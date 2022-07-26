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В Чечне на форму оккупантов добавили надпись "На Киев". ВИДЕО

На форму российских оккупантов, подразделения которых формируются в Чечне, добавили надпись "На Киев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с новым вариантом формы оккупантов была опубликована на "Радио Свобода".

Читайте: Кадыров требует установить в чеченских горах системы ПВО

Кадыров Рамзан (801)


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Топ комментарии
+95
Пишут "На Киев". а пойдут "На ...й".
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26.07.2022 17:13
+61
это на маршрутках пишут: "На Киев", теперь и на баранах стали писать
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26.07.2022 17:28
+51
Так уже туда ходили! Или Кадыров тупее Чинганчука?
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26.07.2022 17:15
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стадо баранов кадыр-овцы ...
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26.07.2022 21:55 Ответить
Ослойоб, краще напиши - в гроб
На одну літеру менше, але результат - більш оптимістичний))).
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26.07.2022 22:11 Ответить
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26.07.2022 22:36 Ответить
На йух!
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26.07.2022 22:47 Ответить
Ще ні один вояка світу не писав у себе на спині назву ворожого міста. У нормального спецпризначенця там чітко прописана назва його підрозділу, честь якого він завжди намагається відстояти чого б це йому не вартувало. А тут "На Киев". Зрештою, тупий ішак кадиров вже нікого не дивує своїм безпросвітним ідіотизмом.
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26.07.2022 22:52 Ответить
На Киев ские котлеты.
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26.07.2022 22:55 Ответить
чикен-киев,
чечен-киев

халяль
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26.07.2022 23:29 Ответить
Забыли добавить- Тик ток.
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26.07.2022 23:45 Ответить
Одним словом - овцеёбы.
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27.07.2022 02:43 Ответить
..ослаебы,надпись на удобрение
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27.07.2022 07:39 Ответить
Сцыкливые клоуны!!!!!!
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27.07.2022 07:46 Ответить
https://youtu.be/QOK80NwAvQo Потому что получили *****
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27.07.2022 08:02 Ответить
лучше бы нашли себе на очке лозунг( на ***).позор Чеченского народа.
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27.07.2022 08:48 Ответить
От тягне їх сюди. Мабуть, у кадировців вважається великою честю бути з'їденим бездомними псами у лісочку під Києвом.
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27.07.2022 09:05 Ответить
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