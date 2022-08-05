Розслідувачі Bellingcat ідентифікували російського окупанта, який кастрував українського військовополоненого. ФОТО

Розслідувачі групи Bellingcat та видання The Insider заявляють, що змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катує та каструє чоловіка у військові українській формі. Там кажуть, що воєнним злочинцем є тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat та видання Insider, передає Цензор.НЕТ.

Злочинцем виявився 29-річний уродженець Туви на імʼя Очур-Суге Монгуш, який є бойовиком батальйону "Ахмат". Журналістам також вдалося зʼясувати, що знущання над українським військовим відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області.

Впізнати росіянина вдалося насамперед по ковбойському капелюху та браслету. Крім того, на відео з катуваннями зафіксований автомобіль IKCO Samand. І бойовик, і автомобіль зʼявлялися на щонайменше 5 відеороликах, опублікованих російськими пропагандистськими ресурсами.

Розслідувачі кажуть, що їм вдалося поспілкуватися з Очур-Суге Монгушом. Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях. Зокрема воєнний злочинець у розмові визнав і кілька разів повторив, що на одному з відео з окупованого Сєвєродонецька справді він. Також він підтвердив, що відео з тортурами було знято на території санаторію "Привілля".