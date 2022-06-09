Поблизу Москви горів військовий завод. ВIДЕО

Вчора поблизу Москви загорівся склад Загорського оптико-механічного заводу, на якому виробляють військову оптику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.

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