Якщо РФ не припинить війну, то її чиновники мають шукати для себе найближче бомбосховище, - Зеленський

Трамп дав добро на удари по Росії у відповідь. Що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ не припинить війну проти України, то посадовці у Кремлі повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище.

Про це він сказав в інтерв'ю AXIOS, передає Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що звернувся до Трампа з одним конкретним проханням під час зустрічі у вівторок. За його словами, нова система озброєння змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Глава держави сказав, що назве цю систему, але лише не на камеру.

Трамп, зазначив Зеленський, сказав йому: "Ми над цим працюватимемо".

Президент наголосив, що Україна не бомбардуватиме цивільне населення, бо "ми не терористи". Але він натякнув на центри російської влади, такі як Кремль.

"Вони (кремлівські чиновники. - Ред.) повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас, ми їм відповімо", - сказав Зеленський.

Також глава держави сказав, що Трамп підтримує ідею ударів у відповідь по Росії: "Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти по енергетиці".

Те ж саме Трамп сказав про підприємства, що виготовляють БпЛА або ракети.

+11
потужний мамирімин погрожувач
25.09.2025 12:32 Відповісти
25.09.2025 12:32 Відповісти
+10
А вже була відповідь за КАБи на Запоріжжя, ракети на Дніпро, Миколаїв, Харків..? А за ГОнчарівське хто відповість, ******..?
25.09.2025 12:33 Відповісти
25.09.2025 12:33 Відповісти
+9
Бла Бла Бла.....
25.09.2025 12:32 Відповісти
25.09.2025 12:32 Відповісти
США вже надали дозвіл бити їхньою зброєю по **********?
хоча б атакамсами та хаймерсами?
показати весь коментар
25.09.2025 12:32 Відповісти
Бла Бла Бла.....
25.09.2025 12:32 Відповісти
25.09.2025 12:32 Відповісти
бпла бпла бпла
25.09.2025 12:34 Відповісти
25.09.2025 12:34 Відповісти
потужний мамирімин погрожувач
25.09.2025 12:32 Відповісти
25.09.2025 12:32 Відповісти
А вже була відповідь за КАБи на Запоріжжя, ракети на Дніпро, Миколаїв, Харків..? А за ГОнчарівське хто відповість, ******..?
25.09.2025 12:33 Відповісти
25.09.2025 12:33 Відповісти
Відповідей не буде, бо порушувати комфорт рассіан клоуни не можуть.
25.09.2025 12:36 Відповісти
25.09.2025 12:36 Відповісти
Головне, щр українцям під час обстрілів не потрібно шукати бомбосховища, бо їх все одно немає.
25.09.2025 12:33 Відповісти
25.09.2025 12:33 Відповісти
Відчувається рука Литвина))).
25.09.2025 12:33 Відповісти
25.09.2025 12:33 Відповісти
А що станется? Невже шашлики полетять чи асфальт?
25.09.2025 12:33 Відповісти
25.09.2025 12:33 Відповісти
Беріть вище! Піаніно з запісюненими клавішами!
25.09.2025 12:35 Відповісти
25.09.2025 12:35 Відповісти
фламіндічі
25.09.2025 12:36 Відповісти
25.09.2025 12:36 Відповісти
👍
25.09.2025 13:15 Відповісти
25.09.2025 13:15 Відповісти
фламіндери
25.09.2025 13:20 Відповісти
25.09.2025 13:20 Відповісти
Налякаа їжака своєю сракою.
Нажаль.
показати весь коментар
25.09.2025 12:34 Відповісти
А хіба бувають Зєльонкіни без понтів?
25.09.2025 12:37 Відповісти
25.09.2025 12:37 Відповісти
ЯПідстолом
25.09.2025 12:37 Відповісти
25.09.2025 12:37 Відповісти
Трамп слів на вітер не кидає, далі буде ...
25.09.2025 12:38 Відповісти
25.09.2025 12:38 Відповісти
це за 24 години мова?
25.09.2025 12:39 Відповісти
25.09.2025 12:39 Відповісти
вчорашня заява
25.09.2025 12:40 Відповісти
25.09.2025 12:40 Відповісти
Невже на рубльовку полетить? А як же ж мешканці Конче Заспи? 🤣
25.09.2025 12:39 Відповісти
25.09.2025 12:39 Відповісти
видно пуйло сильно дістав Трампа
25.09.2025 12:39 Відповісти
25.09.2025 12:39 Відповісти
Это если у нас есть чем... что мешает, например, уже сейчас разбомбить какой ни будь военный завод, например в Елабуге, и тем самым подтвердить существование Фламинго, чего ждете, божественного знамения или отмашки сверху...
25.09.2025 12:43 Відповісти
25.09.2025 12:43 Відповісти
Чим, Вова? Чим ти зібрався бити рос.чиновників? Тим, чи ти грав на роялі?
Середина ЧЕТВЕРТОГО року ТВОЄЇ війни -- і ось маємо потужні здобутки: https://www.youtube.com/watch?v=_HpajejHpSY Друг Зеленского распилил миллионы на ракете которую толком и не видели! Фламинго- фейк? / 5 КОЛОНКА
25.09.2025 12:49 Відповісти
25.09.2025 12:49 Відповісти
Та не пи...ди - ти персонально цітуєш свого настаника х...ла, на кого ця побрихенька розрахована - та звісно на зелених падлюк-виборців - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
25.09.2025 13:02 Відповісти
25.09.2025 13:02 Відповісти
Хто заважає їх вбивати за допомогою пострілу , без бомбосховищ?
25.09.2025 13:06 Відповісти
25.09.2025 13:06 Відповісти
Коли Зеленський робив цю заяву, то сидів на "корточках", як заведено в квартальній дипломатії😆
25.09.2025 13:08 Відповісти
25.09.2025 13:08 Відповісти
Як він мяко переклав відповідальність за власну безпорадність на Трампа.
25.09.2025 13:14 Відповісти
25.09.2025 13:14 Відповісти
Буде прикольно якщо Зеленський почне вбивати кацапських чиновників. Єврейська кров не вода.
25.09.2025 13:16 Відповісти
25.09.2025 13:16 Відповісти
Відосіками а чи як? Бо ж на Фламінго рожевої фарби бракує... Про якісь там Нептуни, Вільхи чи Громи вже й забули. Лише Фламінго, але без рожевої фарби ніяк...
25.09.2025 13:26 Відповісти
25.09.2025 13:26 Відповісти
Сказали Фламінго полетять в грудні.
25.09.2025 13:31 Відповісти
25.09.2025 13:31 Відповісти
Та які флмінго в грудні?! Зима, мороз. Та й рожевої фарби бракує...
25.09.2025 13:37 Відповісти
25.09.2025 13:37 Відповісти
 
 