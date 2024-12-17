"Слуга народа" Куницкий за 3 месяца не вернулся из "командировки", - СМИ
Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий выехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Последний раз парламентарий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября.
На сайте Верховной Рады в истории голосований напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".
Источник "УП" подтвердил, что Куницкий по состоянию на 17 декабря в Украину не возвращался.
В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.
Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.
5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.
Пожалуйста, подождите...
Гулять - так гулять!
Як у типового чЛеніна партії слуга народу.
Чи що у нашого наріду настане кінець епохи бідності?
Чи що хужеНеБудет мудрому наріду?
Так, що, лохів розвели чесно. На довірі.
Тільки в 2019 році їздив в кацапію 8 разів.
"Відмітки в паспортах Олександра Куницького також свідчать, що він тільки весною 2019 роки 8 разів перетинав російсько-український кордон в прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» за ізраїльським паспортом і кілька разів за українським (номер паспорта FG 495891).
«Погодьтеся, така інтенсивність зв'язків з державою-агресором та ще й з елементами конспірації, не може не насторожувати. Ці факти і можлива співпраця Олександра Куницького з російськими спецслужбами повинні бути перевірені https://glavcom.ua/tags/sbu.html СБУ», - анонсував Денисенко своє звернення до СБУ."
Народний https://glavcom.ua/tags/deputati.html депутат України Андрій Денисенко опублікував https://glavcom.ua/tags/dokumenti.html документи, які свідчать про те, що кандидат в народні депутати України від https://glavcom.ua/tags/partiji.html партії «Слуга народу» по 169 округу https://glavcom.ua/tags/oleksandr-kunitskij.html Олександр Куницький має подвійне https://glavcom.ua/tags/gromadjanstvo.html громадянство - Ізраїлю та України. Окрім того, в липні 2015 року Куницький в статусі громадянина Ізраїлю був депортований з території України за порушення прикордонного режиму. До того ж, Денисенко стверджує, що Куницький багаторазово перетинав російсько-український https://glavcom.ua/tags/kordon.html кордон саме за ізраїльським паспортом.
В якості підтвердження нардеп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук фото ізраїльського паспорта Олександра Куницького з відповідними відмітками.
А в Ізраїлі із повіскаами, це не в Україні з ТЦК стібатися. Неявка із поважних причин- кримінальна стаття і строк, при чому неумовний.
Із цей Куні не став гратися із Правовою Системою Ізраїля. Вже у діючій армії.
Вот еті могди:
Те саме,що по Вірастюку.
девіз зелених мародерів
плювати їм на вкраїнчиків
"за правільная" голосування