УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7560 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Наративи Кремля Удари по РФ
4 216 29

Пєсков: "Усім зрозуміло, як Росія відреагує у разі спроб України атакувати Кремль"

Росія пригрозила відповісти Україні у разі атаки на Кремль

У Росії пригрозили наслідками для України, якщо вона спробує вдарити по Кремлю

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, диктатор Путін нібито вже попереджав, якою буде відповідь у разі спроб України атакувати Кремль у Москві й краще "не міркувати про такий розвиток подій".

"Наш верховний головнокомандувач, президент вже говорив на цю тему. Про це краще навіть не говорити. І всі це розуміють... Зеленський намагається продемонструвати кураторам, що він "бравий вояка", але стан справ на фронтах говорить про протилежне. З кожним днем стан справ для України невблаганно погіршується. І з кожним днем переговорні позиції України погіршуються. Вони мають це усвідомлювати", - додав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви країн НАТО про збиття російських літаків "небезпечні своїми наслідками", - Пєсков

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище.

Він також сказав, що у разі, якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Київ вдаватиметься до симетричних дій.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

кремль (541) Пєсков Дмитро (1761) росія (68057)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Як синок від усопшего кеосаяна?

показати весь коментар
28.09.2025 13:23 Відповісти
+11
Це як? Ось так?

показати весь коментар
28.09.2025 13:13 Відповісти
+8
Невже ***** нападе на Україну?
показати весь коментар
28.09.2025 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це як? Ось так?

показати весь коментар
28.09.2025 13:13 Відповісти
Як синок від усопшего кеосаяна?

показати весь коментар
28.09.2025 13:23 Відповісти
Це воно, оте піськовське, знову з глибин унітазу, несе якесь лайно, після обстрілів України??
показати весь коментар
28.09.2025 13:45 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 13:56 Відповісти
Тобто президент України турбується про рос. посадовців і їхні бомбосховища?
показати весь коментар
28.09.2025 13:15 Відповісти
А якже! Що партнерам не зашкодити!
Раптом арештують/конфіскують його бізнес,як ліпецку фабріку?!
Або,не приведи боже серіали/фільми зє на раше зборонять?!
показати весь коментар
28.09.2025 13:22 Відповісти
Якщо Конституція України продовжує через Статтю 10 у частині захисту в Україні державної мови російської захищати в Україні державні інтереси російської федерації, то чому б й ні?
показати весь коментар
28.09.2025 13:24 Відповісти
Як відреагує?
Та як завжди,з 2014!
показати весь коментар
28.09.2025 13:15 Відповісти
Якщо кремль не буле атакований то наслідки з іншого боку будуть у Зеленського
показати весь коментар
28.09.2025 13:21 Відповісти
Ігри людськими жертвами
показати весь коментар
28.09.2025 13:21 Відповісти
🤔
Один наперед другого попіз🤬дуєте в бункер!!!🏃🏃🏃
показати весь коментар
28.09.2025 13:24 Відповісти
Невже ***** нападе на Україну?
показати весь коментар
28.09.2025 13:24 Відповісти
Невже війною підуть..
показати весь коментар
28.09.2025 13:28 Відповісти
Дронами у бік Польщі і Естонії !!
показати весь коментар
28.09.2025 13:28 Відповісти
касап вчергове бзднув.
А при атаці ******* - всереться.
показати весь коментар
28.09.2025 13:29 Відповісти
Невже ***** срати почне в декілька чумаданів?
показати весь коментар
28.09.2025 13:30 Відповісти
тобто, за зруйнований кремль, підари розваляють нам дім на борщагє?
показати весь коментар
28.09.2025 13:34 Відповісти
А коли зруйнували кремль, ми щось пропустили ?
показати весь коментар
28.09.2025 13:36 Відповісти
Погрожуючи блекаутом Києву, в Кремлі мають знати, що буде блекаут у Москві, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3576519

вчора!
зе!гніда гундосила.
треба бути уважнішим!
показати весь коментар
28.09.2025 13:38 Відповісти
Засрашка кидає на нас все, що тільки може і не потрібно залякувати, що в разі атаки москви, вони вдарять сильніше. Все як міг кацап зробити, він це зробив, а на більше не вистачає сили і ракет.
показати весь коментар
28.09.2025 13:43 Відповісти
Песков молодец) Возможно знает, что такое " тараканья война" и тогда должен понимать что тараканы 12-25 видов договорятся с собой быстрее чем 75-120! И про вас через 15 лет все забудут.
показати весь коментар
28.09.2025 13:48 Відповісти
ВИ ЩЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ?ЕДІРАСТ ФАНДОРІН(ГАЛАБАРОДЬКА),ПОПЕРЕДЖАЄ СВОЇХ,БО ЗНАЄ ПЛАНИ НАШИХ ГЕНЕРАЛІВ.ХТО НЕ РОУМІЄ ЩО ТАКОЄ ЕДІРАСТ ФАНДОРІН-ютуб как казаки,авторства полєни зеленької
показати весь коментар
28.09.2025 13:49 Відповісти
Старий, зав'язувати тобі потрібно вже з тією самогонкою🤗🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.09.2025 14:02 Відповісти
Переходь з того на чим сидиш хоча би на буряківку
показати весь коментар
28.09.2025 14:11 Відповісти
Козломордий виродок. Чмо.
показати весь коментар
28.09.2025 14:00 Відповісти
Ідеальний варіант вдарити по останкіно..др кремля навряд щось далетить..ну і підстанції москви..москва без електрики буде гарний спектакль
показати весь коментар
28.09.2025 14:07 Відповісти
Колись народи раші самі розвалять кремлівську стіну,а зараз треба зупиняти їхні НПЗ,критичні і стратегічні підприємства.
показати весь коментар
28.09.2025 14:09 Відповісти
І як же відреагує? Нападе на Україну? 🤡
показати весь коментар
28.09.2025 14:21 Відповісти
..пішоа ти на три літери, вже давно потрібно бомбити мацкву!!!
показати весь коментар
28.09.2025 14:24 Відповісти
 
 