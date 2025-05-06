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Новости Отставка Кадырова
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Кадыров заявил, что просит об отставке с должности главы Чечни

Кадыров просит об освобождении от должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке, заявив, что сам просит об увольнении с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское "РБК", об этом он сказал журналистам.

Отмечается, что журналисты спросили главу Чечни о слухах относительно его отставки.

Я тоже слышал эти слухи. Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня уволили с должности. Другой будет иметь свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - сказал Кадыров.

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Напомним, о завершении своей политической карьеры Кадыров говорит еще с 2016 года. Тогда истекал очередной срок его полномочий, и он говорил, что руководству РФ надо найти другого человека. В 2022 году он также заявил, что его время уйти "пришло, пока не выгнали". Он назвал себя самым большим "долгожителем среди всех глав субъектов РФ".

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) отставка (3157) увольнение (2679)


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Топ комментарии
+23
Настав час здохнути,кадиркін.
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06.05.2025 17:02
+16
В нього сметрельний діагноз.
Хоче передати владу жирному ******* адаму.
Надіємся на різню і чорного лебедя для х*йла
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06.05.2025 17:04
+9
Напевно одним місцем відчув що час валити в теплі країни.
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06.05.2025 17:01
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Ка диров бойся
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06.05.2025 17:01 Ответить
Напевно одним місцем відчув що час валити в теплі країни.
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06.05.2025 17:01 Ответить
До кобздона на концерт він зібрався.
Місяць-два лікарі відміряли.
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06.05.2025 17:09 Ответить
Так він хоче свою личинку поставити.
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06.05.2025 17:33 Ответить
Та нє, то вже глісада...
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06.05.2025 18:17 Ответить
Настав час здохнути,кадиркін.
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06.05.2025 17:02 Ответить
як що не закрепити при владі свого приємника то виріжуть усіх родичів до сьомого коліна, так собі перспективка...
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06.05.2025 17:21 Ответить
Отой Адамчик і х@я в своїй руці не вдержить. І це добре. Чим скоріше почнеться кіпіш в Чечні- тим краще для України.
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06.05.2025 18:38 Ответить
"Дікій народ! Дєті гор!"
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06.05.2025 19:13 Ответить
це точно щось та означає - зміну влади у Кремлі?
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06.05.2025 17:04 Ответить
В нього сметрельний діагноз.
Хоче передати владу жирному ******* адаму.
Надіємся на різню і чорного лебедя для х*йла
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06.05.2025 17:04 Ответить
Надійтесь
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06.05.2025 17:07 Ответить
егеж... збільшення ясаку від молі для третього дирова
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06.05.2025 17:08 Ответить
ну сина він вже готував до заміни- от тепер й побачимо... Що вирішить Кремль...
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06.05.2025 17:15 Ответить
Він кожен рік розігрує цей спектакль.
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06.05.2025 17:04 Ответить
якась вистава!
ослайлбу рамзану. не треба ні у кого запитувати дозвіл, що б передати владу акадєміку пулємьотчіку, міністру, героїчному герою імбецилу адамчіку.
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06.05.2025 17:08 Ответить
Вангую - ліліпутін наступником призначить Ростовського мента - лаптіаладінова...
... той просто сворений ліліпутіним для Чечні.
Далі лапті приведе нову команду, створить новий КЛАН - і звичайно знищить всіх відприсків кадирки під ноль як конкурентів.
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06.05.2025 17:08 Ответить
У Лаптя Алаудінова дуже цікаве по-батькові- Аронович, яке ніби натякає. Справа в тому , що в мусульманській традиції це ім'я ( запозичене з арабської мови) звучить Харун. По всій видимості у Лаптя не чеченські корені, що характерно для Кавказу, де живуть і тати- гірські євреї.
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06.05.2025 17:26 Ответить
Іван, те ж єврейське ім'я.
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06.05.2025 17:35 Ответить
Так, по походженню, але по-єврейськи воно звучить Іоганаан. Різницю відчуваєш? Так само і Аарон- по -єврейськи і Харун в арабській (мусульманській) традиції
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06.05.2025 17:39 Ответить
Це ім'я в православних християнських св'ятцях.
А в різних мовах звучить по різному: Йоханаан, Йоган, Жан, Ян...
І до ВОР (Вєлікой Октярьской Рєволюціі), люди не вибиали самі імена, імена давав батюшка при хрещенні дитини, і більшість їх має єврейські коріння.
І був фрацуз Йосип Дерибас, і неєврй ніразу адмірал Степан Йосипович Макаров, ...

А після ВОР, імена давав комісар .
І були вони типу: Даздрапєрма от сокращения лозунга «Да здравствует Первое мая!».
Желдора - от сокращения понятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 железная дорогаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A0%D0%A0-32 [32].
Иззвил - от сокращения лозунга «Изучайте заветы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Владимира Ильича Ленина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-sokr-13 [13].
Дзефа - от фамилии и имени Дзержинский, Феликсhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-7 [7

Якщо цікаво то от: «Список имён советского происхождения»
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06.05.2025 18:03 Ответить
Хай його вже звільнят на той світ ,разом з терористом путіном і всією рашиською злочинною клікою..
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06.05.2025 17:09 Ответить
Тут відповідь просто чує що буде шабаш.Грошей має на забезпечення 10 поколінь.Пора в Ер-Ріяд
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06.05.2025 17:09 Ответить
Я жду тебя, милый 😁

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06.05.2025 17:09 Ответить
Я устал, я мухожуй.
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06.05.2025 17:15 Ответить
Так давно вже інформація є, шо Кадирка готує запасний аеродром. Він їздив чи то в Емірати, чі то в Саудівську Аравію домовлятися нещодавно. І ***** був дуже через це роздратований. А ще до того там була величезна заруба за Вайлдберіз, де Кадирка став за одну сторону конфлікту і конфлікт просрав. Потім обʼявив кривну помсту якомусь дагу і схоже теж обісрався.
Але не думаю, шо він побіжить, поки ***** ще при владі. Бо ж нагодують новічком.
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06.05.2025 17:18 Ответить
Зйоб першої криси з тонучого Титаніка...
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06.05.2025 17:23 Ответить
Багато нахапав?
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06.05.2025 17:27 Ответить
Надеюсь Кавказ полыхнет,самое время..
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06.05.2025 17:30 Ответить
Некроз нирок доконав?
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06.05.2025 17:41 Ответить
- Ти хто?
- Арьол..
- А шо такой маленький?
- Балею..
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06.05.2025 17:42 Ответить
обкацаплений віслюк маніпулює - перевірка власних віслюків на вшивість
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06.05.2025 17:50 Ответить
а шо такоє ,ішаків буде порать?
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06.05.2025 17:59 Ответить
Первую овцу он ****** в 16 лет.
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06.05.2025 18:13 Ответить
Пацюки починають бігти )
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06.05.2025 18:31 Ответить
Этот шайтан уже 8 или 9 раз повторяет этот цирк с болезнью и "отставкой".
В прошлые разы даже фейковые фотки делали специально его кадыровцы, чтобы народ поверил.
А потом у тех кто возрадовался отнимали имущество, работу и просто жизни, в т.ч. и родственников и детей.
Если бы эта мразь и вправду болела - вся бы его родня и свора давно бы сбежала в Дубай или ОАЭ. А раз такой драпанины нет - значит это очередной кадыровский фейк.
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06.05.2025 18:35 Ответить
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06.05.2025 19:15 Ответить
 
 