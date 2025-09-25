Зеленський: Я готовий піти з посади, але після завершення війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади після завершення війни в Україні.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю AXIOS, передає Цензор.НЕТ.

Зе словами Зеленського, його мета - завершити війну, а не продовжувати балотуватися.

Також, пише видання, президент пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та Конституція України створюють певні труднощі. Але він вважає, що вибори можливі.

Видання Politico раніше інформувало, що Зеленський заявив "слугам народу" про намір балотуватися на наступних виборах.

