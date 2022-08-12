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Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности установила личность еще одного военного преступника из РФ, который совершал зверства против мирных людей во время временной оккупации одного из поселков Киевщины. Среди пострадавших от действий были несовершеннолетние дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике "Ахмат" - Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова.

Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ 01

"В начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск", - говорится в сообщении.

Смотрите: Собирала средства на "потребности добровольческого формирования". Экс-чиновницу горсовета в Киевской области сообщено о подозрении в незаконном использовании 1 млн грн. ФОТО

Когда пытки не принесли "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы.

После освобождения Киевщины злоумышленник скрылся на территорию РФ, где прячется от правосудия.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению оккупанта к ответственности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

дети (6569) Кадыров Рамзан (802) Киевская область (4192) пытки (843) СБУ (20033) Буча (460)


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Топ комментарии
+47
Кадыркины овце@бы способны лишь женщин и детей кошмарить.
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12.08.2022 14:21 Ответить
+20
Ахмат-серливі смердючі ублюдки...
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12.08.2022 14:24 Ответить
+15
чурка вонючая гори в аду ты и все твои близкие вместе с ганДОНом, мрази.
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12.08.2022 14:21 Ответить
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Кадыркины овце@бы способны лишь женщин и детей кошмарить.
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12.08.2022 14:21 Ответить
говномесы они.
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12.08.2022 14:27 Ответить
Знайти і знищити цього кашмарщика.
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12.08.2022 14:38 Ответить
на кол посадить и сало в глотку затолкать
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12.08.2022 15:09 Ответить
Все руззгие, если не овцейобы, то оленейобы, в крайнем случае свинособакойобы и не на что не способны! Разве что стадом, могут воевать с безоружными женщинами стариками и детьми...
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12.08.2022 17:03 Ответить
чурка вонючая гори в аду ты и все твои близкие вместе с ганДОНом, мрази.
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12.08.2022 14:21 Ответить
Ахмат-серливі смердючі ублюдки...
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12.08.2022 14:24 Ответить
это мурло откормленное позорное херойствовало на фоне ребенка
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12.08.2022 14:26 Ответить
Неголені абізяни, дикуни, нелюди. Карма вам прилетить дуже швидко.
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12.08.2022 14:27 Ответить
Коммент к фото:

Рамзан с Анзором
Целовались до утра !
Целовались бы ещё
Жаль болит пердилищо...
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12.08.2022 14:29 Ответить
Отребьє
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12.08.2022 14:30 Ответить
ТВАРЬ
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12.08.2022 14:31 Ответить
был анзором, а сдохнет анзорой))))
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12.08.2022 14:33 Ответить
оно ещё живое.........
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12.08.2022 14:35 Ответить
Чмо сцикливе.
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12.08.2022 14:41 Ответить
Всегда говорил, с ослами баловаться нельзя!
Чеченцы избавятся скоро от детей ослов!
Слева Украине, Слава Ичкерии!
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12.08.2022 14:46 Ответить
забули вівцийоби як скінчилась дікайа дівізійа, ти теж проти жінок та дітей хоробрими були а потім махнівці розвалювали чурок від плеча до сраки *******. то тікали ті джігіти в обосраніх штанцях і вижило десятки два з усіх
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12.08.2022 14:53 Ответить
ка-дЫрка дон и его подельники - муртады, твари, днище.




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12.08.2022 14:54 Ответить
вбивати кадир-овець гидко, а, як скотину, навіть шкода, але можна, навіть треба, навіть по усьому Світі..
три перші тижні війни жив під обстрілами за десяток кілометрів від "бучанського жаху" і періодична стрілкотня наших з орками була буквально за сотні метрів.. у нормальній голові не вкладається те, що чинить кацапська Орда нинішнього століття
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12.08.2022 14:55 Ответить
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12.08.2022 14:56 Ответить
кадыр-овцы )
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12.08.2022 15:26 Ответить
Що це за народ який служить своїм катам ? Сам рамзан кадиров казав що московини вбили 13 987 чеченських дітей. Ні, це не вовки, це звичайні собаки, яких чим дужче б'єш тим більше вони тобі ноги лижуть.
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12.08.2022 15:05 Ответить
Ахмат - сало!
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12.08.2022 15:20 Ответить
желаю ему увидеть свои кишки
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12.08.2022 16:06 Ответить
за сруццкій мір воюють лиш одні чурбани
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12.08.2022 17:26 Ответить
кадіровці то стадо тупих овець
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12.08.2022 17:28 Ответить
Можливо ЗСУ має ракети, 300 або 500 км ?? Тоді необхідно каДиркіна зах#ярити прямо в його кишлаку.
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12.08.2022 19:00 Ответить
 
 