Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности установила личность еще одного военного преступника из РФ, который совершал зверства против мирных людей во время временной оккупации одного из поселков Киевщины. Среди пострадавших от действий были несовершеннолетние дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике "Ахмат" - Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова.

"В начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск", - говорится в сообщении.

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Когда пытки не принесли "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы.

После освобождения Киевщины злоумышленник скрылся на территорию РФ, где прячется от правосудия.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению оккупанта к ответственности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры.