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Новости Война
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Кадыров (789) ПВО (2483) россия (92987) Чечня (630)

Кадыров требует установить в чеченских горах системы ПВО

кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров настаивает на размещении в горах региона систем противоракетной обороны.

Об этом он пишет в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи нужно провести множество изменений, но прежде всего я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда нужны системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать чего-либо, поэтому нам необходимы оговорочные тактические меры", - пишет Кадыров.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Москве и Калуге 20 июля будут звучать сигналы воздушной тревоги – пока в рамках проверки.

Смотрите также: "Кадыров, где ты прячешься?" - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову. ФОТО
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Топ комментарии
+35
Ого, а що сталося, а як же Київ за 3 дні
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18.07.2022 15:24
+31
Овцейоб засуєтілся...
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18.07.2022 15:27
+29
Кадырка кадыркой , а соображает - раша скоро развалится на много параш, а у него хоть какое, но ПВО останется.
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18.07.2022 15:45
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а шо случилось?
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18.07.2022 15:24 Ответить
Правильно каже, ППО треба кадирiвцям, адже вони титульна нацiя на рашцi
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18.07.2022 15:33 Ответить
Кадырка кадыркой , а соображает - раша скоро развалится на много параш, а у него хоть какое, но ПВО останется.
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18.07.2022 15:45 Ответить
Пусть снимают с фронта и ставят ему С-400. От них тот же толк будет, что и на фронте. Какая разница где их поставить, все равно результат 0.
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18.07.2022 15:50 Ответить
Так у березні росіяни знищили "хахляцьку" авіацію а недавно - протикорабельні комплекси Тепер будуть у якості помсти нападать марсіани Треба якось обороняться
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18.07.2022 15:45 Ответить
Готовится к третей войне с рф
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18.07.2022 15:45 Ответить
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18.07.2022 16:37 Ответить
"Твои бАйцы" уже давно чавкають пicю,аж гай шумить...Краще на цвiнтарях своiй овцейобii новi сектора готуй..
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18.07.2022 18:46 Ответить
Как что случилось- плешивый Кремлевский Чикатило в бункер к себе не берет
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18.07.2022 15:56 Ответить
Пещеры мусором забили..
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18.07.2022 16:18 Ответить
Ого, а що сталося, а як же Київ за 3 дні
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18.07.2022 15:24 Ответить
антижопоподгоратель установи, гндон
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18.07.2022 15:24 Ответить
tik-tokerov s kamnjami pustj atpravit na vershini
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18.07.2022 16:25 Ответить
І ядерну кнопку
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18.07.2022 15:24 Ответить
И бункер в горах с метро.
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18.07.2022 15:51 Ответить
кстати, сегодня в глаzной столице будут проверять воздушные сирены 👩‍⚕️
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18.07.2022 15:26 Ответить
Овцейоб засуєтілся...
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18.07.2022 15:27 Ответить
а-а-а-а... ссикло
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18.07.2022 15:27 Ответить
От ваших, Дон, кацапских, Дон, ракет, Дон. Дай защиту Дон. А то, Дон, когда, Дон, мы вас рэзать начнём, Дон, нам, Дон, ваши ракеты, Дон, нечем сбивать будет, дон
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18.07.2022 15:27 Ответить
😂🤣
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18.07.2022 17:55 Ответить
чурбани зібрались по овечках гатити)
---------------------------------------------------------------
навіщо мавпам пво?)
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18.07.2022 15:27 Ответить
кадырка решил отсоединится от рашки, поэтому надо защита от 3 чеченской
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18.07.2022 15:27 Ответить
кадыр овцы будут кино для тик-тока снимать ))
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18.07.2022 15:28 Ответить
так це він все правильно робить,наперед думає щоб коли Ічкерія буде з еРеФІєю воювати за незалежність,після нашої перемоги шоб в майбутніх поколінь було своє ППО.
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18.07.2022 15:28 Ответить
уже Кадыров понял.что россия не в состоянии защитить свою территорию и нужно быть готовым к тому.что не только его гвардия где-то будет стрелять.но и его самого будут бомбить и убивать вместе со всей его сворой...Что касается ПВО в горах.так это ещё удобнее мишени.поскольку к ним легче добраться по "слишком пересечённой местности"..да и не спасёт уже ничего этого кадырова..
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18.07.2022 15:29 Ответить
конечно будем убивать, его свора в Мариуполе расстреливала с танка в упор жилые дома, тик ток видосики есть
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18.07.2022 15:31 Ответить
Обоссался ган дон
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18.07.2022 15:29 Ответить
Да поставят кацапы тебе ППО,****** ты тупой.Надувной комплекс.Что бы твоя говногвардия могла сфоткаться на его фоне и выложить фотки в инстаграм.ДОН.
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18.07.2022 15:30 Ответить
Кішлакі вопасностє!
Ха-ха-ха!
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18.07.2022 15:30 Ответить
Там барани і вівці, для чого їм ППО?
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18.07.2022 15:30 Ответить
Будущей отдельной стране нужен полный ассортимент вооружений. Дальше - флот...
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18.07.2022 15:32 Ответить
И лучше сразу подводно-космический.
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18.07.2022 15:47 Ответить
Овцелюб абасрался...
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18.07.2022 15:33 Ответить
готується до війни з москвою
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18.07.2022 15:33 Ответить
Все правильно, бо поки мацква їм платить данину, вони їй служать, але бабла у орків все меньше, тому він готується.
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18.07.2022 15:35 Ответить
дворце дона-андона прикрывать? )))
правильно... снимай с кремля...))) полудохлой крысе в бункере они не нужны...
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18.07.2022 15:35 Ответить
При переводе с кадыровского на человеческий потеряно как минимум 58 частиц "дон", дон.
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18.07.2022 15:36 Ответить
кстати, одна из ядерных бомб, если шо, кроме глаzной и бункера, полетит именно туда
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18.07.2022 15:37 Ответить
овечек тоже нужно защищать дон
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18.07.2022 15:38 Ответить
А шо случилось, дон?
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18.07.2022 15:44 Ответить
Дон обісрався, дон
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18.07.2022 15:57 Ответить
А йому ще не сказали що російська ППО не бачить "Байрактарів" а ПРО у Росії взагалі нема?
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18.07.2022 15:48 Ответить
Треба ж буде потім орковські літаки збивати, коли відновиться боротьба за незалежність Ічкерії. Раніше в них ніякого ППО не було. Та й не боялися орки чеченців так, як бояться зараз. Знає разанка диров, що буде знищений патріотами Ічкерії, тож намагається таким ходом собі преференції виторгувати.
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18.07.2022 15:48 Ответить
Кадиркін думає, що якщо не зможе після Ху.ла захопити трон у Кремлі, то любий інший очільник його знищить. Лишається один варіант, проголошення незалежності Ічкерії. Армію він має, в усякому разі його піхоти достатньо для війни в складних гірських умовах, єдина проблема це авіація. От і хоче мате власну ППО)
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18.07.2022 15:48 Ответить
Шо "баран" , не хочеться сідати на бутилку, страшно?
Та хоч крейсер Аврору постав у горах, один х*уй тебе ліквідують!
Діло часу... а час ЙДЕ!!!)))
Слава Україні!!!
Слава ВІЛЬНІЙ ІЧКЕРІЇ!!!
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18.07.2022 15:48 Ответить
В чеченських горах встановлять чеченське ППО
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18.07.2022 15:56 Ответить
Кадыркина на бутылку за дискредитацию комических войск рф, которые уничтожили ВСУ уже 122 раза, сбили 1000 байрактаров, 200 самолетов и 5000 танков, уничтожили все украинские склады и при этом потерь нет.
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18.07.2022 15:58 Ответить
катапульти , щоб овече гівно розкидати максимум
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18.07.2022 16:00 Ответить
Дон! Вбий *****, захопи владу, звільни мАскву від білосраких та козломордих та зніми відосики для тік-току. Зроби маленький кіпіш на расєі, бо якось дуже сумно ви живете.
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18.07.2022 16:02 Ответить
самое смешное будет, если каДырка под шумок вооружит Чечню до зубов, а потом объявит кацапам войну.
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18.07.2022 16:07 Ответить
Кадиров знає, що робить. Йому потрібно подбати про ППО Чечні. Так, на всякий випадок.
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18.07.2022 16:13 Ответить
Сціть мабуть... А чого?
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18.07.2022 16:14 Ответить
3я чеченська війна буде переможною для Ічкерії! А виродка і бандюка кадирку ніяке ППО в горах від смерті не врятує.
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18.07.2022 16:16 Ответить
"...оговорочные тактические меры" ?!? Читать творчество непревзойденного рамзана ахматовича как всегда интересно.
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18.07.2022 16:19 Ответить
То хай забира кацапське ППО, що ваньки притягнули до України, і тягне собі у гори. Комбайни з українського виставкового центру зміг ж поцупити
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18.07.2022 16:23 Ответить
Ка_дыров, що все так погано?
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18.07.2022 16:25 Ответить
Чекайте трохи... Ми ше невдовзі почуємо бліяння цього дон-дона про те що йому потрібно мати у своєму розпорядженні "ядрьону" бомбу! Воно прагне створити у себе шось типу чеченського іділу з ядерною зброєю, бо відчуває що кацапія скоро накриється мідним тазом і йому треба буде "окуклитись" як тому кимченину із кндр.
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18.07.2022 16:31 Ответить
Ишако-трахальщики насмешили весь честной народ!!! Куда этот мудозвон хочет их поставить, в горах? Так гвынтокрылы так высоко не летают
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18.07.2022 16:45 Ответить
Именно ПВО нужно в горах, а то укры всех овец перебьют и кадырке ***** будет некого. Правильно лаврушка как то сказал - «… дебилы, ***!».
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18.07.2022 16:52 Ответить
Напоминает анекдот про Неуловимого Джо.
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18.07.2022 16:52 Ответить
Самая современная российская противоракетная система, была у крейсера Москва. Хорош снов.
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18.07.2022 17:04 Ответить
Чтобы овец не разбомбили...
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18.07.2022 17:12 Ответить
а шо такоє , очко заграло?
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18.07.2022 17:23 Ответить
Придурок...
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18.07.2022 17:25 Ответить
У каДЫРКИ ,ДЫРКА ЗАИГРАЛА.
БОИТСМЯ ЗА СВОИХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ УБЛЮДКОВ
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18.07.2022 17:53 Ответить
а чего там на юге? Грузии испугался?
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18.07.2022 18:16 Ответить
А нахуа ? Вони все одно безсилі перед Хаймарсами. Але це добре що сцить
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18.07.2022 19:34 Ответить
Таки пісню йому про Байрактар переклали. Про кращого пастуха баранячих отар.
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18.07.2022 20:03 Ответить
Ну, правильно - в горах пасутся - овцы? Нет, не овцы - нефесты.
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18.07.2022 20:10 Ответить
о то там є що підривати значить,

пару дронів камікадзе треба було б запустити
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18.07.2022 21:41 Ответить
 
 