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Новини Відставка Кадирова
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Кадиров заявив, що просить про звільнення з посади глави Чечні

кадиров просить про звільнення з посади

Очільник Чечні Рамзан Кадиров прокоментував чутки про свою відставку, заявивши, що сам просить про звільнення з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське "РБК", про це він сказав журналістам.

Зазначається, що журналісти запитали голову Чечні про чутки щодо його відставки.

Я також чув ці чутки. Пишуть різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають", – сказав Кадиров.

Також читайте: Родич Кадирова за два роки накупив елітної нерухомості у Дубаї на $20 мільйонів

Нагадаємо, про завершення своєї політичної карʼєри Кадиров каже ще з 2016 року. Тоді спливав черговий термін його повноважень, і він казав, що керівництву РФ треба знайти іншу людину. У 2022 році він також заявив, що його час піти "настав, доки не вигнали". Він назвав себе найбільшим "довгожителем серед усіх глав суб'єктів рф".

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) відставка (1467) звільнення (2677)


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Топ коментарі
+23
Настав час здохнути,кадиркін.
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06.05.2025 17:02
+16
В нього сметрельний діагноз.
Хоче передати владу жирному ******* адаму.
Надіємся на різню і чорного лебедя для х*йла
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06.05.2025 17:04
+9
Напевно одним місцем відчув що час валити в теплі країни.
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06.05.2025 17:01
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Ка диров бойся
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06.05.2025 17:01 Відповісти
Напевно одним місцем відчув що час валити в теплі країни.
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06.05.2025 17:01 Відповісти
До кобздона на концерт він зібрався.
Місяць-два лікарі відміряли.
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06.05.2025 17:09 Відповісти
Так він хоче свою личинку поставити.
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06.05.2025 17:33 Відповісти
Та нє, то вже глісада...
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06.05.2025 18:17 Відповісти
Настав час здохнути,кадиркін.
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06.05.2025 17:02 Відповісти
як що не закрепити при владі свого приємника то виріжуть усіх родичів до сьомого коліна, так собі перспективка...
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06.05.2025 17:21 Відповісти
Отой Адамчик і х@я в своїй руці не вдержить. І це добре. Чим скоріше почнеться кіпіш в Чечні- тим краще для України.
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06.05.2025 18:38 Відповісти
"Дікій народ! Дєті гор!"
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06.05.2025 19:13 Відповісти
це точно щось та означає - зміну влади у Кремлі?
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06.05.2025 17:04 Відповісти
В нього сметрельний діагноз.
Хоче передати владу жирному ******* адаму.
Надіємся на різню і чорного лебедя для х*йла
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06.05.2025 17:04 Відповісти
Надійтесь
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06.05.2025 17:07 Відповісти
егеж... збільшення ясаку від молі для третього дирова
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06.05.2025 17:08 Відповісти
ну сина він вже готував до заміни- от тепер й побачимо... Що вирішить Кремль...
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06.05.2025 17:15 Відповісти
Він кожен рік розігрує цей спектакль.
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06.05.2025 17:04 Відповісти
якась вистава!
ослайлбу рамзану. не треба ні у кого запитувати дозвіл, що б передати владу акадєміку пулємьотчіку, міністру, героїчному герою імбецилу адамчіку.
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06.05.2025 17:08 Відповісти
Вангую - ліліпутін наступником призначить Ростовського мента - лаптіаладінова...
... той просто сворений ліліпутіним для Чечні.
Далі лапті приведе нову команду, створить новий КЛАН - і звичайно знищить всіх відприсків кадирки під ноль як конкурентів.
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06.05.2025 17:08 Відповісти
У Лаптя Алаудінова дуже цікаве по-батькові- Аронович, яке ніби натякає. Справа в тому , що в мусульманській традиції це ім'я ( запозичене з арабської мови) звучить Харун. По всій видимості у Лаптя не чеченські корені, що характерно для Кавказу, де живуть і тати- гірські євреї.
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06.05.2025 17:26 Відповісти
Іван, те ж єврейське ім'я.
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06.05.2025 17:35 Відповісти
Так, по походженню, але по-єврейськи воно звучить Іоганаан. Різницю відчуваєш? Так само і Аарон- по -єврейськи і Харун в арабській (мусульманській) традиції
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06.05.2025 17:39 Відповісти
Це ім'я в православних християнських св'ятцях.
А в різних мовах звучить по різному: Йоханаан, Йоган, Жан, Ян...
І до ВОР (Вєлікой Октярьской Рєволюціі), люди не вибиали самі імена, імена давав батюшка при хрещенні дитини, і більшість їх має єврейські коріння.
І був фрацуз Йосип Дерибас, і неєврй ніразу адмірал Степан Йосипович Макаров, ...

А після ВОР, імена давав комісар .
І були вони типу: Даздрапєрма от сокращения лозунга «Да здравствует Первое мая!».
Желдора - от сокращения понятия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 железная дорогаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A0%D0%A0-32 [32].
Иззвил - от сокращения лозунга «Изучайте заветы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Владимира Ильича Ленина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-sokr-13 [13].
Дзефа - от фамилии и имени Дзержинский, Феликсhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-7 [7

Якщо цікаво то от: «Список имён советского происхождения»
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06.05.2025 18:03 Відповісти
Хай його вже звільнят на той світ ,разом з терористом путіном і всією рашиською злочинною клікою..
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06.05.2025 17:09 Відповісти
Тут відповідь просто чує що буде шабаш.Грошей має на забезпечення 10 поколінь.Пора в Ер-Ріяд
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06.05.2025 17:09 Відповісти
Я жду тебя, милый 😁

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06.05.2025 17:09 Відповісти
Я устал, я мухожуй.
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06.05.2025 17:15 Відповісти
Так давно вже інформація є, шо Кадирка готує запасний аеродром. Він їздив чи то в Емірати, чі то в Саудівську Аравію домовлятися нещодавно. І ***** був дуже через це роздратований. А ще до того там була величезна заруба за Вайлдберіз, де Кадирка став за одну сторону конфлікту і конфлікт просрав. Потім обʼявив кривну помсту якомусь дагу і схоже теж обісрався.
Але не думаю, шо він побіжить, поки ***** ще при владі. Бо ж нагодують новічком.
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06.05.2025 17:18 Відповісти
Зйоб першої криси з тонучого Титаніка...
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06.05.2025 17:23 Відповісти
Багато нахапав?
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06.05.2025 17:27 Відповісти
Надеюсь Кавказ полыхнет,самое время..
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06.05.2025 17:30 Відповісти
Некроз нирок доконав?
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06.05.2025 17:41 Відповісти
- Ти хто?
- Арьол..
- А шо такой маленький?
- Балею..
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06.05.2025 17:42 Відповісти
обкацаплений віслюк маніпулює - перевірка власних віслюків на вшивість
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06.05.2025 17:50 Відповісти
а шо такоє ,ішаків буде порать?
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06.05.2025 17:59 Відповісти
Первую овцу он ****** в 16 лет.
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06.05.2025 18:13 Відповісти
Пацюки починають бігти )
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06.05.2025 18:31 Відповісти
Этот шайтан уже 8 или 9 раз повторяет этот цирк с болезнью и "отставкой".
В прошлые разы даже фейковые фотки делали специально его кадыровцы, чтобы народ поверил.
А потом у тех кто возрадовался отнимали имущество, работу и просто жизни, в т.ч. и родственников и детей.
Если бы эта мразь и вправду болела - вся бы его родня и свора давно бы сбежала в Дубай или ОАЭ. А раз такой драпанины нет - значит это очередной кадыровский фейк.
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06.05.2025 18:35 Відповісти
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06.05.2025 19:15 Відповісти
пора готуватись до зустрічі з гуріями.
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06.05.2025 19:31 Відповісти
ХЕРнерал -єфрейтор віслючей кінноти він же академік вівчарства який особисто, незважаючи на звання ХЕРоя Параші, проводив експеріменти по скрещюванню тейпа (рода) кадирових з вівцями та баранами, сракою відчуває великий шухер та має бажання десь причаітись. Звісно, ГУР покі що не Моссад, но він і в Барвіхе достане і в Сомалі з ОАЕ.
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06.05.2025 19:35 Відповісти
рамзанка диров йде - стрікайте адамку
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06.05.2025 19:43 Відповісти
 
 