Пєсков: "Усім зрозуміло, як Росія відреагує у разі спроб України атакувати Кремль"

У Росії пригрозили наслідками для України, якщо вона спробує вдарити по Кремлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, диктатор Путін нібито вже попереджав, якою буде відповідь у разі спроб України атакувати Кремль у Москві й краще "не міркувати про такий розвиток подій".

"Наш верховний головнокомандувач, президент вже говорив на цю тему. Про це краще навіть не говорити. І всі це розуміють... Зеленський намагається продемонструвати кураторам, що він "бравий вояка", але стан справ на фронтах говорить про протилежне. З кожним днем стан справ для України невблаганно погіршується. І з кожним днем переговорні позиції України погіршуються. Вони мають це усвідомлювати", - додав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви країн НАТО про збиття російських літаків "небезпечні своїми наслідками", - Пєсков

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище.

Він також сказав, що у разі, якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Київ вдаватиметься до симетричних дій.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!