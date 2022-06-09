Вблизи Москвы горел военный завод. ВИДЕО
Вчера вблизи Москвы загорелся склад Загорского оптико-механического завода, на котором производится военная оптика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.
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+57 Amber
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+29 Вася Шевченко #371210
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+27 Злий Грицько
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В окупованому Стаханові Луганської області пролунав потужний вибух.
Він стався на стадіоні, де була розташована база "вагнерівців".
Про це написав журналіст Роман Бочкала в Telegram.
"За попередньою інформацією 1 виживший", - написав Бочкала.
Мож это КИТАЙСКИЙ СИ готовится к войне с русским Иваном? Готовится к СИБИРЬНАШ, БАЙКАЛНАШ, и ДАЛЬНИЙВОСТОКНАШ!!!