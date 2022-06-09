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Вблизи Москвы горел военный завод. ВИДЕО

Вчера вблизи Москвы загорелся склад Загорского оптико-механического завода, на котором производится военная оптика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

Смотрите: В Москве горит бизнес-центр. ВИДЕО

москва (3073) пожар (5943)


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Топ комментарии
+57
Краще б москва згоріла біля того заводу
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09.06.2022 11:04
+29
и еще о погоде )))
///
В окупованому Стаханові Луганської області пролунав потужний вибух.

Він стався на стадіоні, де була розташована база "вагнерівців".
Про це написав журналіст Роман Бочкала в Telegram.
"За попередньою інформацією 1 виживший", - написав Бочкала.

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09.06.2022 11:12
+27
Жара... Та й сварщікі з курцями нє дрємлят...
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09.06.2022 11:04
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Краще б москва згоріла біля того заводу
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09.06.2022 11:04 Ответить
Кутузова утилізували... А так би він організував...
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09.06.2022 11:07 Ответить
Москву спалив не Кутузов, а Растопчін (цікаве прізвище, перегукується з розтопкою печі, наприклад). Хоча, Кутузов був не проти, враховуючи те, що у вогні загинуло 20 тисяч поранених його ж армії.
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09.06.2022 11:30 Ответить
Скажи-ка, дядя, ведь недаром. Москва, спаленная пожаром, Французу отдана
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09.06.2022 11:08 Ответить
Если бы там горел не российский завод, там бы горел завод НАТО !
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09.06.2022 11:17 Ответить
шариков о трагедии в Одессе: ее должны расследовать те, кто сам в ней виноват, и этим займемся мы сами.
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09.06.2022 11:47 Ответить
Дітлахи мабуть збільшувальним склом на сонці бавилися.
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09.06.2022 11:45 Ответить
Со-і-бісь!
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09.06.2022 11:04 Ответить
Жара... Та й сварщікі з курцями нє дрємлят...
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09.06.2022 11:04 Ответить
Вже ближче))
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09.06.2022 11:08 Ответить
то матросы курили папиросы!)))
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09.06.2022 11:10 Ответить
и еще о погоде )))
///
В окупованому Стаханові Луганської області пролунав потужний вибух.

Він стався на стадіоні, де була розташована база "вагнерівців".
Про це написав журналіст Роман Бочкала в Telegram.
"За попередньою інформацією 1 виживший", - написав Бочкала.

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09.06.2022 11:12 Ответить
Гори, гори ясно, что-бы не погасло !!!
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09.06.2022 11:59 Ответить
Один выживший - это для "затравки" на будущее.
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09.06.2022 12:16 Ответить
Напевно навідник
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09.06.2022 12:27 Ответить
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09.06.2022 11:15 Ответить
Або на расєї кинуть курити, або до них ще цім літом прийде великий писець.
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09.06.2022 11:15 Ответить
Кацапы п3дять что это УКРАИНСКИЕ ДРГ.... А почему не КИТАЙСКИЕ?

Мож это КИТАЙСКИЙ СИ готовится к войне с русским Иваном? Готовится к СИБИРЬНАШ, БАЙКАЛНАШ, и ДАЛЬНИЙВОСТОКНАШ!!!
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09.06.2022 11:36 Ответить
Бавовна животворяща!
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09.06.2022 12:03 Ответить
Курите там чаще в неположенных местах!
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09.06.2022 12:22 Ответить
Віталя, поміняй методичку, ця вже років вісім як застаріла. Я б тобі взагалі радив кидати цю роботу та йти в макдональдс, там принаймні якась перспектива є... тобто, була...
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09.06.2022 12:51 Ответить
все починається з заводу...
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09.06.2022 12:47 Ответить
Був колись в загорску,в монастир їздили на екскурсію,при союзі ще! То там якісь мешканці безкультурні,коли біля цього заводу проходять то недопалки всі через його огорожу на територію заводу перекидають,пройшло вже 42 роки,але аж тільки зайнялось,хм дивно!
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09.06.2022 12:47 Ответить
Не думаю, що це все виключно наші. Можливо, на місцях намагаються приховати від керівництва масштаби розкрадання. Але щоб таке прикрити, треба всю балалайню спалити в нуль, тож побажаймо успіхів простим виконавцям...
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09.06.2022 12:48 Ответить
Щось не дуже горить...
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09.06.2022 14:10 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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09.06.2022 15:04 Ответить
Згорів?
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09.06.2022 15:19 Ответить
Файно горить 🇺🇦😎👍 . Слава Героям !
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09.06.2022 15:35 Ответить
На территории подмосковного склада Загорского оптико-механического завода "выбирают нового папу" . Известно, что на этом заводе производят военную оптику для нужд вс нарфии.
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09.06.2022 17:05 Ответить
Там десь поряд ще один завод був (ЗЕМЗ), на ньому ЕОМ для вс рашки виробляли ("Ельбруси"). Цікаво, чи досі працює?
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09.06.2022 18:37 Ответить
Любота!
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09.06.2022 17:59 Ответить
 
 