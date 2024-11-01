Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тыс. чеченцев, - ЦНС

84 тысячи кадыровцев в ближайшее время планируют отправиться на войну против Украины, их удалось привлечь "добровольно".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев. Он утверждает, что Чечня выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации. То есть это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, Москва не может справиться с ситуацией, и развязанная ею война затягивается, и "пушечного мяса" не хватает.

"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина и его окружения", - добавили в ЦНС.

Ранее в ЦНС сообщили, что более 3 тысяч военных КНДР начали слаживание на территории Курской области РФ.