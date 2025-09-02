Генерал СБУ Дука скрывает родственников с российскими паспортами, - ЦПК. ВИДЕО

У родственников генерала СБУ Сергея Дуки нашли российские паспорта и бизнес, который зарегистрирован в российских реестрах.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Генерал СБУ Сергей Дука - по данным ЦПК, именно он руководил громкими провокациями СБУ против журналистов и детективов НАБУ. ЦПК выяснил факты о российских паспортах семьи Дуки и бизнесе, который зарегистрирован в российских реестрах. А также факты о поездках его родственников в Россию уже во время большой войны. В 2023 году Зеленский присвоил Дуке звание бригадного генерала. Почему СБУ фабрикует дела против детективов НАБУ, но не видит бизнеса своих генералов в РФ?" - отмечают в ЦПК.

