Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тыс. чеченцев, - ЦНС

84 тисячі кадирівців планують відпрвавити на війну проти України

84 тысячи кадыровцев в ближайшее время планируют отправиться на войну против Украины, их удалось привлечь "добровольно".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев. Он утверждает, что Чечня выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации. То есть это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, Москва не может справиться с ситуацией, и развязанная ею война затягивается, и "пушечного мяса" не хватает.

"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина и его окружения", - добавили в ЦНС.

Также читайте: Подполье выяснило, по какой схеме предатель Сальдо продает украденное зерно, - Центр нацсопротивления

Ранее в ЦНС сообщили, что более 3 тысяч военных КНДР начали слаживание на территории Курской области РФ.

Кадыров Рамзан чеченцы Центр национального сопротивления
их там тысяч 8 от силы. Обычное расдристание павлиньих перьев.
01.11.2024 16:15 Ответить
+14
Та нічого страшного. У нас же є 14 свіжих бригад. Не міг же президент сказати нам неправду?
01.11.2024 16:15 Ответить
+13
Ну, не все так однозначно. Кадиров - сволота закінчена, але далеко не дурень.
Він бачить, що в Україні "завдячуючи" банді "зе", повна деструкція влади і військово-політичного кервництва державою, навкруги повна метушня і створювання вигляду роботи. Тому вони можуть пройтись по тому маршруту, яким ходили в лютому-березні 2022 року. І це не ги-ги, га-га!!! Буча, Ірпінь - цього не забути, а вони там були. Про це вже відкрито попереджують партнери, що мовляв - тримайте північні кордони. Спочатку щупають нашу ППО дронами, потім все решта посуне.
01.11.2024 16:29 Ответить
их там тысяч 8 от силы. Обычное расдристание павлиньих перьев.
01.11.2024 16:15 Ответить
Це буде можливим якщо кацапи вб'ють какдиркіна,тобто ніколи.
01.11.2024 16:37 Ответить
Заградзагони
01.11.2024 16:46 Ответить
Так то він не чеченців хоче відправити, він просто по Чечні всіх москалів чоловічого роду позбирав в примусовому порідку і відправляє на убой, хоче зачистити Чечню від цього біосміття на початку глобального шухеру, позбавитись 5-ї колони ))
01.11.2024 17:55 Ответить
Міноборони України має негайно закупити мінімум 800 кг свинячого сала для причастя новоприбулих кадирівців.
01.11.2024 18:54 Ответить
І ще є 14 млн. контролерів здалеку за всім що відбувається.
01.11.2024 16:21 Ответить
Сподіваюсь, ви не пропонуєте всім 14 млн контролерів роздати дрючки і відправити в атаку?
01.11.2024 16:28 Ответить
А смисл, вони ж з народження рахіти…
01.11.2024 16:41 Ответить
Для відбору придатних було створено ВЛК. Але ми добре бачимо, як ті упирі "працюють".
01.11.2024 17:13 Ответить
Зе ніколи не бреше - тільки іноді жартує....
01.11.2024 16:21 Ответить
Міг.
01.11.2024 16:31 Ответить
Я занепокоєний...
01.11.2024 16:16 Ответить
а що, вже нема кадрів для заградотрядів?
Хоча, стоп, корейці прибули на фронт...
01.11.2024 16:17 Ответить
В тилу за спинами ємєль та ванюш не буде де яблуку впасти )
01.11.2024 16:18 Ответить
******-дон-дон. 84к с ляма населения?
01.11.2024 16:19 Ответить
молокососы-100 тыс студенты-100 тыс. школьники - 100 тыс, пенсионеры-100 тыс, активные трудари- 100 тыс. Остальные 500 тыс - бабы. Вывод - кадыров пяздит.
01.11.2024 16:32 Ответить
Чудово. Це все населення Чечні. А тепер цікаво, скільки серед них саме кадирівців.
01.11.2024 16:37 Ответить
Все идейные убиты под Ирпенью и Гостомелем, остались заробитчане, и там больше половины из средней полосы, то есть фактически основной состав это те же лаптерогие.
01.11.2024 16:50 Ответить
Численность населения республики по данным Росстата составляет 1 552 866 чел. (2024). Плотность населения - 96,03 чел./км2 (2024). Городское население - 37,21 % (2022).
01.11.2024 17:20 Ответить
Прописано полтора ляма, а теперь подумай, сколько чехов в одной только мацкве живет.
01.11.2024 17:26 Ответить
Тік-Ток мабудь лусне...
01.11.2024 16:19 Ответить
Пупсам на допомогу - нам би так хтось допоміг - ми як билинка на вітру в цьому світі
01.11.2024 16:22 Ответить
Чечня буде "гола" .... Можна буде бити в пусті ворота!
01.11.2024 16:23 Ответить
3,14стіт, просто лайки впали в Кадиркі у Тік-ток.
01.11.2024 16:25 Ответить
так они уже давно воюют только в тик токе.. Все светофоры и кусты - их трофеи
01.11.2024 16:25 Ответить
Всю свою Армію відправить? А хто його клан тримати буде?
01.11.2024 16:30 Ответить
У нас стільки овець не буде. Доведеться тік-токерам корейців розкштувати. Хоча там є питання: хто кого.
01.11.2024 16:31 Ответить
Відверта брехня.
01.11.2024 16:41 Ответить
1. Не чеченців, а ослойобів. Чеченці воюють за Ічкерію у складі ЗСУ.
2. Мало ціх ослойобів касаби знищели у двіх війнах, шо вони та їх свиняче потомство воює на боці вбівць власного народу.
01.11.2024 16:46 Ответить
Напевно вже потрібні загороджувальні загони за загран загонами. І не чеченців, а кадирівцев не все ж в Чечні вівці....би, багато ще тих, хто пам'ятає "адин народ"
01.11.2024 16:50 Ответить
Коли ви виздихаєте продажні чурки ? ці виродки не пам'тають що сталін виселив весь народ до казахстану ,а ще двадцять років утін іф його злочина кліка знищила вашу столицю і вбила десятки тисяч чеченців "ось це кавказкий челявек" горіть в пеклі виродки.
01.11.2024 16:52 Ответить
Якщо вірити кадиркіну, то він в інтерв'ю заявляв, що за дві кацапсько-чеченські війни загинуло тільки чеченців більше 300 тис. і з них 42 000 дітей.
01.11.2024 17:04 Ответить
Скоріше вони розвернуться і його скинуть.
01.11.2024 17:04 Ответить
Випускайте татарова 🚔
01.11.2024 17:09 Ответить
Запускайте Бєрлагу(Татарова)
01.11.2024 17:21 Ответить
Як. колись гордий, свободолюбивий,сміливий та мужній народ, який так героічно та самовіддано двічі відбивав московську навалу у 90-х роках, міг дозволити путіну та його шісткі кадирову так нагнути себе і поставити раком, натягнути собі на шию рабське ярмо та ще і йти воювати і гинути в іншу краіну за іхні шизофренічні ідеі? Як так сталося, що колишні славні воіни-леви перетворолися на підлих та ганебних шакалів?
01.11.2024 17:22 Ответить
Коли була Чеченська війна, галичани збирали допомогу для чеченців. То були важкі часи, але ми ділилися хто чим міг. Чеченці віддячили...
01.11.2024 17:24 Ответить
Майже усі ічкерійці, яким ви збирали допомогу, полягли у боротьбі за свободу. Пам"ять про них та їхній подвиг з часом пробудять жагу до подальшої священної війни Ічкерії за незалежність від кацапських дикунів.
01.11.2024 19:00 Ответить
До нашого берега останнім часом як не лайно так всяке сміття пливуть.
01.11.2024 17:51 Ответить
Видел чеченцев у себя во дворе в Мариуполе. Стояли напуганые, озирались по сторонам.
01.11.2024 19:02 Ответить
****** опять обкумарился...глюки и видения постучали в двери
01.11.2024 22:01 Ответить
чечленцы - знатные ШЛЮХИ. вафлеротые исламские свино-овцы
01.11.2024 22:14 Ответить
 
 