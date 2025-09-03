УКР
Новини Справи про незаконне збагачення
4 339 24

Політичне СБУ бреше, коли переконує, що підозра генералу Вітюку - це помста НАБУ, - Шабунін

Шабунін прокоментував підозру НАБУ Іллі Вітюку

Політична частина СБУ бреше, коли каже, що підозра в незаконному збагаченні генерала Вітюка - це помста НАБУ.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Політичне СБУ бреше, і ось чому:

1) Журналісти розповіли про елітну нерухомість ПІВТОРА РОКИ тому. Відтоді НАБУ/САП розслідували те провадження.

2) Елітні апартаменти Вітюка (за 21 млн грн) антикорсуд арештував ще у жовтні 2024 року.

3) Підозра генералу політичного СБУ готувалася ще ДО атаки ОП/СБУ", - зазначив він.

Шабунін нагадав, що СБУ спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора провели понад 50 обшуків у детективів НАБУ, щоб запустити в медіа тезу про "російський вплив в НАБУ".

Читайте також: В офіційній підозрі Магамедрасулову немає звинувачення у держзраді, - Шабунін

"Обшуки проводилися у, наприклад, справах щодо ДТП кількарічної давності; "російський вплив" - виявися сфальшованою підозрою в ПІДГОТОВЦІ торгівлі з рф; детективам при обшуках роздирали повіки, щоб розблокувати телефони. На наступний день після вкидання СБУшниками фейку про "російський вплив" Зеленський знищує незалежність НАБУ/САП в Раді", - зазначив голова ЦПК.

Також, за словами Шабуніна, всією цією операцією керував колега Вітюка з колишнього управління "К" - бригадний генерал СБУ Сергія Дука.

"Родина останнього має російські паспорти, подорожує в рф і, схоже, веде бізнес за її законами", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку. 

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

Читайте: "Чудова правка, щоб толерувати хабарництво": Голова БЕБ розкритикував поправки до законопроєкту про захист бізнесу

Шабунін прокоментував підозру НАБУ Іллі Вітюку
Фото: Джерело: Віталій Шабунін/Facebook

Автор: 

НАБУ (5454) СБУ (13306) Шабунін Віталій (607) Вітюк Ілля (33)
Топ коментарі
+18
А навіть якшо і помста. Не порушуйте закон, не крадіть, не використовуйте службове становище для збагачення і помститися буде дуже складно.
03.09.2025 10:25 Відповісти
+12
Погано що саме СБУ корупції в свої лавах не помічає. Як же вони тоді дають добро на призначення осіб на державні посади?
Власне тому в нас повно зрадників і хабарників, бо в СБУ проти них нічого не було і вони обробили, а президент підписав
03.09.2025 10:26 Відповісти
+11
А на квартирку він чесно заробив?
І ще виникає цікаве питання: такий молодий - і вже генерал???
03.09.2025 10:27 Відповісти
03.09.2025 10:25 Відповісти
P.S. Хоча якшо все це не робити, то нашо туди взагалі йти?
03.09.2025 10:30 Відповісти
Помститися не так і складно. Он, Парубій не використовував службове становище для збагачення - йому й помстилися.
03.09.2025 10:41 Відповісти
НАБУ буде замовляти якогось припежженого шоб вбивати когось з СБУ? Таке вже написали...
03.09.2025 12:15 Відповісти
03.09.2025 10:26 Відповісти
А хто їм дасть помічати, якщо Люба справа на контролі у тих же генералів. Да і власна безпека, з рештою, замикається на них
03.09.2025 10:39 Відповісти
Таки да!! Департамент СБУ, надає погодження особі на отримання відповідної форми допуску до роботи з таємними документами, згідно підготовлених в установленому бюрократичними схемами порядку!
В Урядовому кварталі, усьо ж па ригламенту КМУ!! Тому і шпигунів з московії там, як лайна на підошвах!!! А так то вони усі у вишиванках фоткаються у ВРУ КМУ ЦОВВ ОДА …. упродовж 34 років!!
03.09.2025 11:09 Відповісти
03.09.2025 10:27 Відповісти
А він каже що ще генерал.
03.09.2025 10:34 Відповісти
Кадровики СБУ, з поданнями на присвоєння чергового генерала, працюють щільно по команді групи осіб з ОПУ!!! Так і відбирається, плеяда майбутніх… А потім запитують, звідки він взявся??
03.09.2025 11:13 Відповісти
занес куда надо и генерал
03.09.2025 12:10 Відповісти
Барбершопний хєнєрал вітюк ні в чьом нє вінават.
03.09.2025 10:31 Відповісти
https://tsn.ua/exclusive/use-pro-skandali-z-sbuvcem-vityukom-kvartir-na-25-5-mln-i-zyomka-rozstrilu-maydanu-z-boku-berkuta-2561272.html
03.09.2025 10:32 Відповісти
Але цікаво, навіть Г+Г дозволили топити його, то в чому претензії тоді??
03.09.2025 10:44 Відповісти
Політичними в любому підрозділу силових структур можна рахувати любого, починаючи з полковника, в ще їх підлабузників, яким ума не вистачає, от і бажають отримати посаду за хабарі
03.09.2025 10:33 Відповісти
Після головування малька СБУ лише 3,14.дить та 3,14.дить, , записує постановочні відоси, а також фальшує замовні справи проти розслідувачів і патріотів і кришує корупціонерів та мародерів.
03.09.2025 10:43 Відповісти
Вони це робили завжди. Незалежно від того хто те сбу очолював. Гнила структура. Просто ліквідувати, як даі в свій час. Альфа і контррозвідку перевести в зсу. Решту звільнити. Принципово якість державного управління не покращиться. Але зекономиться багато коштів і відсотків на 10 - 20 зменшиться рівень корупції.
03.09.2025 11:35 Відповісти
Елітні апартаменти підкинули вороги сбу)
03.09.2025 10:43 Відповісти
Сидить, таке величне, певно, пишається собою. Генерал??? Та вони, оті зелені гниди, остаточно спаплюжують звання генерала, роздаючи його всим друзякам, отій нечисті.
03.09.2025 10:48 Відповісти
замполит! поставь парня в наряд! и забери телефон!)
03.09.2025 11:04 Відповісти
А чи буде конфіскація та багаторічний термін позбавлення волі?
За корупцію на такому високому рівні чиновникам/посадовцям слід давати довічне!
03.09.2025 11:26 Відповісти
Так це вже Свинарчуки, чи ще нє?
03.09.2025 11:53 Відповісти
генерал пусть расскажет откуда деньги , зина и все, а если не может- то пусть сядет
03.09.2025 12:09 Відповісти
ты просто вор и не надо кем то прикрываться...
03.09.2025 12:32 Відповісти
 
 