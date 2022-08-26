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Новини Війна
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Кадирову та його підлеглим повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

кадиров

Глав Чечні Рамзану Кадирову, а також його підлеглим повідомлено про підозру. Так, Кадиров організував вторгнення на територію України низки підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У ході слідства отримано докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки. Установлено, що він організував вторгнення на територію України низки підрозділів, якими керує. Мова йде про підрозділ Північно-Кавказького округу військ нацгвардії РФ, Управління Федеральної служби військ нацгвардії РФ по Чеченській республіці, Міністерства внутрішніх справ РФ по Чеченській республіці.

За вказівками голови Чеченської Республіки військові цих підрозділів під час ведення агресивних бойових дій здійснювали захоплення та встановлення контролю над окремими населеними пунктами Київської, Донецької, Луганської областей. Воно супроводжувалося жорстоким поводженням із цивільним населенням та іншими порушеннями законів та звичаїв війни" ,- йдеться в повідомленні.

Також у Telegram Кадиров поширив відеозаписи, в яких він виправдовує та визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію частини території нашої держави, а також прославляє осіб, які здійснювали збройну агресію.

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На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"Також, повідомлено про підозру у вчиненні жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни підлеглим Голови Чеченської Республіки:

командиру 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ нацгвардії РФ. Він упродовж лютого-березня 2022 року, утримуючи цивільних осіб у нелюдських умовах, в підвалах будинків в смт. Гостомель Київської області, використовував їх в якості "живого щита" для прикриття підпорядкованих військовослужбовців під час військових дій проти Збройних Сил України;

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заступнику начальника Управління Федеральної служби військ нацгвардії РФ по Чеченській Республіці. Під його керівництвом у березні поточного року військовими РФ з Чеченської Республіки було здійснено напад та захоплено Бородянський психоневрологічний інтернат. Пацієнтам та персоналу медзакладу не дали можливості виїхати, їх позбавили їжі, води, опалення та використовували в якості "живого щита". Військовий також розмістив біля інтернату реактивні системи залпового вогню, з яких велися обстріли наближених населених пунктів та позицій Збройних Сил України.

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали в ОГП.

Наразі ці високопосадовці та їх підлеглі перевіряються на причетність до вчинення інших воєнних злочинів проти мирного населення.

За даними СБУ, йдеться про:

- Рамзана Кадирова;
- Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці;
- Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії російської федерації.

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Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+17
Бойко, Новінський, Татаров нікому не цікаві 🙂. Московські попи теж чесні люди?
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26.08.2022 14:17
+11
Пам'ятою як в 2014 році кадиривці вбивали українців на війні і в цей час зелупа вибалачалась перед ним 🤬
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26.08.2022 14:28
+9
Ну и какие реальные механизмы привлечения ган-Дон-дона к уголовной ответственности? Генпрокуратура, вам длбм нечем заняться во время войны за деньги налогоплатильщиков? Всех шпионов, сепаратистов, диверсантов, аферистов в стране арестовали и посадили?
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26.08.2022 14:13
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Ну и какие реальные механизмы привлечения ган-Дон-дона к уголовной ответственности? Генпрокуратура, вам длбм нечем заняться во время войны за деньги налогоплатильщиков? Всех шпионов, сепаратистов, диверсантов, аферистов в стране арестовали и посадили?
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26.08.2022 14:13 Відповісти
єто будет условием для снятия санкций - відачча военніх преступников.
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26.08.2022 14:17 Відповісти
Все рівно, папку з документами треба збирати...
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26.08.2022 14:21 Відповісти
Главная "папка с документами" для кадыровца - это ракета или снаряд в их расположение с многочисленные некрологами и зикрами в родных аулах. Вот ЭТО результат. А всё остальное имитирование буйной деятельности и просирание бюджетных денег, которых всё меньше
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26.08.2022 14:28 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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26.08.2022 14:37 Відповісти
Механізми будуть після зміни влади,
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26.08.2022 14:26 Відповісти
По малазийскому Боингу мы уже увидели результаты. А с кадыровым ситуация совершенно иная, никто не будет подрывать весь Кавказ и встрявать в очередную кровавую возню на 20 лет вперёд, поэтому и механизмы должны быть соответствующие, а не на наивное Право и мутное правосудие уповать
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26.08.2022 14:32 Відповісти
Т.е. по твоему эта обезьяна не должна отвечать перед законом? Без юридического обоснования никого нельзя задержать.
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26.08.2022 14:38 Відповісти
вазно,что решение будет и оно будет передано тв Интерпол.Потом где-бы этот организм ни прятался,Интерпол обязан будет его экстрадировать в Украину.ну а если "кто-то" или "что-то" его ликвидирует,то не будет это расцененено как уголовное убийство..да и заморачиваться особо следствием никто не станет,даже если на месте преступления окажется "карточка Яроша"
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26.08.2022 14:57 Відповісти
И шо???
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26.08.2022 14:15 Відповісти
Кадирову місце в київському зоопарку, в клітці з приматами.
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26.08.2022 14:15 Відповісти
Приматов то зачем обижать загаживая их вольер такого рода говном?
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26.08.2022 14:19 Відповісти
Бойко, Новінський, Татаров нікому не цікаві 🙂. Московські попи теж чесні люди?
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26.08.2022 14:17 Відповісти
А різним ''козирям і Ко" коли підозри будуть?!!! Напевне коли вони всі повтікають і до них не дістанешся!
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26.08.2022 14:17 Відповісти
ХЕРой Раши и орденоносец Параши, генерал-ефрейтор бронекопытных войск и спецназа "тикТок", академик барановедения и ишаковедения Расейской Академии "наук", горный орёл сидящий на насесте кукарекающий и клюющий говно, предатель своего народа и продажная свинья Рамзанка Куесосович КаДыркин не доживёт до следствия и суда по причине того, что чеченские воины уж очень метко стреляют.
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26.08.2022 14:18 Відповісти
Мабуть за те що образив бубачку.
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26.08.2022 14:18 Відповісти
Бубочка вже вибачався перед кадировим, потім ще раз загляне в очі і вибачиться…
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26.08.2022 14:24 Відповісти
Пам'ятою як в 2014 році кадиривці вбивали українців на війні і в цей час зелупа вибалачалась перед ним 🤬
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26.08.2022 14:28 Відповісти
Так то бубочка його колись образив а потім вибачався🙄. Тіки українці це забули та кажуть шо Зеля херой
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26.08.2022 14:29 Відповісти
Це було до війни. Після 24 лютого вже не вибачався б.
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26.08.2022 14:43 Відповісти
Може для зелеботів війна почалася 24 лютого 2022, але для всіх інших війна почалася в 2014 році, саме тоді коли ЗЕ в Москві розважав кацапських олігархів
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26.08.2022 15:10 Відповісти
Интересно, почему Рамзанку сами чеченцы не утилизируют? Человек, который предал свой народ и своего отца - по мусульманским понятиям достоин смерти? Я не эксперт в исламских законах, поэтому пусть эксперты поправят.
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26.08.2022 14:23 Відповісти
Це не так просто,як ви думаєте,ця облізла свинособака прекрасно розуміє,що його ненавидять та бажають вбити не тільки чечени,тому ховається та має охорону у кілька тисяч свинособак,але на все свій час...
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26.08.2022 14:29 Відповісти
Время не пришло, трошки пусть ишо подышит...
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26.08.2022 14:29 Відповісти
Время наше будет знаменито тем,

что сотворило страха ради,

новый вариант гермафродита:

плотью - мужики, а духом - *****.
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26.08.2022 14:30 Відповісти
А підлеглі - це хто? Тобто, вівець то за що?
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26.08.2022 14:26 Відповісти
Так они во всем и виноваты. Эти овцы вибирают барана
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26.08.2022 14:32 Відповісти
Юрий Табах:

КАДЫРОВ такой же садист и трус, как Гитлер, Сталин или Путин

https://www.youtube.com/watch?v=6zpJQirRsiI
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26.08.2022 14:29 Відповісти
Гитлер трусом не был. Об этом говорили даже ярые антифашисты, которые знали его лично - к примеру, врач той войсковой части, где гитлер служил связным во время Первой Мировой.

Гитлер давал устные, многозначные указания, так, чтобы подчинённые соревновались в их толковании желании угодить фюреру. В этом отношении он да, поступал так же, как сталин, так же поступает путин - но точно так же поступали все совковые начальники. Притом, когда поезд фюрера проезжал мимо составов где, в товраных вагонах, людей везли на убой в лагеря смерти, алойзыч задёргивал шторки, чтобы не смотреть.
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26.08.2022 15:03 Відповісти
Отнеситесь к этому серьезно, все течет , все меняется. Положение Кадырова, на самом деле очень шаткое, очередь стоит из тех кто хочет его пришить, тут нашим нужно не прозевать момент...
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26.08.2022 14:31 Відповісти
Это юридическое обоснование, на основе которого можно делать запросы по линии Интерпола и вообще мы как бы в правовом государстве живём и без подозрения эта обезьяна хоть завтра может в Украину приехать, и хоть все будут знать что он преступник никто по закону его тронуть не сможет.
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26.08.2022 14:41 Відповісти
Ух ты, как круто!
а кто извиняться будет: опять бубочка или новый генпрокурор?
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26.08.2022 15:26 Відповісти
За змонтоване відео з Бараном Кадировим Зеля за все шапіто-95 відразу відосик запиляв зі сопливими вибаченнями, а за антиукраїнські регулярні виступи ні перед ким жодного разу не вибачався, а тим більше ні одна кварталівська шльондра не покаялась, навпаки відстоювали своє "мистецтво". Шапіто-95 в Україні просували "рускій мір" за гроші Яника, рашки, Бені як і попи Онуфрія.
Ці всі потуги про заочні підозри кадировців до сраки, бо це нічого не дасть, вони для правосуддя і так не досяжні. Зате в ОПу ходять на роботу зрадники і без усяких підозр.
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26.08.2022 16:27 Відповісти
рамзанка какдиров - терроріст і має бути засуджений в гаагському трібуналі, як й БЕСпутин й лукакашенко ...
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26.08.2022 16:46 Відповісти
невідома людина виставила лот в 10 млн. доларів за ліквідацію ослойоба Кадирова,
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26.08.2022 17:44 Відповісти
 
 