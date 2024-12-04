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Новости Война
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Кадыров грозится использовать украинских военнопленных как "живой щит" от атак БПЛА

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время "прямой линии" выставил перед собой украинских военнопленных, которые удерживаются на территории республики, и объявил о планах разместить их на крышах стратегически важных объектов в качестве "живого щита". Также он предложил застрелиться пленному.

Видео встречи Кадыров опубликовал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

В помещении, где проходила эта встреча, установлены нары, и присутствовали украинские военнопленные.

Кадыров во время разговора предложил разместить пленных "на объектах, которые сняли американские спутники".

Кадиров пригрозив використовувати українських полонених як живий щит

"На крыши поставить их всех. Дать им хорошее оружие. Пусть охраняют нашу территорию", - сказал он, предложив одному из пленных "застрелиться", а другого фактически заставив публично просить украинскую власть об обмене.

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"Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься?" - сказал глава Чечни мужчине, лицо которого не показывали. Тот ответил отказом.

По данным издания "Агентство", на этом видео 22-летний Назар Дорофеев, который значится в базе пропавших без вести в Украине. Согласно этим данным, Дорофеев пропал под Авдеевкой 12 февраля 2024 года.

Назар Дорофєєв

Затем Кадыров начал цинично объяснять агрессивную войну, которую ведет Россия против Украины, тем, что украинцы поверили американцам и "начали воевать" с "братским" русским народом.

"Пошел против своего народа, защищая интересы американские, натовские. И в результате попал в плен. Лучше умер бы там, чем попасть в плен", - сказал Кадыров.

Читайте также: Кадыров заявил, что во время атаки БПЛА на "университет имени Путина" в Чечне якобы погибли украинские военнопленные

Автор: 

военнопленные (1053) Кадыров Рамзан (801)


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Топ комментарии
+25
Тобто він прямо каже - виставляйте полонених чеченців на дахах об'єктів, які ми обстрілюємо, це норма.
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04.12.2024 22:38
+21
а давайте кадиривців ставити як живий щит на енерго обьектах
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04.12.2024 22:43
+18
Скажіть йому, що то все татаров. Хай його ловить.
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04.12.2024 22:32
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Скажіть йому, що то все татаров. Хай його ловить.
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04.12.2024 22:32 Ответить
А чого не чеченських жінок? - одні упирі на рашці
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04.12.2024 22:34 Ответить
Кацапи сами обстріляли Чечню і Кадиров це знає
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04.12.2024 22:34 Ответить
Тобто він прямо каже - виставляйте полонених чеченців на дахах об'єктів, які ми обстрілюємо, це норма.
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04.12.2024 22:38 Ответить
ні, він хоче, щоб їх до смерті годували салом
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05.12.2024 00:20 Ответить
Будуть їсти - не переживай... Мухамед непогано розбирався в юдаїзмі... Тому він для своїх придумав "відмазку" - дозволяється їсти "нехаляльну" їжу, якщо іншої нема і це загрожує мусульманину смертю... Потім може сходить в иечеть і помолиться покаянно... І отримать "фетву" від мулли (письмове прощення гріха)...
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05.12.2024 01:56 Ответить
тоді клізьми з гарячим салом
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05.12.2024 08:41 Ответить
а чому б не направити безпілотник на власний будинок пдораса кадирова?
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04.12.2024 22:38 Ответить
дуже шкода що цього виродка осел чи баран не за*бли досмерті… виросло таке бидло бородате на ********** стиройдах…
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04.12.2024 22:40 Ответить
Осло*об в курсі що у нас полонених кацапів вистачає?
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04.12.2024 22:40 Ответить
Дону на кацапів плювати ще більше ніж Україні.
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04.12.2024 22:49 Ответить
У відповідь ми будемо розпинати полонених кадирівців голих у позі раком і запускати на них ,,озабочєних,, диких кнурів. Вагітних кадирівців будемо віддавати на обмін. Не завагітнівшіх воїнів падишаха кнурі будуть мати до розриву сраки.
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04.12.2024 22:42 Ответить
Не так сложно натаскать кабана, чтобы он людей трахал. Для кадыровца-мусульманина это будет жесть - быть оттраханым свиньёй. В смысле боровом.
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05.12.2024 00:18 Ответить
А я про що. Відео з актом всім родичам на втіху. До речі, це не жарт. Такими способами можна знешкоджувати ворога. І часом він є більш діючим ніж пряме вбивство члена суспільства. Бо можна вбити зразу купу. Хоч і морально але вони будуть вже неспроможні до фізичного спротиву.
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05.12.2024 00:28 Ответить
Людей не сміши... "Боров" не здатен "оттрахать"... Бо це КАСТРОВАНИЙ кабан... Некастрований - "хряк"...
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05.12.2024 01:52 Ответить
кнур
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05.12.2024 03:56 Ответить
достатньо серії терактів у метро маськви а не дурня зі свинями
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05.12.2024 03:57 Ответить
А я не проти. Я про це тут постійно пишу.
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05.12.2024 12:29 Ответить
кому? пишіть буданову, це його робота
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06.12.2024 01:35 Ответить
а давайте кадиривців ставити як живий щит на енерго обьектах
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04.12.2024 22:43 Ответить
гуманний і принциповий Захід не дозволить, припинить "допомогу"
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05.12.2024 00:18 Ответить
Беzсила лють...
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04.12.2024 22:48 Ответить
Ти би сам застрелився ліпше, герой хєров!!! Подивитися на тебе які би ти **** в полоні " пісні " співав!!!
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04.12.2024 22:49 Ответить
На мою думку порівняння більш ніж недоречне.
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04.12.2024 23:13 Ответить
Запитати пана. Ви вже переїхали до Канади?
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05.12.2024 08:29 Ответить
Усіх полонених овцейобів - на підстанції АЕС і повідомити ганДону. Найкращий захист.
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04.12.2024 22:52 Ответить
Йому похрен, воно ж не воює. Йому - тік ток.
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04.12.2024 22:55 Ответить
Вона мала наувазі спеціально ловити родичів клану Кадирова. Де завгодно. Їх доволі багато закордоном. Ловити, вивозити в Украну і публічно знущатись, наприклад. Чи приковувати на українських АЕС. Чому б ні? За родичів вони вписуються. То ж це мало б якусь користь для нас. Не можливо із цією худобою розмовляти людською мовою. Вони її не розуміють. Ця війна відкинула Закони. Тож якщо ми будемо продовжувати ними користуватися, то програємо з нищівним результатом.
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04.12.2024 23:15 Ответить
А, щож скажуть європейці і США? Красный крест? Так де ж, права полонених? Так хто терорист??? ***** не причому, то всьо дирдиркін? Ану Європа - розкажіть нам про цих дикарів?, щоб вони повиздихали.
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04.12.2024 22:53 Ответить
Потерли мою картинку з Кадировим?
Але вона була лише часткою ось цього, шановні цензори!

https://censor.net/ru/photonews/439661/charlie_hebdo_opublikoval_karikatury_na_kadyrova_i_chechenskih_geev_foto_18

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04.12.2024 22:54 Ответить
Кадирка злякався ! От тільки дарма він це показав ...
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04.12.2024 22:57 Ответить
Фу. Жалюгідна нікчема.
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04.12.2024 23:41 Ответить
бідні хлопці...
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05.12.2024 01:11 Ответить
Цікаво - а коли Кадиров "пішов проти ВЛАСНОГО народу і пішов служить окупантам, які вбивали ЙОГО народ - це ЯК називається?
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05.12.2024 01:48 Ответить
манкурт
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06.12.2024 01:36 Ответить
Примітивна, тупа істота, щоб тебе свині з'їли!!
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05.12.2024 03:23 Ответить
Кадиров - типовий ісламський терорист, який прикривається заручниками
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05.12.2024 06:55 Ответить
 
 