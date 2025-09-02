УКР
Новини Відео Родичі генерала СБУ Дуки мають громадянство РФ
Генерал СБУ Дука приховує родичів з російськими паспортами, - ЦПК. ВIДЕО

У родичів генерала СБУ Сергія Дуки знайшли російські паспорти та бізнес, який зареєстрований у російських реєстрах.

Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Генерал СБУ Сергій Дука — за даними ЦПК, саме він керував гучними провокаціями СБУ проти журналістів і детективів НАБУ. ЦПК зʼясував факти про російські паспорти родини Дуки та бізнес, який зареєстрований у російських реєстрах. А також факти про поїздки його родичів у росію вже під час великої війни. У 2023 році Зеленський присвоїв Дуці звання бригадного генерала. Чому СБУ фабрикує справи проти детективів НАБУ, але не бачить бізнесу своїх генералів у рф?" - зазначають в ЦПК.

громадянство (1096) росія (67469) СБУ (13300) Центр протидії корупції (290)
+22
Справа баканова живе і процвітає
02.09.2025 21:47
+13
Справа Зеленського- Баканова не померла. Як можливо перемогти, якшо у СБУ шпигун на шпигуні та зрадником погоняє
02.09.2025 21:47
+12
Я так понял у кого в Украине кацапские родичи, паспорта и.т.д делают нехилую карьеру, им дают малиновые штаны и эцилопам запрещено их бить по ночам.
02.09.2025 21:56
а що, треба напоказ виставляти? а-ха-ха ха-ха
02.09.2025 21:44
Я так понял у кого в Украине кацапские родичи, паспорта и.т.д делают нехилую карьеру, им дают малиновые штаны и эцилопам запрещено их бить по ночам.
02.09.2025 21:56
так і є. це один із основних критеріїв підбору.
02.09.2025 21:57
Баканов з потікавшими з ГПУ, цьому підтвердження!!
02.09.2025 22:05
Такий собі генерал - скромняга
02.09.2025 21:45
Справа баканова живе і процвітає
02.09.2025 21:47
випередив на декілька секунд
02.09.2025 21:49
Справа Зеленського- Баканова не померла. Як можливо перемогти, якшо у СБУ шпигун на шпигуні та зрадником погоняє
02.09.2025 21:47
НАБУ наступає...
02.09.2025 21:49
може його родичі виконували спеціальне завдання у тилу кацапів, а віталік узяв та й спалив усю «контору»
а взагалі є одне питання до віталіка: де та з ким ти був у 2019-ому?
02.09.2025 22:07
5 вересня президент Словаччини Фіцо привезе Зеленському "останню пропозицію путіна" про укладення "Енергетичного перемир'я". У випадку, якщо Зеленський на нього не погодиться, путін вчергове обіцяє зруйнувати енепроінформовані Орбан та через нього Трамп. Останній стовідсотково буде наполягати на "підпису" Зеленського під таким мораторієм - буде хоч чимось похвалитися перед нацією на фоні суцільних зовнішньополітичних провалів.

https://x.com/StaVlb

https://x.com/StaVlb
02.09.2025 21:49
>>> президент Словаччини

не Словаччини, а євросойюза!
02.09.2025 21:56
Чувак, вимкни штучний інтелект.
02.09.2025 23:06
Імперія наносить удар у відповідь
02.09.2025 21:51
Гідрант, гівняк, мальок та антимайданний мусорок - повна 0Па. Підручні малька це уподобання самого малька.
02.09.2025 21:51
Жабогадюкінг продовжується ..

В черговому раунді зійшлися - "рядовий Шабунін " , НАгреБУ та ХАП САП з однієї сторони проти СБУ ( Скромних Безсрібників України )
02.09.2025 21:52
Чому СБУ фабрикує справи проти детективів НАБУ, але не бачить бізнесу своїх генералів у рф? (c)

Тому, що він свій - кругова порука як вона є.

Тому, що він свій - кругова порука як вона є.
02.09.2025 21:55
А хто їм дозволить фабрикувати справи, коли він і дає дозвіл на їх ведення
02.09.2025 22:57
Про яку перемогу України може йти мова????
02.09.2025 22:00
А де ділися дрочери на "службу божу"?
02.09.2025 22:01
Доречі, загалом це все вже схоже не на банальну корупцію, а на загально-державне управління часів Януковича, ретельно відреставроване ЗЄ та Єрмаком.
02.09.2025 22:18
Це російське іпсо.
У СБУ, прокуратурі, поліції, судах... такого немає. Наклеп. 100%
02.09.2025 22:19
Головнокомандувач ЗСУ Сирський навіть не приховує, що його родичі - батьки мають громадянство рашки і живуть в рашці.
І що?
І що?
02.09.2025 22:20
Так це ж нормально.
Чому б це в Україні мати проблеми з таким?
Це лише "побутова корупція".
Прям як у статті нижче: не стидаючи признає суддя що звик до "побутової корупції " і наколядував на лям баксів, але лише по його словам лише на лям баксів, і втратив із ляма лише 3 сотні тисяч баксів. А далі вільний можеш далі іти працювати суддею, чи на пенсію 110000 гривень.

https://censor.net/ua/news/3571117/suddya-z-bilgoroda-dnistrovskogo-scho-dopomagav-uhylyantam-otrymav-umovnyyi-termin#comment_f2bc88dc-454e-432c-b861-fa2831188d43
02.09.2025 22:33
СБУ: Підозра генералу Вітюку - помста з боку НАБУ і САП.
СБУ: розслідування ЦПК - помста генералу Дуці за російське громадянство його родичів.
Ой ***....
Походу ми десь прої🤬лися😆

Перевіряєш будь-кого хто отримав звання генерала від Зєлі і в більшості з них щось знайдеш.
Корупціонер, родичі на к@ц@пії, схеми з контрабандою, сигарети, заправки, нерухомість в родичів на мільйони доларів.
Хто там далі на черзі?
Бригадний-генерал, аля охоронець Зєлі?
02.09.2025 22:46
А до звання генерала він був чесним. В любому випадку без хабаря він би не продвинувся
02.09.2025 22:54
Ну хоч в правоохоронних структурах проведіть перевірку. Може є здатні на це, якщо ні, то попросить цей центр протидії корупції та дайте йому повноваження.
02.09.2025 22:51
Но ведь это же типично для верховной власти к@ломойш!!!
Нарид в 2019 дал им мандат на разграбление страны перед войной .
02.09.2025 23:01
не вийде з цього буя українського моссаду.
02.09.2025 23:01
Агов,герою України Малюче! Обізвись,чого ховаєшся? Це ж не перший "кадр" з твоєї контори. Чи ви всі там з пилом не в пуху,а в жорсткій щетині?
02.09.2025 23:09
 
 