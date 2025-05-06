Кадиров заявив, що просить про звільнення з посади глави Чечні

Очільник Чечні Рамзан Кадиров прокоментував чутки про свою відставку, заявивши, що сам просить про звільнення з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське "РБК", про це він сказав журналістам.

Зазначається, що журналісти запитали голову Чечні про чутки щодо його відставки.

Я також чув ці чутки. Пишуть різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають", – сказав Кадиров.

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Нагадаємо, про завершення своєї політичної карʼєри Кадиров каже ще з 2016 року. Тоді спливав черговий термін його повноважень, і він казав, що керівництву РФ треба знайти іншу людину. У 2022 році він також заявив, що його час піти "настав, доки не вигнали". Він назвав себе найбільшим "довгожителем серед усіх глав суб'єктів рф".