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Поблизу Москви горів військовий завод. ВIДЕО

Вчора поблизу Москви загорівся склад Загорського оптико-механічного заводу, на якому виробляють військову оптику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Москві горить бізнес-центр. ВIДЕО

Автор: 

москва (1245) пожежа (4325)


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Топ коментарі
+57
Краще б москва згоріла біля того заводу
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09.06.2022 11:04
+29
и еще о погоде )))
///
В окупованому Стаханові Луганської області пролунав потужний вибух.

Він стався на стадіоні, де була розташована база "вагнерівців".
Про це написав журналіст Роман Бочкала в Telegram.
"За попередньою інформацією 1 виживший", - написав Бочкала.

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09.06.2022 11:12
+27
Жара... Та й сварщікі з курцями нє дрємлят...
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09.06.2022 11:04
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Краще б москва згоріла біля того заводу
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09.06.2022 11:04 Відповісти
Кутузова утилізували... А так би він організував...
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09.06.2022 11:07 Відповісти
Москву спалив не Кутузов, а Растопчін (цікаве прізвище, перегукується з розтопкою печі, наприклад). Хоча, Кутузов був не проти, враховуючи те, що у вогні загинуло 20 тисяч поранених його ж армії.
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09.06.2022 11:30 Відповісти
Скажи-ка, дядя, ведь недаром. Москва, спаленная пожаром, Французу отдана
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09.06.2022 11:08 Відповісти
Если бы там горел не российский завод, там бы горел завод НАТО !
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09.06.2022 11:17 Відповісти
шариков о трагедии в Одессе: ее должны расследовать те, кто сам в ней виноват, и этим займемся мы сами.
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09.06.2022 11:47 Відповісти
Дітлахи мабуть збільшувальним склом на сонці бавилися.
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09.06.2022 11:45 Відповісти
Со-і-бісь!
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09.06.2022 11:04 Відповісти
Жара... Та й сварщікі з курцями нє дрємлят...
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09.06.2022 11:04 Відповісти
Вже ближче))
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09.06.2022 11:08 Відповісти
то матросы курили папиросы!)))
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09.06.2022 11:10 Відповісти
и еще о погоде )))
///
В окупованому Стаханові Луганської області пролунав потужний вибух.

Він стався на стадіоні, де була розташована база "вагнерівців".
Про це написав журналіст Роман Бочкала в Telegram.
"За попередньою інформацією 1 виживший", - написав Бочкала.

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09.06.2022 11:12 Відповісти
Гори, гори ясно, что-бы не погасло !!!
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09.06.2022 11:59 Відповісти
Один выживший - это для "затравки" на будущее.
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09.06.2022 12:16 Відповісти
Напевно навідник
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09.06.2022 12:27 Відповісти
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09.06.2022 11:15 Відповісти
Або на расєї кинуть курити, або до них ще цім літом прийде великий писець.
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09.06.2022 11:15 Відповісти
Кацапы п3дять что это УКРАИНСКИЕ ДРГ.... А почему не КИТАЙСКИЕ?

Мож это КИТАЙСКИЙ СИ готовится к войне с русским Иваном? Готовится к СИБИРЬНАШ, БАЙКАЛНАШ, и ДАЛЬНИЙВОСТОКНАШ!!!
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09.06.2022 11:36 Відповісти
Бавовна животворяща!
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09.06.2022 12:03 Відповісти
Курите там чаще в неположенных местах!
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09.06.2022 12:22 Відповісти
Віталя, поміняй методичку, ця вже років вісім як застаріла. Я б тобі взагалі радив кидати цю роботу та йти в макдональдс, там принаймні якась перспектива є... тобто, була...
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09.06.2022 12:51 Відповісти
все починається з заводу...
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09.06.2022 12:47 Відповісти
Був колись в загорску,в монастир їздили на екскурсію,при союзі ще! То там якісь мешканці безкультурні,коли біля цього заводу проходять то недопалки всі через його огорожу на територію заводу перекидають,пройшло вже 42 роки,але аж тільки зайнялось,хм дивно!
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09.06.2022 12:47 Відповісти
Не думаю, що це все виключно наші. Можливо, на місцях намагаються приховати від керівництва масштаби розкрадання. Але щоб таке прикрити, треба всю балалайню спалити в нуль, тож побажаймо успіхів простим виконавцям...
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09.06.2022 12:48 Відповісти
Щось не дуже горить...
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09.06.2022 14:10 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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09.06.2022 15:04 Відповісти
Згорів?
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09.06.2022 15:19 Відповісти
Файно горить 🇺🇦😎👍 . Слава Героям !
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09.06.2022 15:35 Відповісти
На территории подмосковного склада Загорского оптико-механического завода "выбирают нового папу" . Известно, что на этом заводе производят военную оптику для нужд вс нарфии.
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09.06.2022 17:05 Відповісти
Там десь поряд ще один завод був (ЗЕМЗ), на ньому ЕОМ для вс рашки виробляли ("Ельбруси"). Цікаво, чи досі працює?
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09.06.2022 18:37 Відповісти
Любота!
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09.06.2022 17:59 Відповісти
 
 