Генерал СБУ Дука приховує родичів з російськими паспортами, - ЦПК. ВIДЕО

У родичів генерала СБУ Сергія Дуки знайшли російські паспорти та бізнес, який зареєстрований у російських реєстрах.

Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Генерал СБУ Сергій Дука — за даними ЦПК, саме він керував гучними провокаціями СБУ проти журналістів і детективів НАБУ. ЦПК зʼясував факти про російські паспорти родини Дуки та бізнес, який зареєстрований у російських реєстрах. А також факти про поїздки його родичів у росію вже під час великої війни. У 2023 році Зеленський присвоїв Дуці звання бригадного генерала. Чому СБУ фабрикує справи проти детективів НАБУ, але не бачить бізнесу своїх генералів у рф?" - зазначають в ЦПК.

