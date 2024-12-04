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Кадыров обвинил Украину в атаке на полк спецназначения в Грозном и заявил о "раненых"

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции специального назначения в Грозном. В утренней атаке он обвинил Украину.

Об этом он заявил российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кадырова, якобы украинский беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Он утверждает, что в атаке пострадали "мирные люди", но не называет их количество.

Атака безпілотників на Грозний у Чечні: Кадиров звинуватив ЗСУ

Глава Чечни традиционно обвинил в атаке Украину.

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Русская служба BBC сообщила, что в ночь на 4 декабря взрыв произошел во дворе дома на Старопромышленном шоссе (центр Грозного).

На противоположной стороне здания расположен корпус полка полиции специального назначения имени Кадырова.

Читайте также: Кадыров заявил, что во время атаки БПЛА на "университет имени Путина" в Чечне якобы погибли украинские военнопленные

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром, 4 декабря, беспилотники атаковали столицу Чечни Грозный. В городе раздавались взрывы.

Автор: 

беспилотник (3559) Грозный (53) Кадыров Рамзан (801) Чечня (637) Удары по РФ (270)


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Топ комментарии
+15
Ну то застрелься баран!
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04.12.2024 21:04
+14
Дрон дон))
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04.12.2024 21:03
+12
Треба цю жирну свиню піймати і ліквідувати.
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04.12.2024 21:13
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Дрон дон))
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04.12.2024 21:03 Ответить
Дрон Гон Дон
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04.12.2024 21:05 Ответить
Ні, дрон файний, то дон гандон.
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04.12.2024 21:07 Ответить
дон дрон ган дон
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04.12.2024 21:10 Ответить
Гон-Дон
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04.12.2024 22:36 Ответить
Підлабузницьке чмо зализало анус *****. Старий скрін з інстаграма каДиркіна.

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04.12.2024 21:19 Ответить
Ну то застрелься баран!
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04.12.2024 21:04 Ответить
Печалька
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04.12.2024 21:10 Ответить
ШО на "савсєм мірних кадирівців" у казармі напали українці ?
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04.12.2024 21:10 Ответить
Бендери напали...чи Яценюки...
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04.12.2024 21:12 Ответить
А шо там на даху робили мирні люди ? Невже живуть ? То бомжі ?
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04.12.2024 21:12 Ответить
Цей син осла і гієни, за повідомленням "Медузи", наказав прикриватися українськими військовополоненими, розмістивши їх на дахах будинків у Грозному.
https://meduza.io/news/2024/12/04/kadyrov-priehal-na-pryamuyu-liniyu-s-zhitelyami-na-trofeynom-bronetransportere-tuda-zhe-privezli-ukrainskih-plennyh-odnomu-iz-nih-on-predlozhil-zastrelitsya

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04.12.2024 21:54 Ответить
Треба цю жирну свиню піймати і ліквідувати.
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04.12.2024 21:13 Ответить
Татарова треба просити
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04.12.2024 21:15 Ответить
Він тільки в Києві їх моче
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04.12.2024 21:20 Ответить
Ахах! 👍
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04.12.2024 21:25 Ответить
Він в любому випадку буде ліквідований.
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04.12.2024 21:41 Ответить
Кадирка, ви№;%би козу і заспокойся.
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04.12.2024 21:18 Ответить
Нє, він овечкам не зраджує
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04.12.2024 21:21 Ответить
Кози - то прерогатива *****. )))

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04.12.2024 21:35 Ответить
Ти диви яка Україна грізна! В сирійських подіях її звинувачують, в лівані теж її слід угледіли, тепер в чечні, далі буде? Слава ЗСУ - першій Армії світу
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04.12.2024 21:26 Ответить
Понастроили киоски ,,Военторга,, где можно сейчас всё купить---а биньдеры опять виноваты?! Хорошо что хоть Яроша не приписали!
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04.12.2024 21:27 Ответить
Рамзанка диров нігадує?
Баєвой ху*ловський ховрашок у гнєвє?
Нехай візьме щось привичне за обидві щоки тай заспокоїться, це тільки початок...)))
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04.12.2024 21:33 Ответить
Не даремно апостол платить гроші
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04.12.2024 21:34 Ответить
А вибачення від ЗЕ він не вимагає? Міг би повторити.
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04.12.2024 21:40 Ответить
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04.12.2024 22:00 Ответить
то не ми. мож то лукашенко... або ЬІн
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04.12.2024 21:42 Ответить
Дон Дрон
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04.12.2024 21:45 Ответить
А дотриндиться таки до того що йому палац спалять.
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04.12.2024 21:46 Ответить
Овцефілов абідєлі!
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04.12.2024 22:20 Ответить
А що тут такого? У березні 2022-го кадирівці на Чернігівщині Бандеру шукали... От він до них і прийшов - і шукать не треба...
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05.12.2024 02:06 Ответить
Він стверджує, що в атаці постраждали "мирні люди", але не називає їхню кількість. А також стадо баранів, яких він перечислив поіменно
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05.12.2024 07:04 Ответить
 
 