Родич Бойка Ігор Сирота, який понад 20 років очолює Укргідроенерго, може втратити посаду, - ЗМІ

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, який є близьким родичем лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, найближчим часом може бути звільнений з держкомпанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела в уряді.

"У середу заяву Сироти повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З ймовірністю 99 % він буде звільнений", - каже джерело видання.

Сирота очолює державну "Укргідроенерго" з 2010 року і був призначений за часів, коли Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики.

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Ігор Сирота є сватом Юрія Бойка. Дочка керівника "Укргідроенерго" Роксолана Сирота - відома як співачка Roxolana - заміжня за одним із синів Юрія Бойка.

За даними Наших грошей, саме Бойко лобіював призначення Сироти керівником держкомпанії. Він очолював "Укргідроенерго" 15 років.