Пиарит Бойко: СБУ проверяет YouTube-канал экс-ведущей пророссийских медиа Шевчук, - "Голка"

Служба безопасности Украины проанализирует контент YouTube-канала "Лана ТУТ!" бывшей ведущей пророссийских, запрещенных в Украине каналов Светланы Шевчук, который пиарит TikTok народного депутата Юрия Бойко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Департамента защиты национальной государственности СБУ общественной инициативе "Голка".

Отмечается, что Светлана Шевчук с 2018 по 2024 год работала на пророссийских медиа. Она была ведущей на медведчуковском телеканале "NewsOne", а затем - на ныне запрещенном YouTube-канале "Вышка", который был создан на базе пророссийского YouTube-канала "Наш".

Общественные активисты заметили, что гостями канала Шевчук являются Вадим Карасев и Геннадий Дубов, которые попали в базу псевдосоциологов и скрытых пиарщиков на сайте Texty.org.

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Кроме того, на YouTube-канале "Лана ТУТ!" распространяли видео Юрия Бойко с его TikTok.

Также одним из гостей канала Шевчук был Андрей Пальчевский, который пытался пройти в Киевсовет и стать мэром столицы в 2020 году. Он называл войну "специальной операцией", в которой виноват Запад.

Гостями "Лана ТУТ!" были и другие спикеры с пророссийской репутацией.

Глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив отметила, что после того, как Бойко запустил свой TikTok, стало понятно, что и Лана Шевчук тоже запустила свой новый канал.

Активисты написали обращение к главе комитета по вопросам свободы слова нардепу Ярославу Юрчишину, а он перенаправил обращение в СБУ, куда и вызвали Бойко.

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Что предшествовало?

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

18 декабря Верховная Рада не смогла принять постановление, которое предусматривало исключение Юрия Бойко из состава парламентского Комитета по вопросам прав человека.

19 декабря Рада со второй попытки отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека.

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