Зеленський про вибори в Україні: Ми готові, коли буде припинення вогню

Україна зможе провести вибори під час припинення вогню, хоч це і не відповідає Конституції країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Так, ведучий зауважив, що люди у всьому світі і у США, зокрема, хвилюються щодо корупції в Україні, щодо того, куди йдуть гроші, і щодо того, що не проводяться вибори.

Він також процитував шматок статті Politico, де йшлося, що нарікання у лавах президентської партії зростають.

"У партійних рядах зростають сумніви і невдоволення щодо надто персоналізованого стилю правління Зеленського та його схильності ігнорувати парламент. Крім того, деякі з його власних законодавців досі обурюються через кроки, спрямовані проти антикорупційних органів", - зачитав ведучив. Він запитав, що український президент може на це відповісти.

"Перш за все - це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент, більшість. Більшість - це наша партія. Усе, усі зміни, уся незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована упродовж цього року і упродовж війни. І всі європейські інституції завжди підтримували це. Вони знають, бо лиш більшість голосує за ці закони", - зауважив глава держави.

Говорячи про вибори, він зазначив, що їх провести непросто, але можливо навіть під час припинення вогню (ceasefire. - Ред.)

"І навіть якби ми змінили (законодавство для виборів. - Ред.) чи знайшли шлях, як змінити (законодавство, щоб провести вибори. - Ред.), то ми потребуємо безпеки для цих виборів. Наприклад, ми готові, коли буде припинення вогню. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції", - сказав Зеленський.

На уточнююче питання ведучого, чи він говорить зараз про можливість проведення виборів, президент сказав: "Ми можемо (провести вибори. - Ред.). З нашими партнерами, звісно, і з гарантіями безпеки".