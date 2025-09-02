Генерал СБУ Дука скрывает родственников с российскими паспортами, - ЦПК. ВИДЕО
У родственников генерала СБУ Сергея Дуки нашли российские паспорта и бизнес, который зарегистрирован в российских реестрах.
Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Генерал СБУ Сергей Дука - по данным ЦПК, именно он руководил громкими провокациями СБУ против журналистов и детективов НАБУ. ЦПК выяснил факты о российских паспортах семьи Дуки и бизнесе, который зарегистрирован в российских реестрах. А также факты о поездках его родственников в Россию уже во время большой войны. В 2023 году Зеленский присвоил Дуке звание бригадного генерала. Почему СБУ фабрикует дела против детективов НАБУ, но не видит бизнеса своих генералов в РФ?" - отмечают в ЦПК.
вася, витягай знову свої замусолені два магазіни до пістолета
.
а взагалі є одне питання до віталіка: де та з ким ти був у 2019-ому?
https://x.com/StaVlb
не Словаччини, а євросойюза!
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 15.08.2025
Чувак, вимкни штучний інтелект.
В черговому раунді зійшлися - "рядовий Шабунін " , НАгреБУ та
ХАПСАП з однієї сторони проти СБУ ( Скромних Безсрібників України )
Тому, що він свій - кругова порука як вона є.
У СБУ, прокуратурі, поліції, судах... такого немає. Наклеп. 100%
І що?
Чому б це в Україні мати проблеми з таким?
Це лише "побутова корупція".
Прям як у статті нижче: не стидаючи признає суддя що звик до "побутової корупції " і наколядував на лям баксів, але лише по його словам лише на лям баксів, і втратив із ляма лише 3 сотні тисяч баксів. А далі вільний можеш далі іти працювати суддею, чи на пенсію 110000 гривень.
https://censor.net/ua/news/3571117/suddya-z-bilgoroda-dnistrovskogo-scho-dopomagav-uhylyantam-otrymav-umovnyyi-termin#comment_f2bc88dc-454e-432c-b861-fa2831188d43
СБУ: розслідування ЦПК - помста генералу Дуці за російське громадянство його родичів.
Ой ***....
Походу ми десь прої🤬лися😆
Перевіряєш будь-кого хто отримав звання генерала від Зєлі і в більшості з них щось знайдеш.
Корупціонер, родичі на к@ц@пії, схеми з контрабандою, сигарети, заправки, нерухомість в родичів на мільйони доларів.
Хто там далі на черзі?
Бригадний-генерал, аля охоронець Зєлі?
Нарид в 2019 дал им мандат на разграбление страны перед войной .