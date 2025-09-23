УКР
Зеленський заявив "слугам народу" про намір балотуватися на наступних виборах, - Politico

Подробиці зустрічі Зеленського із фракцією Слуга народу

Президент Володимир Зеленський провів закрите засідання фракції "Слуга народу" минулого тижня, на якому заявив про розчарування у власній партії, нарікав на нардепів, активістів громадянського суспільства та журналістів, оскільки ті не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів.

Про це пише Politico із посиланням на членів фракції, які погодились говорити на умовах анонімності "через побоювання викликати гнів президента", передає Цензор.НЕТ.

Зустріч Зеленського та фракції "Слуга народу"

Депутати описали зустріч як "напружену".

"Посилаючись на повідомлення про корупцію та порушення прав, президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися - на воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників", - йдеться в матеріалі.

Депутати очікували, що Зеленський буде більш м'яким, особливо з огляду на нещодавню спробу знищити антикорупційну інфраструктуру, що спровокувало масові протести.

Монополізація влади

Натомість, пише видання, Зеленський зосередився на стані війни "та чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбудуться після цього".

"І схоже, що вже не лише партійні суперники Зеленського турбуються про повзучу монополізацію влади", - зазначили журналісти.

Автор пише, що у лавах "Слуги народу" зростають сумніви та нарікання щодо високоперсоналізованого методу правління Зеленського та його схильності зневажливо ставитися до парламенту, до того ж, кроки проти антикорупційних органів досі дратують деяких його власних нардепів.

Офіс Президента спробував перекласти саме на Верховну Раду вину за спробу ліквідувати незалежність НАБУ та САП. Politico пише, що цей епізод змусив багатьох законодавців замислитися, як Зеленський та його радники взагалі не змогли передбачити такої бурхливої реакції громадськості.

Опитування громадської думки постійно показують, що навіть у воєнний час українці вважають корупцію головною внутрішньою проблемою країни.

Політичні опоненти давно скаржаться на "популістську нетерплячість українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, та на його вроджену колючість до критики". Проте захисники Зеленського ігнорують ці скарги. За їхніми словами, "війна вимагає твердої, рішучої руки". На початку року глава ОП Єрмак сказав: "Особливо під час війни рішення мають прийматися швидко та чітко".

Помічники Зеленського зазначають, що президент користується високою прихильністю в опитуваннях громадської думки.

Попри те, що багато критиків погоджуються із тим, що "галас демократії не повинен загрожувати країні, яка веде екзистенційну війну", але вони зазначають, що інші лідери воєнного часу застосували разюче інший підхід, зокрема британець Вінстон Черчилль, який прагнув залучити найкращих, найяскравіших і найздібніших представників країни з усього політичного спектра, щоб заповнити ряди бюрократії воєнного часу.

Західні партнери стурбовані

Не лише партійні суперники Зеленського стурбовані прагненням до централізації влади. Західні союзники хоч і стримуються від будь-якої публічної критики, щоб не дати РФ простір для пропаганди, троє європейських посланців на умовах анонімності висловили стурбованість. Деякі депутати "Слуги народу" також ставлять під сумнів нещодавніх подій, зокрема звільнення мерів та тиск на державні установи, що мають бути незалежними.

Контроль уряду Верховною Радою

Уряд ще до початку повномасштабного вторгнення нетерпляче ставився до парламентського контролю. Тепер же він фактично відмовився від процедури звітності міністрів парламентським комітетам та уникає засідань, пише видання.

Водночас Офіс Президента, зазначає автор, дедалі більше намагається зібрати голоси, необхідні для схвалення необхідних законопроєктів. Все через те, що чинні нардепи дедалі більше опираються тиску адміністрації президента, і побоюються, що саме їх звинувачуватимуть виборці, коли щось піде не так.

Кадрові рішення

Також видання описує нещодавні перестановки в Кабміні, що призвели до вимушеного відходу з посади відомих осіб, таких як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Згадується і відставка Валерія Залужного.

Politico пише, що кожна перестановка призводила до того, що "незграбна когорта довірених друзів та радників президента здобуває все більше влади та контролю", тоді як аутсайдери, готові ставити під сумнів та кидати виклик, або ті, хто демонструє риси незалежності, опиняються поза владою.

Настрій у владній партії не покращила й сумнозвісна сварка Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Явка на зустрічі з фракцією "Слуги народу"

За даними видання, нардепи очікували, що Зеленський спробує заспокоїти свою партію на зустрічі минулого тижня. Проте співрозмовники заявили, що все пішло не так. Президент був незадоволений низьким рівнем явки на засідання фракції - близько сотні нардепів не прийшли. Напруженість лише зросла, коли один із парламентарів поставив під сумнів доцільність скорочення антикорупційних органів у той час, коли вони зосереджувалися на співробітниках Офісу президента.

Хоча Зеленський і сказав, що в майбутньому він частіше консультуватиметься з ними, "це здається малоймовірним", – з жалем зауважив один із нардепів. "Уся ця історія вказує на подальше затягування гайок вдома. На думку Офісу Президента, ви або з Зеленським, або ви російська маріонетка".

Затягування гайок

Politico зазначає, що гайки дійсно затягуються. 

"Наприклад, лише цього місяця групу з приблизно 20 колишніх та відставних українських дипломатів і посланців було включено до постанови, яка забороняє законодавцям та посадовцям подорожувати за кордон без прямого дозволу влади", - йдеться в матеріалі.

Ексглава МЗС Дмитро Кулеба сказав: 

"Важко зрозуміти, чому на четвертому році війни раптом стало таким важливим заборонити виїзд за кордон групі не більше ніж 20 осіб - людям, які мають контакти та повноваження просувати інтереси України серед іноземної аудиторії. Єдиним поясненням може бути політичне. 

Як тільки така політична логіка закріплюється, стає можливим довільно вирішувати, яким категоріям людей дозволено або заборонено робити певні речі. Посли - це лише приклад, але той, що розкриває набагато глибшу проблему".

+37
"Українці - чемпіони світу з суіциду. Бо це вибір народу, який хоче померти. І хто я такий, щоб їм заважати?" (с) Лесь Подерв'янський

показати весь коментар
23.09.2025 11:28 Відповісти
+36
У нього виходу немає! Бо інакше-сяде (як не втече)
показати весь коментар
23.09.2025 11:19 Відповісти
+28
Скракобородько йди на*уй!
показати весь коментар
23.09.2025 11:18 Відповісти
От саме так в 2019 я був впевнений в перемозі Порошенка. Я гадав, що більшість виборців бачать і думають так само, як я.
показати весь коментар
23.09.2025 11:53 Відповісти
Найпоширеніша помилка розумних - дурні знають і розуміють не гірше за них.
показати весь коментар
23.09.2025 11:55 Відповісти
Я не здогадувався, що поруч зі мною стільки дурнів.
показати весь коментар
23.09.2025 12:36 Відповісти
Нажаль їх - більшість. ~80% з IQ нижче середнього.
показати весь коментар
23.09.2025 12:47 Відповісти
Це просто якійсь треш... Ще невідомо коли ті вибори, а вже тошно від того, що мудрий нарід може дати шанс 7-8 менеджерам та потужному на керування. Ненакерувалися мабуть...
показати весь коментар
23.09.2025 11:46 Відповісти
І чи доживе він до цих виборів,чи помре за віком.
показати весь коментар
23.09.2025 11:57 Відповісти
Діти підрастають. Їх годувати треба.
показати весь коментар
23.09.2025 12:37 Відповісти
Бабка надвоє казала...
показати весь коментар
23.09.2025 11:46 Відповісти
"Непохитний образ України"? 500 000 євро за одноденний візит в Австрію. Оце я розумію "образ".
показати весь коментар
23.09.2025 11:48 Відповісти
якщо буде коля мітболкотлєта,та люся обдристовіч з мандяною безмозглою,то в дпугому турі голобородька може програти
показати весь коментар
23.09.2025 11:50 Відповісти
Ні, хриплявий пролізе у другий тур. Десь купить голоси, десь змахлює, десь пенси єдиномарафонні додадуть, десь адмінресурс... Але у другому турі він пролетить, як фанера. Скоріше перед другим туром воно втече
показати весь коментар
23.09.2025 12:03 Відповісти
🤣👏
показати весь коментар
23.09.2025 12:12 Відповісти
ще не вмерла Україна? піду на другий термін....
показати весь коментар
23.09.2025 11:51 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 11:54 Відповісти
МОЛОДЕЦ! Теперь, кому интересно знает, что делать и как будет!
показати весь коментар
23.09.2025 11:51 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 12:28 Відповісти
А виборні ділянки будуть в ТЦК, голосовува за Зе, маешь бронь. Голосував за інших, відразу в бусік.
показати весь коментар
23.09.2025 11:56 Відповісти
Йшов 2057 рік, гєнсєк "Слуги Урода" володимир олександрович балотується на слідуючий термін.
показати весь коментар
23.09.2025 11:57 Відповісти
Браво!!!!
показати весь коментар
23.09.2025 12:03 Відповісти
Було одразу видно що цей зеленоколінчатий потомок комуніздів бачить себе або ****** або бульбою
показати весь коментар
23.09.2025 12:36 Відповісти
хто б сумнівався, тепер у нас буде свій путлер )
показати весь коментар
23.09.2025 11:57 Відповісти
А де ми всі зараз?
показати весь коментар
23.09.2025 12:28 Відповісти
Нахєр йому той монозброд потрібен?!
У нього ж є візір-Єрмак та його єрмачня.
Вава, давай в диктатори, ти ж хочішь!
показати весь коментар
23.09.2025 12:04 Відповісти
Зеленского больше не выберут. У него был шанс стать Украинским Гавелом или Валенсой, а стал продажно-коррупционным продолжателем дела ющенки-янека-порошенки.
показати весь коментар
23.09.2025 12:06 Відповісти
Не було в нього шансів. Його ще з 2003го фсб вела по творчості і по бізнесу
показати весь коментар
23.09.2025 12:13 Відповісти
1000%
показати весь коментар
23.09.2025 13:34 Відповісти
Не було в нього тих шансів. Для цього потрібні мізки Гавела чи Валенси.
показати весь коментар
23.09.2025 12:40 Відповісти
Ти його і зробив президентом і моносброд завів в вру.Насолоджуйся
показати весь коментар
23.09.2025 12:44 Відповісти
таку заяву вкинути від першої морди лиця 🤡 , можно тільки коли, кремль з китаєм , цьому кремлівському козачку ,свою підтримку ...а вже українці повинні вирішити ,чи згодні мати життя нескінченно розгробованими , і чи згодні їх діти жити так , по горло в крові ?!!! ...
показати весь коментар
23.09.2025 12:07 Відповісти
маю надію, що люди не зроблять знову страшну помилку, до цієї влади з самого початку багато питань.
показати весь коментар
23.09.2025 12:13 Відповісти
Здохни зрадник,чмо неголене.На дереві місце
показати весь коментар
23.09.2025 12:14 Відповісти
Або зе або єрмак.Третього не буде
показати весь коментар
23.09.2025 12:17 Відповісти
Ні Єрмак, ні зєля. Виграє Залужний, Марченко, Кривоніс, ще якийсь нормальний генерал, але треба, щоб усі знялись на його користь ще у першому турі. Нехай хоч жереб кидають
показати весь коментар
23.09.2025 12:26 Відповісти
Я також так думав, який в дідька блазень? А вийшло наввпаки, тупе бидло вибрало блазня для поржать. І навідь зараз, судячи по опитуванню, яке нам надають, шут попереду всіх. Правда, в це моло хто вірить. Як і в 2019 році.
показати весь коментар
23.09.2025 12:39 Відповісти
То що, вішатись? Борітесь і поборите!! Альо!
показати весь коментар
23.09.2025 12:46 Відповісти
А я про що?Тобі прізвище потрібне,тобі потрібн цар хороший.А про вру всі чомусь забули.Тому ми приречені
показати весь коментар
23.09.2025 12:45 Відповісти
Пан прийшов сюди, щоб зневіру пропогувати? Може булоб краще промовчати?
показати весь коментар
23.09.2025 12:48 Відповісти
Фу.
показати весь коментар
23.09.2025 12:18 Відповісти
Це ті , шо розповідали про те, шо в них немає амбіцій на вибори.
показати весь коментар
23.09.2025 12:19 Відповісти
Цікаво хто його обирати буде , бо перед виборами треба скасувати воєнний стан і видурити кордони , а до чого це призведе усі знають.
показати весь коментар
23.09.2025 12:23 Відповісти
Вже по підрахунками відбуде мінімум 1,5 каденції,обіцяв 1строк,але так пригрівся що від кормушки відірватись проблематично.Ще світа,яка наскільки на всіх "президентських"програмах нагріла руки,а"охолоджувати"ну ніяк не хочеться.Ще йде на другий термін тому що надіється запобігти притягненню до кримінальної відповідальності не тільки друзів,а і самого себе.Якщо у путіна руки по вуха в крові то в ЗЕленського совість закривавлена кров'ю як захисників так і мирного населення так що не відмитись.Рейтинги ж малюють на замовлення,хто платить той і музику замовляє.
показати весь коментар
23.09.2025 12:23 Відповісти
Передвиборча програма Випадкового:
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
показати весь коментар
23.09.2025 12:23 Відповісти
а якщо не доведи господи фофан виграє наступні вибори то як йому рахуватимуть те що він пересидів на посаді . мабуть обнулять як *****
показати весь коментар
23.09.2025 12:28 Відповісти
бідося. такий тягар несе на своїх плєчіках. курва ненависна.
показати весь коментар
23.09.2025 12:32 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 12:33 Відповісти
Прозріваю:
👀ТРИ річна зарплати українського вчителя на понти.
Вчора не надали особливого значення новині про те, що якийсь «мажор» подарував своїх пасії квіткового медведика за 536 ТИСЯЧ гривень. Ну подарував і подарував, ясно, що навіть при грошах не всі люди свідомі того, що країна бореться за існування і виживання, що для фронту ці кошти були б значно важливіші, ніж для понтів перед дівчиною. Інтелекту ж не докупиш на ці гроші.
‼️АЛЕ сьогодні історія знайшла своє продовження. Тому що виявляється, цей «мажор» насправді не мажор, а звичайний депутат від Зеленського! Черговий ноунейм зі списку, який виграв округ у Деснянському район виключно завдяки імені бубочки - такий собі Артем Дубнов.
І ось тут вже навіть в нас щелепа відвисла. Бо бути восьмий рік в Раді і дупля не відбивати, що так робити не можна - це треба бути невиліковним довбограєм!
🤬А головне - Дубнов виграв той округ, де головним його суперником був Борислав Береза, який навіть без депутатського мандату за ці роки зробив значно більше за «новоє ліцо».
А уявіть, якби він був депутатом і відстоював інтереси держави в парламентській опозиції!
Хотілось би, щоб тепер цим ліцом зайнялись НАБУ з НАЗК, бо цензурні слова для таких «слуг народу» вже вичерпались. Покидьки.

показати весь коментар
23.09.2025 12:35 Відповісти
Печера Дракона:
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.
Тут одне з двох. Або, вебкамщиця нарешті прийшла до успіху та знайшла собі багатого "папіка" який через її ФОП розпилює бюджетні кошти.
Або - працьовита дівчина накопила собі стартовий капітал у дещо креативний спосіб, і тепер чесно працює. Ще й зміцнює обороноздатність країни.
Навіть не сумніваюся, якщо скандал не загасне, влада буде поширювати саме другу версію. У влади достатньо блогеринь потужністю у 100-200 лайків, які заходяться волати: "Ну й що що вебкамщиця? Зеленський оно за кордоном Україну з порноактрисою порівнював і кіно знімав на московські гроші. А нині - орел! Усвідомила дівчина, працює! Які претензії?!"
Та нуль претензій, насправді. Якщо тільки не з'ясується, що правдива таки перша версія і на обороні країни тупо тирять гроші. Бо я пригадую як деякі блогерині доводили що яйця по 17 грн - це об'єктивна реальність і благо. А от щойно САП передала до суду справу про крадіжки на харчах в МО. Цікаво - тут таке не повториться?
показати весь коментар
23.09.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 12:42 Відповісти
Його треба гнати. Але ж повно ще живих і не виїхавших зебілів, які свято вірять в зе-месію.
показати весь коментар
23.09.2025 12:33 Відповісти
Дуже "послідовний" гівнюк...
показати весь коментар
23.09.2025 12:38 Відповісти
А НАХРЕН ти потрібний?!
показати весь коментар
23.09.2025 12:42 Відповісти
Достойна відповідь справжнього громадянина України. Яка непохитна впевненість в навиліковному ідіотизмі більшої частини співгромадян. Ніяких сумнівів, вагань.Бравісімо.
показати весь коментар
23.09.2025 12:56 Відповісти
правильно робить, 73% дебілів нікуди не ділось
показати весь коментар
23.09.2025 12:46 Відповісти
Навіщо ти так про себе? Я вірю в тебе, що ти станеш нормальним до виборів
показати весь коментар
23.09.2025 13:00 Відповісти
досі дратують деяких його власних нардепів.

В нього немає власних нардепів. Євласна скумбрія, той-на-якого-не-налізе-бронік, ларьочнік, інше шобло. Але ще не один Президент України не мав вланих нардепів.
показати весь коментар
23.09.2025 12:53 Відповісти
Ну всё, Зе Гевара закусил удила.
показати весь коментар
23.09.2025 12:57 Відповісти
Дайте йому ще одну Україну. Він навчиться.
показати весь коментар
23.09.2025 12:57 Відповісти
Ви на перший строк в сізо готуйтесь,а не на другий термін в парламенті,покидьки.
показати весь коментар
23.09.2025 13:01 Відповісти
Погано закінчить.
показати весь коментар
23.09.2025 13:10 Відповісти
Главное что бы США не дали этому тупому уролу провести выборы через дию, так как это единственный способ которым он может выиграть.
показати весь коментар
23.09.2025 13:15 Відповісти
Клоуну треба с завгоспом збиратися до суду за геноцид Українців а не на вибори
показати весь коментар
23.09.2025 13:21 Відповісти
Тупе зелене падло!
показати весь коментар
23.09.2025 13:27 Відповісти
Як би тут не обурювалися, за моїми спостереженнями Зеленський виграє вибори. Він ненавидить кацапів, здається для Українців це єдиний критерій. Може ще й агітація на телебаченні працює.
показати весь коментар
23.09.2025 13:40 Відповісти
Такий президент Україні не потрібен, задовбав вже всіх, як і його зелені реформатори-казнокради. На вихід, ні - Майдан.
показати весь коментар
23.09.2025 13:41 Відповісти
скотобаза
показати весь коментар
23.09.2025 13:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 