В Москве и Калуге завоют сирены тревоги. Пока в рамках проверки
20 июля в столице РФ и в Калуге завоют сирены воздушной тревоги. Их массово проверяют на "случай чрезвычайной ситуации".
Об этом говорится на сайте мэра Москвы, передает Цензор.НЕТ.
Учебная тревога запланирована во всех районах мегаполиса 20 июля с 10:40 до 12:00 по местному времени.
Сообщается, что кроме сирен с помощью громкоговорителей объявят сообщение "Внимание всем!".
О тревоге сообщат также в теле- и радиоэфирах. Ее продолжительность обещают сделать не больше 60 секунд. Власти уверяют, что тестирование "носит плановый характер".
Это первая проверка сирен в Москве за время полномасштабного вторжения России в Украину. Последний раз систему проверяли в октябре 2021 года.
Сирены завоют также и в Калуге – городе, расположенном на прямой линии Киев-Москва в 290 км от границы Украины. Возможно, учения пройдут и в других точках РФ.
Как отметили в мэрии Калуги, "жителей просят не пугаться". Для тренировки немедленно пройти в укрытия и бомбоубежища россиян пока призывать не будут.
Пожалуйста, подождите...
Мені що ночі сниться..."
Источник: Зеленский во время онлайн-прессконференции для представителей датских СМИ
У Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать территорию России, если на это согласится Запад.
Прямая речь: "Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди.
оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство". ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ 2022,
"Дед кабай кто это калуга шо мы еще даже не начинали ?В москве калуге в мешке с сахаром найти вторичное взрывчатое вещество. воронеж - взяла паузу ?
Да, кацапы?
(читати тричі, поки вона виє)
Хай дрижать опори
Як осінній лист
Падай
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Кримський міст
Хай горять заграви
Під пекельний свист
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Кримський міст
Хай у Чорне море
Йде на дно рашист
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Кримський міст
Хай кусає лікті
Хто на нас поліз
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Хай вогнем і громом
Вдарить благовіст!
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Кримський міст
Л. Горова
Looks promise. Show must go on.
А вже потім і в реалі.
Зиккурат - военный объект : информационное оружие.
Когда осколки лениской лысины разлетятся по площади,
московиты сразу поймут, что эра величия идёт к закату.
и симптоматичненько.
Московиты начинают прозревать.