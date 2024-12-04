Кадыров обвинил Украину в атаке на полк спецназначения в Грозном и заявил о "раненых"
Глава Чечни Рамзан Кадыров признал атаку БПЛА на полк полиции специального назначения в Грозном. В утренней атаке он обвинил Украину.
Об этом он заявил российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Кадырова, якобы украинский беспилотник атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.
Он утверждает, что в атаке пострадали "мирные люди", но не называет их количество.
Глава Чечни традиционно обвинил в атаке Украину.
Русская служба BBC сообщила, что в ночь на 4 декабря взрыв произошел во дворе дома на Старопромышленном шоссе (центр Грозного).
На противоположной стороне здания расположен корпус полка полиции специального назначения имени Кадырова.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром, 4 декабря, беспилотники атаковали столицу Чечни Грозный. В городе раздавались взрывы.
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https://meduza.io/news/2024/12/04/kadyrov-priehal-na-pryamuyu-liniyu-s-zhitelyami-na-trofeynom-bronetransportere-tuda-zhe-privezli-ukrainskih-plennyh-odnomu-iz-nih-on-predlozhil-zastrelitsya
Баєвой ху*ловський ховрашок у гнєвє?
Нехай візьме щось привичне за обидві щоки тай заспокоїться, це тільки початок...)))