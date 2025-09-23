Зеленський заявив "слугам народу" про намір балотуватися на наступних виборах, - Politico
Президент Володимир Зеленський провів закрите засідання фракції "Слуга народу" минулого тижня, на якому заявив про розчарування у власній партії, нарікав на нардепів, активістів громадянського суспільства та журналістів, оскільки ті не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів.
Про це пише Politico із посиланням на членів фракції, які погодились говорити на умовах анонімності "через побоювання викликати гнів президента", передає Цензор.НЕТ.
Зустріч Зеленського та фракції "Слуга народу"
Депутати описали зустріч як "напружену".
"Посилаючись на повідомлення про корупцію та порушення прав, президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися - на воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників", - йдеться в матеріалі.
Депутати очікували, що Зеленський буде більш м'яким, особливо з огляду на нещодавню спробу знищити антикорупційну інфраструктуру, що спровокувало масові протести.
Монополізація влади
Натомість, пише видання, Зеленський зосередився на стані війни "та чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбудуться після цього".
"І схоже, що вже не лише партійні суперники Зеленського турбуються про повзучу монополізацію влади", - зазначили журналісти.
Автор пише, що у лавах "Слуги народу" зростають сумніви та нарікання щодо високоперсоналізованого методу правління Зеленського та його схильності зневажливо ставитися до парламенту, до того ж, кроки проти антикорупційних органів досі дратують деяких його власних нардепів.
Офіс Президента спробував перекласти саме на Верховну Раду вину за спробу ліквідувати незалежність НАБУ та САП. Politico пише, що цей епізод змусив багатьох законодавців замислитися, як Зеленський та його радники взагалі не змогли передбачити такої бурхливої реакції громадськості.
Опитування громадської думки постійно показують, що навіть у воєнний час українці вважають корупцію головною внутрішньою проблемою країни.
Політичні опоненти давно скаржаться на "популістську нетерплячість українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, та на його вроджену колючість до критики". Проте захисники Зеленського ігнорують ці скарги. За їхніми словами, "війна вимагає твердої, рішучої руки". На початку року глава ОП Єрмак сказав: "Особливо під час війни рішення мають прийматися швидко та чітко".
Помічники Зеленського зазначають, що президент користується високою прихильністю в опитуваннях громадської думки.
Попри те, що багато критиків погоджуються із тим, що "галас демократії не повинен загрожувати країні, яка веде екзистенційну війну", але вони зазначають, що інші лідери воєнного часу застосували разюче інший підхід, зокрема британець Вінстон Черчилль, який прагнув залучити найкращих, найяскравіших і найздібніших представників країни з усього політичного спектра, щоб заповнити ряди бюрократії воєнного часу.
Західні партнери стурбовані
Не лише партійні суперники Зеленського стурбовані прагненням до централізації влади. Західні союзники хоч і стримуються від будь-якої публічної критики, щоб не дати РФ простір для пропаганди, троє європейських посланців на умовах анонімності висловили стурбованість. Деякі депутати "Слуги народу" також ставлять під сумнів нещодавніх подій, зокрема звільнення мерів та тиск на державні установи, що мають бути незалежними.
Контроль уряду Верховною Радою
Уряд ще до початку повномасштабного вторгнення нетерпляче ставився до парламентського контролю. Тепер же він фактично відмовився від процедури звітності міністрів парламентським комітетам та уникає засідань, пише видання.
Водночас Офіс Президента, зазначає автор, дедалі більше намагається зібрати голоси, необхідні для схвалення необхідних законопроєктів. Все через те, що чинні нардепи дедалі більше опираються тиску адміністрації президента, і побоюються, що саме їх звинувачуватимуть виборці, коли щось піде не так.
Кадрові рішення
Також видання описує нещодавні перестановки в Кабміні, що призвели до вимушеного відходу з посади відомих осіб, таких як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Згадується і відставка Валерія Залужного.
Politico пише, що кожна перестановка призводила до того, що "незграбна когорта довірених друзів та радників президента здобуває все більше влади та контролю", тоді як аутсайдери, готові ставити під сумнів та кидати виклик, або ті, хто демонструє риси незалежності, опиняються поза владою.
Настрій у владній партії не покращила й сумнозвісна сварка Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
Явка на зустрічі з фракцією "Слуги народу"
За даними видання, нардепи очікували, що Зеленський спробує заспокоїти свою партію на зустрічі минулого тижня. Проте співрозмовники заявили, що все пішло не так. Президент був незадоволений низьким рівнем явки на засідання фракції - близько сотні нардепів не прийшли. Напруженість лише зросла, коли один із парламентарів поставив під сумнів доцільність скорочення антикорупційних органів у той час, коли вони зосереджувалися на співробітниках Офісу президента.
Хоча Зеленський і сказав, що в майбутньому він частіше консультуватиметься з ними, "це здається малоймовірним", – з жалем зауважив один із нардепів. "Уся ця історія вказує на подальше затягування гайок вдома. На думку Офісу Президента, ви або з Зеленським, або ви російська маріонетка".
Затягування гайок
Politico зазначає, що гайки дійсно затягуються.
"Наприклад, лише цього місяця групу з приблизно 20 колишніх та відставних українських дипломатів і посланців було включено до постанови, яка забороняє законодавцям та посадовцям подорожувати за кордон без прямого дозволу влади", - йдеться в матеріалі.
Ексглава МЗС Дмитро Кулеба сказав:
"Важко зрозуміти, чому на четвертому році війни раптом стало таким важливим заборонити виїзд за кордон групі не більше ніж 20 осіб - людям, які мають контакти та повноваження просувати інтереси України серед іноземної аудиторії. Єдиним поясненням може бути політичне.
Як тільки така політична логіка закріплюється, стає можливим довільно вирішувати, яким категоріям людей дозволено або заборонено робити певні речі. Посли - це лише приклад, але той, що розкриває набагато глибшу проблему".
У нього ж є візір-Єрмак та його єрмачня.
Вава, давай в диктатори, ти ж хочішь!
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
👀ТРИ річна зарплати українського вчителя на понти.
Вчора не надали особливого значення новині про те, що якийсь «мажор» подарував своїх пасії квіткового медведика за 536 ТИСЯЧ гривень. Ну подарував і подарував, ясно, що навіть при грошах не всі люди свідомі того, що країна бореться за існування і виживання, що для фронту ці кошти були б значно важливіші, ніж для понтів перед дівчиною. Інтелекту ж не докупиш на ці гроші.
‼️АЛЕ сьогодні історія знайшла своє продовження. Тому що виявляється, цей «мажор» насправді не мажор, а звичайний депутат від Зеленського! Черговий ноунейм зі списку, який виграв округ у Деснянському район виключно завдяки імені бубочки - такий собі Артем Дубнов.
І ось тут вже навіть в нас щелепа відвисла. Бо бути восьмий рік в Раді і дупля не відбивати, що так робити не можна - це треба бути невиліковним довбограєм!
🤬А головне - Дубнов виграв той округ, де головним його суперником був Борислав Береза, який навіть без депутатського мандату за ці роки зробив значно більше за «новоє ліцо».
А уявіть, якби він був депутатом і відстоював інтереси держави в парламентській опозиції!
Хотілось би, щоб тепер цим ліцом зайнялись НАБУ з НАЗК, бо цензурні слова для таких «слуг народу» вже вичерпались. Покидьки.
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.
Тут одне з двох. Або, вебкамщиця нарешті прийшла до успіху та знайшла собі багатого "папіка" який через її ФОП розпилює бюджетні кошти.
Або - працьовита дівчина накопила собі стартовий капітал у дещо креативний спосіб, і тепер чесно працює. Ще й зміцнює обороноздатність країни.
Навіть не сумніваюся, якщо скандал не загасне, влада буде поширювати саме другу версію. У влади достатньо блогеринь потужністю у 100-200 лайків, які заходяться волати: "Ну й що що вебкамщиця? Зеленський оно за кордоном Україну з порноактрисою порівнював і кіно знімав на московські гроші. А нині - орел! Усвідомила дівчина, працює! Які претензії?!"
Та нуль претензій, насправді. Якщо тільки не з'ясується, що правдива таки перша версія і на обороні країни тупо тирять гроші. Бо я пригадую як деякі блогерині доводили що яйця по 17 грн - це об'єктивна реальність і благо. А от щойно САП передала до суду справу про крадіжки на харчах в МО. Цікаво - тут таке не повториться?
В нього немає власних нардепів. Євласна скумбрія, той-на-якого-не-налізе-бронік, ларьочнік, інше шобло. Але ще не один Президент України не мав вланих нардепів.