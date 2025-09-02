Генерал СБУ Дука приховує родичів з російськими паспортами, - ЦПК. ВIДЕО
У родичів генерала СБУ Сергія Дуки знайшли російські паспорти та бізнес, який зареєстрований у російських реєстрах.
Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Генерал СБУ Сергій Дука — за даними ЦПК, саме він керував гучними провокаціями СБУ проти журналістів і детективів НАБУ. ЦПК зʼясував факти про російські паспорти родини Дуки та бізнес, який зареєстрований у російських реєстрах. А також факти про поїздки його родичів у росію вже під час великої війни. У 2023 році Зеленський присвоїв Дуці звання бригадного генерала. Чому СБУ фабрикує справи проти детективів НАБУ, але не бачить бізнесу своїх генералів у рф?" - зазначають в ЦПК.
Топ коментарі
+22 Bogdan #603107
показати весь коментар02.09.2025 21:47 Відповісти Посилання
+13 Frol Fedoroff
показати весь коментар02.09.2025 21:47 Відповісти Посилання
+12 Creyda Gibson #585205
показати весь коментар02.09.2025 21:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а взагалі є одне питання до віталіка: де та з ким ти був у 2019-ому?
https://x.com/StaVlb
не Словаччини, а євросойюза!
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 15.08.2025
Чувак, вимкни штучний інтелект.
В черговому раунді зійшлися - "рядовий Шабунін " , НАгреБУ та
ХАПСАП з однієї сторони проти СБУ ( Скромних Безсрібників України )
Тому, що він свій - кругова порука як вона є.
У СБУ, прокуратурі, поліції, судах... такого немає. Наклеп. 100%
І що?
Чому б це в Україні мати проблеми з таким?
Це лише "побутова корупція".
Прям як у статті нижче: не стидаючи признає суддя що звик до "побутової корупції " і наколядував на лям баксів, але лише по його словам лише на лям баксів, і втратив із ляма лише 3 сотні тисяч баксів. А далі вільний можеш далі іти працювати суддею, чи на пенсію 110000 гривень.
https://censor.net/ua/news/3571117/suddya-z-bilgoroda-dnistrovskogo-scho-dopomagav-uhylyantam-otrymav-umovnyyi-termin#comment_f2bc88dc-454e-432c-b861-fa2831188d43
СБУ: розслідування ЦПК - помста генералу Дуці за російське громадянство його родичів.
Ой ***....
Походу ми десь прої🤬лися😆
Перевіряєш будь-кого хто отримав звання генерала від Зєлі і в більшості з них щось знайдеш.
Корупціонер, родичі на к@ц@пії, схеми з контрабандою, сигарети, заправки, нерухомість в родичів на мільйони доларів.
Хто там далі на черзі?
Бригадний-генерал, аля охоронець Зєлі?
Нарид в 2019 дал им мандат на разграбление страны перед войной .