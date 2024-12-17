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Бойко (922) допрос (1369) СБУ (19472)

Бойко записал новое видеообращение после визита в СБУ: "Я хочу принести извинения...". ВИДЕО

Народный депутат Юрий Бойко, возглавляющий "Платформу за жизнь и мир", после допроса в СБУ опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Бойко он решил дать объяснения к своему предыдущему заявлению из-за "резкой реакции в обществе".

Также смотрите: Бойко пришел на допрос в СБУ, - источник. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бойко сделал заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и вступился за русский язык. ВИДЕО

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.
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Топ комментарии
+54
Куля прийме вибачення...
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17.12.2024 15:52
+52
Нехай здохне непробаченим!
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17.12.2024 15:54
+29
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17.12.2024 15:56
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Куля прийме вибачення...
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17.12.2024 15:52 Ответить
Нехай здохне непробаченим!
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17.12.2024 15:54 Ответить
Як там в "кавказькій полонянці", потрібно не вибачатися, а змивати кров'ю.
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17.12.2024 16:26 Ответить
куля це привілей...мотузка без мила йому
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17.12.2024 17:06 Ответить
Мило знаєш, для чого використовували? Щоб петля легко ковзала та затягувалася і голова з неї не випорснула...
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17.12.2024 17:15 Ответить
тому і без мила...хай мучається...
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17.12.2024 17:29 Ответить
Хто?... Кат? А він чим завинив?
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17.12.2024 17:38 Ответить
І кулі жаль на цю потвору, тільки мотузку без мила і на вишку його імені. Це вже закоренілий ворог України.
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17.12.2024 18:16 Ответить
Навіщо його взагалі слухали? Є дуже ефективний метод для взаємодії з такими, у вигляді "самоката"..
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17.12.2024 15:53 Ответить
Все ж бойко власник більшості Обленерго - це щось значить...
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17.12.2024 16:47 Ответить
"в гробу тебя кобзоны извинят!" )
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17.12.2024 15:54 Ответить
Спасибо, блеванул.
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17.12.2024 15:55 Ответить
Отакої, гнида вибачається!
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17.12.2024 15:55 Ответить
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17.12.2024 15:56 Ответить
Твої"дарагіє друз"я" в тамбовських лісах виють ...
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17.12.2024 15:56 Ответить
Ну і що?
Полепетав,держ-ліцо,знов касцапською,і далі робитиме своє.Чим він такий цінний,що досі на волі?
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17.12.2024 15:57 Ответить
голоси.
зеленському потрібні голоси.
"слугинароду" ручні але їх вже не вистачає для ухвалення рішень.
колишні риги антиукраїнькі але тому й керовані.
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17.12.2024 16:02 Ответить
"Нє вєрю" (с)...
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17.12.2024 15:57 Ответить
Бу-га-га-га! В мене аж сльози від сміху на очах виступили.
https://youtu.be/ijxtOyoRivU?si=Ej_yYw1AGRd7c-AX
⚡️Агент Кремля БОЙКО вийшов із СБУ і в усьому звинувачує... ПОРОШЕНКА!

Чому я не здивований, але для зєбілів і таке зайде
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17.12.2024 15:58 Ответить
Все вірно: "Це означає, що влада дозволяє це робити". -- https://www.youtube.com/watch?v=ijxtOyoRivU&t=178s
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17.12.2024 17:19 Ответить
Над внешним агрессором?
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17.12.2024 16:00 Ответить
Здохни ТВАРЮКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.12.2024 16:01 Ответить
Жаль Бойку. Адже він вірою і правдою і нинішній владі і попередній.
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17.12.2024 16:01 Ответить
Поясніть, як Герой України приносить вибачення державі Україна.
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17.12.2024 16:01 Ответить
''Извинєния ''воно хоче принести.. На палю недобитка ''ригівського''!
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17.12.2024 16:01 Ответить
..иди на буй, пдр йбний, зЕмляк кончений, продуманая шлха, шоб ти здох со своими последышами..
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17.12.2024 16:04 Ответить
що таке?? Муді у тисках побували?))
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17.12.2024 16:04 Ответить
Як же воно за свою погану шкуру боїтся в той час як ворог знищив Донбас і ти шукаєш винних, якихось "радикалів" які захищають країну від рашиської чуми ти є ворог і злодюга для України і воно є героєм України.
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17.12.2024 16:04 Ответить
Translator

о це всадили в конторі
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17.12.2024 16:05 Ответить
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17.12.2024 16:49 Ответить
нахіба цей цирк з вибаченнями? в тюрму його за держ зраду і закінчити на цьому цю ганьбу
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17.12.2024 16:06 Ответить
Хто ж його буде чіпати, якщо він забезпечує необхідні голоси для монобільшості і з ним конструктивно працюють СН, як казала Шуляк?...
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17.12.2024 16:06 Ответить
Хитрий підар.
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17.12.2024 16:07 Ответить
Респект СБУ.
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17.12.2024 16:08 Ответить
Респект СБУ?.. за шо?.. - за їхню пройобану, бакланівську, роботу?.. - воно, бойко, гуляє вже майже три роки на волі без наслідків від своїх попередніх зрад...
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17.12.2024 16:22 Ответить
Ну кто же его отдаст на растерзание?Он нужен зешобле для голосов.
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17.12.2024 16:09 Ответить
Я не приймаю вибачення від тих людей, які привели війну в Україну, на їх совісті десятки тисяч загинувших українців і мільйони вимушених переселенців, які залишились без житла і існування ! Хай пробачають матері, жінки, діти загинувших воїнів!
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17.12.2024 16:09 Ответить
Нє вєрю
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17.12.2024 16:11 Ответить
так всі риги єдіни зі слугами - всі кацапська шобла та малороси
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17.12.2024 16:13 Ответить
звертається цей пи..ор рашистською...іди на куй..курвосланий... Переможи хкуйло у22 році ці помилувані курви владами Порошенка- Зеленського, в ешелони б запихали українців на Колиму...на підвали...
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17.12.2024 16:14 Ответить
От ****!!!!!
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17.12.2024 16:14 Ответить
«А што такое? У нас разве не демократия? У нас разве нет свабоды слова? Вот я и сказал, что думаю и что знаю о войне. Чиво вы на миня так набросились?»
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17.12.2024 16:39 Ответить
Хлопчики, не шуткуйте з ЛОЖКАМИ ЗНАНЬ МОВАМИ, якщо тупо про їх походження "в абсолюті *****", такі знання в типу "амбітних". Був час, коли в Київській Русі була едина мова древнєслов,янська. Якщо хтось забув, як виглядає территорія Київської Русі, та куди їшли київські князі правити - зверніться до історії. Князі не йшли самі, а йшли з челяддю та дружинами, та зі СВОЄЮ МОВОЮ ЛОЖКОЮ. МОВА, ЦЕ ЗМІЯ, яка має розгалужений=РОЗДВОЄНИЙ язик, яким ВОНА ШУКАЄ ПОЖИВУ, а БАТЬКІВСТВО БОГА народам в розвитку(а не падінні) - ДАТИ ДІТЯМ ЇЖУ. Тож - і ссьогоднішнґ українська і російська мають одну матір - древнєслов,янську мову. Що відбувається, коли паплюжать одну з ложок БОГА? Він її відбирає вмісті з ХЛІБОМ. Я заїбався вже говорити, що російська мова це друга ложка України, це не "кацапська мова", а спижжена кацапами ложка. Коли ложку ********, то прийшли за мискою(територія). КАЦАП ПОВЕРНЕ ЛОЖКУ!!! - ТОМУ БОГ СВІДОК!!!
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17.12.2024 16:16 Ответить
ви хворий.
я б навіть сказав - ********.
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17.12.2024 17:03 Ответить
Він же ж не Микола. Він Нікалай!
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17.12.2024 17:46 Ответить
Реакція святого отця на твою писанину!

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17.12.2024 17:59 Ответить
Щось не так глибоко засадили бо ще макітрою хитать може.
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17.12.2024 16:16 Ответить
то кукловод за гриву держит присев за креслом
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17.12.2024 16:50 Ответить
Дивна якась справедливість... Одним термін вязниці за якийсь пост в соцмережах, іншим... Іншим нічого, окрім можливості робити нові пости. Це якийсь треш. І єдиний шанс цієї влади уникнути покарання за все те що відбувається, це поразка України. Тут і відповідь , чому все стається на фронті так як стається.
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17.12.2024 16:17 Ответить
Взагалі то всі чекали вибачення від СБУ.
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17.12.2024 16:17 Ответить
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17.12.2024 16:51 Ответить
Я ж кажу - фальстарт. Ще для передвиборчої агітації не час, плюс так тупорило почати - це зашквар. Де вишиванка, де портрет Бандери, де показовий лже-патріотизм? Бери приклад з зелені - прокацапська шобла усю Україну раком поставила, а ти - як той баран. "Радикали, пам'ятники"... У тєбя скучноє ліцо, тєбє нікто дєнєг нє даст.
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17.12.2024 16:18 Ответить
- Міша, всьо х@йня, давай па новай!!!
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17.12.2024 16:33 Ответить
зеленські-підєрмачні, врятуйте свою бойку - посадіть її за грати, якщо вона хоче жиди...
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17.12.2024 16:18 Ответить
как минимум Украина показала Западу ,что ценит свободу слова в такое непростое время.... то что теперь рф сделает все чтобы Бойко погиб максимально изуверским способом объяснения не требует)))
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17.12.2024 16:18 Ответить
єдиними з цією мерзотою
можуть бути тільки отки та друзі ЗЕ
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17.12.2024 16:23 Ответить
Кацапська консерва!
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17.12.2024 16:34 Ответить
Консерва це коли зненацька вибухає зі своїми потужними заявами, а ця наволоч анально ригівськма, все свсоє недюолуге існуваня сере на Україну та ********** кацапам у всі бамбасянсьські діри.
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17.12.2024 18:41 Ответить
No forgiveness! Only hardcore!!!
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17.12.2024 16:36 Ответить
Жаль, що в 2019 році не було ******************.
Наскільки Світ був би чистіший, а можливо в )(уйла не виникло б спокуси почати повномасштабне вторгнення?
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17.12.2024 18:09 Ответить
Чомусь схожий на блогера ,але пахне нафталіном .
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17.12.2024 16:47 Ответить
Ты на каком языке сидишь вещаешь ущемленный весь такой?
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17.12.2024 16:48 Ответить
А шо - так можно?
Или так можно только ЮРИКУ?
Интересно мы живем при Зеленском во время войны
Оказывается можно легко
Турнуть Залужного
Позволить всяким ****** оскорблять армию
А потом еще всякие ЮРИКИ пасть откроют
И будут нести кацапскую пургу?
Это мы так БОРЕМСЯ С ВРАГОМ?
Там можем мы сразу сдадимся с такой слабой позицией?
Достали вы меня, *****
Оптом бы вас всех путину отослать
В товарном поезде
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17.12.2024 16:48 Ответить
и до конца не слушал.бреше *************** свинособака.на вышку свою и в петлю лезь ********!
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17.12.2024 16:55 Ответить
Невже подіяла антиватна пілюля від СБУ? Навряд чи. Просто видно краще бути живим ждуном ,ніж мертвим ватником.
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17.12.2024 16:59 Ответить
От тут стало прикро Шуфричу.

А шо так можна було?

А Медведчука тоді за шо?
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17.12.2024 17:04 Ответить
чому цього кремлівського колаборанта досі не пристрелили? ось у чому питання
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17.12.2024 17:06 Ответить
Сміх тай годі!!!!! Чула якусь стару маразматичку посадили за лайки в інеті, а тут в ЗЕлених всьо чьотко ахахах
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17.12.2024 17:16 Ответить
Старая маразматичка - НЕ СВОЯ
НЕ В ДОЛЕ
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17.12.2024 17:19 Ответить
Булоб смішно якби не було так сумно...
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17.12.2024 17:21 Ответить
Володіючи українською мовою, Бойко виголошує т. з. "вибачення" мовою окупантів. Лише сміттєва люстрація та з підозрою за особливо тяжкою статтею могли б виправити цю ситуацію...це так щоб не повторювати долю його однопартійця Ківи))
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17.12.2024 17:19 Ответить
Та падаль своїм типу "вибаченням" просто знущається з українців на тлі наступу рашистів.
Люстрацію провести обов'язково так, як це провели з Кивою, але обов'язково з контрольним за ліве вухо. Тільки так і ніяк по-другому.
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17.12.2024 18:04 Ответить
Хитрий падлюка і мерзенний хробак ,
який дурить наш народ 😡
Не вірю жодному його слову , бо бреше , як дихає кремлівський холуй 🙁
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17.12.2024 17:20 Ответить
цікаво що воно робить у ВР
його виборці територіально не в нас, а на підконтрольній парашниками землях
не поїхало б воно туди
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17.12.2024 18:38 Ответить
сльози мєшают мнє гаваріть! Обнять і прастіть! І ваабщє - Бойко в прєзідєнти. Хуже нє будєт. Хоть паржом.
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17.12.2024 17:31 Ответить
Відео -- Ігор Рейтерович: Провокативні заяви Бойка сьогодні - "заслуга" влади?!
( https://www.youtube.com/watch?v=y2bJTNmM_fQ )
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17.12.2024 17:37 Ответить
"Майже 90% законопроектів, які є важливими для влади, були проголосовані за рахунок ОПЗЖ..."
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17.12.2024 17:49 Ответить
Наприклад, за бюджет на 2025-й "Європейська солідарність" не дала жодного голосу, документ не підтримала й опозиційна "Батьківщина", тоді як Бойко разом з ще 16 членами депутатської групи голосував "за". Так само Бойко разом з депутатською групою синхронно зі "Слугою народу" підтримали підвищення податків (№11416-д).
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17.12.2024 17:40 Ответить
А очко не залізне! Чи воно щось знає,що виступає?
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17.12.2024 17:41 Ответить
чують вороги що кацапи повертаються в Україну, у її владу
скоро зеля з єрмаком наввипередки побіжать шукати очко путлєра
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17.12.2024 18:37 Ответить
на гілляку
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17.12.2024 17:50 Ответить
Вот у чела, ну очень гибкая спина ! Животное рыговское.
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17.12.2024 18:00 Ответить
Ну все,тепер вовочка другу зірку героя дасть!
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17.12.2024 18:02 Ответить
Роздирає суспільство і патякає про єдність. Невже ще мало смертей?
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17.12.2024 18:05 Ответить
он просто не понял что выборов теперь не будет никогда, фальшстарт дал предвыборным роликам
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17.12.2024 18:12 Ответить
..
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17.12.2024 18:18 Ответить
Ну і хто ще буде сперечатись, що зебіл не той самий бойко, тільки прямо не сказав- українці, я вас здаю кацапам, підсцикаю в очі щодня, щоб ви мені вірили.
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17.12.2024 18:35 Ответить
ізвінєнія їзиком
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17.12.2024 18:42 Ответить
куля в лоб, так куля в лоб (с).

Ківа його зачекався вже
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17.12.2024 18:48 Ответить
Тільки одне питання: чого ї6ало ціле?
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17.12.2024 18:53 Ответить
Не можна вірити жодному слову цієї мерзоти. Він ще напакостить і по крупному.
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18.12.2024 06:50 Ответить
Бойка випустили " в люди" як лакмусовий папірець?
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18.12.2024 09:38 Ответить
чмо
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18.12.2024 12:52 Ответить
Не верю (С) Таких только могила исправит.
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18.12.2024 14:15 Ответить
Реакції СВЯТОГО БАТЬКА ти ще не бачив, але побачиш, бо у останнього пророка Вітхого Заповіту ВКАЗАНО ВІДКРИТО ЧАС, коли він буде наближатись до Землі, там чотири признаки, три з них тобі "не по зубах", але цей: - виходження недоношених дітей - виглянь у вікно, там стоять ПЕРИНАТАЛЬНІ ЦЕНТРИ, а раніше - років сорок тому всі вони вмирали і їх відправляли в яму біологічних відходів(куди скидають все, що відрізали). Чув про такі? Якщо хочеш - можу показати. На разі два з чотирьох вказаних признаків відбулися(ще один, крім розписаного). Втім... - скільки рочків тобі, - я точно скажу коли ВІН буде(чи побачиш за життя). ЗНАЄШ ЧТОМУ ВІЙНА ЙДЕ? Двісті років тому Біблія з древнєслов.янської мови-ЛОЖКИ ЗНАНЬ була переведена на ******* російську, а в ній, в тій частині, що зветься Евангеліями, або КНИГА ПЕЧЕРНОГО ВОСКРЕСІННЯ ШАРОЙОБЦІВ написано, що ані Ленін, ані Сталін, ані Путін й ще кілька призвіщ, які тобі не знайомі і які вже коньки відкинули, -НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ ПОВИННІ БУТИ ПРИ ВЛАДІ. Я біблії світу не писав, не коригував, не друкував і не розповсюджував. То як воно: призвіща з ініціалами тих, що я вказав?
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18.12.2024 14:17 Ответить
Ось такі вони, жовті українці московитського походження, що замешкали посеред нас, білих українців!
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20.12.2024 09:25 Ответить
 
 