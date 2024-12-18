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Бойко (922) ВР (27381)

Рада не смогла отозвать Бойко с должности члена Комитета по правам человека

Бойка не змогли виключити з Комітету ВР

Верховная Рада не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали лишь 217 нардепов.

Рада не змогла виключити Бойка з посади члена Комітету

Результаты голосования

"Слуга народа" - 166;
"Европейская Солидарность" - 17;
"Батькивщина" - 7;
"Платформа за жизнь" - 0;
"Голос" - 12;
"Восстановление" - 0;
"За будущее" - 4;
"Доверие" - 4;
Внефракционные - 7.

Рада не змогла виключити Бойка з посади члена Комітету
Рада не змогла виключити Бойка з посади члена Комітету

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Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

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Топ комментарии
+34
Голова партії Слуга народу Олена Шуляк -
Бо він голосує як треба.

"слуги" клали БОЛТ на національну безпеку під час війни, і до.
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18.12.2024 14:03
+20
"Рада не змогла відкликати Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини"-- ще в когось є якісь питання до цієї влади, чи може сумніви?
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18.12.2024 14:20
+15

******* цирк!
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18.12.2024 14:04
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Голова партії Слуга народу Олена Шуляк -
Бо він голосує як треба.

"слуги" клали БОЛТ на національну безпеку під час війни, і до.
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18.12.2024 14:03 Ответить
Батьківщина щось так скромно голосувала. Решта на колчаковських хронтах?
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18.12.2024 14:06 Ответить
Все простіше - вони думають про своє майбутнє... Історія політичної діяльності ВАНОЙ говорить про те, що ВАНА може в будь-який момент, "крутнуть" в ній, ЯК, і КУДИ ЗАВГОДНО... І, не виключено, що ВАНА може доручить комусь з "червоносраких" виступить з ПОДІБНОЮ Бойковій, заявою... Те ж саме стосується і "Слуг урода"... Якби проголосували "ЗА" - то створили-б "прецедент"... А так - просто "кругова порука"... "Ворон ворону око не виклює..."
Саме тому так і пройшло голосування...
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18.12.2024 14:20 Ответить
зараз тут Сулима на вас налетить за дискредитацію Улі. ))
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18.12.2024 14:27 Ответить
"Налякав кота катлєтою...".
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18.12.2024 14:28 Ответить
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18.12.2024 14:38 Ответить
За Жюлю? ))))
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18.12.2024 14:49 Ответить
хто за Жюлю? я? ні, Боже збав. )
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18.12.2024 14:52 Ответить
НЕОЧІКУВАНО
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18.12.2024 15:20 Ответить
Я теж ))
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18.12.2024 15:59 Ответить
Ваня, схоже, вже трохи отямився...
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18.12.2024 14:45 Ответить
це тому, що почали говорити в масах про кандидатуру Залужного у президенти. якби цього не було, то він і далі топив би за Вону. до речі, на беніній помийці Уніан сьогодні опублікували "пророчєство" якоїсь тарологині про те, що наступним президентом буде жінка. ))) мабуть хтось бабла підсипав цій тарологині, щоби вона таке ляпнула. )
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18.12.2024 14:50 Ответить
узбогойся на виборах ЮВТ ВІЗЬМЕ СВОЇХ 50 МАНДАТІВ
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18.12.2024 15:23 Ответить
Та я спокійний... Бо реалістично дивлюся на речі... Як каже моя сусідка, "Не всіх дурних война вбила... І їх стає все більше... Бо, поки розумні воюють на фронті - дурні в тилу розмножуються..." .
Адже саме "тюльконуті" та "слуги урода" "не спішать" на фронт... Вони прийдуть потім - захоплювать мандати...
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18.12.2024 15:44 Ответить
"Рада не змогла відкликати Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини"-- ще в когось є якісь питання до цієї влади, чи може сумніви?
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18.12.2024 14:20 Ответить
зелені якраз проголосували так як їм веліли - але в них вже нема монобільшості. І дрібні продажні партії натякнули, що саме від них залежить доля того чи іншого голо-сування
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18.12.2024 14:51 Ответить
Шуляк, генераторші корупційних законів, давно пора на смітник не гірше за бойка!
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18.12.2024 14:57 Ответить
Матьківщина дала 7 голосів із 24-х депутатів. Цікаво, хто ж насмілився піти проти "лінії партії"?
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18.12.2024 15:01 Ответить

******* цирк!
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18.12.2024 14:04 Ответить
То не цирк. То 5-та колона. Чекають аслабанітєлєй, тому так відкрито і не соромлячись.
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18.12.2024 14:35 Ответить
Та це зрозуміло.... Цирк в тому як їх тримають задля потрібних голосів та гавкання в бік Порошенка...
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18.12.2024 14:45 Ответить
Мабуть зараз кожен депутат на вагу золота
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18.12.2024 16:01 Ответить
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18.12.2024 17:15 Ответить
Оце так...
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18.12.2024 14:04 Ответить
нагадаю, які натовпи ******** тєлєвізором влітку бігли голосувати за цей моноцирк.
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18.12.2024 14:08 Ответить
А я нагадаю,як тоді за бойка голосували...коли кореспондент запитав одну чого вона голосувала за нього. ця гормонозалежна сказала на повному серйозі - ну. мужчіна красівий.
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18.12.2024 15:12 Ответить
я вас запевняю - якщо до наступних виборів ОПЗЖ як партію не заборонять, то вони знов пройдуть до ВР. І це не означає, що у нас декілька мільйонів виборців гормонозалежні, а тому що вони просто довбойоби, яких життя до їхньго скону нічому не навчить.
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18.12.2024 15:19 Ответить
Ліл. Цирк на дроті просто.
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18.12.2024 14:09 Ответить
Оце так зРада! Оте збіговисько пора розганяти! Якщо треба, то і копняками!
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18.12.2024 14:09 Ответить
Покликали б ще януковича,уроди.
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18.12.2024 14:12 Ответить
Не мав жодних сумнівів шо так і буде.
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18.12.2024 14:13 Ответить
опозиція не підтримала, на жаль
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18.12.2024 14:15 Ответить
А хто там в опозиції зараз?
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18.12.2024 16:41 Ответить
ригоанали
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27.12.2024 15:43 Ответить
як там вишки Бойка поживають?
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18.12.2024 14:15 Ответить
Так же як багато чого іншого, ще з 90х, починаючи з ЯО, і знищення промисловості і армії, всі крадії і зрадники на місці, живі і здорові…
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18.12.2024 14:21 Ответить
Рада кришує ворога! Та хіба це вперше?
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18.12.2024 14:16 Ответить
А то! Бойко це клон Фіми звягільського...
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18.12.2024 14:48 Ответить
Рада вирішила і надалі залишити Бойка членом.
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18.12.2024 14:17 Ответить
Зажоп проти - як несподівано.
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18.12.2024 14:17 Ответить
не "не смогла", а "оставила"
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18.12.2024 14:19 Ответить
Ганьба! Квартальне прокацапська збіговисько своїх зажопінців не бросає. Яка ж гидота!
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18.12.2024 14:20 Ответить
І ці тварі зРадники керують державою чи їм так наказав дєрьмак з офісу припіздента?
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18.12.2024 14:20 Ответить
"нородний депутат" - словосполучення яке символізує собою корупцію та бандитизм, а з недавніх часів і державну зраду.
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18.12.2024 14:20 Ответить
Бойку краще сісти, там він буде в безпеці.
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18.12.2024 14:20 Ответить
"Ваше слово, товарищ Маузер!"
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18.12.2024 14:21 Ответить
Электросамокат тоже подойдет..
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18.12.2024 14:30 Ответить
З несправним акумуляторм?
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18.12.2024 15:20 Ответить
Правоохоронний Комітет Ради залишив у законопроєкті про реєстри норми проти журналістів, - Железняк Джерело: https://censor.net/ua/n3525658

Ще в когось є питання чому так стрімко просуваються рашисти??
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18.12.2024 14:23 Ответить
ЩО І ТРЕБА БУЛО ДОВЕСТИ!!! - ви думаєте прийде "реванш"? Він уже з 2019 року всюди - кожна гілка влади і управління і все умито нашою кровю.
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18.12.2024 14:25 Ответить
Уважаємий х.....газовик поки уцілів, бо подав сигнал х......- ми ещьо ого го. А це Бубону ох яка підпора.
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18.12.2024 14:26 Ответить
Шось Рада вже на ладан дихає
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18.12.2024 14:26 Ответить
Це раз підтверджує на кого працюють слуги москальського народу
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18.12.2024 14:29 Ответить
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18.12.2024 14:29 Ответить
герой украины *****...
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18.12.2024 14:40 Ответить
і немає кому фсбшну потвору ліквідувати
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18.12.2024 14:33 Ответить
дуже здивувався, дуже...
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18.12.2024 14:34 Ответить
Навіщо взагалі потрібна така "рада" коли там сидять відверті вороги України і ніхто і не думає позбавляти їх мандатів.Бойко лише один з них...
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18.12.2024 14:39 Ответить
...це усе, що треба знати про Раду кріпаків дермака і його неповносправної подруги (чи як там воно у них, приколістів), Зєлєнскага..
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18.12.2024 14:41 Ответить
рада ДЭФОЛТ !!!(((
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18.12.2024 14:43 Ответить
Крот фсб під час війни веде себе зухвало в парламенті країни- жертви россійської агрессії. Це просто ППЦ, ніхто цю потвору не може привести до порядку.
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18.12.2024 14:44 Ответить
Що це за херня, на робочрму місці лише 272 депуати з 450, де інші пожирачі підвищених зарплат??
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18.12.2024 14:48 Ответить
Діючих депутатів у ВР на цей час приблизно 360. Вакантними є мажоритарні місця від ТОТ, а також різних втікачів та тих, кого позбавили мандатів.
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18.12.2024 15:06 Ответить
Пишуть станом на 18.12.2024, чисельність - 401
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18.12.2024 15:09 Ответить
чисельність - 401

Різні дмитруки, куницькі та іже з ними, - вони теж числяться депутатами. На папері. Хоча вони повтікали з України. А діючих депутатів близько 360.

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18.12.2024 15:52 Ответить
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18.12.2024 14:51 Ответить
Які вони народні депутати, якщо вони не відповідають запиту суспільства,
навіщо ми їх утримуємо?

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18.12.2024 14:52 Ответить
52 мразоти вирішили, що це неважливе питання, тому навіть не підняли дупу з крісла в буфеті
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18.12.2024 15:15 Ответить
Гівнюки
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18.12.2024 15:34 Ответить
А як молоді регіонали могли відкликати своїх наставників і керівників?
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18.12.2024 15:36 Ответить
Просто він дуже цінний кадр...
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18.12.2024 15:36 Ответить
А чому від "ЄС" проголосувало лише 17 депутатів з 27? Якраз би набралось необхідних 226 голосів.
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18.12.2024 15:36 Ответить
Ну нє шмагла я...
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18.12.2024 15:44 Ответить
Не звільняти ж через таку дрібницю такого цінного кадра
До речі, а які саме права людей проросійський політик може захищати в країні, яка веде війну з росією?
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18.12.2024 16:00 Ответить
ХА ха ха ха
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18.12.2024 16:06 Ответить
В когось є сумніви в цій владі за кого вона грає дуже потужно ми вмиваємось кровью за наше мовчання та моя хата скраю краю скоро не буде краю
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18.12.2024 16:21 Ответить
вони і так роблять дві України
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18.12.2024 16:51 Ответить
закон про кругову поруку порушувати не можна
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18.12.2024 16:50 Ответить
На кого працює ВР? Дійсно, не такі страшні кацапи, як свої гниди.
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18.12.2024 16:53 Ответить
Фсбешний члін сидить у ВР. У тіктоку готується до виборів і його навіть не закрили вчора після допиту. Я не розумію, чому ця істота з таким щастям та на волі!?
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18.12.2024 16:58 Ответить
... пята колона у Верховній Раді України.
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18.12.2024 17:55 Ответить
ганьба
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18.12.2024 19:12 Ответить
Ну звісно, не змогли! Це ж наш "улюблений" політичний театр.
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18.12.2024 21:07 Ответить
 
 