Новости Видео Родственники генерала СБУ Дуки имеют гражданство РФ
4 346 32

Генерал СБУ Дука скрывает родственников с российскими паспортами, - ЦПК. ВИДЕО

У родственников генерала СБУ Сергея Дуки нашли российские паспорта и бизнес, который зарегистрирован в российских реестрах.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Генерал СБУ Сергей Дука - по данным ЦПК, именно он руководил громкими провокациями СБУ против журналистов и детективов НАБУ. ЦПК выяснил факты о российских паспортах семьи Дуки и бизнесе, который зарегистрирован в российских реестрах. А также факты о поездках его родственников в Россию уже во время большой войны. В 2023 году Зеленский присвоил Дуке звание бригадного генерала. Почему СБУ фабрикует дела против детективов НАБУ, но не видит бизнеса своих генералов в РФ?" - отмечают в ЦПК.

гражданство (1330) россия (97035) СБУ (20360) Центр противодействия коррупции (273)
Топ комментарии
+28
Справа баканова живе і процвітає
02.09.2025 21:47 Ответить
+17
Справа Зеленського- Баканова не померла. Як можливо перемогти, якшо у СБУ шпигун на шпигуні та зрадником погоняє
02.09.2025 21:47 Ответить
+17
Я так понял у кого в Украине кацапские родичи, паспорта и.т.д делают нехилую карьеру, им дают малиновые штаны и эцилопам запрещено их бить по ночам.
02.09.2025 21:56 Ответить
а що, треба напоказ виставляти? а-ха-ха ха-ха
02.09.2025 21:44 Ответить
Я так понял у кого в Украине кацапские родичи, паспорта и.т.д делают нехилую карьеру, им дают малиновые штаны и эцилопам запрещено их бить по ночам.
02.09.2025 21:56 Ответить
так і є. це один із основних критеріїв підбору.
02.09.2025 21:57 Ответить
Баканов з потікавшими з ГПУ, цьому підтвердження!!
02.09.2025 22:05 Ответить
на всяку дуку знайдеться своя бука

вася, витягай знову свої замусолені два магазіни до пістолета

.
03.09.2025 00:37 Ответить
Такий собі генерал - скромняга
02.09.2025 21:45 Ответить
Справа баканова живе і процвітає
02.09.2025 21:47 Ответить
випередив на декілька секунд
02.09.2025 21:49 Ответить
Справа Зеленського- Баканова не померла. Як можливо перемогти, якшо у СБУ шпигун на шпигуні та зрадником погоняє
02.09.2025 21:47 Ответить
НАБУ наступає...
02.09.2025 21:49 Ответить
може його родичі виконували спеціальне завдання у тилу кацапів, а віталік узяв та й спалив усю «контору»
а взагалі є одне питання до віталіка: де та з ким ти був у 2019-ому?
02.09.2025 22:07 Ответить
5 вересня президент Словаччини Фіцо привезе Зеленському "останню пропозицію путіна" про укладення "Енергетичного перемир'я". У випадку, якщо Зеленський на нього не погодиться, путін вчергове обіцяє зруйнувати енепроінформовані Орбан та через нього Трамп. Останній стовідсотково буде наполягати на "підпису" Зеленського під таким мораторієм - буде хоч чимось похвалитися перед нацією на фоні суцільних зовнішньополітичних провалів.

https://x.com/StaVlb
02.09.2025 21:49 Ответить
>>> президент Словаччини

не Словаччини, а євросойюза!
02.09.2025 21:56 Ответить
Alex Abramtsov #611484

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 15.08.2025
Чувак, вимкни штучний інтелект.
02.09.2025 23:06 Ответить
Імперія наносить удар у відповідь
02.09.2025 21:51 Ответить
Гідрант, гівняк, мальок та антимайданний мусорок - повна 0Па. Підручні малька це уподобання самого малька.
02.09.2025 21:51 Ответить
Жабогадюкінг продовжується ..

В черговому раунді зійшлися - "рядовий Шабунін " , НАгреБУ та ХАП САП з однієї сторони проти СБУ ( Скромних Безсрібників України )
02.09.2025 21:52 Ответить
Чому СБУ фабрикує справи проти детективів НАБУ, але не бачить бізнесу своїх генералів у рф? (c)

Тому, що він свій - кругова порука як вона є.
02.09.2025 21:55 Ответить
А хто їм дозволить фабрикувати справи, коли він і дає дозвіл на їх ведення
02.09.2025 22:57 Ответить
Про яку перемогу України може йти мова????
02.09.2025 22:00 Ответить
А де ділися дрочери на "службу божу"?
02.09.2025 22:01 Ответить
Доречі, загалом це все вже схоже не на банальну корупцію, а на загально-державне управління часів Януковича, ретельно відреставроване ЗЄ та Єрмаком.
02.09.2025 22:18 Ответить
Це російське іпсо.
У СБУ, прокуратурі, поліції, судах... такого немає. Наклеп. 100%
02.09.2025 22:19 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Сирський навіть не приховує, що його родичі - батьки мають громадянство рашки і живуть в рашці.
І що?
02.09.2025 22:20 Ответить
Так це ж нормально.
Чому б це в Україні мати проблеми з таким?
Це лише "побутова корупція".
Прям як у статті нижче: не стидаючи признає суддя що звик до "побутової корупції " і наколядував на лям баксів, але лише по його словам лише на лям баксів, і втратив із ляма лише 3 сотні тисяч баксів. А далі вільний можеш далі іти працювати суддею, чи на пенсію 110000 гривень.

https://censor.net/ua/news/3571117/suddya-z-bilgoroda-dnistrovskogo-scho-dopomagav-uhylyantam-otrymav-umovnyyi-termin#comment_f2bc88dc-454e-432c-b861-fa2831188d43
02.09.2025 22:33 Ответить
СБУ: Підозра генералу Вітюку - помста з боку НАБУ і САП.
СБУ: розслідування ЦПК - помста генералу Дуці за російське громадянство його родичів.
Ой ***....
Походу ми десь прої🤬лися😆

Перевіряєш будь-кого хто отримав звання генерала від Зєлі і в більшості з них щось знайдеш.
Корупціонер, родичі на к@ц@пії, схеми з контрабандою, сигарети, заправки, нерухомість в родичів на мільйони доларів.
Хто там далі на черзі?
Бригадний-генерал, аля охоронець Зєлі?
02.09.2025 22:46 Ответить
А до звання генерала він був чесним. В любому випадку без хабаря він би не продвинувся
02.09.2025 22:54 Ответить
Ну хоч в правоохоронних структурах проведіть перевірку. Може є здатні на це, якщо ні, то попросить цей центр протидії корупції та дайте йому повноваження.
02.09.2025 22:51 Ответить
Но ведь это же типично для верховной власти к@ломойш!!!
Нарид в 2019 дал им мандат на разграбление страны перед войной .
02.09.2025 23:01 Ответить
не вийде з цього буя українського моссаду.
02.09.2025 23:01 Ответить
Агов,герою України Малюче! Обізвись,чого ховаєшся? Це ж не перший "кадр" з твоєї контори. Чи ви всі там з пилом не в пуху,а в жорсткій щетині?
02.09.2025 23:09 Ответить
 
 