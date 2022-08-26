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Новости Война
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Кадыров и его подчиненным сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

кадиров

Главе Чечни Рамзану Кадырову, а также его подчиненным сообщено о подозрении. Так, Кадыров организовал вторжение на территорию Украины ряда подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В ходе следствия были получены доказательства причастности к совершению преступлений главы Чеченской Республики. Установлено, что он организовал вторжение на территорию Украины ряда подразделений, которыми руководит. Речь идет о подразделении Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ, Управлении Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чеченской республике, Министерству внутренних дел РФ по Чеченской республике.

По указаниям председателя Чеченской Республики военные этих подразделений при ведении агрессивных боевых действий осуществляли захват и установление контроля над отдельными населенными пунктами Киевской, Донецкой, Луганской областей. Оно сопровождалось жестоким обращением с гражданским населением и другими нарушениями законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Также в Telegram Кадыров распространил видеозаписи, в которых он оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию части территории нашего государства, а также прославляет лиц, совершавших вооруженную агрессию.

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На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны, оправдыванию, признании правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"Сообщено также о подозрении в совершении жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны подчиненным главы Чеченской Республики:

командиру 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ. Он на протяжении февраля-марта 2022, удерживая гражданских лиц в бесчеловечных условиях, в подвалах домов в пгт. Гостомель Киевской области использовал их в качестве "живого щита" для прикрытия подчиненных военнослужащих во время военных действий против Вооруженных Сил Украины;

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заместителю начальника Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чеченской Республике. Под его руководством в марте текущего года военными РФ из Чеченской Республики было совершено нападение и захвачен Бородянский психоневрологический интернат. Пациентам и персоналу медучреждения не дали возможности уехать, их лишили пищи, воды, отопления и использовали в качестве "живого щита". Военный также разместил у интерната реактивные системы залпового огня, из которых велись обстрелы приближенных населенных пунктов и позиции Вооруженных Сил Украины.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили в ОГП.

Эти высокопоставленные должностные лица и их подчиненные проверяются на причастность к совершению других военных преступлений против мирного населения.

По данным СБУ, речь идет о:

- Рамзане Кадырове;
- Данииле Мартынове, заместителе начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по чеченской республике;
– Хусейне Межидове, командире тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии российской федерации.

Кадыров Рамзан (801) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+17
Бойко, Новінський, Татаров нікому не цікаві 🙂. Московські попи теж чесні люди?
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26.08.2022 14:17
+11
Пам'ятою як в 2014 році кадиривці вбивали українців на війні і в цей час зелупа вибалачалась перед ним 🤬
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26.08.2022 14:28
+9
Ну и какие реальные механизмы привлечения ган-Дон-дона к уголовной ответственности? Генпрокуратура, вам длбм нечем заняться во время войны за деньги налогоплатильщиков? Всех шпионов, сепаратистов, диверсантов, аферистов в стране арестовали и посадили?
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26.08.2022 14:13
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Ну и какие реальные механизмы привлечения ган-Дон-дона к уголовной ответственности? Генпрокуратура, вам длбм нечем заняться во время войны за деньги налогоплатильщиков? Всех шпионов, сепаратистов, диверсантов, аферистов в стране арестовали и посадили?
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26.08.2022 14:13 Ответить
єто будет условием для снятия санкций - відачча военніх преступников.
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26.08.2022 14:17 Ответить
Все рівно, папку з документами треба збирати...
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26.08.2022 14:21 Ответить
Главная "папка с документами" для кадыровца - это ракета или снаряд в их расположение с многочисленные некрологами и зикрами в родных аулах. Вот ЭТО результат. А всё остальное имитирование буйной деятельности и просирание бюджетных денег, которых всё меньше
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26.08.2022 14:28 Ответить
Одне іншому не заважає.
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26.08.2022 14:37 Ответить
Механізми будуть після зміни влади,
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26.08.2022 14:26 Ответить
По малазийскому Боингу мы уже увидели результаты. А с кадыровым ситуация совершенно иная, никто не будет подрывать весь Кавказ и встрявать в очередную кровавую возню на 20 лет вперёд, поэтому и механизмы должны быть соответствующие, а не на наивное Право и мутное правосудие уповать
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26.08.2022 14:32 Ответить
Т.е. по твоему эта обезьяна не должна отвечать перед законом? Без юридического обоснования никого нельзя задержать.
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26.08.2022 14:38 Ответить
вазно,что решение будет и оно будет передано тв Интерпол.Потом где-бы этот организм ни прятался,Интерпол обязан будет его экстрадировать в Украину.ну а если "кто-то" или "что-то" его ликвидирует,то не будет это расцененено как уголовное убийство..да и заморачиваться особо следствием никто не станет,даже если на месте преступления окажется "карточка Яроша"
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26.08.2022 14:57 Ответить
И шо???
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26.08.2022 14:15 Ответить
Кадирову місце в київському зоопарку, в клітці з приматами.
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26.08.2022 14:15 Ответить
Приматов то зачем обижать загаживая их вольер такого рода говном?
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26.08.2022 14:19 Ответить
Бойко, Новінський, Татаров нікому не цікаві 🙂. Московські попи теж чесні люди?
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26.08.2022 14:17 Ответить
А різним ''козирям і Ко" коли підозри будуть?!!! Напевне коли вони всі повтікають і до них не дістанешся!
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26.08.2022 14:17 Ответить
ХЕРой Раши и орденоносец Параши, генерал-ефрейтор бронекопытных войск и спецназа "тикТок", академик барановедения и ишаковедения Расейской Академии "наук", горный орёл сидящий на насесте кукарекающий и клюющий говно, предатель своего народа и продажная свинья Рамзанка Куесосович КаДыркин не доживёт до следствия и суда по причине того, что чеченские воины уж очень метко стреляют.
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26.08.2022 14:18 Ответить
Мабуть за те що образив бубачку.
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26.08.2022 14:18 Ответить
Бубочка вже вибачався перед кадировим, потім ще раз загляне в очі і вибачиться…
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26.08.2022 14:24 Ответить
Пам'ятою як в 2014 році кадиривці вбивали українців на війні і в цей час зелупа вибалачалась перед ним 🤬
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26.08.2022 14:28 Ответить
Так то бубочка його колись образив а потім вибачався🙄. Тіки українці це забули та кажуть шо Зеля херой
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26.08.2022 14:29 Ответить
Це було до війни. Після 24 лютого вже не вибачався б.
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26.08.2022 14:43 Ответить
Може для зелеботів війна почалася 24 лютого 2022, але для всіх інших війна почалася в 2014 році, саме тоді коли ЗЕ в Москві розважав кацапських олігархів
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26.08.2022 15:10 Ответить
Интересно, почему Рамзанку сами чеченцы не утилизируют? Человек, который предал свой народ и своего отца - по мусульманским понятиям достоин смерти? Я не эксперт в исламских законах, поэтому пусть эксперты поправят.
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26.08.2022 14:23 Ответить
Це не так просто,як ви думаєте,ця облізла свинособака прекрасно розуміє,що його ненавидять та бажають вбити не тільки чечени,тому ховається та має охорону у кілька тисяч свинособак,але на все свій час...
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26.08.2022 14:29 Ответить
Время не пришло, трошки пусть ишо подышит...
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26.08.2022 14:29 Ответить
Время наше будет знаменито тем,

что сотворило страха ради,

новый вариант гермафродита:

плотью - мужики, а духом - *****.
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26.08.2022 14:30 Ответить
А підлеглі - це хто? Тобто, вівець то за що?
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26.08.2022 14:26 Ответить
Так они во всем и виноваты. Эти овцы вибирают барана
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26.08.2022 14:32 Ответить
Юрий Табах:

КАДЫРОВ такой же садист и трус, как Гитлер, Сталин или Путин

https://www.youtube.com/watch?v=6zpJQirRsiI
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26.08.2022 14:29 Ответить
Гитлер трусом не был. Об этом говорили даже ярые антифашисты, которые знали его лично - к примеру, врач той войсковой части, где гитлер служил связным во время Первой Мировой.

Гитлер давал устные, многозначные указания, так, чтобы подчинённые соревновались в их толковании желании угодить фюреру. В этом отношении он да, поступал так же, как сталин, так же поступает путин - но точно так же поступали все совковые начальники. Притом, когда поезд фюрера проезжал мимо составов где, в товраных вагонах, людей везли на убой в лагеря смерти, алойзыч задёргивал шторки, чтобы не смотреть.
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26.08.2022 15:03 Ответить
Отнеситесь к этому серьезно, все течет , все меняется. Положение Кадырова, на самом деле очень шаткое, очередь стоит из тех кто хочет его пришить, тут нашим нужно не прозевать момент...
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26.08.2022 14:31 Ответить
Это юридическое обоснование, на основе которого можно делать запросы по линии Интерпола и вообще мы как бы в правовом государстве живём и без подозрения эта обезьяна хоть завтра может в Украину приехать, и хоть все будут знать что он преступник никто по закону его тронуть не сможет.
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26.08.2022 14:41 Ответить
Ух ты, как круто!
а кто извиняться будет: опять бубочка или новый генпрокурор?
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26.08.2022 15:26 Ответить
За змонтоване відео з Бараном Кадировим Зеля за все шапіто-95 відразу відосик запиляв зі сопливими вибаченнями, а за антиукраїнські регулярні виступи ні перед ким жодного разу не вибачався, а тим більше ні одна кварталівська шльондра не покаялась, навпаки відстоювали своє "мистецтво". Шапіто-95 в Україні просували "рускій мір" за гроші Яника, рашки, Бені як і попи Онуфрія.
Ці всі потуги про заочні підозри кадировців до сраки, бо це нічого не дасть, вони для правосуддя і так не досяжні. Зате в ОПу ходять на роботу зрадники і без усяких підозр.
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26.08.2022 16:27 Ответить
рамзанка какдиров - терроріст і має бути засуджений в гаагському трібуналі, як й БЕСпутин й лукакашенко ...
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26.08.2022 16:46 Ответить
невідома людина виставила лот в 10 млн. доларів за ліквідацію ослойоба Кадирова,
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26.08.2022 17:44 Ответить
 
 