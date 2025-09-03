Агент СБУ супроводжував дружину Медведчука Марченко під час її виїзду з України, - Слідство. Інфо. ВIДЕО

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі чоловіка, який був агентом СБУ.

Про це пише Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти встановили особи всіх охоронців, що супроводжували колишню українську телеведучу під час виїзду з України. Серед них виявився Валерій Туз, який, за інформацією джерел "Слідства.Інфо" у податковій, ніколи офіційно не працював у охоронній фірмі родини Медведчука "Шторм" чи інших пов’язаних компаніях. Натомість з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024-го отримував зарплату від Служби безпеки України.

В розслідуванні йдеться, що Туз був подвійним агентом і до офіційного працевлаштування співпрацював із СБУ.

"Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Потім він певний час пропрацював у Службі безпеки. І далі з ним припинили співпрацю. Або, можливо, у нього тепер є якісь інші завдання, не знаю. Ця людина була подвійним агентом", - пише Слідство.Інфо.

Однак підтвердити цю інформацію в Службі безпеки журналістам не вдалося, там відповіли, що "зазначена особа не є співробітником СБУ".

Інший охоронець, що супроводжував Марченко в Білорусь, Віталій Д., під час листування із журналістами зазначив: "Вибачте, по цій особі (Оксані Марченко – Ред.) ви від мене нічого не дізнаєтеся. Пройшло досить багато часу і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці".

У Службі безпеки України не надали відповіді, чи знали, що Оксана Марченко планує покинути територію України у супроводі "подвійного агента" Туза.

Журналісти зателефонували самому Тузу, однак він, коли почув питання, кинув слухавку та на подальші дзвінки не відповідав.