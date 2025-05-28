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Новини Сирота звільняється
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Родич Бойка Ігор Сирота, який понад 20 років очолює Укргідроенерго, може втратити посаду, - ЗМІ

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, який є близьким родичем лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, найближчим часом може бути звільнений з держкомпанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела в уряді.

"У середу заяву Сироти повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З ймовірністю 99 % він буде звільнений", - каже джерело видання.

Сирота очолює державну "Укргідроенерго" з 2010 року і був призначений за часів, коли Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики.

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Ігор Сирота є сватом Юрія Бойка. Дочка керівника "Укргідроенерго" Роксолана Сирота - відома як співачка Roxolana - заміжня за одним із синів Юрія Бойка.

За даними Наших грошей, саме Бойко лобіював призначення Сироти керівником держкомпанії. Він очолював "Укргідроенерго" 15 років.

Автор: 

Бойко Юрій (441) Укргідроенерго (349) Сирота Ігор (24)


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Топ коментарі
+3
НЕшановні ЗМІ, а чому ми тільки зараз про це рідство та прихильність дізналися!
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28.05.2025 15:39
+3
Написав заяву про звільнення за власним бажанням...задовольняти,звісно...Отримає усі виплати,бонуси,премії та захмарну пенсію без ЖОДНИХ перевірок...За 20 років без корупції....святий?? Як Бойко,або гірше....Скільки тих "роксолан" ще від ОПЗЖ??
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28.05.2025 16:07
+2
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28.05.2025 15:50
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НЕшановні ЗМІ, а чому ми тільки зараз про це рідство та прихильність дізналися!
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28.05.2025 15:39 Відповісти
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28.05.2025 15:50 Відповісти
може так,а може і ні

все залежить від суми контраргументів
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28.05.2025 15:56 Відповісти
Якщо поставити свою людину на посаду, сума контраргументів 100% не на користь Сироти.
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28.05.2025 16:10 Відповісти
він все життя там сидить,мабуть він для усіх свій,не тільки зеленим
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28.05.2025 17:19 Відповісти
Виявився не для всіх, раз такі справи у нього почались. А про те що все життя там сидить це не правда, 20 років працював за першим фахом.
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28.05.2025 18:14 Відповісти
для мене це ригівський кусень гівна яким би фахівцем він не був,там більшість як не доцент так проффесор......
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28.05.2025 19:24 Відповісти
Він акушер.
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28.05.2025 22:45 Відповісти
та хай хоч асінізатор
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28.05.2025 22:48 Відповісти
Написав заяву про звільнення за власним бажанням...задовольняти,звісно...Отримає усі виплати,бонуси,премії та захмарну пенсію без ЖОДНИХ перевірок...За 20 років без корупції....святий?? Як Бойко,або гірше....Скільки тих "роксолан" ще від ОПЗЖ??
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28.05.2025 16:07 Відповісти
Риги, такі риги. чЕлАвека бойка замінять челАвеком деркача.
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28.05.2025 16:47 Відповісти
Хіба можна сирітку кривдити?..
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28.05.2025 16:52 Відповісти
Та не може бути!!! Він повинен сидіти на посаді ще 20 років, це ж родич колаборанта, він недоторканий, це ж не патріот України, якого потрібно засадити за грати!! ****** зелене шобло!
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28.05.2025 17:06 Відповісти
Если под зелене шобло ты имеешь в виду Ющенко Яныка Порошенко и Зелю то ты прав))))
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28.05.2025 17:42 Відповісти
Сирота!!!
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28.05.2025 17:14 Відповісти
А де ж тоді він буде "харчеваться" ?
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28.05.2025 17:20 Відповісти
 
 