Кадыров обвинил Украину в атаке на полк спецназначения в Грозном и заявил о "раненых"

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции специального назначения в Грозном. В утренней атаке он обвинил Украину.

Об этом он заявил российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кадырова, якобы украинский беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Он утверждает, что в атаке пострадали "мирные люди", но не называет их количество.

Глава Чечни традиционно обвинил в атаке Украину.

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Русская служба BBC сообщила, что в ночь на 4 декабря взрыв произошел во дворе дома на Старопромышленном шоссе (центр Грозного).

На противоположной стороне здания расположен корпус полка полиции специального назначения имени Кадырова.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром, 4 декабря, беспилотники атаковали столицу Чечни Грозный. В городе раздавались взрывы.