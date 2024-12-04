Кадыров грозится использовать украинских военнопленных как "живой щит" от атак БПЛА

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время "прямой линии" выставил перед собой украинских военнопленных, которые удерживаются на территории республики, и объявил о планах разместить их на крышах стратегически важных объектов в качестве "живого щита". Также он предложил застрелиться пленному.

Видео встречи Кадыров опубликовал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

В помещении, где проходила эта встреча, установлены нары, и присутствовали украинские военнопленные.

Кадыров во время разговора предложил разместить пленных "на объектах, которые сняли американские спутники".

"На крыши поставить их всех. Дать им хорошее оружие. Пусть охраняют нашу территорию", - сказал он, предложив одному из пленных "застрелиться", а другого фактически заставив публично просить украинскую власть об обмене.

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"Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься?" - сказал глава Чечни мужчине, лицо которого не показывали. Тот ответил отказом.

По данным издания "Агентство", на этом видео 22-летний Назар Дорофеев, который значится в базе пропавших без вести в Украине. Согласно этим данным, Дорофеев пропал под Авдеевкой 12 февраля 2024 года.

Затем Кадыров начал цинично объяснять агрессивную войну, которую ведет Россия против Украины, тем, что украинцы поверили американцам и "начали воевать" с "братским" русским народом.

"Пошел против своего народа, защищая интересы американские, натовские. И в результате попал в плен. Лучше умер бы там, чем попасть в плен", - сказал Кадыров.

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