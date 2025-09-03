Агент СБУ сопровождал жену Медведчука Марченко во время ее выезда из Украины, - Слідство.Інфо.. ВИДЕО

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко 18 февраля 2022 года пересекла украинско-белорусскую границу в сопровождении мужчины, который был агентом СБУ.

Об этом пишет Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты установили личности всех охранников, сопровождавших бывшую украинскую телеведущую во время выезда из Украины. Среди них оказался Валерий Туз, который, по информации источников "Слідства.Інфо" в налоговой, никогда официально не работал в охранной фирме семьи Медведчука "Шторм" или других связанных компаниях. Зато с четвертого квартала 2022 года по второй квартал 2024-го получал зарплату от Службы безопасности Украины.

Но с четвертого квартала 2022 года по второй квартал 2024-го получал зарплату от Службы безопасности Украины.

В расследовании говорится, что Туз был двойным агентом и до официального трудоустройства сотрудничал с СБУ.

Читайте: Политическое СБУ врет, когда убеждает, что подозрение генералу Витюку - это месть НАБУ, - Шабунин

"Это бывший охранник Виктора Медведчука. Это человек, который помог задержать его, когда Медведчук пытался сбежать. Затем он некоторое время проработал в Службе безопасности. И дальше с ним прекратили сотрудничество. Или, возможно, у него теперь есть какие-то другие задачи, не знаю. Этот человек был двойным агентом", - пишет Слідство.Інфо.

Однако подтвердить эту информацию в Службе безопасности журналистам не удалось, там ответили, что "указанное лицо не является сотрудником СБУ".

Другой охранник, сопровождавший Марченко в Беларусь, Виталий Д., во время переписки с журналистами отметил: "Извините, по этому лицу (Оксане Марченко. - Ред.) вы от меня ничего не узнаете. Прошло достаточно много времени и есть определенные законодательные нормы на разглашение государственной тайны".

Смотрите: Генерал СБУ Дука скрывает родственников с российскими паспортами, - ЦПК. ВИДЕО

В Службе безопасности Украины не предоставили ответа, знали ли, что Оксана Марченко планирует покинуть территорию Украины в сопровождении "двойного агента" Туза.

Журналисты позвонили самому Тузу, однако он, услышав вопрос, бросил трубку и на дальнейшие звонки не отвечал.