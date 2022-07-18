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В Москві та Калузі завиють сирени тривоги. Поки в рамках перевірки

кремль

20 липня в столиці РФ та в Калузі завиють сирени повітряної тривоги. Їх масово перевіряють на "випадок надзвичайної ситуації".

Про це йдеться на сайті мера Москви, інформує Цензор.НЕТ.

Навчальну тривогу заплановано у всіх районах мегаполісу 20 липня з 10:40 до 12:00 за місцевим часом.

Повідомляється, що, крім сирен, за допомогою гучномовців оголосять повідомлення "Увага всім!".

Про тривогу повідомлять також у теле- та радіоефірах. Її тривалість обіцяють зробити не більше 60 секунд. Влада запевняє, що тестування "має плановий характер".

Читайте: Угрупованням окупантів на сході України командує табасаранець Мурадов. ФОТО

Це перша перевірка сирен у Москві за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє систему перевіряли у жовтні 2021 року.

Сирени завиють також і в Калузі – місті, яке розташоване на прямій лінії Київ-Москва за 290 км від кордону України. Можливо, навчання відбудуться і в інших точках РФ.

Як зазначили у мерії Калуги, "мешканців просять не лякатися". Для тренування негайно пройти в укриття та бомбосховища росіян поки що закликати не будуть.

Також дивіться: Політ башти російської БМП після ураження з українського ПТРК "Стугна". ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
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18.07.2022 11:16
+12
У меня есть родственники и в Мацкве и Николаеве. Своей родне в Мацкве от всей души желаю, чтобы им было также весело как и моим дорогим николаевцам. Чтобы эти суки-мацквачи из своего хваленного метро выползали - ногами вперед...
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18.07.2022 11:14
+11
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18.07.2022 11:09
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А очко то не железное,- жим-жим 🤔🧐😁 Пушистый он такой, подбирается, как хамелеон, а тот медленно, но уверенно взбирается на вершину баобаба 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 11:08 Відповісти
Нехай готуються до бавовни.
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18.07.2022 11:09 Відповісти
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18.07.2022 11:16 Відповісти
Це відео в тік ток зі словами " Цей сон,цей сон .
Мені що ночі сниться..."
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18.07.2022 12:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QcF2dMYNb4E
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18.07.2022 15:34 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

Источник: Зеленский во время онлайн-прессконференции для представителей датских СМИ

У Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать территорию России, если на это согласится Запад.

Прямая речь: "Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди.

оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство". ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ 2022,

"Дед кабай кто это калуга шо мы еще даже не начинали ?В москве калуге в мешке с сахаром найти вторичное взрывчатое вещество. воронеж - взяла паузу ?
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18.07.2022 11:28 Відповісти
Ну скоро їм буде це актуально. А ще мильте жопи вазеліном
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18.07.2022 11:09 Відповісти
А какая может быть чрезвычайная ситуация? Ведь "спецоперация" идет по плану!
Да, кацапы?
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18.07.2022 11:09 Відповісти
Яка надзвичайна ситуація? Запланована
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18.07.2022 11:29 Відповісти
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18.07.2022 11:09 Відповісти
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18.07.2022 12:22 Відповісти
горіла бавовна й палала
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18.07.2022 11:10 Відповісти
Замовлянка на блєдіну

(читати тричі, поки вона виє)

Хай дрижать опори

Як осінній лист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай горять заграви

Під пекельний свист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай у Чорне море

Йде на дно рашист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай кусає лікті

Хто на нас поліз

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай вогнем і громом

Вдарить благовіст!

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Л. Горова
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18.07.2022 11:11 Відповісти
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18.07.2022 11:13 Відповісти
У меня есть родственники и в Мацкве и Николаеве. Своей родне в Мацкве от всей души желаю, чтобы им было также весело как и моим дорогим николаевцам. Чтобы эти суки-мацквачи из своего хваленного метро выползали - ногами вперед...
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18.07.2022 11:14 Відповісти
В мене теж рідня в Мацкві. Вже потрапляли в поліцію за антивоєнні пікєти (мітингом це мабудь назвати не можна, бо крім них нікого не було). Тож маю надію, шо вони встигнуть кудись звалити перед тим, як Мацкву ***********.
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18.07.2022 11:31 Відповісти
Отже, не всі за поребриком вата.
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18.07.2022 12:50 Відповісти
"Поки в рамках перевірки"
Looks promise. Show must go on.
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18.07.2022 11:16 Відповісти
Хай звикають к@цапи!!
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18.07.2022 11:27 Відповісти
"Поки в рамках перевірки"
А вже потім і в реалі.
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18.07.2022 11:28 Відповісти
нехай привикають, скоро то будемо постійно, по ночам
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18.07.2022 11:31 Відповісти
) маленький бедоносный сходняк за хлебушкой.
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18.07.2022 11:43 Відповісти
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18.07.2022 11:52 Відповісти
ОООО якби ще хтось додумався пару "нормальних" петард кинути
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18.07.2022 11:54 Відповісти
"Привыкайте к боевым будням, насекомые.." (Из к-фма "Граница. Таёжный роман")
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18.07.2022 12:37 Відповісти
Ключевое слово "пока"
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18.07.2022 12:38 Відповісти
мацква та калуга можуть спати спокійно, українці не терористи стріляти по вашим ******* не будуть, а от ви можете, стрвляйте далі
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18.07.2022 14:28 Відповісти
По мавзоллею точно прилетит.
Зиккурат - военный объект : информационное оружие.
Когда осколки лениской лысины разлетятся по площади,
московиты сразу поймут, что эра величия идёт к закату.
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18.07.2022 21:24 Відповісти
От воно мені треба, знати що там в кацапні? Ті, як жили добре так і живуть. Бо, для глистів, жопа це нормальна середа існування.
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18.07.2022 14:52 Відповісти
Воздушная сирена в Москве - это симпатичненько
и симптоматичненько.
Московиты начинают прозревать.
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18.07.2022 21:21 Відповісти
 
 