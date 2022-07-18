В Москві та Калузі завиють сирени тривоги. Поки в рамках перевірки
20 липня в столиці РФ та в Калузі завиють сирени повітряної тривоги. Їх масово перевіряють на "випадок надзвичайної ситуації".
Про це йдеться на сайті мера Москви, інформує Цензор.НЕТ.
Навчальну тривогу заплановано у всіх районах мегаполісу 20 липня з 10:40 до 12:00 за місцевим часом.
Повідомляється, що, крім сирен, за допомогою гучномовців оголосять повідомлення "Увага всім!".
Про тривогу повідомлять також у теле- та радіоефірах. Її тривалість обіцяють зробити не більше 60 секунд. Влада запевняє, що тестування "має плановий характер".
Це перша перевірка сирен у Москві за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє систему перевіряли у жовтні 2021 року.
Сирени завиють також і в Калузі – місті, яке розташоване на прямій лінії Київ-Москва за 290 км від кордону України. Можливо, навчання відбудуться і в інших точках РФ.
Як зазначили у мерії Калуги, "мешканців просять не лякатися". Для тренування негайно пройти в укриття та бомбосховища росіян поки що закликати не будуть.
Будь ласка, зачекайте...
Мені що ночі сниться..."
Источник: Зеленский во время онлайн-прессконференции для представителей датских СМИ
У Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать территорию России, если на это согласится Запад.
Прямая речь: "Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди.
оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство". ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ 2022,
"Дед кабай кто это калуга шо мы еще даже не начинали ?В москве калуге в мешке с сахаром найти вторичное взрывчатое вещество. воронеж - взяла паузу ?
Да, кацапы?
(читати тричі, поки вона виє)
Хай дрижать опори
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Хай кусає лікті
Хто на нас поліз
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Л. Горова
Looks promise. Show must go on.
А вже потім і в реалі.
Зиккурат - военный объект : информационное оружие.
Когда осколки лениской лысины разлетятся по площади,
московиты сразу поймут, что эра величия идёт к закату.
и симптоматичненько.
Московиты начинают прозревать.