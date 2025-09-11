УКР
Бізнес друга Зеленського Олексія Кірющенка з Бойко
2 044 21

Режисер "95-го Кварталу" Кірющенко заробляє мільйони на електроенергії у співпраці з компаніями Бойка, - ЗМІ. ВIДЕО

Компанія режисера і сценариста серіалу "Слуга народу" Олексія Кірющенка, якого президент Володимир Зеленський називав своїм другом, у 2024 році вийшла на понад 866 млн грн річного обороту. Фірма продає електроенергію і співпрацює з компаніями, з орбіти одного з лідерів ОПЗЖ – Юрія Бойка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Так, у серпні 2023 року Кірющенко, який співпрацює із проєктами студії "Квартал 95", на правах співвласника з часткою у 49% увійшов у компанію "Ел-енерго" (його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига).

Одразу після цього компанія почала отримувати мільйонні замовлення переважно від комунальників. Зокрема, в грудні 2024-го уклала договір з "Дніпроводоканалом" на понад 850 млн грн (постачання електроенергії об’єктам комунального підприємства до кінця 2025 року).

Олексій Кірющенко - Бігус розповів про оборудки на електриці

Одна з вимог на тендері –– надати підтвердження про можливість постачання імпортованої електроенергії. Попри те, що сам "Дніпроводоканал" на той момент можливості приймати таку імпортовану електроенергію не мав.

"Ел-енерго" мала документи, що відповідали умовам торгів. Зокрема, один з таких документів їй надала фірма "Толк Україна".

Олексій Кірющенко - Бігус розповів про оборудки на електриці

Власник цієї компанії –– Володимир Крупко, якого в медіа пов’язували з народним депутатом від нині забороненої ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Зокрема, Крупко був головою Наглядової ради та акціонером "Волиньобленерго", яке, за даними ЗМІ, роками контролював Бойко і яке у 2020-му офіційно перейшло у власність його старшого сина.

Раніше Крупко був власником компанії "Електротрейдінг груп" ("ЕТГ") і у 2020-му році отримав від цієї ТОВ майже 100 млн грн зарплатою та дивідендами. Зараз "ЕТГ" – найбільший постачальник електроенергії, яку перепродає "Ел-енерго".

Новий власник "ЕТГ" – Сергій Астапов теж пов’язаний з ОПЗЖистом. Зокрема, за нашою інформацією, працював в "Нафтогазі", коли Бойко його очолював.

Олексій Кірющенко - Бігус розповів про оборудки на електроенергії

До слова, про тісну співпрацю з оточенням Бойка може свідчити й той факт, що минулого року компанія режисера Кірющенка орендувала додатковий офіс в центрі Києва, за який щомісяця віддає близько 100 тис. грн фірмі "Укрбудгруп".

Остання – теж веде до оточення нардепа, зокрема, інвестиційного фонду "Хантер". Bihus.Info вже розповідало, що цей фонд вкладає мільйонні інвестиції в будівництво.

Щодо самого Кірющенка, то за перші 4 місяці 2025 року він отримав від "Ел-енерго" понад 13 млн грн дивідендами. Грубо кажучи, це по 100 тис. на день.

Нагадаємо, Олексій Кірющенко народився в Україні, довго жив і працював на росії. В Україні, зокрема, співпрацював з проєктами студії "Квартал 95" – серіали "Свати", "Папік", "Слуга народу".

Цього року вийшов новий їхній спільний фільм "раша гудбай". Після перемоги Володимира Зеленського у 2019-му, Кірющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій "Дім", був членом Наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроекти для державного фінансування.

Бойко Юрій (442) тендер (2476) електроенергія (6355) Слуга народу (2851) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (497)
+9
Квартал сваіх нє брасаєт
11.09.2025 17:12 Відповісти
+8
11.09.2025 17:23 Відповісти
+7
Шо?
Опять?!?!
11.09.2025 17:13 Відповісти
Бойко наше все ! З ним ми переможемо !
11.09.2025 17:11 Відповісти
Нагадаю, що наш яйцесяйний ЗЄбанат обіцяв піти з посади, якщо знайдуть його "свинарчука". Вже мав піти багато раз. Брехня - кредо нашого Боневтіка Оманського!
11.09.2025 17:16 Відповісти
Не може бути!
Він же свята людина, творчий батько простого вчителя історії-Голобородька!
11.09.2025 17:12 Відповісти
Квартал сваіх нє брасаєт
11.09.2025 17:12 Відповісти
Шо?
Опять?!?!
11.09.2025 17:13 Відповісти
Герої України
11.09.2025 17:13 Відповісти
Та невже. Не може бути. Ніколи раніше друзі Зеленського не крали, і от знову. Не крадуть.

11.09.2025 17:14 Відповісти
Та своїм можна все, вони ж діляться
11.09.2025 17:15 Відповісти
Це ж не кумівство Зеленського - ета другоє.
11.09.2025 17:18 Відповісти
Які ж талановиті люди!
11.09.2025 17:20 Відповісти
Крадуть тільки топорно, навіть не ховаються..безкарність..
11.09.2025 17:23 Відповісти
11.09.2025 17:23 Відповісти
ета сірати...
11.09.2025 18:37 Відповісти
Зробимо електроенергію разом.
11.09.2025 17:26 Відповісти
..ну, не дарма ж майже вдвічи підвищили електротарифи кріпакам.. тепер усе в родину односрачного презедента..
11.09.2025 17:27 Відповісти
Термін «заробляє» не може бути застосований до кримінальної діяльності членів організованого злочинного угруповання.
11.09.2025 17:37 Відповісти
зехудобина не хоче спитати у свого обранця про ніяких друзів,кумів при владі,так здається вам сцяв у порожні макітри ваш обранець перед виборами?
11.09.2025 18:06 Відповісти
Група ригоАНАЛЬНИХ у ВРУ, разом з ригівськими холуями помічниками, яких вони розсадили в органах державної влади від КМУ, опу, ГПУ ОДА, і аж, до голів терГромад, доглядають за бізнесами ригоАНАЛЬНИМИ, як то наприклад робить Кравець, завгосп якунОвоща в Києві!!
Вони, для зеленського і його призначенців, це АНАЛТАБУ!! Бойко з шуфричем, можуть засвідчити!!!
11.09.2025 18:10 Відповісти
Перепрошую, то ВЖЕ бізнес на крові, чи ще ні?
Чи, як там було? То вже країна ЙОГО мрій?
Якщо якийсь зЄбанат забув, то нехай собі згадає: https://program.ze2019.com/
11.09.2025 18:52 Відповісти
Чому дивуєтесь, "усе по приколу" бо голосували за Слуг Народу?
11.09.2025 19:16 Відповісти
не розумію!
коли заробляє ахметов, то ай який молодець!
коли заробляє кірющенко, то шо б ти здох гімно кончене?

чи, як?
11.09.2025 19:20 Відповісти
 
 