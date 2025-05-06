Кадыров заявил, что просит об отставке с должности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке, заявив, что сам просит об увольнении с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское "РБК", об этом он сказал журналистам.

Отмечается, что журналисты спросили главу Чечни о слухах относительно его отставки.

Я тоже слышал эти слухи. Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня уволили с должности. Другой будет иметь свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - сказал Кадыров.

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Напомним, о завершении своей политической карьеры Кадыров говорит еще с 2016 года. Тогда истекал очередной срок его полномочий, и он говорил, что руководству РФ надо найти другого человека. В 2022 году он также заявил, что его время уйти "пришло, пока не выгнали". Он назвал себя самым большим "долгожителем среди всех глав субъектов РФ".