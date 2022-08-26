Кадыров и его подчиненным сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Главе Чечни Рамзану Кадырову, а также его подчиненным сообщено о подозрении. Так, Кадыров организовал вторжение на территорию Украины ряда подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В ходе следствия были получены доказательства причастности к совершению преступлений главы Чеченской Республики. Установлено, что он организовал вторжение на территорию Украины ряда подразделений, которыми руководит. Речь идет о подразделении Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ, Управлении Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чеченской республике, Министерству внутренних дел РФ по Чеченской республике.

По указаниям председателя Чеченской Республики военные этих подразделений при ведении агрессивных боевых действий осуществляли захват и установление контроля над отдельными населенными пунктами Киевской, Донецкой, Луганской областей. Оно сопровождалось жестоким обращением с гражданским населением и другими нарушениями законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Также в Telegram Кадыров распространил видеозаписи, в которых он оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию части территории нашего государства, а также прославляет лиц, совершавших вооруженную агрессию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении секретарю Совбеза Чеченской республики Алаудинову, командовавшему "кадыровцами" во время захвата Луганщины. ФОТО

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны, оправдыванию, признании правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"Сообщено также о подозрении в совершении жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны подчиненным главы Чеченской Республики:

командиру 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ. Он на протяжении февраля-марта 2022, удерживая гражданских лиц в бесчеловечных условиях, в подвалах домов в пгт. Гостомель Киевской области использовал их в качестве "живого щита" для прикрытия подчиненных военнослужащих во время военных действий против Вооруженных Сил Украины;

Также смотрите: Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ. ФОТО

заместителю начальника Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Чеченской Республике. Под его руководством в марте текущего года военными РФ из Чеченской Республики было совершено нападение и захвачен Бородянский психоневрологический интернат. Пациентам и персоналу медучреждения не дали возможности уехать, их лишили пищи, воды, отопления и использовали в качестве "живого щита". Военный также разместил у интерната реактивные системы залпового огня, из которых велись обстрелы приближенных населенных пунктов и позиции Вооруженных Сил Украины.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили в ОГП.

Эти высокопоставленные должностные лица и их подчиненные проверяются на причастность к совершению других военных преступлений против мирного населения.

По данным СБУ, речь идет о:

- Рамзане Кадырове;

- Данииле Мартынове, заместителе начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по чеченской республике;

– Хусейне Межидове, командире тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии российской федерации.