Бойко записал новое видеообращение после визита в СБУ: "Я хочу принести извинения...". ВИДЕО
Народный депутат Юрий Бойко, возглавляющий "Платформу за жизнь и мир", после допроса в СБУ опубликовал в соцсетях новый ролик, в котором решил "принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едиными".
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Бойко он решил дать объяснения к своему предыдущему заявлению из-за "резкой реакции в обществе".
Напомним, 14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о "радикалах, которые переименовывают города и сносят памятники" и "запрет говорить на родном языке".
В Раду подали постановление об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека после его пророссийского заявления.
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Пожалуйста, подождите...
Полепетав,держ-ліцо,знов касцапською,і далі робитиме своє.Чим він такий цінний,що досі на волі?
зеленському потрібні голоси.
"слугинароду" ручні але їх вже не вистачає для ухвалення рішень.
колишні риги антиукраїнькі але тому й керовані.
https://youtu.be/ijxtOyoRivU?si=Ej_yYw1AGRd7c-AX
⚡️Агент Кремля БОЙКО вийшов із СБУ і в усьому звинувачує... ПОРОШЕНКА!
Чому я не здивований, але для зєбілів і таке зайде
о це всадили в конторі
я б навіть сказав - ********.
можуть бути тільки отки та друзі ЗЕ
Наскільки Світ був би чистіший, а можливо в )(уйла не виникло б спокуси почати повномасштабне вторгнення?
Или так можно только ЮРИКУ?
Интересно мы живем при Зеленском во время войны
Оказывается можно легко
Турнуть Залужного
Позволить всяким ****** оскорблять армию
А потом еще всякие ЮРИКИ пасть откроют
И будут нести кацапскую пургу?
Это мы так БОРЕМСЯ С ВРАГОМ?
Там можем мы сразу сдадимся с такой слабой позицией?
Достали вы меня, *****
Оптом бы вас всех путину отослать
В товарном поезде
А шо так можна було?
А Медведчука тоді за шо?
НЕ В ДОЛЕ
Люстрацію провести обов'язково так, як це провели з Кивою, але обов'язково з контрольним за ліве вухо. Тільки так і ніяк по-другому.
який дурить наш народ 😡
Не вірю жодному його слову , бо бреше , як дихає кремлівський холуй 🙁
його виборці територіально не в нас, а на підконтрольній парашниками землях
не поїхало б воно туди
( https://www.youtube.com/watch?v=y2bJTNmM_fQ )
скоро зеля з єрмаком наввипередки побіжать шукати очко путлєра
Ківа його зачекався вже