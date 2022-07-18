Кадиров вимагає встановити в чеченських горах системи ППО
Глава Чечні Рамзан Кадиров наполягає на розміщенні в горах регіону систем протиракетної оборони.
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У сучасних умовах Росії потрібні нові стратегічні військові рішення. У зв'язку із цим треба провести безліч змін, але передусім я вважаю, що в горах Чеченської Республіки, на південних рубежах Росії як ніколи потрібні системи ППО. Базу можна розмістити на місці танкової частини в Шалінському районі. Від ворога в будь-який момент можна очікувати будь-чого, тому нам необхідні застережні тактичні заходи", - пише Кадиров.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Москві й Калузі 20 липня звучатимуть сигнали повітряної тривоги - поки що в межах перевірки.
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навіщо мавпам пво?)
Ха-ха-ха!
правильно... снимай с кремля...))) полудохлой крысе в бункере они не нужны...
Та хоч крейсер Аврору постав у горах, один х*уй тебе ліквідують!
Діло часу... а час ЙДЕ!!!)))
Слава Україні!!!
Слава ВІЛЬНІЙ ІЧКЕРІЇ!!!
БОИТСМЯ ЗА СВОИХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ УБЛЮДКОВ
пару дронів камікадзе треба було б запустити