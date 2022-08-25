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СБУ сообщила о подозрении секретарю Совбеза Чеченской республики Алаудинову, командовавшему "кадыровцами" во время захвата Луганщины. ФОТО

По данным следствия, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину личный состав спецотряда "Ахмат" прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях против украинской армии и террора гражданского населения. Возглавлять спецподразделение доверено лично помощнику главы Чеченской республики РФ. В 2011-2021 он был заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального Прокурора и СБУ.

СБУ сообщила о подозрении секретарю Совбеза Чеченской республики Алаудинову, командовавшему кадыровцами во время захвата Луганщины 01

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства совершения преступления против основ национальной безопасности Украины со стороны секретаря Совбеза Чеченской республики Апти Ароновича Алаудинова.

"Задокументировано, что в марте-апреле 2022 года он принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии РФ и в захвате территорий Украины. Апти Алаудинов лично находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы отряду "Ахмат". В реузьтате этого эти населенные пункты Луганщины были оккупированы врагом по принципу "выжженной земли".

Кремль оценил "заслуги" чеченского командира, присвоив ему звезду героя России, а фейковое правительство так называемой "ЛНР" "удостоило" его звание "героя ЛНР", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении в госизмене и вербовке корректировщиков бывшей преподавательнице столичного университета Бильченко, - Офис генпрокурора. ФОТО

Кадыров назначил своего соратника секретарем Совбеза Чечни. Следователи СБУ объявили Алаудину о подозрении. Его местонахождение устанавливается.

Кадыров Рамзан (801) СБУ (19890) Чечня (637) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2466) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+10
та срали вони на ті підозри..ще вихвалятись будуть..таких треба мовчки ліквідовувати, а потім оприлюднювати за що..за винагороду охочі мисливці за головами знайдуться
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25.08.2022 16:27
+5
Как раз кадыровцы то ничего и не захватывали. Они как крысы уже шмонали освобожденное. По крайне мере в Рубежном у нас было так. После первой звиздюлины забились в нору на Визит, и шастали уже по квартирам в освобожденной зоне. Так что не надо приписывать им героизм в захвате области.
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25.08.2022 16:33
+5
"Освобожденное"? Не пались!))
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25.08.2022 16:48
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та срали вони на ті підозри..ще вихвалятись будуть..таких треба мовчки ліквідовувати, а потім оприлюднювати за що..за винагороду охочі мисливці за головами знайдуться
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25.08.2022 16:27 Ответить
лугандон дон дон
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25.08.2022 16:28 Ответить
гондон дон дон
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26.08.2022 13:26 Ответить
Как раз кадыровцы то ничего и не захватывали. Они как крысы уже шмонали освобожденное. По крайне мере в Рубежном у нас было так. После первой звиздюлины забились в нору на Визит, и шастали уже по квартирам в освобожденной зоне. Так что не надо приписывать им героизм в захвате области.
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25.08.2022 16:33 Ответить
"Освобожденное"? Не пались!))
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25.08.2022 16:48 Ответить
Ета навєрна любімая жена рамзанкі дирова...
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25.08.2022 16:34 Ответить
муж...
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25.08.2022 16:42 Ответить
треба не підозри виписувати а по тихому вбивати потвор
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25.08.2022 17:34 Ответить
а как сообщило? заказным письмом или до востребования?
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25.08.2022 17:40 Ответить
всім затриманим колаборантам та коригувальникам суд як під копірку виносить один вирок в якості покарання "заборонити обіймати посади в державних органах влади на три роки".....ось і все .
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25.08.2022 18:29 Ответить
Призначте 50 000 баксів за голову цього "хероя". І чекайте посилку.
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25.08.2022 18:40 Ответить
В Інтерпол подали? Чи буде вільно подорожувати?
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25.08.2022 19:17 Ответить
І це все???? На основі виступів та факту присутності кадировців мало би бути (на мою суб*єктивну думку) оголошення Кадирова поза законом з оголошенням фінансової винагороди. Чи не хочемо знову вибачатися?
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25.08.2022 19:39 Ответить
А що, в Україні вже всім виписали, чи тільки тим, хто повтікали? А щоб дати можливість повтікати, можна спочатку обілетити, а потім і підозру виписати.
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25.08.2022 21:18 Ответить
чурбанське бидло
чурбанське біологічне сміття
вівце#оби
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26.08.2022 13:25 Ответить
і кто тут муж а кто любімая жєна?
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26.08.2022 13:28 Ответить
 
 