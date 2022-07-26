У Чечні на форму окупантів додали напис "На Киев". ВIДЕО

На формі російських окупантів, підрозділи яких формуються в Чечні, додали напис "На Киев".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з новим варіантом форми окупантів опублікували на "Радіо Свобода".

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