Кадирову та його підлеглим повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Глав Чечні Рамзану Кадирову, а також його підлеглим повідомлено про підозру. Так, Кадиров організував вторгнення на територію України низки підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У ході слідства отримано докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки. Установлено, що він організував вторгнення на територію України низки підрозділів, якими керує. Мова йде про підрозділ Північно-Кавказького округу військ нацгвардії РФ, Управління Федеральної служби військ нацгвардії РФ по Чеченській республіці, Міністерства внутрішніх справ РФ по Чеченській республіці.

За вказівками голови Чеченської Республіки військові цих підрозділів під час ведення агресивних бойових дій здійснювали захоплення та встановлення контролю над окремими населеними пунктами Київської, Донецької, Луганської областей. Воно супроводжувалося жорстоким поводженням із цивільним населенням та іншими порушеннями законів та звичаїв війни" ,- йдеться в повідомленні.

Також у Telegram Кадиров поширив відеозаписи, в яких він виправдовує та визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію частини території нашої держави, а також прославляє осіб, які здійснювали збройну агресію.

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На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"Також, повідомлено про підозру у вчиненні жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни підлеглим Голови Чеченської Республіки:

командиру 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ нацгвардії РФ. Він упродовж лютого-березня 2022 року, утримуючи цивільних осіб у нелюдських умовах, в підвалах будинків в смт. Гостомель Київської області, використовував їх в якості "живого щита" для прикриття підпорядкованих військовослужбовців під час військових дій проти Збройних Сил України;

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заступнику начальника Управління Федеральної служби військ нацгвардії РФ по Чеченській Республіці. Під його керівництвом у березні поточного року військовими РФ з Чеченської Республіки було здійснено напад та захоплено Бородянський психоневрологічний інтернат. Пацієнтам та персоналу медзакладу не дали можливості виїхати, їх позбавили їжі, води, опалення та використовували в якості "живого щита". Військовий також розмістив біля інтернату реактивні системи залпового вогню, з яких велися обстріли наближених населених пунктів та позицій Збройних Сил України.

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали в ОГП.

Наразі ці високопосадовці та їх підлеглі перевіряються на причетність до вчинення інших воєнних злочинів проти мирного населення.

За даними СБУ, йдеться про:



- Рамзана Кадирова;

- Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці;

- Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії російської федерації.

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