3 481 27

Участник форумов Суркова и соратник Медведчука остается проректором вуза Харькова, - СМИ. ФОТО

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники продолжает работать в должности проректора участник пророссийских мероприятий и депутат облсовета Василий Россихин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Kharkiv Today.

Как отмечает издание, 9 мая 2022 года члены пророссийской ОПЗЖ в Харьковском облсовете сложили полномочия, 12 из них вошли в депутатскую группу, которую назвали "Восстановление Украины", а другие остались внефракционными депутатами, в частности Василий Россихин.

Впервые, по данным издания, Россихин баллотировался в 2015 году от партии "Левая оппозиция", которая ранее называлась "Новое государство". Ею руководили Петр Симоненко и Наталья Витренко. Одновременно он баллотировался и в Харьковский городской, и в областной советы. Однако проиграл.

В манифесте "Левой оппозиции" говорилось: "С целью объединения Украины и преодоления раздора, который несет режим националистов и олигархов, Левая оппозиция "будет требовать предоставления русскому языку статуса второго государственного, будет решительно противодействовать издевательству над исторической правдой, унижению подвига советского народа в Великой Отечественной войне, реабилитации и героизации пособников гитлеровских оккупантов".

16 июня 2022 года восьмой апелляционный суд Львова запретил партию "Левая оппозиция".

Участие в пророссийских мероприятиях

"8 июля 2015 года в "Президент-Отеле" в центре Киева состоялся форум, где украинские регионы представляли одесситы, главная коммунистка Харькова Алла Александровская, юрист Василий Россихин, предатель Евгений Мураев и др. Позже было установлено, что все эти форумы с целью подорвать единство Украины организовывал помощник Путина Сурков, в Украине его дирижером был Инал Ардзинба. ...

Далее по сценарию "шабаши" происходят в Харькове. Один из них не допустил "Правый сектор", другой состоялся 22 июля 2015 года в пресс-центре Status Quo. На этом мероприятии продвигали идею создания экономической специальной зоны для Харьковщины. Там говорят, что речь не идет о политическом проекте, а "исключительно о свободе региона". Спикерами выступали тогдашние депутаты городского совета Перепелица и Завгородний. Они говорили о том, что проводить декоммунизацию дорого для города. Василия Россихина представляла в качестве юриста "по образованию"", - пишет издание.

Тогда на Харьковщине пытались продвигать идею создания экономической спецзоны "Слобожанщина". Тогда Россихин даже предлагал внести изменения в Конституцию Украины.

Уже 27 ноября 2015 года в Харькове провели форумы "Об особом регионе развития "Слобожанщина" и правовых основах создания на Харьковщине льготного режима для инвестиционной деятельности".

Спикерами была тогдашняя нардеп-коммунистка Алла Александровская, адвокат Дмитрий Тихоненков (защищал обвиняемых по делу о взрыве возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года, в результате которого погибли четыре человека и 11 пострадали) и депутат из Изюма Анатолий Фомичевский (сейчас его судят заочно за то, что он показал российским военным дорогу в Изюм в 2022 году).

Тогда по итогам было обнародовано обращение о создании спецрегиона "Слобожанщина", которые распространялись медиа.

В 2016 году Александровскую задержали. По данным СБУ, она и ее сын Александр пытались подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и Президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

"После заключения Александровской стал чаще всплывать в прокремлевской команде Бойко-Медведчука. Доцента Россихина называют лидером харьковской ячейки движения кума Путина "Украинский выбор - право народа". Мимикрируя под Медведчука, он еще в 2015 году основал в Харькове общественную организацию "Права народа" как такую, которая помогает людям с соблюдением социальных гарантий. Именно его ОО начинает оказывать юридические услуги ректорам нескольких украинских вузов, которых тогдашняя министр образования Лилия Гриневич уволила как людей из команды пророссийского политика Дмитрия Табачника", - пишет СМИ.

В 2017 году юрист Василий Россихин становится проректором ХНУРЭ по инновационно-корпоративной работе и администрированию.

В 2018-2020 гг. Россихин участвует в мероприятиях с участием Юрия Бойко и Натальи Королевской.

Автор: 

Топ комментарии
+21
Для Зе і його команди Василь Россохін, медведчук і Бойко це свої. От Парубій і Порошенко чужі і вороги для братів "слуг" і ОПЗЖ.
04.09.2025 11:30 Ответить
04.09.2025 11:30 Ответить
+9
А чого тут дивного? Он Підрахуй вже скільки років керує навчанням юристів "іменем України"!
04.09.2025 11:58 Ответить
04.09.2025 11:58 Ответить
+6
По ходу, воно як і Татаров з ОПи, мочив чеченців, захищаючі Харків...
04.09.2025 11:34 Ответить
04.09.2025 11:34 Ответить
Для Зе і його команди Василь Россохін, медведчук і Бойко це свої. От Парубій і Порошенко чужі і вороги для братів "слуг" і ОПЗЖ.
04.09.2025 11:30 Ответить
04.09.2025 11:30 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
04.09.2025 12:24 Ответить
04.09.2025 12:24 Ответить
при Порошенку і ти інше писав на Цензорі, тільки зараз прозрів чи перевзувся, як той россіхін...
04.09.2025 13:09 Ответить
04.09.2025 13:09 Ответить
При Порошенку не було повномасшабного вторгнення кацапів і нарід Харкова вибирав Доп і Геп та більше вшановував "День перемоги" чим "Вшанування пам'яті загиблих", вважаючи кацапів братами. Та і в Харківській облраді більшість мали ОПЗЖ, а не "Солідарність". Ворог сьогодні відкрив своє обличчя і показав ворожий оскал і показав харківянам, що він ворог. І Порошенку Ви і такі як Ви вже дали, хоч і неправдиву, але оцінку в 2019 році.
04.09.2025 13:11 Ответить
04.09.2025 13:11 Ответить
По ходу, воно як і Татаров з ОПи, мочив чеченців, захищаючі Харків...
04.09.2025 11:34 Ответить
04.09.2025 11:34 Ответить
Приклад, з 2019 року, активної співпраці зеленського разом з монобільшістю у ВРУ під орудою стефанчуків-разумковим та аброхамієм, із злчинцями ригоАНАЛАМИ, які знищували все Українське, на догоду отримання собі грошей та майна під контролем ****** та його наглядачів, як деркач-сівкович з СБУ!!
04.09.2025 11:44 Ответить
04.09.2025 11:44 Ответить
Можна не сумніватись на кого працює ця істота ,а може і ракети наводить на Харків.
04.09.2025 11:52 Ответить
04.09.2025 11:52 Ответить
А чого тут дивного? Он Підрахуй вже скільки років керує навчанням юристів "іменем України"!
04.09.2025 11:58 Ответить
04.09.2025 11:58 Ответить
БЕЗ ПЕРЕРВНО!!!!
04.09.2025 12:04 Ответить
04.09.2025 12:04 Ответить
з підрахуєм не все так однозначно ..він подвійний чи потрійний агент ...хочь якась користь ...
04.09.2025 12:06 Ответить
04.09.2025 12:06 Ответить
це надає переваг бути над Законом та поводитися наче Великий князь Правосуддя???
04.09.2025 12:13 Ответить
04.09.2025 12:13 Ответить
Від двійників - трійників зазвичай ніякої користі, окрім шкоди.
04.09.2025 12:16 Ответить
04.09.2025 12:16 Ответить
А чим він гірше Зе-ОПи, всіляких радників перерадників Зеленского, і всієї влади до нижчого штабеля?
04.09.2025 12:08 Ответить
04.09.2025 12:08 Ответить
це лише показує що зрадниками ніхто насправді не займається
04.09.2025 12:15 Ответить
04.09.2025 12:15 Ответить
агенти фсб приподають в ВУЗах, а потім такі: ой, а звідки в нас стільки рашистів, диверсантів та наводчиків...
04.09.2025 12:16 Ответить
04.09.2025 12:16 Ответить
Кацапською: преподают, а українською: викладають.
04.09.2025 12:42 Ответить
04.09.2025 12:42 Ответить
Агенти фсб саме "приподають", і аж ніяк не "викладають".
04.09.2025 12:46 Ответить
04.09.2025 12:46 Ответить
"приподають" - У словнику української мови Б. Грінченка не вдалося знайти потрібне слово.

Ой-ой! Слово "приподають" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання. - Словник UA
04.09.2025 13:13 Ответить
04.09.2025 13:13 Ответить
..Ну от , про яке виховання патріотизму у молоді - може бути мова , коли на керівних посадах у закладах освіти і досі сидить прокацапське лайно !?
Чому воно там сидить ,хотілося б запитати пана міністра ? Чому воно і досі керує навчальними закладами ?
У вас директора шкіл через одного - натуральні совки , тому що по віку вони вже давно пенси , і їхній світогляд формувався ще при совку ! А іноді трапляються і взагалі - ждуни .!
Ви почнете вже хоч коли небудь , хоч потроху чистити " авгієві стайні " , які залишилися ще з аж часів Овоча !? Що вам заважає , ОПа ? Ну так чому ви про це не заявите ?
04.09.2025 12:21 Ответить
04.09.2025 12:21 Ответить
Це для нашої та для російської влади святе.
04.09.2025 12:26 Ответить
04.09.2025 12:26 Ответить
Мабуть Россіхін, у минулому кавеенщик. Свій.
04.09.2025 12:26 Ответить
04.09.2025 12:26 Ответить
Та там всі прокацапські видно по фаміліям
04.09.2025 12:28 Ответить
04.09.2025 12:28 Ответить
"Харькаф - рускі ґорат!"
04.09.2025 12:48 Ответить
04.09.2025 12:48 Ответить
НІМЕЧЧИНА 19 34 - 19 38.
БІЛЬШОВИКИ +,- ТІХ ЖЕ РОКІВ
Без суда і слідства.

А вообще мне нравится как борцы с ,,совком", ,,антикоммунисты", ,,антибольшевики" ТЕМИ ЖЕ БОЛЬШЕВИСТСКИМИ МЕТОДАМИ ХОТЯТ НАВЕСТИ ОРДНУНГ...

Воюя с гражданами собственной же страны за место у кормушки.

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИШЧИ. (по его же заветам).
04.09.2025 13:05 Ответить
04.09.2025 13:05 Ответить
 
 