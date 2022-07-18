В Москве и Калуге завоют сирены тревоги. Пока в рамках проверки

20 июля в столице РФ и в Калуге завоют сирены воздушной тревоги. Их массово проверяют на "случай чрезвычайной ситуации".

Об этом говорится на сайте мэра Москвы, передает Цензор.НЕТ.

Учебная тревога запланирована во всех районах мегаполиса 20 июля с 10:40 до 12:00 по местному времени.

Сообщается, что кроме сирен с помощью громкоговорителей объявят сообщение "Внимание всем!".

О тревоге сообщат также в теле- и радиоэфирах. Ее продолжительность обещают сделать не больше 60 секунд. Власти уверяют, что тестирование "носит плановый характер".

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Это первая проверка сирен в Москве за время полномасштабного вторжения России в Украину. Последний раз систему проверяли в октябре 2021 года.

Сирены завоют также и в Калуге – городе, расположенном на прямой линии Киев-Москва в 290 км от границы Украины. Возможно, учения пройдут и в других точках РФ.

Как отметили в мэрии Калуги, "жителей просят не пугаться". Для тренировки немедленно пройти в укрытия и бомбоубежища россиян пока призывать не будут.

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