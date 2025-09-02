РУС
Новости Дела о незаконном обогащении
1 696 27

СБУ считает "местью" дело НАБУ против генерала СБУ Витюка

СБУ

Сотрудники НАБУ и САП объявили подозрение бригадному генералу Службы безопасности Украины И.Витюку. СБУ воспринимает такие действия, как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В сообщении говорится, что недавно СБУ разоблачила на торговле с РФ (ст. 111-2 УКУ) одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника Бюро задержала за государственную измену и передачу информации в РФ (ст. 111 УКУ).

"По убеждению СБУ, объявление подозрения И.Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений. Подозрение И.Витюку объявлено именно после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад. За это время сотрудники НАБУ и САП не смогли собрать убедительную доказательную базу, которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование, которое инкриминируется И.Витюку", - отмечают в СБУ.

Читайте: Корректировала удары по защитникам Херсонщины: разоблачена агентурная группа ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

В частности, поводом для открытия уголовного производства стало наличие квартиры у его семьи, которая якобы приобретена по заниженной цене за средства, которые якобы не были получены законным способом. В то же время следствие проигнорировало:

  • выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене. В частности, и тех экспертиз, которые инициировало именно НАБУ;
  • вывод НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения у семьи И.Витюка;
  • ведение предпринимательской деятельности жены И.Витюка и получения ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи (подтверждено рядом государственных экспертиз);
  • показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения.

В СБУ также отметили, что И.Витюк с первых дней полномасштабного вторжения РФ делает важный вклад в защиту страны.

Читайте также: Сообщено о заочном подозрении Кадырову, который приказал использовать украинских пленных как "живой щит" для рашистов, - СБУ

В частности, под его руководством Департамент кибербезопасности (ДКИБ) СБУ отразил тысячи кибератак на украинские системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру. Проведены десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве.

С началом полномасштабного вторжения бригадный генерал И.Витюк стал на защиту Киева и возглавил одну из оперативно-боевых групп, которая занималась освобождением Киевской области от оккупантов. Также в течение 2024-2025 годов он в составе оперативно-боевых групп находился в ротациях в зоне боевых действий на территориях Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Принимал непосредственное участие в Курской операции.

Под руководством И.Витюка создано боевое подразделение на основе ДКИБ. Сегодня там действуют снайперские группы и подразделения, которые беспилотниками уничтожают не только живую силу и технику врага, но и их средства РЭБ и РЭР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ

При участии Ильи Витюка была налажена работа по документированию и нейтрализации вражеских диверсионно-разведывательных групп, противодействию ИПСО, сбору и анализу разведывательных данных. Также был разработан телеграмм-бот "t.me/stop_russian_war_bot", через который украинские бойцы в реальном времени получали информацию о передвижении войск противника. Это позволило Силам обороны уничтожить сотни единиц вражеской техники противника, большое количество живой силы врага, а также нескольких российских генералов.

Учитывая все вышесказанное, есть все основания говорить о выборочном правосудии со стороны НАБУ и САП в адрес сотрудника СБУ.

"Со своей стороны, в тех уголовных производствах, которые касаются сотрудников НАБУ, СБ Украины и в дальнейшем будет работать исключительно в правовом поле, опираясь на основательную доказательную базу и нормы закона. Отдельно подчеркиваем - принадлежность к любой государственной, правоохранительной, правоохранительной или антикоррупционной структуре не дает никаких индульгенций и не является поводом для избежания ответственности", - резюмировали в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам приговорен предатель, который наводил российские ракеты на прифронтовые госпитали Сил обороны, - СБУ

Напомним НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

+4
Красти не треба, і помсти не буде.....
02.09.2025 18:43
+3
або лекції читають, як єрмак студентам чи то вони йому ....вчитали
02.09.2025 18:47
+2
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3485207/general_sbu_vityuk_u_2014_rotsi_znimav_rozstrily_na_mayidani_z_boku_berkuta_yak_operatyvnyk_slujby_zmi

«На все заробили жінки»: журналісти знайшли у голови департаменту кібербезпеки СБУ нерухомість вартістю понад 25,5 млн грн

https://www.slidstvo.info/articles/na-vse-zarobyly-zhinky-zhurnalisty-znayshly-u-holovy-departamentu-kiberbezpeky-sbu-nerukhomist-vartistiu-ponad-25-5-mln-hrn/
02.09.2025 18:50
02.09.2025 18:38
Красти не треба, і помсти не буде.....
02.09.2025 18:43
Малюк все більше та більше розчаровує. Думає перекрити власні мутки війною? Не вийде. Хайп на конкретній акції проти кацапні не означає,що в цілому СБУ -"атлічниє рєбята". В Україні цей піар не пройде.
02.09.2025 18:53
тобто вони викрили свої мотиви
02.09.2025 18:44
Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім'ї (дружина вітюка) вказав, що заробив їх як ФОП - від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

На ФОП надходили кошти від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" Джерело: https://censor.net/ua/n3571862

отакої, #два магазіни до пістолета !

.
02.09.2025 18:45
Не може бути, він кришталево чистий, як і більшість при владі. А те, що сімʼї збагачуються, так це ж від успішної підприємницької діяльності
02.09.2025 18:45
або лекції читають, як єрмак студентам чи то вони йому ....вчитали
02.09.2025 18:47
то хто кому залишився після тієї лекції винен за гонорар ?
дьЄрмак? чи студенти ?
02.09.2025 18:51
Службові заслуги не звільняють від відповідальності за корупцію і незаконне збагачення.
02.09.2025 18:46
А давайте з'ясуємо,хто такий І.Вітюк. В наш час це ж нескладно чи не так, СБУ?
02.09.2025 18:49
Точно! Недолугі куройо... и з набу тільки і здатні щоб мститися бойовим генералам!!!
02.09.2025 18:49
Служба Божа але при всій повазі не потрібно бруднитися захищаючи від правосуддя міндічєй, шефірі, чернишових , розумію наказ , ну от причина наслідок
02.09.2025 18:49
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

https://censor.net/ua/videonews/3485207/general_sbu_vityuk_u_2014_rotsi_znimav_rozstrily_na_mayidani_z_boku_berkuta_yak_operatyvnyk_slujby_zmi

«На все заробили жінки»: журналісти знайшли у голови департаменту кібербезпеки СБУ нерухомість вартістю понад 25,5 млн грн

https://www.slidstvo.info/articles/na-vse-zarobyly-zhinky-zhurnalisty-znayshly-u-holovy-departamentu-kiberbezpeky-sbu-nerukhomist-vartistiu-ponad-25-5-mln-hrn/
02.09.2025 18:50
Ілля Вітюк, генерал СБУ, якого начебто відправили на фронт після корупційного скандалу, нормально тусить в київському ресторані з кримінальними авторитетами та «колегами по службі».

https://www.facebook.com/anna.kyrii/posts/%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD/24105252149081668/ Лінк
02.09.2025 18:52
"Небукмекерська контора". Історія одного святкування | УП. Розслідування

https://www.youtube.com/watch?v=Ufgm3rwm5u0

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/9/7511136/
02.09.2025 18:54
"Війна все спише"- вирішила зелень. Велика помилка. І знищення декількох кацапських літаків чи кораблів не надає СБУ ніякої індульгенції. Як казав мій завуч в школі -"Отримати п'ятірку-не подвиг,а ось отримати два-це реальний скандал".
02.09.2025 18:58
То позорисько, вже б мовчали. Бажано перевірити усіх чинуш, чиї другі "палавінки" ФОПи заробляють десятки мільйонів на якихось послугах, то є явна ознака, що відбувається легалізація хабарів. Таких немало у нас в Україні, на жаль. І для чого це назк створювали? воно нічого не бачить.
02.09.2025 18:51
вся верхівка злодії
і презерватив теж
02.09.2025 18:54
До влади народ має допускати тише тих, хто відповідно до спеціального закону разом із членами своєї родини на час перебування на посаді та 10 рокіа після звільнення засвідчить безвідкличну відмову від отримання у приватноюу власність нерухомого й іншого цінного майна, а також від часток (паїв, акцій) юридичних осіб, інших прав володіння/контролю над ними.
Тоді такі претенденти на владні посади вносяться у окремий реєстр обтяжень, без врахування даних якого не може відбутись жоден правочин, що передбачає державну реєстрацію.
От тоді всі ці високопосадрвці, зокрема із генеральськими погонами, підуть у відставку, побоюючись за набуті непосильною працею статки і влада враз очиститься від корупції.
02.09.2025 18:55
схеми мутити це у них у генах
02.09.2025 19:08
Як діти маленькі. Схема проста, навіть першокласник зрозуміє. Сбу спіймало крадіїв укрзалізниці за сраку і бригадний генерал вирішив просто зрубати бабла. Відкрив контору куди ці ворюги перераховували гроші наче за якісь послуги. Все.
Тепер почалось завивання. Інші ворюги з сбу хочуть і далі красти.
02.09.2025 18:55
По поводу отримання доходів від підприємницької діяльності родичами топ чиновниками,ця схема працює с 90 років,у кожного начальника прокурора, поліцаї, чиновників були оформлені родичі та знайомі підприємцями, куди по команді платили данину типу за бухгалтерські услуги, консультації., слід в банках по платежах можна найти. Треба заборонити підприємницьку діяльність близькім родичам топ чиновників!
02.09.2025 18:56
Цей просто дніще. Уявляю як вони будуть тиснути на суддів при розгляді справи. Гундоса почвара побудувала мафіозну державу, де проста людина має право тільки померти або в окопі, або в своєму будинку під час сну. Але ж рейтинги 70 %, бидло не бачить причино-наслідкових зв'язків з тим, що відбувається.
02.09.2025 19:08
А хто довіряє СБУ? Якісь дебіли? По кількості кротів СБУ взагалі унікальне явище в світових спецслужбах.
02.09.2025 19:09
Країна мрії просроченого мародерь і занось в оп і тобі нічого не буде
02.09.2025 19:11
Відправити 70 0/0 працівників всіх цих органів, що починаються на букви, на фронт, на чолі зі своїми генералами, тобі менше будуть херньою мучитись. Нехай захищають Україну від зовнішнього ворога
02.09.2025 19:11
Малюк буде захищати корумпованих покидьків, адже сам є ставлеником Татарова!!!
02.09.2025 19:12
 
 