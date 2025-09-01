Повідомлено про заочну підозру Кадирову, який наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для рашистів, - СБУ

Зібрано нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки рф Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Встановлено, що розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань рф проти України.

Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони.

"Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)", - додали в СБУ.

Крім того, в СБУ нагадали, що у серпні 2022 року слідство СБУ кваліфікувало дії фігуранта як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян.

Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кадиров під час "прямої лінії" виставив перед собою українських військовополонених, які утримуються на території республіки, та оголосив про плани розмістити їх на дахах стратегічно важливих об’єктів як "живий щит". Також він запропонував застрелитися полоненому.