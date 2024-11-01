Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тыс. чеченцев, - ЦНС
84 тысячи кадыровцев в ближайшее время планируют отправиться на войну против Украины, их удалось привлечь "добровольно".
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев. Он утверждает, что Чечня выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации. То есть это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, Москва не может справиться с ситуацией, и развязанная ею война затягивается, и "пушечного мяса" не хватает.
"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина и его окружения", - добавили в ЦНС.
Ранее в ЦНС сообщили, что более 3 тысяч военных КНДР начали слаживание на территории Курской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча, стоп, корейці прибули на фронт...
Він бачить, що в Україні "завдячуючи" банді "зе", повна деструкція влади і військово-політичного кервництва державою, навкруги повна метушня і створювання вигляду роботи. Тому вони можуть пройтись по тому маршруту, яким ходили в лютому-березні 2022 року. І це не ги-ги, га-га!!! Буча, Ірпінь - цього не забути, а вони там були. Про це вже відкрито попереджують партнери, що мовляв - тримайте північні кордони. Спочатку щупають нашу ППО дронами, потім все решта посуне.
2. Мало ціх ослойобів касаби знищели у двіх війнах, шо вони та їх свиняче потомство воює на боці вбівць власного народу.