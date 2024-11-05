"Слуга народа" Куницкий сбежал из Украины, - СМИ

Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Слухи о том, что друг Дмитрука Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя - не беспочвенны. "Слуга народа" и скандальный блогер Куницкий не в Украине, - сообщают наши источники", - говорится в сообщении.

Неизвестно, как давно нардеп за границей.

"Однако, согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата", он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября. Может ли командировка народного депутата во время войны длиться месяц?



Друг Дмитрука и Тищенко известен своими многочисленными "разборками" с патрульной полицией и историей с избиением в центре Киева (где он засветился на видео вместе с коллегами-нардепами). Дмитрук свое подозрение в конце концов получил, а Куницкий - нет. Он катался за границу, задерживался в командировках и жил на полную", - отметили журналисты.

Также читайте: Прокуратура открыла производство по заграничным поездкам "слуги народа" Куницкого, - СМИ

В начале декабря 2023 года "Схемы" рассказали, что Куницкий летом получил согласование Верховной Рады на выезд в течение 5 дней в краткосрочную командировку, но пробыл за границей почти три недели. Как сообщили в аппарате парламента, Куницкий был командирован в Израиль с 3 по 7 июля 2023 года "в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем", где он является сопредседателем. Вернулся Куницкий в Украину, по данным "Схем", только 22 июля.

В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции "слуги народа" беглого Дмитрука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завод из орбиты "слуги народа" Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма, - СМИ