективні, звісно що не так, як влітку, але взимку вони не перегріваються від сонця
24.09.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
І в яку область сьогодні прилетіло 100 дронів в одну точку?
24.09.2025 13:37 Ответить
Не знаю. А що, не можна зрозуміти, що іноді і уламків достатньо для пошкодження? М-да...

Єдиний захист енергосистеми це припинення бойових дій. Все інше це лотерея. Один дрон пів під'їзду руйнує, а чим будівля підстанції принципово відрізняється від будинку? Майже ті самі конструкції. А якщо запустити кілька десятків цілей то ніщо не врятує. У русні і ППО більше, а все одно палають їхні НПЗ, бо жодне ППО не гарантує результати 100%. Шкода, що треба писати елементарні речі, бо люди занурили себе в цю "бульбашку" і вірять в чарівника, який все захистить
24.09.2025 13:42 Ответить
Дехто з зелені ж казав - вирішуйте ці проблеми [з можливою відсутністю ЕЕ] самі. Якщо немає [фінансової] можливості зробити кластер з LiFePO4-батарей, придбайте хоч 1-2 зарядні станції. Чи хоча би LED-лампи з акумуляторами (менше 100 гривень штука). Звісно, це не врятує від тривалих відключень, але краще, ніж нічого.
24.09.2025 14:08 Ответить
Зараз хвахівці напишуть, що такого бути не може, а електроенергію продають
24.09.2025 13:12 Ответить
На Дніпропетровщині сонце світить на повну потужність, яка в біса хмарність? Знову схеми і маніпуляціїї, ахмєтка гроші рубить! 🤬
24.09.2025 13:12 Ответить
Піднатужся ще раз прочитати передостанній абзац з картою України і підручником географії 4 клас.
24.09.2025 13:25 Ответить
До чого тут ваша Дніпропетровщина? В Києві хмарно і прохолодно як і в більшості країни, а енергосистема єдина. Звісно ракетно-дронові обстріли не мають впливати ні на газотранспортну систему, ні на енергосистему. Всі притомні розуміли, що восени почнуть виносити енергетику. Але люди чекали якогось чарівника, який закриє всі ЛЕП і електростанції з трубами під землю
показать весь комментарий
24.09.2025 13:26 Ответить
Ну що, заряджайте телефони, панове
24.09.2025 13:35 Ответить
Бюджетний комітет https://suspilne.media/tag/verhovna-rada/ Верховної ради України сьогодні, 1 квітня, погодив виділення 4,5 мільярда гривень на захист енергетичної критичної інфраструктури.

Мабуть 4.5 мільярди пішло на те щоб захистити електростанцію від "уламків" коли за кілометр від неї впаде збитий шахед. Від всього іншого - вибачте, не шмогла, вся область без світла, заряджайте павербанки і сидіть зимою біля буржуйок, ми зробили все що могли, зате на Сахаліні черги за бензином.
24.09.2025 13:41 Ответить
Може зелена влада вже зробила якісь блуждающі електростанції, нам не кажуть бо це державна таємниця. Не просто ж так мільярди грошей, які давали робітники з ЕС , розчинились за обрієм...
Я вірю зеленим покидькам з кварталу95 і єврейській діаспорі.
24.09.2025 13:50 Ответить
 
 