Участник форумов Суркова и соратник Медведчука остается проректором вуза Харькова, - СМИ. ФОТО
В Харьковском национальном университете радиоэлектроники продолжает работать в должности проректора участник пророссийских мероприятий и депутат облсовета Василий Россихин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Kharkiv Today.
Как отмечает издание, 9 мая 2022 года члены пророссийской ОПЗЖ в Харьковском облсовете сложили полномочия, 12 из них вошли в депутатскую группу, которую назвали "Восстановление Украины", а другие остались внефракционными депутатами, в частности Василий Россихин.
Впервые, по данным издания, Россихин баллотировался в 2015 году от партии "Левая оппозиция", которая ранее называлась "Новое государство". Ею руководили Петр Симоненко и Наталья Витренко. Одновременно он баллотировался и в Харьковский городской, и в областной советы. Однако проиграл.
В манифесте "Левой оппозиции" говорилось: "С целью объединения Украины и преодоления раздора, который несет режим националистов и олигархов, Левая оппозиция "будет требовать предоставления русскому языку статуса второго государственного, будет решительно противодействовать издевательству над исторической правдой, унижению подвига советского народа в Великой Отечественной войне, реабилитации и героизации пособников гитлеровских оккупантов".
16 июня 2022 года восьмой апелляционный суд Львова запретил партию "Левая оппозиция".
Участие в пророссийских мероприятиях
"8 июля 2015 года в "Президент-Отеле" в центре Киева состоялся форум, где украинские регионы представляли одесситы, главная коммунистка Харькова Алла Александровская, юрист Василий Россихин, предатель Евгений Мураев и др. Позже было установлено, что все эти форумы с целью подорвать единство Украины организовывал помощник Путина Сурков, в Украине его дирижером был Инал Ардзинба. ...
Далее по сценарию "шабаши" происходят в Харькове. Один из них не допустил "Правый сектор", другой состоялся 22 июля 2015 года в пресс-центре Status Quo. На этом мероприятии продвигали идею создания экономической специальной зоны для Харьковщины. Там говорят, что речь не идет о политическом проекте, а "исключительно о свободе региона". Спикерами выступали тогдашние депутаты городского совета Перепелица и Завгородний. Они говорили о том, что проводить декоммунизацию дорого для города. Василия Россихина представляла в качестве юриста "по образованию"", - пишет издание.
Тогда на Харьковщине пытались продвигать идею создания экономической спецзоны "Слобожанщина". Тогда Россихин даже предлагал внести изменения в Конституцию Украины.
Уже 27 ноября 2015 года в Харькове провели форумы "Об особом регионе развития "Слобожанщина" и правовых основах создания на Харьковщине льготного режима для инвестиционной деятельности".
Спикерами была тогдашняя нардеп-коммунистка Алла Александровская, адвокат Дмитрий Тихоненков (защищал обвиняемых по делу о взрыве возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года, в результате которого погибли четыре человека и 11 пострадали) и депутат из Изюма Анатолий Фомичевский (сейчас его судят заочно за то, что он показал российским военным дорогу в Изюм в 2022 году).
Тогда по итогам было обнародовано обращение о создании спецрегиона "Слобожанщина", которые распространялись медиа.
В 2016 году Александровскую задержали. По данным СБУ, она и ее сын Александр пытались подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и Президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации.
"После заключения Александровской стал чаще всплывать в прокремлевской команде Бойко-Медведчука. Доцента Россихина называют лидером харьковской ячейки движения кума Путина "Украинский выбор - право народа". Мимикрируя под Медведчука, он еще в 2015 году основал в Харькове общественную организацию "Права народа" как такую, которая помогает людям с соблюдением социальных гарантий. Именно его ОО начинает оказывать юридические услуги ректорам нескольких украинских вузов, которых тогдашняя министр образования Лилия Гриневич уволила как людей из команды пророссийского политика Дмитрия Табачника", - пишет СМИ.
В 2017 году юрист Василий Россихин становится проректором ХНУРЭ по инновационно-корпоративной работе и администрированию.
В 2018-2020 гг. Россихин участвует в мероприятиях с участием Юрия Бойко и Натальи Королевской.
Чому воно там сидить ,хотілося б запитати пана міністра ? Чому воно і досі керує навчальними закладами ?
У вас директора шкіл через одного - натуральні совки , тому що по віку вони вже давно пенси , і їхній світогляд формувався ще при совку ! А іноді трапляються і взагалі - ждуни .!
Ви почнете вже хоч коли небудь , хоч потроху чистити " авгієві стайні " , які залишилися ще з аж часів Овоча !? Що вам заважає , ОПа ? Ну так чому ви про це не заявите ?
БІЛЬШОВИКИ +,- ТІХ ЖЕ РОКІВ
Без суда і слідства.
А вообще мне нравится как борцы с ,,совком", ,,антикоммунисты", ,,антибольшевики" ТЕМИ ЖЕ БОЛЬШЕВИСТСКИМИ МЕТОДАМИ ХОТЯТ НАВЕСТИ ОРДНУНГ...
Воюя с гражданами собственной же страны за место у кормушки.
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИШЧИ. (по его же заветам).