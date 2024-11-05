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"Слуга народу" Куницький втік з України, - ЗМІ

Слуга народу Куницький втік з України

Нардеп "Слуги народу" Олександр Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Про це повідомляє Bihus.Info із посилання на джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно - не безпідставні"Слуга народу" і скандальний блогер Куницький не в Україні, - повідомляють наші джерела", - йдеться в повідомленні.

Невідомо, як давно нардеп за кордоном.

"Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі "Голосування депутата", він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць?

Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними "розбірками" з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький - ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну", - зазначили журналісти.

Слуга народу Куницький втік з України

Також читайте: Прокуратура відкрила провадження щодо закордонних поїздок "слуги народу" Куницького, - ЗМІ

На початку грудня 2023 року "Схеми" розповіли, що Куницький влітку отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом 5 днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року "в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем", де він є співголовою. Повернувся Куницький в Україну, за даними "Схем", лише 22 липня.

У жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завод із орбіти "слуги народу" Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму, - ЗМІ

Автор: 

втеча (222) Слуга народу (2822) Куницький Олександр (50)


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Топ коментарі
+70
Щурі тікають. Скоро й черга капітана...
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05.11.2024 16:50 Відповісти
+50
А вони там в слузі урода всі друЗЗЯ
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05.11.2024 16:49 Відповісти
+48
А чим закінчилась історія з іще одним утікачем Дмитруком? Його вже оголосили у міжнародний розшук, затримали і примусово екстрадували в Україну як спочатку грозились, чи як завжди пук-пук среньк-среньк?
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05.11.2024 16:50 Відповісти
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😂😂😂😂😂😂😂😂
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05.11.2024 18:34 Відповісти
Хто наступний як в шоу "Хто зверху"? Не помилюся якщо він і буде з верхівки, тенденція вже така.
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05.11.2024 18:36 Відповісти
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06.11.2024 00:18 Відповісти
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06.11.2024 00:21 Відповісти
Мал клоп , да вонюч ! Ще нижче недомірка « ЯНЕЛОХА « чмазеленого
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06.11.2024 01:38 Відповісти
не бачу реакції президента!..
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05.11.2024 18:54 Відповісти
Никогда такого не было.
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05.11.2024 19:01 Відповісти
Я не кучма, але пригадалося "та це вже було"! (с)
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05.11.2024 19:05 Відповісти
--АС-та-на -ви-тесь !!!
(із останніх звернень Яно-козла. до українського народу ...)
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05.11.2024 19:10 Відповісти
Цікаво, Зеленьський буде знову топати кумедною ніжкою, і гундостти в суфльор по цьому випадку?
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05.11.2024 19:13 Відповісти
нє, ну а що ви хтіли?! от хто страхуватиме дмитрука-гантелю під-час горизонтальної тяги в лондонській качалці?! якийсь негр неправославний?!
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05.11.2024 19:54 Відповісти
Ось так вся зелена срань по одному-двох і повтікає з України.
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05.11.2024 19:54 Відповісти
Ой як несподівано та неочікувано.
Перефразовуючи народне прислів'я "Бачили очі, що ВИБИРАЛИ, жеріть доки не повилазите". 🤬🤬🤬
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05.11.2024 20:06 Відповісти
Должен ответить нарит выбравший его своим представителем,они его порученцы и делегировали этого слугу на все что он делает.Должен отвечать весь округ за своего представителя,а то аристократы сраные понабирали себе слуг.Каков нарит таки и слуги.
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05.11.2024 20:15 Відповісти
це звичане діло для зеленого шапітолію, а зажаючи на те, що він член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, то йому і картизагранпаспорт в руки (карти - то для втікачів через ліси і гори).
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05.11.2024 20:22 Відповісти
Правильно зробив
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05.11.2024 20:28 Відповісти
понабирали зеленых пидаров!
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05.11.2024 20:34 Відповісти
надіюсь заробітну плату та відрядження йому оплатять.
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05.11.2024 20:39 Відповісти
Що не кажіть але є в Україні здатні проповзти по лісам ховаючись від прикордонників і їхніх волонтерських дронів, обійти всі блокпости, подолати гори і навіть переплисти Тису!
Потужно!
Голими руками слуг народу не візьмеш!
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05.11.2024 20:39 Відповісти
Україна живе серіалом сенсацій: на початку то були воєнкоми-мільйонери, сьогодні це МСЕК-мільйонери і прокурори-інваліди, а завтра в тренд вийдуть начальники погранзастав-мільйонери. Сенсації з приводу міністрів-мільйонерів і депутатів-мільйонерів не вийде бо то як само собою.
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05.11.2024 20:46 Відповісти
На початку був Ермак з «вбитим» братаном Денісом, який торгував посадами чиновників , спізженниє « МАСКІ» і гроші від партнерів на боротьбу з КОВІД , велике крадівництво на дорогах в напрямку вторгнення рашистських орків ………… потім МІЛЬЯРДНІ РОЗКРАДАННЯ - САБОТАЖ НА ЗБРОЇ в МО Резнікова, мародерство вагонами, в Запоріжжі …………
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06.11.2024 01:35 Відповісти
Яскравий приклад, очищення України від зеленої погані. На черзі Банкова
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05.11.2024 20:55 Відповісти
Чому втік? Спокійно виїхав. Зеля навіть не спробував зімітувати здивування скликавши РНБО.
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05.11.2024 20:56 Відповісти
Та в ВР вже коаліції давно немає.
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05.11.2024 21:00 Відповісти
Куницький є співголовою депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем. Яка чудова країна... дуже гостинна українським покидькам та шахраям
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05.11.2024 21:10 Відповісти
Ти клоун нацистський, в тебе часом діда не Йозеф звали? І сюди євреїв приплів, і тут вони у тебе винні
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06.11.2024 00:02 Відповісти
Так в Ізраіль же виїхав, бо знає, що знайде прихисток, чи може нам його видадуть?
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06.11.2024 08:11 Відповісти
А він порушив закони Ізраїлю? Ні. Шарія нам Іспанія видала? Ні. А інших утікачів з Європи нам передали? Ні. Всі претензії до зелєбоби і його кварталу. Це вони відпускають своїх жополизів
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06.11.2024 08:15 Відповісти
Хоча мені взагалі не зрозуміло, чому евреї лізуть в українську владу, вони країну не переплутали? Можна нам якось будувати українське?
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06.11.2024 08:27 Відповісти
«Втік»? Чи просто виїхав?
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05.11.2024 21:12 Відповісти
Суд скасував заочний арешт екснардепа Крючкова у справі на 1,5 мільярда. Він виїхав з України і живе в Монако
 https://biz.censor.net/n3518520
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05.11.2024 21:21 Відповісти
це просто ЗЕ!
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05.11.2024 21:43 Відповісти
Тут написано... " За даними ЗМІ, помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль. Джерело: .
І от інша новина...."На офіційному порталі Києва https://kmr.gov.ua/uk/content/kyyivska-miska-rada-vyslovlyuye-shchyri-spivchuttya-ridnym-ta-blyzkym-deputata-kyyivrady-ih повідомляється , що Сергій Мамоян загинув у неділю, 3 листопада."
Коли почитала про цих двох депутатів.... таки БУМЕРАНГ існує!!!
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05.11.2024 22:56 Відповісти
https://informator.ua/ru/rossiyskaya-vakcina-i-prichastnost-k-pobegu-dmitruka-chto-izvestno-o-pogibshem-v-dtp-deputate-kievsoveta-mamoyane-i-ego-seme
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05.11.2024 23:15 Відповісти
Запоріжжя скасовує в "Санька" його ЗП. Саньок, забудь про Запоріжжя та Україну і пнх
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05.11.2024 23:02 Відповісти
Дмитрук це просто довбойоб-торпеда , яку використовували такі хазари як Кун
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05.11.2024 23:02 Відповісти
«Уважаемый Владимир Александрович! Господин президент! Я сейчас обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией Куницкого Александра.
Он имеет другое гражданство, и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно», - заявила вокалистка группы Каzka.

Народный депутат Александр Грановский заявил, что https://prm.ua/tsvk-otrimala-pidtverdzhennya-podviynogo-gromadyanstva-kandidata-vid-slugi-narodu-kunitskogo-granovskiy/ ЦИК получила подтверждение двойного гражданства кандидата от «Слуги народа» Куницкого.

Также https://prm.ua/kandidat-u-deputati-vid-slugi-narodu-viznavav-okupatsiyu-krimu/ Куницкий известен тем, что признал Крым российской территорией.
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06.11.2024 00:29 Відповісти
"Слуга народа" Куницкий уехал на 5 дней в Израиль, а вернулся через 3 недели через Флориду - "Схемы"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий летом 2023 года выехал в пятидневную командировку в Израиль, однако вернулся из-за границы только через три недели, посетив в это время США.

Это выяснили журналисты-расследователи проекта "https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sluha-narodu-kunytskyy-vidryadzhennya/32717007.html Схемы ".
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06.11.2024 00:37 Відповісти
В общей сложности за первые семь месяцев 2023 года Куницкий провел за границей 54 дня, еще 132 дня - в 2022 году.
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06.11.2024 00:38 Відповісти
от дивуються люди чому євреєць куницький катається в ізраіль --- тому що президент у куницького єврей а ізраіль єврейська держава і вони всім бажаючим євреям видають пачпорти . купить куницький маєток поряд з рабіновичем і буде ******* про політичні переслідування . скоро туди поіде у ..відрядження.. тов. бужанський а потім і вофа до них приєднається разом з каломойським --- сукіси хитріші і обрали своєй новой родіной монако
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06.11.2024 06:25 Відповісти
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