Кадиров вимагає встановити в чеченських горах системи ППО

Глава Чечні Рамзан Кадиров наполягає на розміщенні в горах регіону систем протиракетної оборони.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У сучасних умовах Росії потрібні нові стратегічні військові рішення. У зв'язку із цим треба провести безліч змін, але передусім я вважаю, що в горах Чеченської Республіки, на південних рубежах Росії як ніколи потрібні системи ППО. Базу можна розмістити на місці танкової частини в Шалінському районі. Від ворога в будь-який момент можна очікувати будь-чого, тому нам необхідні застережні тактичні заходи", - пише Кадиров.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Москві й Калузі 20 липня звучатимуть сигнали повітряної тривоги - поки що в межах перевірки.

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