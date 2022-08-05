УКР
Розслідувачі Bellingcat ідентифікували російського окупанта, який кастрував українського військовополоненого. ФОТО

Розслідувачі групи Bellingcat та видання The Insider заявляють, що змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катує та каструє чоловіка у військові українській формі. Там кажуть, що воєнним злочинцем є тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat та видання Insider, передає Цензор.НЕТ.

Злочинцем виявився 29-річний уродженець Туви на імʼя Очур-Суге Монгуш, який є бойовиком батальйону "Ахмат". Журналістам також вдалося зʼясувати, що знущання над українським військовим відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області.

Впізнати росіянина вдалося насамперед по ковбойському капелюху та браслету. Крім того, на відео з катуваннями зафіксований автомобіль IKCO Samand. І бойовик, і автомобіль зʼявлялися на щонайменше 5 відеороликах, опублікованих російськими пропагандистськими ресурсами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували. ВIДЕО 21+

Розслідувачі кажуть, що їм вдалося поспілкуватися з Очур-Суге Монгушом. Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях. Зокрема воєнний злочинець у розмові визнав і кілька разів повторив, що на одному з відео з окупованого Сєвєродонецька справді він. Також він підтвердив, що відео з тортурами було знято на території санаторію "Привілля".

Розслідувачі Bellingcat ідентифікували російського окупанта, який кастрував українського військовополоненого 01

Автор: 

армія рф (18528) військовополонені (1047) катування (626) Bellingcat (128) полонені (2344) воєнні злочини (1924)
+135
Уничтожить всю семью
показати весь коментар
05.08.2022 21:52 Відповісти
+108
Всю семью на утилизацию... то третьего колена.
показати весь коментар
05.08.2022 21:53 Відповісти
+98
Лучше всю страну
показати весь коментар
05.08.2022 21:56 Відповісти
Ой ***... Ну и что?? Ну идентифицировали, дальше что?? Поедет домой, получит медаль и будет до старости жить в своих ****** пока не сдохнет.
показати весь коментар
05.08.2022 23:01 Відповісти
Ну не скажи...
Просто объявится за его яйца награда в штуку баксов и половина тех "******" прибежит к нему с канцелярскими ножами...
показати весь коментар
05.08.2022 23:09 Відповісти
Йому не можна дати просто так подохнути. Він має мучатись як той,кому завдав страждань. Тварина.
показати весь коментар
05.08.2022 23:09 Відповісти
Цю тварину треба знайти!
показати весь коментар
05.08.2022 23:20 Відповісти
Першим ідентифікували якогось Арошанова В.В., тепер Очур-Суге Монгуша, так незабаром і Пуйла ідентифікують. Та і пофіг, як там було у "зелених беретів"...
показати весь коментар
05.08.2022 23:21 Відповісти
Всей его семье показать кого они выродили, с допиской, что их ждет тоже самое!!! Ми не забудемо цей злочин!! Пізда тобі, кат!
показати весь коментар
05.08.2022 23:23 Відповісти
"очур суге монгуш" - з киргизської означає - "кип'ятити воду". кинути о це о в кип'яток.
показати весь коментар
05.08.2022 23:29 Відповісти
Здесь подробнее: https://theins.ru/politika/253767

Кто читает по-английски, тут (еще более обстоятельно): https://www.bellingcat.com/news/2022/08/05/tracking-the-faceless-killers-who-mutilated-and-executed-a-ukrainian-pow/ https://theins.ru/politika/253767

показати весь коментар
05.08.2022 23:30 Відповісти
Почему Цензор.нет не публикует новость, что несколько дней назад идентифицировали второго мясника, который держал украинского пленного во время кастрации? В новостях было.
Это Евгений Зибров, родом из Севастополя. Также служит в кадыровском подразделении "Ахмат".
https://www.youtube.com/watch?v=L3YW9ei-kto
показати весь коментар
05.08.2022 23:42 Відповісти
тому що треба перенаправити весь людський негатив на азіатську частину рф-їі - бурятів, калмиків, тувінців. Щоби потім можна було нашим людям напарювати казочку про "хороше рузьге", "славян" і "дагаваріцца пасєрєдінє". Чи ви думаєте, що саме це відео злили в мережу випадково? Адже, насправді, українців, і наших цивільних, і наших військовополонених, росіяни каструють, вбивають і гвалтують вже 9-й рік поспіль. І до цього цього просто "не помічали", і усіляко намагалися "зам'яти", навіть при Пороху. Хіба ні? А там історії були ще страшніші.
показати весь коментар
06.08.2022 10:15 Відповісти
👍 Да, согласна. Как "победы" - это бравые русские вояки, как преступления - буряты, калмыки и прочие инородцы-нацмены. Всю грязь спихнуть на них пытаются. Как по мне, ВСЕ рашисты одним цветом мазаны: коричневым, фашистским!
показати весь коментар
06.08.2022 14:31 Відповісти
Да кацапы всегда такой трэш впаривают в который может только алкаш под литром боярки поверить!
показати весь коментар
06.08.2022 07:26 Відповісти
У него не должно быть наследников, ****** должен подохнуть, пусть не спит и ждет , возмездие не за горами.
показати весь коментар
05.08.2022 23:30 Відповісти
Он уже знает... Почитайте выше по моим ссылкам.
показати весь коментар
05.08.2022 23:36 Відповісти
Чтоб ты сдох Чурбан ***** Монгуш. Чтобы сдохли все твои родственники. Чтоб в твоей проклятой навеки Туве вечно горели лесные пожары, чтобы вас жрала саранча, чтобы годами дохли от эпидемий туберкулеза, оспы чумы, сифилиса, гонореи.
показати весь коментар
05.08.2022 23:44 Відповісти
Аминь
показати весь коментар
06.08.2022 15:23 Відповісти
Как поймают первым делом на кол посадить.
показати весь коментар
05.08.2022 23:47 Відповісти
на кол животное посадить +++++++++++++
показати весь коментар
06.08.2022 06:20 Відповісти
ему предстоит встреча .. его очень ждут ... плата близка .. он будет жив ... НО .. все сами увидят люди, жажд мести
показати весь коментар
05.08.2022 23:49 Відповісти
Давайте , азовцы, ловите эту скотину, а не бомжей из средней полосы расеи.
показати весь коментар
05.08.2022 23:50 Відповісти
Полюбому ему жопа,нигде незапрячетса.
показати весь коментар
06.08.2022 00:22 Відповісти
Думаю тепер його на частини живого рвати будуть як що візьмут у полон, як що свої кацапи не замочать. Розпиляти іржавою пилою, зняти все це на відео і скинути у інтернет як розправу партизан над окупантами, інщі кацапи зроблять винсовки що можна робити, а що ні. Коли у
Чечні кацапам голови на відеокамери різати почали, з того моменту кацапи стали боятись попадати у полон до чеченців і навіть підписувати контракт на війну у Чечні.
показати весь коментар
06.08.2022 00:24 Відповісти
і все ж я не розумію оцих проявів благородства з боку "азова": ось узяли у полон групу кацапів, ну чому двом-трьом із них не відрізати яйця й новою поштою не відісліти х на родіну? шо, нема кому різати?
показати весь коментар
06.08.2022 00:42 Відповісти
Бояться ланцюгової реакції, скоріш за все.
показати весь коментар
06.08.2022 06:42 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 09:09 Відповісти
Кастрировать всё его семейство и мужского и женского пола. Необходимо спасать мир от такого дерьма!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 01:07 Відповісти
Вылезло говно неподмытое с какой то обосранной юрты необьятного Кацапского каганата!Поймать мразоту косую,яйца и член отрезать и скормить собакам ,если не побрезгуют.
показати весь коментар
06.08.2022 01:15 Відповісти
Ні вельмишановний пан, заставити з'їсти!
показати весь коментар
06.08.2022 10:10 Відповісти
Росія завжди вибере найпідліший варіант. Путін використовує наші безпідставні сподівання, щоб обернути їх проти нас. Насамперед це стосується нашої влади. Кремль розіграв максимально огидний сценарій. Спочатку він обнадіяв наших представників на переговорах, які проходили за посередництвом ООН та МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного хреста), що якщо захисники "Азовсталі" здадуться в полон, то з ними поводитимуться належним чином, згідно з міжнародними конвенціями. Ці надії проявилися у заяві Володимира Зеленського, яку він зробив, спілкуючись із журналістами 6 червня. Він https://www.president.gov.ua/ru/news/gur-zajmayetsya-pitannyam-povernennya-vijskovih-yaki-vijshli-75649 висловив переконання, що російській стороні невигідно катувати полонених з "Азовсталі" , тому що вони - "публічні полонені", за станом яких стежить світова спільнота.

Однак ці сподівання не справдилися. Багато наших героїв були піддані тортурам, а потім убиті. У міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm заявили, що Росія в Оленівці могла застосувати термобаричну зброю - https://www.dsnews.ua/ukr/politics/terakt-v-olenivci-okupanti-mogli-vikoristati-termobarichnu-zbroyu-30072022-463527 військовополонених "азовців" спалили уві сні . І все це було заздалегідь сплановано та організовано, про що розповів сайт Lb.ua, посилаючись на свої джерела у розвідці та правоохоронних структурах.

"Окупанти перевели наших військових з місць перебування до необлаштованих не просто бараків, а цехів, де раніше ніколи не трималися люди. Ба більше, до них перевели не всіх військових, а вибірково - найбільш досвідчених, що підтверджує наша розвідка. Саме там потім умисно був влаштований теракт з підривом. Зокрема, https://lb.ua/society/2022/08/03/525171_okupanti_vlashtuvali_terakt.html щоб приховати факти тортур над військовополоненими .

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/izbavitsya-ot-infantilizma-kakie-uroki-my-obyazany-izvlech-iz-tragedii-v-elenovke-05082022-463891
показати весь коментар
06.08.2022 02:00 Відповісти
Ну а калмык тогда кто? Где он вообще
показати весь коментар
06.08.2022 02:08 Відповісти
Кажуть, що то була невдала спроба ідентифікації.
показати весь коментар
06.08.2022 06:44 Відповісти
ну его хоть успели зарезать?
показати весь коментар
06.08.2022 14:17 Відповісти
Finden der Bastard und Nicht Toten Hände abschneiden und Kastrieren.
показати весь коментар
06.08.2022 06:35 Відповісти
Ну от, а то Віталік-Віталік....
показати весь коментар
06.08.2022 06:58 Відповісти
Тебе **** угандошат тварина і вирижуть твою мразота сімью !!!не сподивайся на спасіння ,наш украінскій Мосад тебе ухойндохае вже 110% ,а я б його зарізав і куски мяса скормим би шакалам ,бо собаки для ньго це почесно було б!!!
показати весь коментар
06.08.2022 06:59 Відповісти
Свині таке їсти **********.
показати весь коментар
06.08.2022 07:59 Відповісти
Мильчаков с Питера уже покаран? Так и этот сдохнет от старости в своем стойбище .
показати весь коментар
06.08.2022 07:21 Відповісти
Як їх взагалі можна розрізнити? Українським військовим треба всіх полонених рузьке каструвати, спалювати живцем, четвертувати.
Якщо буде мало - захоплювати кацапські села і всiх там садити на палю.
показати весь коментар
06.08.2022 08:34 Відповісти
Знищити (я б наприклад, освіжував спочатку, а потім спалив) завжди встигнеться. Треба спочатку вибити покази - який підрозділ, з ким був, і так само, освіжовувати УСІХ, живцем, і спалювати. А родичів - на потім.
П.с. Звісно, що мрії, - мільчаков он, досі живий. Бо незбагненна дебільна толєрастія. Де гени скіфів, де лють і неперехідне бажання пімсти смерті Великих Рицарів? 100%- не у неукраїнської влади.
показати весь коментар
06.08.2022 08:39 Відповісти
Немає в нас ресурсів і сил, щоб ганятися за кожним косорилим ублюдком. Та й небезпечно це.
Треба берегти життя кожного нашого бійця і партизана.
показати весь коментар
06.08.2022 09:02 Відповісти
То усё быдло жифет по сибирским лесам у диривянных избушках, спалить проще простого.
показати весь коментар
06.08.2022 09:35 Відповісти
Ізраїль ловив і знищував роками, хай тепер бояться власної тіні!
показати весь коментар
06.08.2022 10:15 Відповісти
Якраз минулого місяця прочитав книгу, рекомендую усім, хто цікавиться тематикою роботи спецслужб:
http://loveread.ec/view_global.php?id=86234 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций

Саме так зобов'язана (!) сьогодні діяти Україна. Заперечення в стилі "так то ж Израиль, а мы бе-бе-бе-е-ееедные..." не приймаються - коли єврейські спецслужби починали свій шлях (ще навіть до проголошення держави Ізраїль), вони були реально бідні немов церковні синагогальні миші, не було next-gen обладнання, інтегрованих повсюди мереж агентури, мільярдів шекелів фінансування... Ентузіазм, хуцпа, креативний підхід і "такая-то мать" - отак і працювали. Результати загальновідомі: одне зловісне слово Моссад.
Україна зараз має достатній стартовий потенціал, щоб застругати власне "бюро встреч с б-гом". Потрібна лише політична воля лідерів країни
(а от із цим, бляхман-мухінштейн, у нас наразі проблеми...)
показати весь коментар
06.08.2022 14:27 Відповісти
Це супер книга!!! Тяжка але дуже цікава
показати весь коментар
06.08.2022 15:26 Відповісти
Там всі такі, розбомбити парашу ядерною зброєю кращий спосіб позбавити світ цієї чуми
показати весь коментар
06.08.2022 09:02 Відповісти
смотрим класичесское видео 2017 андрея полтавы -откровение бурята..
показати весь коментар
06.08.2022 09:02 Відповісти
Зайдите на сайт ОРД, там написано про калмыцкого кастратора виталия арошанова и его семью. Фото слева не соответствует ***.ну справа.
показати весь коментар
06.08.2022 09:11 Відповісти
Якщо розслідувачі змогли з ним поспілкуватися, то невже наші розвідники не можуть цього зробити?
показати весь коментар
06.08.2022 09:21 Відповісти
Які наші розвідники? При цій владі у нас немає ніяких розвідників. Ніхто не буде ризикувати своїм життям, щоб зелешобла злила його при виконанні завдання. Забудьте. Немає у нас ніякого аналога моссада чи мі-6. Все це з серії далі балачок не піде. Пощастить, якщо той виродок здохне десь від артилерійського обстрілу чи кулі, як мільчаков у Сирії. Бо може ще додому повернутися, медаль отримувати і ходити героєм. Будьмо реалістами.
показати весь коментар
06.08.2022 13:14 Відповісти
І то я задля інтересу порилась в неті, знайшла інфу, що мільчаков "опроверг свою смерть в Сирії".
показати весь коментар
06.08.2022 13:25 Відповісти
Буряки и чуваки это исторические монголы, так шо без усякой толерастии на утилизацию.
показати весь коментар
06.08.2022 09:33 Відповісти
У цього бздюха , що в капелюху , сестра мешкає в криму, вже наші хлопці знайшли( фото навіть є)
показати весь коментар
06.08.2022 10:19 Відповісти
вурдулак еще не сдохло
показати весь коментар
06.08.2022 11:14 Відповісти
- И что вы с нами будете делать?

- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...

- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
показати весь коментар
06.08.2022 12:13 Відповісти
Ожидание смерти страшнее самой смерти... (с)
показати весь коментар
06.08.2022 12:16 Відповісти
Ерунда! по сути все мы в Украине сейчас в такой ситуации, никто и никогда не знает куда прилетит следующая ракета. Человек ко всему привыкает быстро, кроме страшной физической боли.
показати весь коментар
06.08.2022 14:27 Відповісти
Не тільки фізичного. Ментальний біль, наприклад борошна совісті, цілком здатні спричинити божевілля та самовистругування.
показати весь коментар
06.08.2022 14:53 Відповісти
Немає у тих психопатів ніяких мук совісті. Реальні маньяки і психопати жили до тих пір, поки їх не проговорили до смерті, або не застрелили десь під час перестрілки.
показати весь коментар
06.08.2022 16:22 Відповісти
Є частина маньяків і психопатів, які самовипилися, але це через те, що їх закрили в тюрьмв і позбавили можливості займатися улюбленою справою - мучити людей і оргазмувати на їх страждання. Але нашого пацієнта це не стосується, принаймні, поки що.
показати весь коментар
06.08.2022 16:42 Відповісти
Вище я кажу не про маніяків і психопатів - я про те, що ментальні страждання можуть бути не менш нестерпними, аніж фізичні (відповідь на твердження пана , що "человек ко всему привыкает быстро, кроме страшной физической боли").
Звісно, тут усе залежить від людини - психопати, маніяки, кацапи не здатні відчувати якийсь ментальний дискомфорт, спричинений совістю.
показати весь коментар
06.08.2022 17:09 Відповісти
давайте будемо милосердними! стратити і все.
показати весь коментар
06.08.2022 16:09 Відповісти
Месть не должна ограничиваться только этим существом
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
Зеленський дасть нагороду)).
показати весь коментар
06.08.2022 14:02 Відповісти
Ген.прокуратура Укрїни висуне йому ''підозру'', а Путин-йому звання " героя Росії".
показати весь коментар
06.08.2022 14:12 Відповісти
Пошумят-пошумят в комментах под этими видео, и статьями, и все забудут...и подохнут эжти адские твари, у себя дома, кто от боярки, кто от передоза, а кто и от старости. Есть ли хоть один пример справедливого приведения исполнения по какой-либо твари? Нет! А чем же этот случай отличается, если эти твари с 2014 года резали яйца и рубили руки нашим бойцам? Официальное государство Украина никогда и никого из этих тварей не накажет, это очевидно, и все понимают что самое страшное что этим животным грозит в плену, это обмен, а до обмена теплая постель, сносная еда, и звонок маме! Пока не будет какой-то "белой стрелы", которая будет заниматься исключительно утилизацией этого отребья, и всех их пособников, включая из украинской системы власти, если они будут чинить им препятствия, все так и продолжится.
показати весь коментар
06.08.2022 14:25 Відповісти
Уничтожить вместе с батальоном ахмат, чтобы наверняка.
показати весь коментар
06.08.2022 14:41 Відповісти
гасло УПА

,,Смерть москалям,,
залишається НАЙактуальнішим і на цей час!!
показати весь коментар
06.08.2022 15:05 Відповісти
Пропоную метод, який має назву "****** Клизменный Анальный Катаклизм".
Оперативники ГУР мають... ніт, не гур-гур-гур, а тихесенько, немов маленькі мишенятка, увійти вночі до квартири Очура-Суге Монгуша.
Кляп у пащу. Зв'язати вилупка скотчем. Посадити у ванну в колінно-ліктьовій ракоподібній позиції. Встромити у дупу шлангу, яку надійно зафіксувати з обох боків. І відкрити воду.
Так, на певному етапі кляп тре' витягати - надто голосно піворити клієнт не буде, особливо коли вже піде "реверсивна перистальтика". А там і до кишкоблювання недалеко...
Отак у нечоловічих борошнах і окочуриться Очур-Суге, сцуго.
показати весь коментар
06.08.2022 15:21 Відповісти
То треба усіх трьох знищити для повної впевненності! Бо спочатку написали що нелюдь це - калмик Арошанов. Потім інші написали- ні , то якут на ім'я щось схоже на типу АйгунАбальган, тобто ще один потенційний *****. А тепер ще цей! Незрозуміло нічого. Треба вбити усіх хто на оркському боці з вузькими очима, а цинічно стратити тих, хто носить такі ********* капелюх
показати весь коментар
06.08.2022 15:24 Відповісти
Щоб його так катували багато років і здох скотина в тяжких муках і не знайшов спокою в смерті! Буде так!
показати весь коментар
06.08.2022 15:29 Відповісти
Єнот ***** не скаже Повністю з вами згоден, пане Єноте ))
показати весь коментар
06.08.2022 15:35 Відповісти
знаєте, з одного боку я розуміє, що це іпсо, і це робиться для того, щоб ми стали такі як вони.
садистами
гвалтівниками немовлят
катами

і я не хочу трафити цим фсбосям

з другого - я хочу щоб ця конкретна тварина, яка катувала та цим вбила людину, знайшла таке покарання, щоб і на тому світі заказав привидам, що так робити не можна

як це сумістити?

та зробити з ним те, що він просить, але відосиків не знімати

і залити грубим шаром бетону зверху
або тупо полити бензином та кинути сірника
показати весь коментар
06.08.2022 15:39 Відповісти
Як це зробити? Мені здається, нічого нового вигадувати не треба: достатньо скористатися досвідом Моссаду. Тихенько і надійно.
показати весь коментар
06.08.2022 15:43 Відповісти
А якщо згадати https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) "Глотку" Юрія Нестеренка , то смерть у страшних борошнах - це якраз найвище благословення, що відкриває шлях у світ парфумів 👻👻👻 а от забезпечити тихеньку безболісну смерть - це штовхнути просто у Горлянку
показати весь коментар
06.08.2022 17:21 Відповісти
Ну можно же не убивать, а скажем, хм, отрезать все лишнее и хай живет отморозок)
показати весь коментар
06.08.2022 23:45 Відповісти
Тетяно, рекомендую прочитати ось це коротеньке оповідання, автор - відомий русофоб, етнічний україноамериканець і друг України (окрім інших талантів, також вміє в хоррор літературу):
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ГЛОТКА

Якщо замислитись, то тут виходить потужний твіст (догори дригом!) усіх понять про добро та зло. Дуже гнітюча концепція, у якій взагалі не треба якогось садистського покарання... Тут милосердя - настільки жорстока кара, що страшніше нема куди

І більш довге й жахливе оповідання, у певному сенсі розвиток теми, тільки тут зовсім жесть:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
показати весь коментар
06.08.2022 19:03 Відповісти
це не оповідання
це нова довбана релігія
і я ЧЕСНО не хочу бути її адептом
ніж таке після смерті - краще стати попаданкою у гвррі поттера та ганятися за волдемордами

я не хочу вірити, що воно одне.
ні.
коли є протистояння є сенс життю
є рух
є віра в переродження душі.

не треба читати такого.
воно наче і логічно, але воно тягне вниз
показати весь коментар
06.08.2022 19:48 Відповісти
Читати можна... але обережно бо так, "Горлянка" і (особливо) "Відчай" це жесть...
(чого вартий лише Відчай, перетворений з емоції на невблаганний фізичний параметр - приблизно як поняття Спостереження у квантовій фізиці)
показати весь коментар
06.08.2022 23:35 Відповісти
Мы не можем стать как они, даже если повторим с ними все то, что они сделали с нами. Что бы стать такими как они, мы должны напасть на невиновную страну, которая не сделала нам ничего плохого.
показати весь коментар
06.08.2022 23:41 Відповісти
Посадить первым делом на кол, а потом остальное
показати весь коментар
06.08.2022 15:39 Відповісти
люкс. що далі?
показати весь коментар
06.08.2022 16:08 Відповісти
Хлопці! Будьте хоч трохи милосердні, коли його спіймаєте, то повісьте за яйця і нехай так живе, скільки зможе.
показати весь коментар
06.08.2022 16:23 Відповісти
Глядя на эту тварь, хочется просто сжечь его до пепла и развеять где-нибудь вморе , чтоб от от этой погани и следа на земле не осталось
показати весь коментар
06.08.2022 19:41 Відповісти
А як же Калмик 1983 р.н., що живе в м. Еліста?
показати весь коментар
06.08.2022 22:01 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 22:02 Відповісти
Всю его семью стерелизовать, этот биомусор не должен иметь шанс на продолжение рода . А с него шкуру по кусочкам снимать, пусть здыхает медлено, эта тварь должна заплатить в тройне за издевательства над нашими ребятами
показати весь коментар
06.08.2022 22:06 Відповісти
повторить с семьей хероя
показати весь коментар
06.08.2022 23:20 Відповісти
Просто кастрировать это животное будет мало.

Отрезать все , что торчит - было бы вполне логичным
показати весь коментар
07.08.2022 01:07 Відповісти
А тима часом жіти Путлʼра живуть собі в Амстердамі, а дружину бувша в США... ДОнька Піськова теж десь по лондонам....
показати весь коментар
07.08.2022 08:52 Відповісти
