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YouTube (104) Бойко (922) СБУ (19468)

Пиарит Бойко: СБУ проверяет YouTube-канал экс-ведущей пророссийских медиа Шевчук, - "Голка"

Служба безопасности Украины проанализирует контент YouTube-канала "Лана ТУТ!" бывшей ведущей пророссийских, запрещенных в Украине каналов Светланы Шевчук, который пиарит TikTok народного депутата Юрия Бойко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Департамента защиты национальной государственности СБУ общественной инициативе "Голка".

Отмечается, что Светлана Шевчук с 2018 по 2024 год работала на пророссийских медиа. Она была ведущей на медведчуковском телеканале "NewsOne", а затем - на ныне запрещенном YouTube-канале "Вышка", который был создан на базе пророссийского YouTube-канала "Наш".

Общественные активисты заметили, что гостями канала Шевчук являются Вадим Карасев и Геннадий Дубов, которые попали в базу псевдосоциологов и скрытых пиарщиков на сайте Texty.org.

Читайте также: Рада со второй попытки отозвала Бойко с должности члена Комитета ВР

Кроме того, на YouTube-канале "Лана ТУТ!" распространяли видео Юрия Бойко с его TikTok.

YouTube-канал Лана ТУТ, де піарять Бойка, перевіряє СБУ - Голка

Также одним из гостей канала Шевчук был Андрей Пальчевский, который пытался пройти в Киевсовет и стать мэром столицы в 2020 году. Он называл войну "специальной операцией", в которой виноват Запад.

Гостями "Лана ТУТ!" были и другие спикеры с пророссийской репутацией.

Глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив отметила, что после того, как Бойко запустил свой TikTok, стало понятно, что и Лана Шевчук тоже запустила свой новый канал.

Активисты написали обращение к главе комитета по вопросам свободы слова нардепу Ярославу Юрчишину, а он перенаправил обращение в СБУ, куда и вызвали Бойко.

Смотрите также: Бойко записал новое видеообращение после визита в СБУ: "Я хочу принести извинения...". ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

18 декабря Верховная Рада не смогла принять постановление, которое предусматривало исключение Юрия Бойко из состава парламентского Комитета по вопросам прав человека.

19 декабря Рада со второй попытки отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека.

Читайте также: Нардеп Бойко сделал заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и вступился за русский язык. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Що означає піарить? Бойко - легальний "державний" діяч в Україні - вірний жополиз зелених мародерів, які вже давно втратили "монобільшість" і злигалися із ригами.
Чому це в Україні не можна піарити Бойка ? - коли можна піарити Єрмака, Зеленського, Арахамію і усю цб зелену шайку зрадників, кому Бойко - вірний соратник?
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23.12.2024 23:07
+4
Яке відношення СБУ має до російської опзж і Бойка?
Це все, " партньори" Зеленьського і Єрмака. Без Бойка і опзж в парламенті Зеленьський неможе протягнути жодне голосування, опзж голосує як часи, краще ніж Слуги.
Так що, і Бойко і всі росіяни із опзж недоторкані, поки ЄрЗя при владі.
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23.12.2024 23:05
+3
Цікаво за кого ця шльондра агітували на виборах 2019 у другому турі.
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23.12.2024 23:03
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Шось цеи Боико ніяк не вгомониться - мабуть хоче до допру
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23.12.2024 22:44 Ответить
бойко давеча сам сбу посещал ызвыналсйа.
но тут дело в другом: если на него предъявы не нашлось, то какие вопросы к его пиарщикам?
понабирали зешваль во власть...
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23.12.2024 23:20 Ответить
А ПІДРАШИСТНОМу пальчевському , « 🤢🤡яжнелох» АНАЛІЗИ ЗДАВАВ ( ясний перець , що профанація», але всі друзі Зе , ОПЗЖопники, любітелі « старшого братка» , кроти і гниди
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23.12.2024 23:41 Ответить
чогоце вони раптово за Героя України Бойка взялися ?всі 20 ть років топив за кацапстан , обкрадував Україну а тут на тобі "наєхалі" цирк на дроті
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23.12.2024 22:47 Ответить
сбу з малюком такі герої в битві з чеченцями а ще кращі герої в сауні підглядаючи за голими жінками але з агентами кремля чомусь геройство пропадає..
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23.12.2024 22:59 Ответить
Яке відношення СБУ має до російської опзж і Бойка?
Це все, " партньори" Зеленьського і Єрмака. Без Бойка і опзж в парламенті Зеленьський неможе протягнути жодне голосування, опзж голосує як часи, краще ніж Слуги.
Так що, і Бойко і всі росіяни із опзж недоторкані, поки ЄрЗя при владі.
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23.12.2024 23:05 Ответить
Цікаво за кого ця шльондра агітували на виборах 2019 у другому турі.
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23.12.2024 23:03 Ответить
за перший - питань нема?
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24.12.2024 08:56 Ответить
Шо там перевіряти?Пакуйте зразу цю дуринду і садіть в СІЗО,хай там бере інтерв'ю у Шуфрича і Дубінського.Але по суті вона підставка для ватної повістки,яку просувають її гості.Чому досі всі ці виродки типу Карасьова чи Палковського не на нарах це питання до СБУ.
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23.12.2024 23:06 Ответить
Що означає піарить? Бойко - легальний "державний" діяч в Україні - вірний жополиз зелених мародерів, які вже давно втратили "монобільшість" і злигалися із ригами.
Чому це в Україні не можна піарити Бойка ? - коли можна піарити Єрмака, Зеленського, Арахамію і усю цб зелену шайку зрадників, кому Бойко - вірний соратник?
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23.12.2024 23:07 Ответить
В кацапії приймають закон про відібрання майна в несогласних з х..... Тому Бойко так активно піариться, я ваш, я с вамі. Володіє нерухомістю в Москау.
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23.12.2024 23:30 Ответить
Прочитайте назву канала в іншому напрямку: ТУТ анаЛ.
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23.12.2024 23:58 Ответить
А чому не дали посилання на цей зливний бачок? Ось воно:

https://www.youtube.com/@LANALIVEUA/videos
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24.12.2024 01:17 Ответить
Поважне товариство!
В цивілізованих країнах ЄС, за пропаганду та пі-ар терористичних лідерів або екстримістів, не лише закривають й забороняють діяльність каналу, а й доправляють у в'язницю організаторів та медійників. Це є загально-європейські правові цінності! Чому й досі в Україні не працює це?! Війна з рф триває, а в Україні знаходяться окремі, що не лише пропагують про-російське, але знаходяться й їх медіяа-полічники, що випускають це в інфопростір!
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24.12.2024 07:19 Ответить
а у цієї курви нема адреси її реєстрації? А в СБУ нема адреси її фактичного місця проживання?
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24.12.2024 08:59 Ответить
депутати влади теж гості цієї політогині,- мирослав горбенко попіарився
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24.12.2024 09:38 Ответить
 
 