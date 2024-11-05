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"Слуга народа" Куницкий сбежал из Украины, - СМИ

Слуга народу Куницький втік з України

Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Слухи о том, что друг Дмитрука Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя - не беспочвенны. "Слуга народа" и скандальный блогер Куницкий не в Украине, - сообщают наши источники", - говорится в сообщении.

Неизвестно, как давно нардеп за границей.

"Однако, согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата", он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября. Может ли командировка народного депутата во время войны длиться месяц?

Друг Дмитрука и Тищенко известен своими многочисленными "разборками" с патрульной полицией и историей с избиением в центре Киева (где он засветился на видео вместе с коллегами-нардепами). Дмитрук свое подозрение в конце концов получил, а Куницкий - нет. Он катался за границу, задерживался в командировках и жил на полную", - отметили журналисты.

Слуга народу Куницький втік з України

Также читайте: Прокуратура открыла производство по заграничным поездкам "слуги народа" Куницкого, - СМИ

В начале декабря 2023 года "Схемы" рассказали, что Куницкий летом получил согласование Верховной Рады на выезд в течение 5 дней в краткосрочную командировку, но пробыл за границей почти три недели. Как сообщили в аппарате парламента, Куницкий был командирован в Израиль с 3 по 7 июля 2023 года "в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем", где он является сопредседателем. Вернулся Куницкий в Украину, по данным "Схем", только 22 июля.

В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завод из орбиты "слуги народа" Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма, - СМИ

Автор: 

побег (381) Слуга народа (2638) Куницкий Александр (45)


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Топ комментарии
+70
Щурі тікають. Скоро й черга капітана...
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05.11.2024 16:50 Ответить
+50
А вони там в слузі урода всі друЗЗЯ
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05.11.2024 16:49 Ответить
+48
А чим закінчилась історія з іще одним утікачем Дмитруком? Його вже оголосили у міжнародний розшук, затримали і примусово екстрадували в Україну як спочатку грозились, чи як завжди пук-пук среньк-среньк?
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05.11.2024 16:50 Ответить
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😂😂😂😂😂😂😂😂
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05.11.2024 18:34 Ответить
Хто наступний як в шоу "Хто зверху"? Не помилюся якщо він і буде з верхівки, тенденція вже така.
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05.11.2024 18:36 Ответить
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06.11.2024 00:18 Ответить
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06.11.2024 00:21 Ответить
Мал клоп , да вонюч ! Ще нижче недомірка « ЯНЕЛОХА « чмазеленого
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06.11.2024 01:38 Ответить
не бачу реакції президента!..
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05.11.2024 18:54 Ответить
Никогда такого не было.
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05.11.2024 19:01 Ответить
Я не кучма, але пригадалося "та це вже було"! (с)
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05.11.2024 19:05 Ответить
--АС-та-на -ви-тесь !!!
(із останніх звернень Яно-козла. до українського народу ...)
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05.11.2024 19:10 Ответить
Цікаво, Зеленьський буде знову топати кумедною ніжкою, і гундостти в суфльор по цьому випадку?
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05.11.2024 19:13 Ответить
нє, ну а що ви хтіли?! от хто страхуватиме дмитрука-гантелю під-час горизонтальної тяги в лондонській качалці?! якийсь негр неправославний?!
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05.11.2024 19:54 Ответить
Ось так вся зелена срань по одному-двох і повтікає з України.
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05.11.2024 19:54 Ответить
Ой як несподівано та неочікувано.
Перефразовуючи народне прислів'я "Бачили очі, що ВИБИРАЛИ, жеріть доки не повилазите". 🤬🤬🤬
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05.11.2024 20:06 Ответить
Должен ответить нарит выбравший его своим представителем,они его порученцы и делегировали этого слугу на все что он делает.Должен отвечать весь округ за своего представителя,а то аристократы сраные понабирали себе слуг.Каков нарит таки и слуги.
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05.11.2024 20:15 Ответить
це звичане діло для зеленого шапітолію, а зажаючи на те, що він член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, то йому і картизагранпаспорт в руки (карти - то для втікачів через ліси і гори).
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05.11.2024 20:22 Ответить
Правильно зробив
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05.11.2024 20:28 Ответить
понабирали зеленых пидаров!
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05.11.2024 20:34 Ответить
надіюсь заробітну плату та відрядження йому оплатять.
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05.11.2024 20:39 Ответить
Що не кажіть але є в Україні здатні проповзти по лісам ховаючись від прикордонників і їхніх волонтерських дронів, обійти всі блокпости, подолати гори і навіть переплисти Тису!
Потужно!
Голими руками слуг народу не візьмеш!
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05.11.2024 20:39 Ответить
Україна живе серіалом сенсацій: на початку то були воєнкоми-мільйонери, сьогодні це МСЕК-мільйонери і прокурори-інваліди, а завтра в тренд вийдуть начальники погранзастав-мільйонери. Сенсації з приводу міністрів-мільйонерів і депутатів-мільйонерів не вийде бо то як само собою.
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05.11.2024 20:46 Ответить
На початку був Ермак з «вбитим» братаном Денісом, який торгував посадами чиновників , спізженниє « МАСКІ» і гроші від партнерів на боротьбу з КОВІД , велике крадівництво на дорогах в напрямку вторгнення рашистських орків ………… потім МІЛЬЯРДНІ РОЗКРАДАННЯ - САБОТАЖ НА ЗБРОЇ в МО Резнікова, мародерство вагонами, в Запоріжжі …………
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06.11.2024 01:35 Ответить
Яскравий приклад, очищення України від зеленої погані. На черзі Банкова
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05.11.2024 20:55 Ответить
Чому втік? Спокійно виїхав. Зеля навіть не спробував зімітувати здивування скликавши РНБО.
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05.11.2024 20:56 Ответить
Та в ВР вже коаліції давно немає.
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05.11.2024 21:00 Ответить
Куницький є співголовою депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем. Яка чудова країна... дуже гостинна українським покидькам та шахраям
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05.11.2024 21:10 Ответить
Ти клоун нацистський, в тебе часом діда не Йозеф звали? І сюди євреїв приплів, і тут вони у тебе винні
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06.11.2024 00:02 Ответить
Так в Ізраіль же виїхав, бо знає, що знайде прихисток, чи може нам його видадуть?
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06.11.2024 08:11 Ответить
А він порушив закони Ізраїлю? Ні. Шарія нам Іспанія видала? Ні. А інших утікачів з Європи нам передали? Ні. Всі претензії до зелєбоби і його кварталу. Це вони відпускають своїх жополизів
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06.11.2024 08:15 Ответить
Хоча мені взагалі не зрозуміло, чому евреї лізуть в українську владу, вони країну не переплутали? Можна нам якось будувати українське?
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06.11.2024 08:27 Ответить
«Втік»? Чи просто виїхав?
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05.11.2024 21:12 Ответить
Суд скасував заочний арешт екснардепа Крючкова у справі на 1,5 мільярда. Він виїхав з України і живе в Монако
 https://biz.censor.net/n3518520
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05.11.2024 21:21 Ответить
це просто ЗЕ!
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05.11.2024 21:43 Ответить
Тут написано... " За даними ЗМІ, помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль. Джерело: .
І от інша новина...."На офіційному порталі Києва https://kmr.gov.ua/uk/content/kyyivska-miska-rada-vyslovlyuye-shchyri-spivchuttya-ridnym-ta-blyzkym-deputata-kyyivrady-ih повідомляється , що Сергій Мамоян загинув у неділю, 3 листопада."
Коли почитала про цих двох депутатів.... таки БУМЕРАНГ існує!!!
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05.11.2024 22:56 Ответить
https://informator.ua/ru/rossiyskaya-vakcina-i-prichastnost-k-pobegu-dmitruka-chto-izvestno-o-pogibshem-v-dtp-deputate-kievsoveta-mamoyane-i-ego-seme
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05.11.2024 23:15 Ответить
Запоріжжя скасовує в "Санька" його ЗП. Саньок, забудь про Запоріжжя та Україну і пнх
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05.11.2024 23:02 Ответить
Дмитрук це просто довбойоб-торпеда , яку використовували такі хазари як Кун
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05.11.2024 23:02 Ответить
«Уважаемый Владимир Александрович! Господин президент! Я сейчас обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией Куницкого Александра.
Он имеет другое гражданство, и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно», - заявила вокалистка группы Каzka.

Народный депутат Александр Грановский заявил, что https://prm.ua/tsvk-otrimala-pidtverdzhennya-podviynogo-gromadyanstva-kandidata-vid-slugi-narodu-kunitskogo-granovskiy/ ЦИК получила подтверждение двойного гражданства кандидата от «Слуги народа» Куницкого.

Также https://prm.ua/kandidat-u-deputati-vid-slugi-narodu-viznavav-okupatsiyu-krimu/ Куницкий известен тем, что признал Крым российской территорией.
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06.11.2024 00:29 Ответить
"Слуга народа" Куницкий уехал на 5 дней в Израиль, а вернулся через 3 недели через Флориду - "Схемы"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий летом 2023 года выехал в пятидневную командировку в Израиль, однако вернулся из-за границы только через три недели, посетив в это время США.

Это выяснили журналисты-расследователи проекта "https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sluha-narodu-kunytskyy-vidryadzhennya/32717007.html Схемы ".
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06.11.2024 00:37 Ответить
В общей сложности за первые семь месяцев 2023 года Куницкий провел за границей 54 дня, еще 132 дня - в 2022 году.
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06.11.2024 00:38 Ответить
от дивуються люди чому євреєць куницький катається в ізраіль --- тому що президент у куницького єврей а ізраіль єврейська держава і вони всім бажаючим євреям видають пачпорти . купить куницький маєток поряд з рабіновичем і буде ******* про політичні переслідування . скоро туди поіде у ..відрядження.. тов. бужанський а потім і вофа до них приєднається разом з каломойським --- сукіси хитріші і обрали своєй новой родіной монако
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06.11.2024 06:25 Ответить
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