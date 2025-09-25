Якщо РФ не припинить війну, то її чиновники мають шукати для себе найближче бомбосховище, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище.

Про це він сказав в інтерв'ю AXIOS, передає Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що звернувся до Трампа з одним конкретним проханням під час зустрічі у вівторок. За його словами, нова система озброєння змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Глава держави сказав, що назве цю систему, але лише не на камеру.

Трамп, зазначив Зеленський, сказав йому: "Ми над цим працюватимемо".

Президент наголосив, що Україна не бомбардуватиме цивільне населення, бо "ми не терористи". Але він натякнув на центри російської влади, такі як Кремль.

"Вони (кремлівські чиновники. - Ред.) повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас, ми їм відповімо", - сказав Зеленський.

Також глава держави сказав, що Трамп підтримує ідею ударів у відповідь по Росії: "Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти по енергетиці".

Те ж саме Трамп сказав про підприємства, що виготовляють БпЛА або ракети.

