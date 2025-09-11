Режисер "95-го Кварталу" Кірющенко заробляє мільйони на електроенергії у співпраці з компаніями Бойка, - ЗМІ. ВIДЕО

Компанія режисера і сценариста серіалу "Слуга народу" Олексія Кірющенка, якого президент Володимир Зеленський називав своїм другом, у 2024 році вийшла на понад 866 млн грн річного обороту. Фірма продає електроенергію і співпрацює з компаніями, з орбіти одного з лідерів ОПЗЖ – Юрія Бойка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Так, у серпні 2023 року Кірющенко, який співпрацює із проєктами студії "Квартал 95", на правах співвласника з часткою у 49% увійшов у компанію "Ел-енерго" (його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига).

Одразу після цього компанія почала отримувати мільйонні замовлення переважно від комунальників. Зокрема, в грудні 2024-го уклала договір з "Дніпроводоканалом" на понад 850 млн грн (постачання електроенергії об’єктам комунального підприємства до кінця 2025 року).

Одна з вимог на тендері –– надати підтвердження про можливість постачання імпортованої електроенергії. Попри те, що сам "Дніпроводоканал" на той момент можливості приймати таку імпортовану електроенергію не мав.

"Ел-енерго" мала документи, що відповідали умовам торгів. Зокрема, один з таких документів їй надала фірма "Толк Україна".

Власник цієї компанії –– Володимир Крупко, якого в медіа пов’язували з народним депутатом від нині забороненої ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Зокрема, Крупко був головою Наглядової ради та акціонером "Волиньобленерго", яке, за даними ЗМІ, роками контролював Бойко і яке у 2020-му офіційно перейшло у власність його старшого сина.

Раніше Крупко був власником компанії "Електротрейдінг груп" ("ЕТГ") і у 2020-му році отримав від цієї ТОВ майже 100 млн грн зарплатою та дивідендами. Зараз "ЕТГ" – найбільший постачальник електроенергії, яку перепродає "Ел-енерго".

Новий власник "ЕТГ" – Сергій Астапов теж пов’язаний з ОПЗЖистом. Зокрема, за нашою інформацією, працював в "Нафтогазі", коли Бойко його очолював.

До слова, про тісну співпрацю з оточенням Бойка може свідчити й той факт, що минулого року компанія режисера Кірющенка орендувала додатковий офіс в центрі Києва, за який щомісяця віддає близько 100 тис. грн фірмі "Укрбудгруп".

Остання – теж веде до оточення нардепа, зокрема, інвестиційного фонду "Хантер". Bihus.Info вже розповідало, що цей фонд вкладає мільйонні інвестиції в будівництво.

Щодо самого Кірющенка, то за перші 4 місяці 2025 року він отримав від "Ел-енерго" понад 13 млн грн дивідендами. Грубо кажучи, це по 100 тис. на день.

Нагадаємо, Олексій Кірющенко народився в Україні, довго жив і працював на росії. В Україні, зокрема, співпрацював з проєктами студії "Квартал 95" – серіали "Свати", "Папік", "Слуга народу".

Цього року вийшов новий їхній спільний фільм "раша гудбай". Після перемоги Володимира Зеленського у 2019-му, Кірющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій "Дім", був членом Наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроекти для державного фінансування.