Рада не смогла отозвать Бойко с должности члена Комитета по правам человека
Верховная Рада не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали лишь 217 нардепов.
Результаты голосования
"Слуга народа" - 166;
"Европейская Солидарность" - 17;
"Батькивщина" - 7;
"Платформа за жизнь" - 0;
"Голос" - 12;
"Восстановление" - 0;
"За будущее" - 4;
"Доверие" - 4;
Внефракционные - 7.
Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".
В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.
17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ.
После допроса в СБУ он опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".
Пожалуйста, подождите...
Бо він голосує як треба.
"слуги" клали БОЛТ на національну безпеку під час війни, і до.
Саме тому так і пройшло голосування...
Адже саме "тюльконуті" та "слуги урода" "не спішать" на фронт... Вони прийдуть потім - захоплювать мандати...
******* цирк!
Ще в когось є питання чому так стрімко просуваються рашисти??
Різні дмитруки, куницькі та іже з ними, - вони теж числяться депутатами. На папері. Хоча вони повтікали з України. А діючих депутатів близько 360.
навіщо ми їх утримуємо?
До речі, а які саме права людей проросійський політик може захищати в країні, яка веде війну з росією?