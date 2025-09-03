РУС
Новости
13 052 67

Агент СБУ сопровождал жену Медведчука Марченко во время ее выезда из Украины, - Слідство.Інфо.. ВИДЕО

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко 18 февраля 2022 года пересекла украинско-белорусскую границу в сопровождении мужчины, который был агентом СБУ.

Об этом пишет Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты установили личности всех охранников, сопровождавших бывшую украинскую телеведущую во время выезда из Украины. Среди них оказался Валерий Туз, который, по информации источников "Слідства.Інфо" в налоговой, никогда официально не работал в охранной фирме семьи Медведчука "Шторм" или других связанных компаниях. Зато с четвертого квартала 2022 года по второй квартал 2024-го получал зарплату от Службы безопасности Украины.

Но с четвертого квартала 2022 года по второй квартал 2024-го получал зарплату от Службы безопасности Украины.

В расследовании говорится, что Туз был двойным агентом и до официального трудоустройства сотрудничал с СБУ.

Читайте: Политическое СБУ врет, когда убеждает, что подозрение генералу Витюку - это месть НАБУ, - Шабунин

"Это бывший охранник Виктора Медведчука. Это человек, который помог задержать его, когда Медведчук пытался сбежать. Затем он некоторое время проработал в Службе безопасности. И дальше с ним прекратили сотрудничество. Или, возможно, у него теперь есть какие-то другие задачи, не знаю. Этот человек был двойным агентом", - пишет Слідство.Інфо.

Однако подтвердить эту информацию в Службе безопасности журналистам не удалось, там ответили, что "указанное лицо не является сотрудником СБУ".

Другой охранник, сопровождавший Марченко в Беларусь, Виталий Д., во время переписки с журналистами отметил: "Извините, по этому лицу (Оксане Марченко. - Ред.) вы от меня ничего не узнаете. Прошло достаточно много времени и есть определенные законодательные нормы на разглашение государственной тайны".

Смотрите: Генерал СБУ Дука скрывает родственников с российскими паспортами, - ЦПК. ВИДЕО

В Службе безопасности Украины не предоставили ответа, знали ли, что Оксана Марченко планирует покинуть территорию Украины в сопровождении "двойного агента" Туза.

Журналисты позвонили самому Тузу, однако он, услышав вопрос, бросил трубку и на дальнейшие звонки не отвечал.

Автор: 

Медведчук Виктор (1793) СБУ (20370)
Топ комментарии
+39
"Це помста від НАБУ"
03.09.2025 20:00 Ответить
+29
І чому я не здивований що баканівці супроводжували курву через кордон? Зарані вивезли, а тому знали що війна буде, а нас готували до шашликів.
03.09.2025 20:05 Ответить
+23
є ще ті що сумніваються що нам показують виставу??бо є ,,еліта,, а є холопи....
03.09.2025 20:00 Ответить
Вдув?
03.09.2025 19:58 Ответить
В туза?
03.09.2025 20:01 Ответить
Якщо Малюк знищив левову частину тріади хйлостану , й зміг не повторити ВАГНЕРГЕЙТУ, то... може це він підпільно підставляє ЄРМАКОМАРОДЕРАТ? в голос говорячи- так так зЄІЛЬОЕ я з вами!
03.09.2025 20:24 Ответить
"Знищив" чи "очолював"?
03.09.2025 20:29 Ответить
організував й керував знищенням
03.09.2025 20:37 Ответить
Найвеличніший лідер теж багато чого "організовує" і "керує".
Головне вірити.
03.09.2025 20:42 Ответить
Вин не може бути СЛУГОЮ зЄльонай мразі- значить веде подвійну гру й точно не з Кремлем
03.09.2025 20:33 Ответить
В чому ніхто ніколи не цікавиться Дашею Медведчук - похресницею пуйла, причиною його кумівства з Медведчуком. Чому випендрьожниця О. Марченко ніколи її не світила в медіа? А відповідь може бути дуже проста: бо пуйло заборонило через те, що ця Даша може бути дуже схожою з Лізою Кривоногих - позашлюбною донькою пуйла. Цій Лізі тест ДНК на батьківство робити не треба - одне лице з пуйлом. Якщо Даша пуйлу рідна, а не похресниця, тоді він напав на Україну через неї...
04.09.2025 01:21 Ответить
Навряд. Він би стільки не випив.
03.09.2025 20:25 Ответить
Для заробітку грошенят, «необлікованих» гетьманцевим, в СБУ у такий спосіб, системно підробляють сотні такий агентів!! Тому і мають від ДЕРЖАВИ ксіву, щоб батрачити, неюприкриваючись! Свій, до свого, по своє!! Баканов із замами і кадровиками, можуть це, на пальцях пояснити з усіма керовніками СБУ з 2014 року!!! Підробіток лівих грошей та майна, в СБУ, це ж не зрада, а викристання службового становища!!
Так це роблять і використовують, усі держслужбовці категорії А і Б з Урядового кварталу, з часів Кучми + кушнарьова табачника литвина разумкова мороза сімоненка деркача мартиненка кузьмука затинайка …..
04.09.2025 09:19 Ответить
"Це помста від НАБУ"
показать весь комментарий
03.09.2025 20:03 Ответить
є ще ті що сумніваються що нам показують виставу??бо є ,,еліта,, а є холопи....
03.09.2025 20:00 Ответить
Еліта? Це еліта-95, тобто пацани із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, котрі між собою спілкуються на вуличній фєні. Але для 73% українчиків - це Еліта.
Українчики, це все тільки початок...
03.09.2025 20:17 Ответить
Це не має значення - з подворотні чи не з підворотні. Факт в тому, що знов суспільство поділено на стани, касти, сословія, як було до 1917 року: привілейовані та непривілейовані , дворян та холопів, панів та кріпаків. Ви кажете що, мовляв ці дворяни не мають вишуканих манер, як раніше. А не важливо, головне що вони мають станові привелеї!
04.09.2025 08:56 Ответить
Х- Фактор однако..
03.09.2025 20:01 Ответить
СБУ має талант...
03.09.2025 20:02 Ответить
тю. чи й не дивина. всі знають де найбільше зрадників.
03.09.2025 20:04 Ответить
І чому я не здивований що баканівці супроводжували курву через кордон? Зарані вивезли, а тому знали що війна буде, а нас готували до шашликів.
03.09.2025 20:05 Ответить
Паломніца так змінила зовнішність, що могла б обійтись без супроводу. Все одно її іпальник ніхто б не впізнав. Готувалась , курва, тікати з іншою пикою, тому що це не омолоджувальні процедури, це конкретна зміна зовнішності.
03.09.2025 20:16 Ответить
Думаю, машини були нафаршировані під зав'язку, тому супровід не завадить.
03.09.2025 21:01 Ответить
для кдбєшної шльондри охорона СБУ передбачена бо "дружня"?, а для Парубія охорони у ******* не передбачалося бо український патріот !?!?!?
03.09.2025 20:19 Ответить
Вона не просто кагебешна шльондра, вона коханка *****, яка народила йому лічінку, а медведчук був призначений смотрящим за нею та лічінкою. ***** ніякий не кум, а батько її доньки. Саме їм ***** готувало Україну віддати у володарювання. Але не сталося, як ***** бажалося.
03.09.2025 20:27 Ответить
Розтин покаже, хто там чий.
03.09.2025 21:04 Ответить
Це сенсація, бо там всі кажуть , що у нього Кабаєва за це відповідає, чі це фейк?
04.09.2025 10:08 Ответить
СБУ таке сбу...

Цуко, третю підряд добу вилазить суцільне лайно з цих героїв безпеки.
03.09.2025 20:19 Ответить
Захист ворогів України та зрадників забезпечував призначений на посаду голови СБУ "лєйтєнант Баканов"... Треба бути геть тупим щоб не бачити очевидного - зрадник призгачає храдників, корупціонер корупціонерів, українофоб українофобів, унтерменш унтерменшів...
03.09.2025 20:22 Ответить
антимайдан при владі. Державників вбивають, росіян охороняють..
які питання у Наріду? Невже знову несподіванка???
03.09.2025 20:24 Ответить
Хай шурує. На одну курву менше буде.
03.09.2025 20:26 Ответить
Здорові кабани, холені рила, в неміряних кількостях шастають по країні. Займаються своїми справами.
Яка чисельність цих бійців "невідімого фронту"? Видимий фронт стоїть, жде. А вони дулі крутять.
03.09.2025 20:26 Ответить
Це ми дулі крутимо. Вони бабло косять.
03.09.2025 20:27 Ответить
03.09.2025 20:38 Ответить
А дружина на фотке справа или слева? 🤔
03.09.2025 21:17 Ответить
То ось яка куйня малята!!!! В 22 році серед військових була розмова, про те, що Медведчука зловила Тероборона, а СБУ знало де той куй перебував..Згадайте як воно зникло з СІЗО ... 24 лютого ..А цю чуму супроводили СБУ шники.. Хто тоді в СБУ керував?? Не друггг ЗЕленського і колега по кварталу????
03.09.2025 20:40 Ответить
Так а за громадное бабло и Страдивари барабаны делал именные. До сих пор в них бардубанят!
03.09.2025 20:42 Ответить
Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Джерело: https://censor.net/ua/v3572098
- так це зрада чи перемога ?
03.09.2025 20:45 Ответить
Скоро Медведчуку і яхту повернуть. Zегниди такі. Дуже ******* гроші, а на людей їм насрати.
03.09.2025 20:50 Ответить
Хто дав команду Малюку вивезти куму ***** з України?
03.09.2025 20:53 Ответить
Правильно питання стоїть так: «Хто дав команду Малюку забути про того, хто дав команду вивезти куму ***** з України?». Практично впевнений, що обидві команди давала одна і та сама посадова особа.
03.09.2025 21:00 Ответить
Порошенко?
04.09.2025 10:10 Ответить
Тоді СБУ не Малюк очолював , а Ваня Баканов...
04.09.2025 01:12 Ответить
Там на відео крутезні хлопці. Скільки тих штормівців зараз на фронті?
03.09.2025 20:54 Ответить
А де ті подлякові боти, які брешуть, що мертвечук - кореш Пороха, а не ЕрЗе?
03.09.2025 21:04 Ответить
Кругом візантійщина і договорняки від який український нарід пропадає.
03.09.2025 21:15 Ответить
Яка дружина в такій ситуації безпроблемного життя піде проти своєї родини? У цьому убогому житті , таких Марчинкових , Медведчукових, які зникли, виїхали, не вистачить пальців, безглузді нафталінові спогади... Ці питання, допити, потрібно було задавати митниці, як могли виїхати, полетіти, поплисти... І тим не менше вони живуть і приспівують...
03.09.2025 21:34 Ответить
щурі є всюди,є надія що згинуть
03.09.2025 21:52 Ответить
Який спритний, і медведчука здав і оксанку супроводив, і в СБУ попрацював
03.09.2025 22:16 Ответить
Він мабуть ще й вдув оксанці
04.09.2025 09:01 Ответить
Якщо чоловік на Кощея схожий, то все можливо
04.09.2025 10:13 Ответить
Тоді СБУ керував найкращий квартальний друг з дитинства і сусід Зеленського - Баканов.
А Баканов просто допоміг іншим своїм друзям - москальським холуям - сімейству Медведчук-Марченко.
03.09.2025 22:17 Ответить
моссад фсб сбу - це пальці однієї руки
04.09.2025 08:42 Ответить
А вишки 5G ?
04.09.2025 09:55 Ответить
Так само як сбу супроводжує закордон всіх прокравшихся друзів зеленського
Не здивували
04.09.2025 09:06 Ответить
"Подвійний агент" - оце заннули, ви серьозно? Це все рівно що - "подвійний стрілець", "подвійний кулеметник", "подвійний комбат" і т.д. в такому дусі
04.09.2025 09:30 Ответить
"розслідувачі" лізуть на ту територію, де можна запросто отримати термін "за розголошення військової таємниці" або відірвану голову - під час війни, це просто!
04.09.2025 09:40 Ответить
Dmitro
@dmitriypaut
·
23 год
Як блдь несподівано!!!
Родина першого заступника голови департаменту захисту державності СБУ Сергія Дуки під час широкомасштабної війни їздила до рф, має паспорти ворога і може мати бізнес з росіянами.
Нагадаю, це той чьорт який наїхав на НАБУ та САП
04.09.2025 09:52 Ответить
Порохоботи вишукують тільки погане про нашого світлого Лідора. А те, що наш Лідор підтягується 15 разів і назвав путіна долбойобом, порошняві не памятають. І не втік🤡
04.09.2025 09:54 Ответить
добавлю, що лідор також "янелох" !
04.09.2025 10:00 Ответить
Мівіну їв під час боїв на Банковій🥳
04.09.2025 10:23 Ответить
а шо??? так можно было???
04.09.2025 09:54 Ответить
це Малюк давав кришу?
04.09.2025 09:59 Ответить
Ручные СБУ. Всех корупционеррв и сператистов повывозили. Вот это уровень.
04.09.2025 10:17 Ответить
Пів країни дрочило на марченко, а винно сбу🤪
04.09.2025 10:45 Ответить
 
 