У Чечні на форму окупантів додали напис "На Киев". ВIДЕО
На формі російських окупантів, підрозділи яких формуються в Чечні, додали напис "На Киев".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з новим варіантом форми окупантів опублікували на "Радіо Свобода".
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чечен-киев
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