СБУ считает "местью" дело НАБУ против генерала СБУ Витюка

Сотрудники НАБУ и САП объявили подозрение бригадному генералу Службы безопасности Украины И.Витюку. СБУ воспринимает такие действия, как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В сообщении говорится, что недавно СБУ разоблачила на торговле с РФ (ст. 111-2 УКУ) одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника Бюро задержала за государственную измену и передачу информации в РФ (ст. 111 УКУ).

"По убеждению СБУ, объявление подозрения И.Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений. Подозрение И.Витюку объявлено именно после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад. За это время сотрудники НАБУ и САП не смогли собрать убедительную доказательную базу, которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование, которое инкриминируется И.Витюку", - отмечают в СБУ.

Читайте: Корректировала удары по защитникам Херсонщины: разоблачена агентурная группа ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В частности, поводом для открытия уголовного производства стало наличие квартиры у его семьи, которая якобы приобретена по заниженной цене за средства, которые якобы не были получены законным способом. В то же время следствие проигнорировало:

выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене. В частности, и тех экспертиз, которые инициировало именно НАБУ;

вывод НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения у семьи И.Витюка;

ведение предпринимательской деятельности жены И.Витюка и получения ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи (подтверждено рядом государственных экспертиз);

показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения.

В СБУ также отметили, что И.Витюк с первых дней полномасштабного вторжения РФ делает важный вклад в защиту страны.

Читайте также: Сообщено о заочном подозрении Кадырову, который приказал использовать украинских пленных как "живой щит" для рашистов, - СБУ

В частности, под его руководством Департамент кибербезопасности (ДКИБ) СБУ отразил тысячи кибератак на украинские системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру. Проведены десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве.

С началом полномасштабного вторжения бригадный генерал И.Витюк стал на защиту Киева и возглавил одну из оперативно-боевых групп, которая занималась освобождением Киевской области от оккупантов. Также в течение 2024-2025 годов он в составе оперативно-боевых групп находился в ротациях в зоне боевых действий на территориях Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Принимал непосредственное участие в Курской операции.



Под руководством И.Витюка создано боевое подразделение на основе ДКИБ. Сегодня там действуют снайперские группы и подразделения, которые беспилотниками уничтожают не только живую силу и технику врага, но и их средства РЭБ и РЭР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ

При участии Ильи Витюка была налажена работа по документированию и нейтрализации вражеских диверсионно-разведывательных групп, противодействию ИПСО, сбору и анализу разведывательных данных. Также был разработан телеграмм-бот "t.me/stop_russian_war_bot", через который украинские бойцы в реальном времени получали информацию о передвижении войск противника. Это позволило Силам обороны уничтожить сотни единиц вражеской техники противника, большое количество живой силы врага, а также нескольких российских генералов.

Учитывая все вышесказанное, есть все основания говорить о выборочном правосудии со стороны НАБУ и САП в адрес сотрудника СБУ.

"Со своей стороны, в тех уголовных производствах, которые касаются сотрудников НАБУ, СБ Украины и в дальнейшем будет работать исключительно в правовом поле, опираясь на основательную доказательную базу и нормы закона. Отдельно подчеркиваем - принадлежность к любой государственной, правоохранительной, правоохранительной или антикоррупционной структуре не дает никаких индульгенций и не является поводом для избежания ответственности", - резюмировали в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам приговорен предатель, который наводил российские ракеты на прифронтовые госпитали Сил обороны, - СБУ

Напомним НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.