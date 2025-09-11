Режиссер "95-го Квартала" Кирющенко зарабатывает миллионы на электроэнергии в сотрудничестве с компаниями Бойко, - СМИ. ВИДЕО

Компания режиссера и сценариста сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко, которого президент Владимир Зеленский называл своим другом, в 2024 году вышла на более чем 866 млн грн годового оборота. Фирма продает электроэнергию и сотрудничает с компаниями, из орбиты одного из лидеров ОПЗЖ - Юрия Бойко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Так, в августе 2023 года Кирющенко, который сотрудничает с проектами студии "Квартал 95", на правах совладельца с долей в 49% вошел в компанию "Эл-энерго" (его партнером по бизнесу стал Александр Хандрига).

Сразу после этого компания начала получать миллионные заказы преимущественно от коммунальщиков. В частности, в декабре 2024-го заключила договор с "Днепроводоканалом" на более 850 млн грн (поставка электроэнергии объектам коммунального предприятия до конца 2025 года).

Одно из требований на тендере - предоставить подтверждение о возможности поставки импортируемой электроэнергии. Несмотря на то, что сам "Дніпроводоканал" на тот момент возможности принимать такую импортируемую электроэнергию не имел.

"Эл-энерго" имела документы, которые отвечали условиям торгов. В частности, один из таких документов ей предоставила фирма "Толк Украина".

Владелец этой компании - Владимир Крупко, которого в медиа связывали с народным депутатом от ныне запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко.

В частности, Крупко был главой Наблюдательного совета и акционером "Волиньобленерго", которое, по данным СМИ, годами контролировал Бойко, и которое в 2020-м официально перешло в собственность его старшего сына.

Ранее Крупко был владельцем компании "Электротрейдинг групп" ("ЕТГ") и в 2020-м году получил от этой ООО почти 100 млн грн зарплатой и дивидендами. Сейчас "ЭТГ" - крупнейший поставщик электроэнергии, которую перепродает "Эл-энерго".

Новый владелец "ЭТГ" - Сергей Астапов тоже связан с ОПЗЖ-истом. В частности, по нашей информации, работал в "Нафтогазе", когда Бойко его возглавлял.

К слову, о тесном сотрудничестве с окружением Бойко может свидетельствовать и тот факт, что в прошлом году компания режиссера Кирющенко арендовала дополнительный офис в центре Киева, за который ежемесячно отдает около 100 тыс. грн фирме "Укрбудгруп".

Последняя - тоже ведет к окружению нардепа, в частности, инвестиционному фонду "Хантер". Bihus.Info уже рассказывало, что этот фонд вкладывает миллионные инвестиции в строительство.

Что касается самого Кирющенко, то за первые 4 месяца 2025 года он получил от "Эл-энерго" более 13 млн грн дивидендами. Грубо говоря, это по 100 тыс. в день.

Напомним, Алексей Кирющенко родился в Украине, долго жил и работал на россии. В Украине, в частности, сотрудничал с проектами студии "Квартал 95" - сериалы "Сваты", "Папик", "Слуга народа".

В этом году вышел новый их совместный фильм "раша гудбай". После победы Владимира Зеленского в 2019-м, Кирющенко участвовал в разработке концепции на тот момент нового телеканала для оккупированных территорий "Дом", был членом Наблюдательного совета Украинского культурного фонда, и, по данным журналистов, входил в состав комиссии, которая выбирала кинопроекты для государственного финансирования.