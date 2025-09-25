УКР
Зеленський: Я готовий піти з посади, але після завершення війни

Зеленський готовий залишити посаду та провести вибори

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади після завершення війни в Україні.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю AXIOS, передає Цензор.НЕТ.

Зе словами Зеленського, його мета - завершити війну, а не продовжувати балотуватися.

Також, пише видання, президент пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та Конституція України створюють певні труднощі. Але він вважає, що вибори можливі.

Видання Politico раніше інформувало, що Зеленський заявив "слугам народу" про намір балотуватися на наступних виборах.

Читайте: Зеленський про вибори в Україні: Ми готові, коли буде припинення вогню

Топ коментарі
+33
- Тому війну ми не закінчимо!
А спочатку казав, що якщо не закінчить, то піде. Безпринципне брехливе чмо.
показати весь коментар
25.09.2025 12:23 Відповісти
+30
2020: якщо не зможу закінчити війну я піду.
2025: я не піду, поки не закінчиться війна.

P.S.
Ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
показати весь коментар
25.09.2025 12:25 Відповісти
+25
за шашлики на травнені ми вже чули...
тепер ось це...
показати весь коментар
25.09.2025 12:21 Відповісти
за шашлики на травнені ми вже чули...
тепер ось це...
показати весь коментар
25.09.2025 12:21 Відповісти
ВОНО вже навесні 2019 році обіцяло піти з посади Президента , якщо не зможе закінчити війну , на якій дуже "заробляв" Папєрєднік, який ще свого брата вбив ( була така цікава інформація на телеканалах МАЦА-ТВ , коли вони впарювали квартало-серіало обдовбаній біомасі оце НЕПОРОЗУМІННЯ ) ... зараз дуже смішно виглядає та "війна" на фоні ниньошньої війни.

Але добре , що ЛІДОР сказав , що не піде з крісла Президента до закінчення війни. Тепер всі, у кого ще є чим думати , дізнались - хто в Україні головний прихильник нескінченої війни на виснаження Неньки , що й потрібно Путлу Поганому, бо в війні на виснаження перемагає той , в кого більше ресурси.

Але ЛІДОРА доля Ненькі не цікавить ... для шоумена головне - слава та гроші , а саме тільки під час нескінченої війни у НЬОГО є статус Незламного та Потужного ЛІДОРА , який борется зі світовим ЗЛОМ ... подивився на світлини ЛІДОРА в Нью-Йорку - який задоволений ЛІДОР та його свита на світлинах з поважними політичними панами , все у НЬОГО добре ... людина просто насолоджується своїм статусом під час цієї війни, а як війна скінчиться ( заморозиться ) - то буде така печаль для ЛІДОРА , бо статус Незламного та Потужного втрачається і починаються розбірки з НИМ та ЗЕоточенням - а як така війна сталася та с такими катастрофічними наслідками , а ще слідчі запитають - що там с закордонними рахунками та нерухомість ЛІДОРА та ЗЕшмурдяка , які з'явилися під час війни ?!
показати весь коментар
25.09.2025 13:04 Відповісти
Я готовий за рибу - але гроші
показати весь коментар
25.09.2025 12:22 Відповісти
А єрмак,татіров,міндіч?
показати весь коментар
25.09.2025 12:22 Відповісти
умови не потрібно ставити. йди як найскоріше.
показати весь коментар
25.09.2025 12:23 Відповісти
Він повинен йти тільки до буцегарні.... Пожиттєво...
показати весь коментар
25.09.2025 13:00 Відповісти
Це вже було сказано. Кидай вже тирити з дерьмаком! Мало натирили, ще треба?
показати весь коментар
25.09.2025 13:03 Відповісти
- Тому війну ми не закінчимо!
А спочатку казав, що якщо не закінчить, то піде. Безпринципне брехливе чмо.
показати весь коментар
25.09.2025 12:23 Відповісти
ти Ви шо. Він же Найвеличніший Боневтік Перший!
показати весь коментар
25.09.2025 12:25 Відповісти
Якісь смутні підозри закрадаються, що всі численні про*оби влади у тилу, у постачанні, у стратегічному плануванні на полі бою насправді про*обами не є, а є спланованими діями, щоб залишитися при владі.
показати весь коментар
25.09.2025 12:29 Відповісти
"Безпринципне брехливе чмо." - у нас інших і не було при владі...
показати весь коментар
25.09.2025 12:38 Відповісти
🙃Ви добре дивилися, Пупкін?
показати весь коментар
25.09.2025 13:06 Відповісти
Зеленський: Я готовий піти з посади, але після завершення війни.
Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх українців: "Голосуйте за мене!"
🤭😀😆😂
показати весь коментар
25.09.2025 13:27 Відповісти
НЕ ГОТОВИЙ.
показати весь коментар
25.09.2025 12:24 Відповісти
"Готовий піти з посади" ≠ "піду з посади".
показати весь коментар
25.09.2025 12:24 Відповісти
БРЕШЕ!... як завжди.
показати весь коментар
25.09.2025 12:25 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 12:25 Відповісти
Молодець, отримай рошенку!
показати весь коментар
25.09.2025 12:35 Відповісти
Як на смак срака зє? Краще рошенки?
показати весь коментар
25.09.2025 13:01 Відповісти
А він не може зараз відповісти, бо зайнятий.
Його дєд з бабкою цілували фото сраліна.
Тато з мамою цілували фото Брежнєва.
А він цілує фото найвеличнішого під🤬ра **********.😆
показати весь коментар
25.09.2025 13:46 Відповісти
дай мені нямням
показати весь коментар
25.09.2025 13:02 Відповісти
Жуй своє зелайно і не гавкай.
показати весь коментар
25.09.2025 13:14 Відповісти
віддай рошенку зелеобнутий! ти жери чачлики в ялтах доойобе!
показати весь коментар
25.09.2025 13:24 Відповісти
То шоколад краще ж вонючого лайна Чи ти любиш лайно7
показати весь коментар
25.09.2025 13:33 Відповісти
Мале )(уйло домовиться з великим )(уйлом, щоб підтримувати пожежу війни в перманентному стані - свого роду "договорітбся гдє-то по - сєрєдінє" і цьому є профіт і другому.
показати весь коментар
25.09.2025 12:25 Відповісти
2020: якщо не зможу закінчити війну я піду.
2025: я не піду, поки не закінчиться війна.

P.S.
Ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
показати весь коментар
25.09.2025 12:25 Відповісти
Отлично сказано!!!
показати весь коментар
25.09.2025 13:46 Відповісти
Что значит готов уйти? Тут нужен более развёрнутый ответ.
показати весь коментар
25.09.2025 12:29 Відповісти
Де ти взялося?
показати весь коментар
25.09.2025 12:29 Відповісти
Приблизно перекладаю на загальнолюдську: "Я не допущу закінчення цієї війни, щоб не втратити владу і не відповідати за численні скоєні злочини".
показати весь коментар
25.09.2025 12:30 Відповісти
Зеля і всі ці зелєміндічі самі не підуть, присмокталося і ще й умови ставить. Тільки з м'ясом і кров'ю, або дихлофосом..
показати весь коментар
25.09.2025 12:30 Відповісти
Він сам знає що завдяки йому залишилося часу та ресурсів зовсім мало.
показати весь коментар
25.09.2025 12:32 Відповісти
зехудобики нагадайте будь ласка обіцянку вашого ганебного,безмозкого,самогубчого вибору про " якщо я не зможу завершити війну".
показати весь коментар
25.09.2025 12:32 Відповісти
Та як ми без тебе zEНЕРАЛІСУМУС ти наш "ненаглядний" ???
Хоча і "баланду" комусь їсти треба.
показати весь коментар
25.09.2025 12:33 Відповісти
а твої депутати кажуть інше)) десь хтось бреше
показати весь коментар
25.09.2025 12:37 Відповісти
висновок 1
- война до пабєдного конца!
показати весь коментар
25.09.2025 12:38 Відповісти
Зуб даєш?
показати весь коментар
25.09.2025 12:39 Відповісти
вот поэтому ты и войну не заканчиваешь, каждый день потеря людей и территорий и что, пока все не сдадим и всех не убьют?
показати весь коментар
25.09.2025 12:44 Відповісти
Та ні,не просто підти, а кримінальне провадження за злочинну недбалість халатність за ігнорування підготовки до війни,за південь,за Маріуполь,за "Азов" і інше.
показати весь коментар
25.09.2025 12:45 Відповісти
3б14здло
показати весь коментар
25.09.2025 12:46 Відповісти
2019 - якщо не закінчу війну за свій термін то піду.... 2025 - піду після закінчення війни, хоча термін вже сплив у травні 2024... Тож війна триватиме безкінечно, бо ***** цей покидьок у якого вся влада в руках, вигідний, бо нищить Україну з середини безкарно та безальтернативно, хитродупо прикриваючись війною. Суспільство закрило очі на те, що воно навмисно не звернулося до Конституційного суду щоб той дозволив подовжити термін його президентства, бо знав, що Конституційний суд в тому складі який був на кінець 2023-початок 2024, навряд чи на це пійшов, тож зелені щурі зробили морду кірпічіком і просто тупо сидять при владі далі, а рішення Конституційного суду немає досі.
показати весь коментар
25.09.2025 12:52 Відповісти
...тому війна триватиме ще довго.
Ми тебе вже давно зрозуміли.
показати весь коментар
25.09.2025 12:52 Відповісти
"... тому війна НІКОЛИ не закінчиться..."
показати весь коментар
25.09.2025 12:52 Відповісти
Закінчится дуже швидко після закінченя зє,політичного або фізичного - неважливо.
показати весь коментар
25.09.2025 13:06 Відповісти
Вибори? Чи ще почекаємо?
показати весь коментар
25.09.2025 13:16 Відповісти
Просрочений 🤡 виліз!
Тебе вже пару років нах🤬уй посилають, а ти тримаєшся руками і зубами за крісло.
Пи🤬бол!!!
показати весь коментар
25.09.2025 12:54 Відповісти
напиши це твоєму хозяіну ***** в.в. а ми тут з зельцем без тебе гнида розберемось
показати весь коментар
25.09.2025 13:27 Відповісти
Ти вже відвіз замовлену їжу і чекаєш на нове замовлення?😉
Чи ти "по-багатому", таксуєш на Ланосі?😂
показати весь коментар
25.09.2025 13:39 Відповісти
на зону, со всей своей швалью, тебя просто обязано СБУ отправить
показати весь коментар
25.09.2025 12:57 Відповісти
Це або війна не закінчиться, або Зе бреше.
показати весь коментар
25.09.2025 13:05 Відповісти
Чем раньше,тем быстрее война закончится.
показати весь коментар
25.09.2025 13:08 Відповісти
Так у ***** скота ще на 28 років війни, можливо заради України краще піти у відставку (перешкод немає)і нехай Залужний як людина з найвищою довірою доведе справу до кінця , щасливого кінця для України
показати весь коментар
25.09.2025 13:09 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 13:10 Відповісти
зеЛайно може бути послане тількі на йух,це єдине для чого ця брехлива,нікчема може бути корисною.
показати весь коментар
25.09.2025 13:18 Відповісти
НАХ🤬УЙ !!!
показати весь коментар
25.09.2025 13:41 Відповісти
Отже, ця війна надовго.
показати весь коментар
25.09.2025 13:12 Відповісти
воно вже , як путлєр говорить.
показати весь коментар
25.09.2025 13:14 Відповісти
Аби швидше і Гетьманцева з собою забрав.
показати весь коментар
25.09.2025 13:41 Відповісти
 
 