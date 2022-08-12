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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Ідентифіковано приятеля Кадирова Бісаєва, який катував неповнолітнього під час окупації Київщини, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії у чеченській республіці "ахмат" - Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

Ідентифіковано приятеля Кадирова Бісаєва, який катував неповнолітнього під час окупації Київщини, - СБУ 01

"На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Розслідувачі Bellingcat ідентифікували російського окупанта, який кастрував українського військовополоненого. ФОТО

Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

Після звільнення Київщини зловмисник втік на територію РФ, де переховується від правосуддя.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.

Автор: 

діти (5149) Кадиров Рамзан (528) Київська область (4089) катування (608) СБУ (12969) Буча (542)


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Топ коментарі
+47
Кадыркины овце@бы способны лишь женщин и детей кошмарить.
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12.08.2022 14:21 Відповісти
+20
Ахмат-серливі смердючі ублюдки...
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12.08.2022 14:24 Відповісти
+15
чурка вонючая гори в аду ты и все твои близкие вместе с ганДОНом, мрази.
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12.08.2022 14:21 Відповісти
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Кадыркины овце@бы способны лишь женщин и детей кошмарить.
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12.08.2022 14:21 Відповісти
говномесы они.
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12.08.2022 14:27 Відповісти
Знайти і знищити цього кашмарщика.
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12.08.2022 14:38 Відповісти
на кол посадить и сало в глотку затолкать
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12.08.2022 15:09 Відповісти
Все руззгие, если не овцейобы, то оленейобы, в крайнем случае свинособакойобы и не на что не способны! Разве что стадом, могут воевать с безоружными женщинами стариками и детьми...
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12.08.2022 17:03 Відповісти
чурка вонючая гори в аду ты и все твои близкие вместе с ганДОНом, мрази.
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12.08.2022 14:21 Відповісти
Ахмат-серливі смердючі ублюдки...
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12.08.2022 14:24 Відповісти
это мурло откормленное позорное херойствовало на фоне ребенка
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12.08.2022 14:26 Відповісти
Неголені абізяни, дикуни, нелюди. Карма вам прилетить дуже швидко.
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12.08.2022 14:27 Відповісти
Коммент к фото:

Рамзан с Анзором
Целовались до утра !
Целовались бы ещё
Жаль болит пердилищо...
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12.08.2022 14:29 Відповісти
Отребьє
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12.08.2022 14:30 Відповісти
ТВАРЬ
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12.08.2022 14:31 Відповісти
был анзором, а сдохнет анзорой))))
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12.08.2022 14:33 Відповісти
оно ещё живое.........
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12.08.2022 14:35 Відповісти
Чмо сцикливе.
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12.08.2022 14:41 Відповісти
Всегда говорил, с ослами баловаться нельзя!
Чеченцы избавятся скоро от детей ослов!
Слева Украине, Слава Ичкерии!
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12.08.2022 14:46 Відповісти
забули вівцийоби як скінчилась дікайа дівізійа, ти теж проти жінок та дітей хоробрими були а потім махнівці розвалювали чурок від плеча до сраки *******. то тікали ті джігіти в обосраніх штанцях і вижило десятки два з усіх
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12.08.2022 14:53 Відповісти
ка-дЫрка дон и его подельники - муртады, твари, днище.




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12.08.2022 14:54 Відповісти
вбивати кадир-овець гидко, а, як скотину, навіть шкода, але можна, навіть треба, навіть по усьому Світі..
три перші тижні війни жив під обстрілами за десяток кілометрів від "бучанського жаху" і періодична стрілкотня наших з орками була буквально за сотні метрів.. у нормальній голові не вкладається те, що чинить кацапська Орда нинішнього століття
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12.08.2022 14:55 Відповісти
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12.08.2022 14:56 Відповісти
кадыр-овцы )
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12.08.2022 15:26 Відповісти
Що це за народ який служить своїм катам ? Сам рамзан кадиров казав що московини вбили 13 987 чеченських дітей. Ні, це не вовки, це звичайні собаки, яких чим дужче б'єш тим більше вони тобі ноги лижуть.
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12.08.2022 15:05 Відповісти
Ахмат - сало!
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12.08.2022 15:20 Відповісти
желаю ему увидеть свои кишки
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12.08.2022 16:06 Відповісти
за сруццкій мір воюють лиш одні чурбани
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12.08.2022 17:26 Відповісти
кадіровці то стадо тупих овець
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12.08.2022 17:28 Відповісти
Можливо ЗСУ має ракети, 300 або 500 км ?? Тоді необхідно каДиркіна зах#ярити прямо в його кишлаку.
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12.08.2022 19:00 Відповісти
 
 