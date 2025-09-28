Пєсков: "Усім зрозуміло, як Росія відреагує у разі спроб України атакувати Кремль"
У Росії пригрозили наслідками для України, якщо вона спробує вдарити по Кремлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.
За його словами, диктатор Путін нібито вже попереджав, якою буде відповідь у разі спроб України атакувати Кремль у Москві й краще "не міркувати про такий розвиток подій".
"Наш верховний головнокомандувач, президент вже говорив на цю тему. Про це краще навіть не говорити. І всі це розуміють... Зеленський намагається продемонструвати кураторам, що він "бравий вояка", але стан справ на фронтах говорить про протилежне. З кожним днем стан справ для України невблаганно погіршується. І з кожним днем переговорні позиції України погіршуються. Вони мають це усвідомлювати", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище.
Він також сказав, що у разі, якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Київ вдаватиметься до симетричних дій.
Раптом арештують/конфіскують його бізнес,як ліпецку фабріку?!
Або,не приведи боже серіали/фільми зє на раше зборонять?!
Та як завжди,з 2014!
Один наперед другого попіз🤬дуєте в бункер!!!🏃🏃🏃
А при атаці ******* - всереться.
вчора!
зе!гніда гундосила.
треба бути уважнішим!