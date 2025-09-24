УКР
2 171 42

Зеленський про вибори в Україні: Ми готові, коли буде припинення вогню

вибори під час війни

Україна зможе провести вибори під час припинення вогню, хоч це і не відповідає Конституції країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Так, ведучий зауважив, що люди у всьому світі і у США, зокрема, хвилюються щодо корупції в Україні, щодо того, куди йдуть гроші, і щодо того, що не проводяться вибори.

Він також процитував шматок статті Politico, де йшлося, що нарікання у лавах президентської партії зростають.

"У партійних рядах зростають сумніви і невдоволення щодо надто персоналізованого стилю правління Зеленського та його схильності ігнорувати парламент. Крім того, деякі з його власних законодавців досі обурюються через кроки, спрямовані проти антикорупційних органів", - зачитав ведучив. Він запитав, що український президент може на це відповісти.

"Перш за все - це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент, більшість. Більшість - це наша партія. Усе, усі зміни, уся незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована упродовж цього року і упродовж війни. І всі європейські інституції завжди підтримували це. Вони знають, бо лиш більшість голосує за ці закони", - зауважив глава держави.

Говорячи про вибори, він зазначив, що їх провести непросто, але можливо навіть під час припинення вогню (ceasefire. - Ред.)

"І навіть якби ми змінили (законодавство для виборів. - Ред.) чи знайшли шлях, як змінити (законодавство, щоб провести вибори. - Ред.), то ми потребуємо безпеки для цих виборів. Наприклад, ми готові, коли буде припинення вогню. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції", - сказав Зеленський.

На уточнююче питання ведучого, чи він говорить зараз про можливість проведення виборів, президент сказав: "Ми можемо (провести вибори. - Ред.). З нашими партнерами, звісно, і з гарантіями безпеки".

Топ коментарі
+23
Хто такі "ми"?
Ти сидіти маєш, а не балотуватися.
Чи це погроза?
показати весь коментар
24.09.2025 12:35 Відповісти
+16
Тобто щодня народу під обстрілами, під повітряними тривогами народу можна і на роботу їздити і податки платити і на городах поратись і зерно збирати. А от провести вибори в неділю це нізззя, а то путєн нападьот... Не потрібні простроченому покидьку вибори, хочеться сидіти вічно та безкарно на золотому унітазі Міндіча
показати весь коментар
24.09.2025 12:48 Відповісти
+12
Зеленский использует войну, чтобы держаться у власти бессрочно. Тогда можно его назвать Король Зеленский, а или Король беспокоится о народе, получается он Тиран Зеленский - в своих интересах использует власть.
показати весь коментар
24.09.2025 12:41 Відповісти
Припинення вогню - це до путлєра
показати весь коментар
24.09.2025 12:32 Відповісти
вибори забаганка пуйла. самі вибори під час війни вже знижують здатність оборонятися і єдність всередині України
показати весь коментар
24.09.2025 12:37 Відповісти
Ну то давайте вже посаду президента змінимо на Цар чи Гетьман, барон відзорський. Що вам подобається? Блін зробили з україни африку і тішаться. Ще й в оон посадили на своє місця між конго сомалі і афганістаном. А ще питання чому тоді концерти і всякі масові урочистості з тисячами людей можна проводити а вибори ні.
показати весь коментар
24.09.2025 12:51 Відповісти
Гетьмана вибирали на загальних зборог, не зважаючи були бойові дії чи ні! зеленський мені не гетьман і не цар, а злочинець і зрадник! Не любо!!!
показати весь коментар
24.09.2025 13:16 Відповісти
Готуються з 2023 року.

показати весь коментар
24.09.2025 12:34 Відповісти
Хто такі "ми"?
Ти сидіти маєш, а не балотуватися.
Чи це погроза?
показати весь коментар
24.09.2025 12:35 Відповісти
любі дії- у тому числі проведення виборів всупереч Конституції України є незаконими і легко можуть бути оскаржені у Верховному Суді України
показати весь коментар
24.09.2025 12:39 Відповісти
Та ти шо?
показати весь коментар
24.09.2025 12:42 Відповісти
так і це зниження обороноздатность і єдності в середині України. Я так розумію трампло знову це нам сказало, БО ЦЕ ЗАБАГАНКА пуйла і орків
показати весь коментар
24.09.2025 12:46 Відповісти
не неси дурниць - перший місяць повномаштабної війни, зелі мусорів прокурорів ради - видно не було, і все жило в Україні своїм чином, поки ці чорті не повернулись в кабінети і зелені чорти гетьманцеви продовжили красти, та податками душити людей
показати весь коментар
24.09.2025 12:58 Відповісти
шо ты мелишь? Закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України.
показати весь коментар
24.09.2025 13:35 Відповісти
Суши сухарі, довбень))
показати весь коментар
24.09.2025 12:40 Відповісти
Зеленский использует войну, чтобы держаться у власти бессрочно. Тогда можно его назвать Король Зеленский, а или Король беспокоится о народе, получается он Тиран Зеленский - в своих интересах использует власть.
показати весь коментар
24.09.2025 12:41 Відповісти
Краще б ти був готовий ще до виборів.
показати весь коментар
24.09.2025 12:41 Відповісти
73 відсотки вже також готові!Дайош тищенків,обдрисьовичів,безмозглих!
показати весь коментар
24.09.2025 12:41 Відповісти
Досить брехати про міфічні "73%", яких не було, як таких.
показати весь коментар
24.09.2025 13:51 Відповісти
Коли буде припинення вогню ти (ЗЄля) разом зі своєю кінченою шоблою побіжите в Ростов і про перевибори забудь!
показати весь коментар
24.09.2025 12:46 Відповісти
Тобто щодня народу під обстрілами, під повітряними тривогами народу можна і на роботу їздити і податки платити і на городах поратись і зерно збирати. А от провести вибори в неділю це нізззя, а то путєн нападьот... Не потрібні простроченому покидьку вибори, хочеться сидіти вічно та безкарно на золотому унітазі Міндіча
показати весь коментар
24.09.2025 12:48 Відповісти
Припинення зеленського-ось один з основних кроків для закінчення війни.
показати весь коментар
24.09.2025 12:50 Відповісти
ми готові... Дія в допомогу 🤡 ?!... для того шоб зробити себе генеральним вічним секретарем партії сн ?...ой зеленський шоб ти так жив , в тебе так багато хорошего ...
показати весь коментар
24.09.2025 12:50 Відповісти
Гнида! Ти ще за перший термін не відсидів, а вже на другий мостишся...
показати весь коментар
24.09.2025 12:52 Відповісти
"Але ми зробимо все, щоб припинення вогню не було ніколи" - подумки додав Зеленський.
показати весь коментар
24.09.2025 12:53 Відповісти
Коли приїде, бубон першим ділом знайде того хто розпатякав Politico про його мутки. Або не знайде, бо вони вже потікали але сбу працюватиме в три зміни
показати весь коментар
24.09.2025 12:56 Відповісти
У Трампа навчився. А злі мови кажуть, що "нєабучаємьїй".
показати весь коментар
24.09.2025 12:57 Відповісти
"Злі мови" - це від авторів "пекельних борошнів"?
показати весь коментар
24.09.2025 13:00 Відповісти
Ні, це від мене. Такого начебто не було, чи я щось пропустив? 🎣 тролеботів.
показати весь коментар
24.09.2025 13:42 Відповісти
Ми готові!?
Піонери ку🤬єві!
Шо полу покери, "назбирали" вже 💰?
Рік тому проводити вибори під час воєнного стану забороняла Конституція України.
Сьогодні вже можна проводити?
"Конституція на паузі!" - як говорив один спікер 🐷
показати весь коментар
24.09.2025 13:00 Відповісти
чому його не спитали про плівки міндіча чернишевських шурм корупцію та придушення зелею антикорупційних органів??
показати весь коментар
24.09.2025 13:00 Відповісти
Президенте--ти гарант Конституції Чому ти її десятки раз порушуєш???!!!
показати весь коментар
24.09.2025 13:03 Відповісти
Так він же "юрист" за освідченням
показати весь коментар
24.09.2025 14:02 Відповісти
🤡🖕
показати весь коментар
24.09.2025 13:05 Відповісти
Хорошо бы иметь умного президента,а не балабола.
показати весь коментар
24.09.2025 13:06 Відповісти
Ооооо!!! В 10-ку!
Да. Хорошо бы.
показати весь коментар
24.09.2025 14:47 Відповісти
Що, вже всіх "бунтарів" виперли до ЄС і готові?
показати весь коментар
24.09.2025 13:16 Відповісти
Ворог кожного дня захоплює якісь села, обстрілює балістикою і дронами великі місті, вбиває жінок і дітей, а Боневтіку Позорно-Брехливому тільки в голові вибори та рейтинги. Плював він на українців і Україну. В нього все нормально, йому нічого не загрожує.
показати весь коментар
24.09.2025 13:18 Відповісти
А хто ж його обрав? Кому він так сильно сподобався?
показати весь коментар
24.09.2025 14:45 Відповісти
Тобто навчатися та працювати в тривогу ми можемо, як і їздити на транспорті і це нормально, бо треба якось виживати. А сходити на виборчу дільницю під час війни не можна.
показати весь коментар
24.09.2025 13:29 Відповісти
Ти **** все робиш для того щоб війна тривала далі заради своєї корони .
показати весь коментар
24.09.2025 13:37 Відповісти
Припинення вогню не відбудеться НІКОЛИ!!! Бо це загрожує його головному шпигуну Буратіно втратою посади і руйнуванню всієї агентурної структури фсб в Україні. Тому вибори мають відбутись НЕГАЙНО.
показати весь коментар
24.09.2025 13:47 Відповісти
Вибори в Україні пройдуть тільки після закінчення війни та звільненні усіх українських територій!
показати весь коментар
24.09.2025 13:49 Відповісти
А не пішов би ти на хутір Михайлівський, ухилянт Дмитро
показати весь коментар
24.09.2025 13:58 Відповісти
Пане президенте! Так коли ВИ вже закінчите цю війну?
показати весь коментар
24.09.2025 14:44 Відповісти
 
 