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Новости Сирота увольняется
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Родственник Бойко Игорь Сирота, более 20 лет возглавлявший Укргидроэнерго, может потерять должность, - СМИ

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, являющийся близким родственником лидера бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко, в ближайшее время может быть уволен из госкомпании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.

"В среду заявление Сироты должен рассмотреть Наблюдательный совет компании, который и примет финальное решение. С вероятностью 99 % он будет уволен", - говорит источник издания.

Сирота возглавляет государственную "Укргидроэнерго" с 2010 года и был назначен во времена, когда Юрий Бойко возглавлял Министерство энергетики.

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Игорь Сирота является сватом Юрия Бойко. Дочь руководителя "Укргидроэнерго" Роксолана Сирота - известная как певица Roxolana - замужем за одним из сыновей Юрия Бойко.

По данным Наших грошей, именно Бойко лоббировал назначение Сироты руководителем госкомпании. Он возглавлял "Укргидроэнерго" 15 лет.

Автор: 

Бойко Юрий (949) Укргидроэнерго (62) Сирота Игорь (15)


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Топ комментарии
+3
НЕшановні ЗМІ, а чому ми тільки зараз про це рідство та прихильність дізналися!
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28.05.2025 15:39
+3
Написав заяву про звільнення за власним бажанням...задовольняти,звісно...Отримає усі виплати,бонуси,премії та захмарну пенсію без ЖОДНИХ перевірок...За 20 років без корупції....святий?? Як Бойко,або гірше....Скільки тих "роксолан" ще від ОПЗЖ??
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28.05.2025 16:07
+2
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28.05.2025 15:50
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НЕшановні ЗМІ, а чому ми тільки зараз про це рідство та прихильність дізналися!
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28.05.2025 15:39 Ответить
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28.05.2025 15:50 Ответить
може так,а може і ні

все залежить від суми контраргументів
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28.05.2025 15:56 Ответить
Якщо поставити свою людину на посаду, сума контраргументів 100% не на користь Сироти.
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28.05.2025 16:10 Ответить
він все життя там сидить,мабуть він для усіх свій,не тільки зеленим
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28.05.2025 17:19 Ответить
Виявився не для всіх, раз такі справи у нього почались. А про те що все життя там сидить це не правда, 20 років працював за першим фахом.
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28.05.2025 18:14 Ответить
для мене це ригівський кусень гівна яким би фахівцем він не був,там більшість як не доцент так проффесор......
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28.05.2025 19:24 Ответить
Він акушер.
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28.05.2025 22:45 Ответить
та хай хоч асінізатор
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28.05.2025 22:48 Ответить
Написав заяву про звільнення за власним бажанням...задовольняти,звісно...Отримає усі виплати,бонуси,премії та захмарну пенсію без ЖОДНИХ перевірок...За 20 років без корупції....святий?? Як Бойко,або гірше....Скільки тих "роксолан" ще від ОПЗЖ??
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28.05.2025 16:07 Ответить
Риги, такі риги. чЕлАвека бойка замінять челАвеком деркача.
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28.05.2025 16:47 Ответить
Хіба можна сирітку кривдити?..
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28.05.2025 16:52 Ответить
Та не може бути!!! Він повинен сидіти на посаді ще 20 років, це ж родич колаборанта, він недоторканий, це ж не патріот України, якого потрібно засадити за грати!! ****** зелене шобло!
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28.05.2025 17:06 Ответить
Если под зелене шобло ты имеешь в виду Ющенко Яныка Порошенко и Зелю то ты прав))))
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28.05.2025 17:42 Ответить
Сирота!!!
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28.05.2025 17:14 Ответить
А де ж тоді він буде "харчеваться" ?
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28.05.2025 17:20 Ответить
 
 