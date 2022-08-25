СБУ сообщила о подозрении секретарю Совбеза Чеченской республики Алаудинову, командовавшему "кадыровцами" во время захвата Луганщины. ФОТО

По данным следствия, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину личный состав спецотряда "Ахмат" прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях против украинской армии и террора гражданского населения. Возглавлять спецподразделение доверено лично помощнику главы Чеченской республики РФ. В 2011-2021 он был заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального Прокурора и СБУ.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства совершения преступления против основ национальной безопасности Украины со стороны секретаря Совбеза Чеченской республики Апти Ароновича Алаудинова.

"Задокументировано, что в марте-апреле 2022 года он принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии РФ и в захвате территорий Украины. Апти Алаудинов лично находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы отряду "Ахмат". В реузьтате этого эти населенные пункты Луганщины были оккупированы врагом по принципу "выжженной земли".

Кремль оценил "заслуги" чеченского командира, присвоив ему звезду героя России, а фейковое правительство так называемой "ЛНР" "удостоило" его звание "героя ЛНР", - говорится в сообщении.

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Кадыров назначил своего соратника секретарем Совбеза Чечни. Следователи СБУ объявили Алаудину о подозрении. Его местонахождение устанавливается.