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Кадиров (523) ППО (2918) росія (63556) Чечня (283)

Кадиров вимагає встановити в чеченських горах системи ППО

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров наполягає на розміщенні в горах регіону систем протиракетної оборони.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У сучасних умовах Росії потрібні нові стратегічні військові рішення. У зв'язку із цим треба провести безліч змін, але передусім я вважаю, що в горах Чеченської Республіки, на південних рубежах Росії як ніколи потрібні системи ППО. Базу можна розмістити на місці танкової частини в Шалінському районі. Від ворога в будь-який момент можна очікувати будь-чого, тому нам необхідні застережні тактичні заходи", - пише Кадиров.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Москві й Калузі 20 липня звучатимуть сигнали повітряної тривоги - поки що в межах перевірки.

Також читайте: "Кадыров, где ты прячешься?" - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова. ФОТО

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Топ коментарі
+35
Ого, а що сталося, а як же Київ за 3 дні
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18.07.2022 15:24
+31
Овцейоб засуєтілся...
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18.07.2022 15:27
+29
Кадырка кадыркой , а соображает - раша скоро развалится на много параш, а у него хоть какое, но ПВО останется.
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18.07.2022 15:45
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а шо случилось?
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18.07.2022 15:24 Відповісти
Правильно каже, ППО треба кадирiвцям, адже вони титульна нацiя на рашцi
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18.07.2022 15:33 Відповісти
Кадырка кадыркой , а соображает - раша скоро развалится на много параш, а у него хоть какое, но ПВО останется.
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18.07.2022 15:45 Відповісти
Пусть снимают с фронта и ставят ему С-400. От них тот же толк будет, что и на фронте. Какая разница где их поставить, все равно результат 0.
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18.07.2022 15:50 Відповісти
Так у березні росіяни знищили "хахляцьку" авіацію а недавно - протикорабельні комплекси Тепер будуть у якості помсти нападать марсіани Треба якось обороняться
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18.07.2022 15:45 Відповісти
Готовится к третей войне с рф
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18.07.2022 15:45 Відповісти
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18.07.2022 16:37 Відповісти
"Твои бАйцы" уже давно чавкають пicю,аж гай шумить...Краще на цвiнтарях своiй овцейобii новi сектора готуй..
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18.07.2022 18:46 Відповісти
Как что случилось- плешивый Кремлевский Чикатило в бункер к себе не берет
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18.07.2022 15:56 Відповісти
Пещеры мусором забили..
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18.07.2022 16:18 Відповісти
Ого, а що сталося, а як же Київ за 3 дні
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18.07.2022 15:24 Відповісти
антижопоподгоратель установи, гндон
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18.07.2022 15:24 Відповісти
tik-tokerov s kamnjami pustj atpravit na vershini
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18.07.2022 16:25 Відповісти
І ядерну кнопку
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18.07.2022 15:24 Відповісти
И бункер в горах с метро.
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18.07.2022 15:51 Відповісти
кстати, сегодня в глаzной столице будут проверять воздушные сирены 👩‍⚕️
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18.07.2022 15:26 Відповісти
Овцейоб засуєтілся...
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18.07.2022 15:27 Відповісти
а-а-а-а... ссикло
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18.07.2022 15:27 Відповісти
От ваших, Дон, кацапских, Дон, ракет, Дон. Дай защиту Дон. А то, Дон, когда, Дон, мы вас рэзать начнём, Дон, нам, Дон, ваши ракеты, Дон, нечем сбивать будет, дон
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18.07.2022 15:27 Відповісти
😂🤣
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18.07.2022 17:55 Відповісти
чурбани зібрались по овечках гатити)
---------------------------------------------------------------
навіщо мавпам пво?)
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18.07.2022 15:27 Відповісти
кадырка решил отсоединится от рашки, поэтому надо защита от 3 чеченской
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18.07.2022 15:27 Відповісти
кадыр овцы будут кино для тик-тока снимать ))
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18.07.2022 15:28 Відповісти
так це він все правильно робить,наперед думає щоб коли Ічкерія буде з еРеФІєю воювати за незалежність,після нашої перемоги шоб в майбутніх поколінь було своє ППО.
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18.07.2022 15:28 Відповісти
уже Кадыров понял.что россия не в состоянии защитить свою территорию и нужно быть готовым к тому.что не только его гвардия где-то будет стрелять.но и его самого будут бомбить и убивать вместе со всей его сворой...Что касается ПВО в горах.так это ещё удобнее мишени.поскольку к ним легче добраться по "слишком пересечённой местности"..да и не спасёт уже ничего этого кадырова..
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18.07.2022 15:29 Відповісти
конечно будем убивать, его свора в Мариуполе расстреливала с танка в упор жилые дома, тик ток видосики есть
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18.07.2022 15:31 Відповісти
Обоссался ган дон
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18.07.2022 15:29 Відповісти
Да поставят кацапы тебе ППО,****** ты тупой.Надувной комплекс.Что бы твоя говногвардия могла сфоткаться на его фоне и выложить фотки в инстаграм.ДОН.
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18.07.2022 15:30 Відповісти
Кішлакі вопасностє!
Ха-ха-ха!
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18.07.2022 15:30 Відповісти
Там барани і вівці, для чого їм ППО?
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18.07.2022 15:30 Відповісти
Будущей отдельной стране нужен полный ассортимент вооружений. Дальше - флот...
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18.07.2022 15:32 Відповісти
И лучше сразу подводно-космический.
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18.07.2022 15:47 Відповісти
Овцелюб абасрался...
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18.07.2022 15:33 Відповісти
готується до війни з москвою
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18.07.2022 15:33 Відповісти
Все правильно, бо поки мацква їм платить данину, вони їй служать, але бабла у орків все меньше, тому він готується.
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18.07.2022 15:35 Відповісти
дворце дона-андона прикрывать? )))
правильно... снимай с кремля...))) полудохлой крысе в бункере они не нужны...
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18.07.2022 15:35 Відповісти
При переводе с кадыровского на человеческий потеряно как минимум 58 частиц "дон", дон.
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18.07.2022 15:36 Відповісти
кстати, одна из ядерных бомб, если шо, кроме глаzной и бункера, полетит именно туда
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18.07.2022 15:37 Відповісти
овечек тоже нужно защищать дон
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18.07.2022 15:38 Відповісти
А шо случилось, дон?
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18.07.2022 15:44 Відповісти
Дон обісрався, дон
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18.07.2022 15:57 Відповісти
А йому ще не сказали що російська ППО не бачить "Байрактарів" а ПРО у Росії взагалі нема?
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18.07.2022 15:48 Відповісти
Треба ж буде потім орковські літаки збивати, коли відновиться боротьба за незалежність Ічкерії. Раніше в них ніякого ППО не було. Та й не боялися орки чеченців так, як бояться зараз. Знає разанка диров, що буде знищений патріотами Ічкерії, тож намагається таким ходом собі преференції виторгувати.
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18.07.2022 15:48 Відповісти
Кадиркін думає, що якщо не зможе після Ху.ла захопити трон у Кремлі, то любий інший очільник його знищить. Лишається один варіант, проголошення незалежності Ічкерії. Армію він має, в усякому разі його піхоти достатньо для війни в складних гірських умовах, єдина проблема це авіація. От і хоче мате власну ППО)
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18.07.2022 15:48 Відповісти
Шо "баран" , не хочеться сідати на бутилку, страшно?
Та хоч крейсер Аврору постав у горах, один х*уй тебе ліквідують!
Діло часу... а час ЙДЕ!!!)))
Слава Україні!!!
Слава ВІЛЬНІЙ ІЧКЕРІЇ!!!
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18.07.2022 15:48 Відповісти
В чеченських горах встановлять чеченське ППО
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18.07.2022 15:56 Відповісти
Кадыркина на бутылку за дискредитацию комических войск рф, которые уничтожили ВСУ уже 122 раза, сбили 1000 байрактаров, 200 самолетов и 5000 танков, уничтожили все украинские склады и при этом потерь нет.
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18.07.2022 15:58 Відповісти
катапульти , щоб овече гівно розкидати максимум
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18.07.2022 16:00 Відповісти
Дон! Вбий *****, захопи владу, звільни мАскву від білосраких та козломордих та зніми відосики для тік-току. Зроби маленький кіпіш на расєі, бо якось дуже сумно ви живете.
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18.07.2022 16:02 Відповісти
самое смешное будет, если каДырка под шумок вооружит Чечню до зубов, а потом объявит кацапам войну.
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18.07.2022 16:07 Відповісти
Кадиров знає, що робить. Йому потрібно подбати про ППО Чечні. Так, на всякий випадок.
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18.07.2022 16:13 Відповісти
Сціть мабуть... А чого?
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18.07.2022 16:14 Відповісти
3я чеченська війна буде переможною для Ічкерії! А виродка і бандюка кадирку ніяке ППО в горах від смерті не врятує.
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18.07.2022 16:16 Відповісти
"...оговорочные тактические меры" ?!? Читать творчество непревзойденного рамзана ахматовича как всегда интересно.
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18.07.2022 16:19 Відповісти
То хай забира кацапське ППО, що ваньки притягнули до України, і тягне собі у гори. Комбайни з українського виставкового центру зміг ж поцупити
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18.07.2022 16:23 Відповісти
Ка_дыров, що все так погано?
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18.07.2022 16:25 Відповісти
Чекайте трохи... Ми ше невдовзі почуємо бліяння цього дон-дона про те що йому потрібно мати у своєму розпорядженні "ядрьону" бомбу! Воно прагне створити у себе шось типу чеченського іділу з ядерною зброєю, бо відчуває що кацапія скоро накриється мідним тазом і йому треба буде "окуклитись" як тому кимченину із кндр.
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18.07.2022 16:31 Відповісти
Ишако-трахальщики насмешили весь честной народ!!! Куда этот мудозвон хочет их поставить, в горах? Так гвынтокрылы так высоко не летают
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18.07.2022 16:45 Відповісти
Именно ПВО нужно в горах, а то укры всех овец перебьют и кадырке ***** будет некого. Правильно лаврушка как то сказал - «… дебилы, ***!».
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18.07.2022 16:52 Відповісти
Напоминает анекдот про Неуловимого Джо.
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18.07.2022 16:52 Відповісти
Самая современная российская противоракетная система, была у крейсера Москва. Хорош снов.
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18.07.2022 17:04 Відповісти
Чтобы овец не разбомбили...
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18.07.2022 17:12 Відповісти
а шо такоє , очко заграло?
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18.07.2022 17:23 Відповісти
Придурок...
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18.07.2022 17:25 Відповісти
У каДЫРКИ ,ДЫРКА ЗАИГРАЛА.
БОИТСМЯ ЗА СВОИХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ УБЛЮДКОВ
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18.07.2022 17:53 Відповісти
а чего там на юге? Грузии испугался?
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18.07.2022 18:16 Відповісти
А нахуа ? Вони все одно безсилі перед Хаймарсами. Але це добре що сцить
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18.07.2022 19:34 Відповісти
Таки пісню йому про Байрактар переклали. Про кращого пастуха баранячих отар.
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18.07.2022 20:03 Відповісти
Ну, правильно - в горах пасутся - овцы? Нет, не овцы - нефесты.
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18.07.2022 20:10 Відповісти
о то там є що підривати значить,

пару дронів камікадзе треба було б запустити
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18.07.2022 21:41 Відповісти
 
 