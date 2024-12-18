Рада не смогла отозвать Бойко с должности члена Комитета по правам человека

Верховная Рада не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали лишь 217 нардепов.

Результаты голосования

"Слуга народа" - 166;

"Европейская Солидарность" - 17;

"Батькивщина" - 7;

"Платформа за жизнь" - 0;

"Голос" - 12;

"Восстановление" - 0;

"За будущее" - 4;

"Доверие" - 4;

Внефракционные - 7.





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Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.

17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.

После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

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