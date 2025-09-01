РУС
Сообщено о заочном подозрении Кадырову, приказавшему использовать украинских пленных в качестве "живого щита" для рашистов, - СБУ

СБУ сообщила о подозрении Кадырову

Собраны новые доказательства военных преступлений главы чеченской республики рф Рамзана Кадырова, причастному к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

Установлено, что распоряжение Кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, которые воюют в рядах оккупационных группировок РФ против Украины.

Также он распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном. Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров заявил, что просит об отставке с должности главы Чечни

"Такие заявления фигуранта являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)", - добавили в СБУ.

Кроме того, в СБУ напомнили, что в августе 2022 года следствие СБУ квалифицировало действия фигуранта как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства и его граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Портрет Кадырова повесили на набережной оккупированного Севастополя вместе с изображениями советских героев времен Второй мировой войны. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров во время "прямой линии" выставил перед собой украинских военнопленных, которые удерживаются на территории республики, и объявил о планах разместить их на крышах стратегически важных объектов в качестве "живого щита". Также он предложил застрелиться пленному.

