Кадыров требует установить в чеченских горах системы ПВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров настаивает на размещении в горах региона систем противоракетной обороны.
Об этом он пишет в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи нужно провести множество изменений, но прежде всего я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда нужны системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать чего-либо, поэтому нам необходимы оговорочные тактические меры", - пишет Кадыров.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Москве и Калуге 20 июля будут звучать сигналы воздушной тревоги – пока в рамках проверки.
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навіщо мавпам пво?)
Ха-ха-ха!
правильно... снимай с кремля...))) полудохлой крысе в бункере они не нужны...
Та хоч крейсер Аврору постав у горах, один х*уй тебе ліквідують!
Діло часу... а час ЙДЕ!!!)))
Слава Україні!!!
Слава ВІЛЬНІЙ ІЧКЕРІЇ!!!
БОИТСМЯ ЗА СВОИХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ УБЛЮДКОВ
пару дронів камікадзе треба було б запустити