Ідентифіковано приятеля Кадирова Бісаєва, який катував неповнолітнього під час окупації Київщини, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії у чеченській республіці "ахмат" - Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.
"На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ", - йдеться у повідомленні.
Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.
Після звільнення Київщини зловмисник втік на територію РФ, де переховується від правосуддя.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності.
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.
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Рамзан с Анзором
Целовались до утра !
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Жаль болит пердилищо...
Чеченцы избавятся скоро от детей ослов!
Слева Украине, Слава Ичкерии!
три перші тижні війни жив під обстрілами за десяток кілометрів від "бучанського жаху" і періодична стрілкотня наших з орками була буквально за сотні метрів.. у нормальній голові не вкладається те, що чинить кацапська Орда нинішнього століття