Бойко записал новое видеообращение после визита в СБУ: "Я хочу принести извинения...". ВИДЕО

Народный депутат Юрий Бойко, возглавляющий "Платформу за жизнь и мир", после допроса в СБУ опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Бойко он решил дать объяснения к своему предыдущему заявлению из-за "резкой реакции в обществе".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бойко сделал заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и вступился за русский язык. ВИДЕО

Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".

В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.