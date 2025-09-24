Зеленский о выборах в Украине: Мы готовы, когда будет прекращение огня

Украина сможет провести выборы во время прекращения огня, хоть это и не соответствует Конституции страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на "УП".

Так, ведущий отметил, что люди во всем мире и в США, в частности, волнуются о коррупции в Украине, о том, куда идут деньги, и о том, что не проводятся выборы.

Он также процитировал кусок статьи Politiko, где говорилось, что нарекания в рядах президентской партии растут.

"В партийных рядах растут сомнения и недовольство по поводу слишком персонализированного стиля правления Зеленского и его склонности игнорировать парламент. Кроме того, некоторые из его собственных законодателей до сих пор возмущаются из-за шагов, направленных против антикоррупционных органов", - зачитал ведучий. Он спросил, что украинский президент может на это ответить.

"Прежде всего - это неправда. Все антикоррупционные реформы проголосовал этот парламент, большинство. Большинство - это наша партия. Все, все изменения, вся независимость антикоррупционной инфраструктуры была проголосована в течение этого года и в течение войны. И все европейские институты всегда поддерживали это. Они знают, потому что только большинство голосует за эти законы", - отметил глава государства.

Говоря о выборах, он отметил, что их провести непросто, но возможно даже во время прекращения огня (ceasefire. - Ред.)

"И даже если бы мы изменили (законодательство для выборов. - Ред.) или нашли путь, как изменить (законодательство, чтобы провести выборы. - Ред.), то мы нуждаемся в безопасности для этих выборов. Например, мы готовы, когда будет прекращение огня. Даже если это трудно в соответствии с нашей Конституцией", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос ведущего, говорит ли он сейчас о возможности проведения выборов, президент сказал: "Мы можем (провести выборы. - Ред.). С нашими партнерами, конечно, и с гарантиями безопасности".