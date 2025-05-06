Кадыров заявил, что просит об отставке с должности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке, заявив, что сам просит об увольнении с должности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское "РБК", об этом он сказал журналистам.
Отмечается, что журналисты спросили главу Чечни о слухах относительно его отставки.
Я тоже слышал эти слухи. Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня уволили с должности. Другой будет иметь свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - сказал Кадыров.
Напомним, о завершении своей политической карьеры Кадыров говорит еще с 2016 года. Тогда истекал очередной срок его полномочий, и он говорил, что руководству РФ надо найти другого человека. В 2022 году он также заявил, что его время уйти "пришло, пока не выгнали". Он назвал себя самым большим "долгожителем среди всех глав субъектов РФ".
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Місяць-два лікарі відміряли.
Хоче передати владу жирному ******* адаму.
Надіємся на різню і чорного лебедя для х*йла
ослайлбу рамзану. не треба ні у кого запитувати дозвіл, що б передати владу акадєміку пулємьотчіку, міністру, героїчному герою імбецилу адамчіку.
... той просто сворений ліліпутіним для Чечні.
Далі лапті приведе нову команду, створить новий КЛАН - і звичайно знищить всіх відприсків кадирки під ноль як конкурентів.
А в різних мовах звучить по різному: Йоханаан, Йоган, Жан, Ян...
І до ВОР (Вєлікой Октярьской Рєволюціі), люди не вибиали самі імена, імена давав батюшка при хрещенні дитини, і більшість їх має єврейські коріння.
І був фрацуз Йосип Дерибас, і неєврй ніразу адмірал Степан Йосипович Макаров, ...
А після ВОР, імена давав комісар .
І були вони типу: Даздрапєрма от сокращения лозунга «Да здравствует Первое мая!».
Желдора - от сокращения понятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 железная дорогаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A0%D0%A0-32 [32].
Иззвил - от сокращения лозунга «Изучайте заветы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Владимира Ильича Ленина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-sokr-13 [13].
Дзефа - от фамилии и имени Дзержинский, Феликсhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-7 [7
Якщо цікаво то от: «Список имён советского происхождения»
Але не думаю, шо він побіжить, поки ***** ще при владі. Бо ж нагодують новічком.
- Арьол..
- А шо такой маленький?
- Балею..
В прошлые разы даже фейковые фотки делали специально его кадыровцы, чтобы народ поверил.
А потом у тех кто возрадовался отнимали имущество, работу и просто жизни, в т.ч. и родственников и детей.
Если бы эта мразь и вправду болела - вся бы его родня и свора давно бы сбежала в Дубай или ОАЭ. А раз такой драпанины нет - значит это очередной кадыровский фейк.