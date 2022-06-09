Поблизу Москви горів військовий завод. ВIДЕО
Вчора поблизу Москви загорівся склад Загорського оптико-механічного заводу, на якому виробляють військову оптику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+57 Amber
показати весь коментар09.06.2022 11:04
+29 Вася Шевченко #371210
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+27 Злий Грицько
показати весь коментар09.06.2022 11:04
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В окупованому Стаханові Луганської області пролунав потужний вибух.
Він стався на стадіоні, де була розташована база "вагнерівців".
Про це написав журналіст Роман Бочкала в Telegram.
"За попередньою інформацією 1 виживший", - написав Бочкала.
Мож это КИТАЙСКИЙ СИ готовится к войне с русским Иваном? Готовится к СИБИРЬНАШ, БАЙКАЛНАШ, и ДАЛЬНИЙВОСТОКНАШ!!!