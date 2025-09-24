Одна из областей осталась без света в результате российских ударов
Из-за российских атак одна из областей Украины осталась без света.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
В то же время в Министерстве энергетики отметили, что несмотря на повреждения, энергосистема страны остается сбалансированной, а плановых отключений для населения не предусмотрено. Энергетики работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденных сетей.
По состоянию на утро 24 сентября потребление электроэнергии выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим днем. Причиной такого роста стала облачная погода в западных, северных и части центральных регионов. Специалисты призывают украинцев рационально пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы - утром и вечером.
Враг нанес удары дронами-камикадзе по энергетическим объектам Харькова и области в ночь на 24 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єдиний захист енергосистеми це припинення бойових дій. Все інше це лотерея. Один дрон пів під'їзду руйнує, а чим будівля підстанції принципово відрізняється від будинку? Майже ті самі конструкції. А якщо запустити кілька десятків цілей то ніщо не врятує. У русні і ППО більше, а все одно палають їхні НПЗ, бо жодне ППО не гарантує результати 100%. Шкода, що треба писати елементарні речі, бо люди занурили себе в цю "бульбашку" і вірять в чарівника, який все захистить
Хто їх мав будувати?
Заступники зрадника втікача Андрія Деркача - Глущенко і Котін?🤦♂️
Так ці два піараси, півтора року і в х🤬й не дули, а в кінці літа цього року, взагалі звалили з міністерства енергетики, щоб не відповідати нізащо!
Зеленський?
Зеленський чітко відповів: "Україна зможе провести вибори під час припинення вогню, хоч це і не відповідає Конституції країни."
Яка нах енергетика?
В Вови в голові лише одна думка, як виграти вибори, а решта - нас💩рано.
Ну якщо продюсери другосортних серіалів стають енергетичними магнатами, ларьочники призначають сексологинь на дипломатичні посади, кавеенщікі очолюють стратегічні напрямки, а комедіанти отримують державні нагороди - то чому б ФОПу веб-моделі не підзаробити на поставках сіток для ЗСУ, отримавши одразу після відкриття 6,5 мільйонів?
Просто у кожного свій фронт, у них такий - це і є омріяний успіх "нових ліц", все як обіцяли.
А втрата 20% території та 10 мільйонів населення країни ніяк не пов'язані з таким типом управління та використання ресурсу, це як відомо "неначасі" і ОНО САМО.
Мабуть 4.5 мільярди пішло на те щоб захистити електростанцію від "уламків" коли за кілометр від неї впаде збитий шахед. Від всього іншого - вибачте, не шмогла, вся область без світла, заряджайте павербанки і сидіть зимою біля буржуйок, ми зробили все що могли, зате на Сахаліні черги за бензином.
Я вірю зеленим покидькам з кварталу95 і єврейській діаспорі.