Родственник Бойко Игорь Сирота, более 20 лет возглавлявший Укргидроэнерго, может потерять должность, - СМИ
Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, являющийся близким родственником лидера бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко, в ближайшее время может быть уволен из госкомпании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.
"В среду заявление Сироты должен рассмотреть Наблюдательный совет компании, который и примет финальное решение. С вероятностью 99 % он будет уволен", - говорит источник издания.
Сирота возглавляет государственную "Укргидроэнерго" с 2010 года и был назначен во времена, когда Юрий Бойко возглавлял Министерство энергетики.
Игорь Сирота является сватом Юрия Бойко. Дочь руководителя "Укргидроэнерго" Роксолана Сирота - известная как певица Roxolana - замужем за одним из сыновей Юрия Бойко.
По данным Наших грошей, именно Бойко лоббировал назначение Сироты руководителем госкомпании. Он возглавлял "Укргидроэнерго" 15 лет.
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