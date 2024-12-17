"Слуга народа" Куницкий за 3 месяца не вернулся из "командировки", - СМИ

Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий выехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Последний раз парламентарий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября.

На сайте Верховной Рады в истории голосований напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".

Источник "УП" подтвердил, что Куницкий по состоянию на 17 декабря в Украину не возвращался.

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В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

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