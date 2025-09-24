РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Выборы во время войны
825 21

Зеленский о выборах в Украине: Мы готовы, когда будет прекращение огня

выборы во время войны

Украина сможет провести выборы во время прекращения огня, хоть это и не соответствует Конституции страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на "УП".

Так, ведущий отметил, что люди во всем мире и в США, в частности, волнуются о коррупции в Украине, о том, куда идут деньги, и о том, что не проводятся выборы.

Он также процитировал кусок статьи Politiko, где говорилось, что нарекания в рядах президентской партии растут.

"В партийных рядах растут сомнения и недовольство по поводу слишком персонализированного стиля правления Зеленского и его склонности игнорировать парламент. Кроме того, некоторые из его собственных законодателей до сих пор возмущаются из-за шагов, направленных против антикоррупционных органов", - зачитал ведучий. Он спросил, что украинский президент может на это ответить.

"Прежде всего - это неправда. Все антикоррупционные реформы проголосовал этот парламент, большинство. Большинство - это наша партия. Все, все изменения, вся независимость антикоррупционной инфраструктуры была проголосована в течение этого года и в течение войны. И все европейские институты всегда поддерживали это. Они знают, потому что только большинство голосует за эти законы", - отметил глава государства.

Говоря о выборах, он отметил, что их провести непросто, но возможно даже во время прекращения огня (ceasefire. - Ред.)

"И даже если бы мы изменили (законодательство для выборов. - Ред.) или нашли путь, как изменить (законодательство, чтобы провести выборы. - Ред.), то мы нуждаемся в безопасности для этих выборов. Например, мы готовы, когда будет прекращение огня. Даже если это трудно в соответствии с нашей Конституцией", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос ведущего, говорит ли он сейчас о возможности проведения выборов, президент сказал: "Мы можем (провести выборы. - Ред.). С нашими партнерами, конечно, и с гарантиями безопасности".

Автор: 

выборы (24790) Зеленский Владимир (22004) война в Украине (6239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Хто такі "ми"?
Ти сидіти маєш, а не балотуватися.
Чи це погроза?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:35 Ответить
+3
Зеленский использует войну, чтобы держаться у власти бессрочно. Тогда можно его назвать Король Зеленский, а или Король беспокоится о народе, получается он Тиран Зеленский - в своих интересах использует власть.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:41 Ответить
+3
Тобто щодня народу під обстрілами, під повітряними тривогами народу можна і на роботу їздити і податки платити і на городах поратись і зерно збирати. А от провести вибори в неділю це нізззя, а то путєн нападьот... Не потрібні простроченому покидьку вибори, хочеться сидіти вічно та безкарно на золотому унітазі Міндіча
показать весь комментарий
24.09.2025 12:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Припинення вогню - це до путлєра
показать весь комментарий
24.09.2025 12:32 Ответить
вибори забаганка пуйла. самі вибори під час війни вже знижують здатність оборонятися і єдність всередині України
показать весь комментарий
24.09.2025 12:37 Ответить
Ну то давайте вже посаду президента змінимо на Цар чи Гетьман, барон відзорський. Що вам подобається? Блін зробили з україни африку і тішаться. Ще й в оон посадили на своє місця між конго сомалі і афганістаном. А ще питання чому тоді концерти і всякі масові урочистості з тисячами людей можна проводити а вибори ні.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:51 Ответить
Готуються з 2023 року.

показать весь комментарий
24.09.2025 12:34 Ответить
Хто такі "ми"?
Ти сидіти маєш, а не балотуватися.
Чи це погроза?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:35 Ответить
любі дії- у тому числі проведення виборів всупереч Конституції України є незаконими і легко можуть бути оскаржені у Верховному Суді України
показать весь комментарий
24.09.2025 12:39 Ответить
Та ти шо?
показать весь комментарий
24.09.2025 12:42 Ответить
так і це зниження обороноздатность і єдності в середині України. Я так розумію трампло знову це нам сказало, БО ЦЕ ЗАБАГАНКА пуйла і орків
показать весь комментарий
24.09.2025 12:46 Ответить
не неси дурниць - перший місяць повномаштабної війни, зелі мусорів прокурорів ради - видно не було, і все жило в Україні своїм чином, поки ці чорті не повернулись в кабінети і зелені чорти гетьманцеви продовжили красти, та податками душити людей
показать весь комментарий
24.09.2025 12:58 Ответить
Суши сухарі, довбень))
показать весь комментарий
24.09.2025 12:40 Ответить
Зеленский использует войну, чтобы держаться у власти бессрочно. Тогда можно его назвать Король Зеленский, а или Король беспокоится о народе, получается он Тиран Зеленский - в своих интересах использует власть.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:41 Ответить
Краще б ти був готовий ще до виборів.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:41 Ответить
73 відсотки вже також готові!Дайош тищенків,обдрисьовичів,безмозглих!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:41 Ответить
Коли буде припинення вогню ти (ЗЄля) разом зі своєю кінченою шоблою побіжите в Ростов і про перевибори забудь!
показать весь комментарий
24.09.2025 12:46 Ответить
Тобто щодня народу під обстрілами, під повітряними тривогами народу можна і на роботу їздити і податки платити і на городах поратись і зерно збирати. А от провести вибори в неділю це нізззя, а то путєн нападьот... Не потрібні простроченому покидьку вибори, хочеться сидіти вічно та безкарно на золотому унітазі Міндіча
показать весь комментарий
24.09.2025 12:48 Ответить
Припинення зеленського-ось один з основних кроків для закінчення війни.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:50 Ответить
ми готові... Дія в допомогу 🤡 ?!... для того шоб зробити себе генеральним вічним секретарем партії сн ?...ой зеленський шоб ти так жив , в тебе так багато хорошего ...
показать весь комментарий
24.09.2025 12:50 Ответить
Гнида! Ти ще за перший термін не відсидів, а вже на другий мостишся...
показать весь комментарий
24.09.2025 12:52 Ответить
"Але ми зробимо все, щоб припинення вогню не було ніколи" - подумки додав Зеленський.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:53 Ответить
Коли приїде, бубон першим ділом знайде того хто розпатякав Politico про його мутки. Або не знайде, бо вони вже потікали але сбу працюватиме в три зміни
показать весь комментарий
24.09.2025 12:56 Ответить
У Трампа навчився. А злі мови кажуть, що "нєабучаємьїй".
показать весь комментарий
24.09.2025 12:57 Ответить
 
 