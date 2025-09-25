3 979 59
Зеленський: Я готовий піти з посади, але після завершення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади після завершення війни в Україні.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю AXIOS, передає Цензор.НЕТ.
Зе словами Зеленського, його мета - завершити війну, а не продовжувати балотуватися.
Також, пише видання, президент пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.
Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та Конституція України створюють певні труднощі. Але він вважає, що вибори можливі.
Видання Politico раніше інформувало, що Зеленський заявив "слугам народу" про намір балотуватися на наступних виборах.
Топ коментарі
+33 CrossFirenko
показати весь коментар25.09.2025 12:23 Відповісти Посилання
+30 Олександр Дніпро
показати весь коментар25.09.2025 12:25 Відповісти Посилання
+25 Wild MadDog
показати весь коментар25.09.2025 12:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тепер ось це...
Але добре , що ЛІДОР сказав , що не піде з крісла Президента до закінчення війни. Тепер всі, у кого ще є чим думати , дізнались - хто в Україні головний прихильник нескінченої війни на виснаження Неньки , що й потрібно Путлу Поганому, бо в війні на виснаження перемагає той , в кого більше ресурси.
Але ЛІДОРА доля Ненькі не цікавить ... для шоумена головне - слава та гроші , а саме тільки під час нескінченої війни у НЬОГО є статус Незламного та Потужного ЛІДОРА , який борется зі світовим ЗЛОМ ... подивився на світлини ЛІДОРА в Нью-Йорку - який задоволений ЛІДОР та його свита на світлинах з поважними політичними панами , все у НЬОГО добре ... людина просто насолоджується своїм статусом під час цієї війни, а як війна скінчиться ( заморозиться ) - то буде така печаль для ЛІДОРА , бо статус Незламного та Потужного втрачається і починаються розбірки з НИМ та ЗЕоточенням - а як така війна сталася та с такими катастрофічними наслідками , а ще слідчі запитають - що там с закордонними рахунками та нерухомість ЛІДОРА та ЗЕшмурдяка , які з'явилися під час війни ?!
А спочатку казав, що якщо не закінчить, то піде. Безпринципне брехливе чмо.
Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх українців: "Голосуйте за мене!"
🤭😀😆😂
Його дєд з бабкою цілували фото сраліна.
Тато з мамою цілували фото Брежнєва.
А він цілує фото найвеличнішого під🤬ра **********.😆
2025: я не піду, поки не закінчиться війна.
P.S.
Ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
Хоча і "баланду" комусь їсти треба.
- война до пабєдного конца!
Ми тебе вже давно зрозуміли.
Тебе вже пару років нах🤬уй посилають, а ти тримаєшся руками і зубами за крісло.
Пи🤬бол!!!
Чи ти "по-багатому", таксуєш на Ланосі?😂