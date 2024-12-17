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ВР (27381) Слуга народа (2620) Куницкий Александр (45)

"Слуга народа" Куницкий за 3 месяца не вернулся из "командировки", - СМИ

Слуга народу Куницький досі не повернувся до України

Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий выехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Последний раз парламентарий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября.

На сайте Верховной Рады в истории голосований напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".

Слуга народу Куницький досі не повернувся до України

Источник "УП" подтвердил, что Куницкий по состоянию на 17 декабря в Украину не возвращался.

Также читайте: Завод из орбиты "слуги народа" Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма, - СМИ

В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Смотрите: Глава патрульных Жуков разыскивает "слуг народа" Бужанского и Куницкого: "Русня идет. Надо руки и характер. Ну и как раз х#й вайне покажем". ФОТО
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Топ комментарии
+12
Мабуть дрони купує, документацію оформлює
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17.12.2024 17:22
+12
Та ну бути не може!!! Може, на пункті пропуску в черзі стоїть. Та і затори на дорогах! Не намовляйте на людину. Скоро добереться і продовжить служити народу!
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17.12.2024 17:28
+12
то *** ви його побачите в Україні...отрижка зелена..блд...
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17.12.2024 17:28
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Молодца!
Гулять - так гулять!
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17.12.2024 17:20 Ответить
Слуга урода,а ніяк не народа
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17.12.2024 17:40 Ответить
То може він урод народа?
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17.12.2024 17:46 Ответить
А очі такі чесні, прямо як у леніна
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17.12.2024 18:02 Ответить


Як у типового чЛеніна партії слуга народу.
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17.12.2024 18:22 Ответить
Хіа плісняві уточнювали, що вони слуги українського наріду?
Чи що у нашого наріду настане кінець епохи бідності?
Чи що хужеНеБудет мудрому наріду?
Так, що, лохів розвели чесно. На довірі.
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17.12.2024 17:57 Ответить
Мабуть дрони купує, документацію оформлює
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17.12.2024 17:22 Ответить
а можливо паспорт втратив, або бакси, і десь голодний, бідняжка, по вокзалах бомжує...
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17.12.2024 17:55 Ответить
І в консульство не звернешься - бо треба відмітка ТЦК...
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17.12.2024 18:43 Ответить
а її і не було ніколи - "системний ухилянт" як і Боневтік....
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17.12.2024 18:46 Ответить
Та ну бути не може!!! Може, на пункті пропуску в черзі стоїть. Та і затори на дорогах! Не намовляйте на людину. Скоро добереться і продовжить служити народу!
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17.12.2024 17:28 Ответить
Привезе партію дронів, запише відео, як Бойко, вибачиться - ще великим волонтером стане
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17.12.2024 17:32 Ответить
партію..., але не дронів, а якісної "мівіни"!
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17.12.2024 17:58 Ответить
то *** ви його побачите в Україні...отрижка зелена..блд...
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17.12.2024 17:28 Ответить
Оце відпустка, і гроші капають справно, Україна - країна мрій, для вселяких покидькив...
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17.12.2024 17:29 Ответить
ми як в .... ЄС - не порушуємо прав людини....
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17.12.2024 17:59 Ответить
то хай стефанчук просто подовжить йому відрядження. Можно до кінця війни.
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17.12.2024 17:31 Ответить
Той боров не засидівся на посаді? І як його теща терпить, у котрої він бідолашний житло знімає...
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17.12.2024 17:43 Ответить
не засидівся. До кінця війни ще далеко.
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17.12.2024 17:46 Ответить
Якщо такими темпами будуть і далі тікати депутати, то таки прийдеться проводити парламентські вибори, бо не буде мінімальної кількості депутатів
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17.12.2024 18:49 Ответить
буде-буде. Он навіть бойка не закрили, а заставили під тортурами покаятись, бо кожен штик в парламенті зараз у ціні.
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17.12.2024 19:48 Ответить
Теща заробляє на крові
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17.12.2024 18:41 Ответить
Ото зробили разом у 2019. Біжуть паралельними курсами від своїх галюцінаційю а по факту від відповудальності за скоєне , що слуги що їх виборці.
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17.12.2024 17:33 Ответить
Пахітілі врагі?
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17.12.2024 17:33 Ответить
Він мабуть по за кордонах поліціянтів чмирить? Чи там не Україна, за таке і посадити можуть!
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17.12.2024 17:35 Ответить
На то він і слуга та друзяка Вальоді по Каарталу.
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17.12.2024 17:37 Ответить
В нього паспорт Ізраїля, приїхав накосив бабла і звалив на історічєскую родіну... ай молодца!
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17.12.2024 17:37 Ответить
Так не тільки на поприщі депутатства в Україні, а й в кацапстані. Бо чому б він їздив 11 разів в кацапстан напередодні повномасштабного вторгнення.
Тільки в 2019 році їздив в кацапію 8 разів.

"Відмітки в паспортах Олександра Куницького також свідчать, що він тільки весною 2019 роки 8 разів перетинав російсько-український кордон в прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» за ізраїльським паспортом і кілька разів за українським (номер паспорта FG 495891).

«Погодьтеся, така інтенсивність зв'язків з державою-агресором та ще й з елементами конспірації, не може не насторожувати. Ці факти і можлива співпраця Олександра Куницького з російськими спецслужбами повинні бути перевірені https://glavcom.ua/tags/sbu.html СБУ», - анонсував Денисенко своє звернення до СБУ."
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17.12.2024 17:45 Ответить
У липні 2015 року Куницький в статусі громадянина Ізраїлю був депортований з території України за порушення прикордонного режиму, - нардеп

Народний https://glavcom.ua/tags/deputati.html депутат України Андрій Денисенко опублікував https://glavcom.ua/tags/dokumenti.html документи, які свідчать про те, що кандидат в народні депутати України від https://glavcom.ua/tags/partiji.html партії «Слуга народу» по 169 округу https://glavcom.ua/tags/oleksandr-kunitskij.html Олександр Куницький має подвійне https://glavcom.ua/tags/gromadjanstvo.html громадянство - Ізраїлю та України. Окрім того, в липні 2015 року Куницький в статусі громадянина Ізраїлю був депортований з території України за порушення прикордонного режиму. До того ж, Денисенко стверджує, що Куницький багаторазово перетинав російсько-український https://glavcom.ua/tags/kordon.html кордон саме за ізраїльським паспортом.

В якості підтвердження нардеп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук фото ізраїльського паспорта Олександра Куницького з відповідними відмітками.
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17.12.2024 17:46 Ответить
Тобто кацапського агента в 2015 році депортують з України, а в 2019 році він стає депутатом від "Слуги урода"?
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17.12.2024 17:47 Ответить
і чого це вас дивує... у нас куплений у 2004-му році кацапський агент стає у 2019-му на чолі держави, а ви тут про якогось куніцкого.
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17.12.2024 19:53 Ответить
Мене дивує тільки одне, що ЗСУ тримаються, не дивлячись скільки зрадників і злодюг при владі. Більше мене намає чим здивувати. На жаль.
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18.12.2024 07:39 Ответить
якщо брати в абсолютних цифрах, то їх ще більше не при владі - тих, хто підпалює авто та релєйні шафи, збрає і передає через тєлєгу інфу про критичну інфраструктуру, ППО і літаки, тих, хто перевозить потенційних зрадників до європейських фітнес-клубів, просто піших койотів у прикордонних областях.... І таких насправді ще більше, ніж тих, хто взагалі сидить у владних кабінетах. А на ЛБС ніколи читати і думать про цю п'яту колону, бо там треба вбити і вижити, бо інакше вб'ють тебе... І ми жахнемось тому поділу суспільства, який нас чекає через декілька років після закінчення активної фази війни, коли ваші близькі, яким вдалось живим повернутись з фронтів, будуть чути у чергах вже чистою українською: "а я вас туди не посилав" ... І тут вже ніякий "мінєд" не допоможе. Нажаль...
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18.12.2024 09:59 Ответить
Буде цей треш, що Ви описуєте, бо вже з таким зіштовхнулися після гарячої фази АТО, тобто після "Мінських угод", коли ветеранів не пускали до маршруток або і просто викидали та били. Правда самі військови ловили цих падонків, заставляли вибачатися на камеру, деяких гадів даже на могили загинувших вивозили, а декому і конкретно рило чистили. Було і на жаль буде, бо в людей коротка пам'ять, а в тих "какая разніца" то і подавно.
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18.12.2024 10:51 Ответить
У нього не тільки паспорт Ізраїлю, він резервіст ЦАХАЛУ, капрал.
А в Ізраїлі із повіскаами, це не в Україні з ТЦК стібатися. Неявка із поважних причин- кримінальна стаття і строк, при чому неумовний.
Із цей Куні не став гратися із Правовою Системою Ізраїля. Вже у діючій армії.
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17.12.2024 17:47 Ответить
Точно так!
Вот еті могди:
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17.12.2024 17:50 Ответить
А ось цю могду піймали за те, що фотографував наші блокпости на околицях Києва, коли кацапи знаходилися вже під Києвом:

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17.12.2024 17:53 Ответить
Ловлять?
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17.12.2024 17:37 Ответить
це не слуга гароду, а позор народу
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17.12.2024 17:42 Ответить
Схему втечі депутатів ще не розкрили? А то бачу кожен день щось хтось розкрив!
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17.12.2024 17:44 Ответить
В Ютубі він один,а в парламенті зовсім інший: дві різні речі.
Те саме,що по Вірастюку.
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17.12.2024 17:44 Ответить
І взагалі, чому тут дивуватися як шо він плоть від плоті тіх хто його обирав у депутати.
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17.12.2024 17:53 Ответить
здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит
девіз зелених мародерів
плювати їм на вкраїнчиків
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17.12.2024 17:58 Ответить
Красава... А охлос хай здихає в посадках та під ракетами. Наголосували в 19, імбецили.
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17.12.2024 18:07 Ответить
Так по приколу захотілося! Тепер над ними і приколюються.
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17.12.2024 18:10 Ответить
Мабуть побоюється електросамоката.
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17.12.2024 18:08 Ответить
Жаль, що цей велосипед без "сюрпризів", жаль ...
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18.12.2024 10:42 Ответить
Было бы намного лучше и полезнее для Украины, если бы все, 450 слуг народа, выехали в Чернобыльскую зону, с пожизненным там проживанием , насколько бы воздух очистился, без этой срани.
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17.12.2024 18:13 Ответить
Головне щоб справно отримував зарплатню він і його 10 помічників.
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17.12.2024 18:15 Ответить
Хочу бути сином няні дітей Зеленського.
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17.12.2024 18:21 Ответить
Дайте йому ще сто дней!
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17.12.2024 18:28 Ответить
От вам і куницький,кличка (куні),кориш бородача,зараз вони разом,обговорюють план перемоги,в нас найдеться така людина що почне цю нелюдь відстрілювать,люди це вже не смішно,а плакать хочеться,коли кожен день читаїш за цих патріотів.
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17.12.2024 18:31 Ответить
Діла, діла... То те, то те...
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17.12.2024 18:34 Ответить
головне щоб зряплата нараховакалась,суточні,та від арахаміі грошики поступали
"за правільная" голосування
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17.12.2024 18:40 Ответить
зе-команда
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17.12.2024 18:44 Ответить
він "відʼємно в Україні"
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17.12.2024 19:22 Ответить
Та і не повернеться вже. як гроші є
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17.12.2024 19:26 Ответить
 
 