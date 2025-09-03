Політичне СБУ бреше, коли переконує, що підозра генералу Вітюку - це помста НАБУ, - Шабунін

Політична частина СБУ бреше, коли каже, що підозра в незаконному збагаченні генерала Вітюка - це помста НАБУ.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Політичне СБУ бреше, і ось чому:

1) Журналісти розповіли про елітну нерухомість ПІВТОРА РОКИ тому. Відтоді НАБУ/САП розслідували те провадження.

2) Елітні апартаменти Вітюка (за 21 млн грн) антикорсуд арештував ще у жовтні 2024 року.

3) Підозра генералу політичного СБУ готувалася ще ДО атаки ОП/СБУ", - зазначив він.

Шабунін нагадав, що СБУ спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора провели понад 50 обшуків у детективів НАБУ, щоб запустити в медіа тезу про "російський вплив в НАБУ".

"Обшуки проводилися у, наприклад, справах щодо ДТП кількарічної давності; "російський вплив" - виявися сфальшованою підозрою в ПІДГОТОВЦІ торгівлі з рф; детективам при обшуках роздирали повіки, щоб розблокувати телефони. На наступний день після вкидання СБУшниками фейку про "російський вплив" Зеленський знищує незалежність НАБУ/САП в Раді", - зазначив голова ЦПК.

Також, за словами Шабуніна, всією цією операцією керував колега Вітюка з колишнього управління "К" - бригадний генерал СБУ Сергія Дука.

"Родина останнього має російські паспорти, подорожує в рф і, схоже, веде бізнес за її законами", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

