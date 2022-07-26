В Чечне на форму оккупантов добавили надпись "На Киев". ВИДЕО

На форму российских оккупантов, подразделения которых формируются в Чечне, добавили надпись "На Киев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с новым вариантом формы оккупантов была опубликована на "Радио Свобода".

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