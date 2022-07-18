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В Москве и Калуге завоют сирены тревоги. Пока в рамках проверки

кремль

20 июля в столице РФ и в Калуге завоют сирены воздушной тревоги. Их массово проверяют на "случай чрезвычайной ситуации".

Об этом говорится на сайте мэра Москвы, передает Цензор.НЕТ.

Учебная тревога запланирована во всех районах мегаполиса 20 июля с 10:40 до 12:00 по местному времени.

Сообщается, что кроме сирен с помощью громкоговорителей объявят сообщение "Внимание всем!".

О тревоге сообщат также в теле- и радиоэфирах. Ее продолжительность обещают сделать не больше 60 секунд. Власти уверяют, что тестирование "носит плановый характер".

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Это первая проверка сирен в Москве за время полномасштабного вторжения России в Украину. Последний раз систему проверяли в октябре 2021 года.

Сирены завоют также и в Калуге – городе, расположенном на прямой линии Киев-Москва в 290 км от границы Украины. Возможно, учения пройдут и в других точках РФ.

Как отметили в мэрии Калуги, "жителей просят не пугаться". Для тренировки немедленно пройти в укрытия и бомбоубежища россиян пока призывать не будут.

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Топ комментарии
+16
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18.07.2022 11:16
+12
У меня есть родственники и в Мацкве и Николаеве. Своей родне в Мацкве от всей души желаю, чтобы им было также весело как и моим дорогим николаевцам. Чтобы эти суки-мацквачи из своего хваленного метро выползали - ногами вперед...
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18.07.2022 11:14
+11
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18.07.2022 11:09
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А очко то не железное,- жим-жим 🤔🧐😁 Пушистый он такой, подбирается, как хамелеон, а тот медленно, но уверенно взбирается на вершину баобаба 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 11:08 Ответить
Нехай готуються до бавовни.
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18.07.2022 11:09 Ответить
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18.07.2022 11:16 Ответить
Це відео в тік ток зі словами " Цей сон,цей сон .
Мені що ночі сниться..."
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18.07.2022 12:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QcF2dMYNb4E
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18.07.2022 15:34 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

Источник: Зеленский во время онлайн-прессконференции для представителей датских СМИ

У Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать территорию России, если на это согласится Запад.

Прямая речь: "Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди.

оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство". ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ 2022,

"Дед кабай кто это калуга шо мы еще даже не начинали ?В москве калуге в мешке с сахаром найти вторичное взрывчатое вещество. воронеж - взяла паузу ?
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18.07.2022 11:28 Ответить
Ну скоро їм буде це актуально. А ще мильте жопи вазеліном
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18.07.2022 11:09 Ответить
А какая может быть чрезвычайная ситуация? Ведь "спецоперация" идет по плану!
Да, кацапы?
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18.07.2022 11:09 Ответить
Яка надзвичайна ситуація? Запланована
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18.07.2022 11:29 Ответить
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18.07.2022 11:09 Ответить
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18.07.2022 12:22 Ответить
горіла бавовна й палала
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18.07.2022 11:10 Ответить
Замовлянка на блєдіну

(читати тричі, поки вона виє)

Хай дрижать опори

Як осінній лист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай горять заграви

Під пекельний свист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай у Чорне море

Йде на дно рашист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай кусає лікті

Хто на нас поліз

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай вогнем і громом

Вдарить благовіст!

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Л. Горова
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18.07.2022 11:11 Ответить
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18.07.2022 11:13 Ответить
У меня есть родственники и в Мацкве и Николаеве. Своей родне в Мацкве от всей души желаю, чтобы им было также весело как и моим дорогим николаевцам. Чтобы эти суки-мацквачи из своего хваленного метро выползали - ногами вперед...
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18.07.2022 11:14 Ответить
В мене теж рідня в Мацкві. Вже потрапляли в поліцію за антивоєнні пікєти (мітингом це мабудь назвати не можна, бо крім них нікого не було). Тож маю надію, шо вони встигнуть кудись звалити перед тим, як Мацкву ***********.
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18.07.2022 11:31 Ответить
Отже, не всі за поребриком вата.
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18.07.2022 12:50 Ответить
"Поки в рамках перевірки"
Looks promise. Show must go on.
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18.07.2022 11:16 Ответить
Хай звикають к@цапи!!
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18.07.2022 11:27 Ответить
"Поки в рамках перевірки"
А вже потім і в реалі.
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18.07.2022 11:28 Ответить
нехай привикають, скоро то будемо постійно, по ночам
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18.07.2022 11:31 Ответить
) маленький бедоносный сходняк за хлебушкой.
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18.07.2022 11:43 Ответить
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18.07.2022 11:52 Ответить
ОООО якби ще хтось додумався пару "нормальних" петард кинути
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18.07.2022 11:54 Ответить
"Привыкайте к боевым будням, насекомые.." (Из к-фма "Граница. Таёжный роман")
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18.07.2022 12:37 Ответить
Ключевое слово "пока"
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18.07.2022 12:38 Ответить
мацква та калуга можуть спати спокійно, українці не терористи стріляти по вашим ******* не будуть, а от ви можете, стрвляйте далі
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18.07.2022 14:28 Ответить
По мавзоллею точно прилетит.
Зиккурат - военный объект : информационное оружие.
Когда осколки лениской лысины разлетятся по площади,
московиты сразу поймут, что эра величия идёт к закату.
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18.07.2022 21:24 Ответить
От воно мені треба, знати що там в кацапні? Ті, як жили добре так і живуть. Бо, для глистів, жопа це нормальна середа існування.
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18.07.2022 14:52 Ответить
Воздушная сирена в Москве - это симпатичненько
и симптоматичненько.
Московиты начинают прозревать.
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18.07.2022 21:21 Ответить
 
 