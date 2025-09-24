Одна из областей осталась без света в результате российских ударов

Из-за российских атак одна из областей Украины осталась без света.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

В то же время в Министерстве энергетики отметили, что несмотря на повреждения, энергосистема страны остается сбалансированной, а плановых отключений для населения не предусмотрено. Энергетики работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением поврежденных сетей.

По состоянию на утро 24 сентября потребление электроэнергии выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим днем. Причиной такого роста стала облачная погода в западных, северных и части центральных регионов. Специалисты призывают украинцев рационально пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы - утром и вечером.

Враг нанес удары дронами-камикадзе по энергетическим объектам Харькова и области в ночь на 24 сентября.

